Welche Sternzeichen haben diese Woche besonderes Glück und für wen läuft es unter Umständen nicht so gut? In unserem wöchentlichen Horoskop erfahren Sie, was die Zukunft für Sie bereithält.

Widder 21.03.–20.04.

Eine große Müdigkeit macht sich bei Ihnen bemerkbar. Sie sollten eventuell versuchen, einer Aktivität im Freien nachzugehen oder ein paar Tage auszuspannen.

Stier 21.04.–20.05.

Beruflich geht es im Moment steil bergauf. Üben Sie trotzdem Zurückhaltung und überfordern Sie sich nicht selbst. Privat kommen zufriedene Stunden auf Sie zu.

Zwillinge 21.05.–21.06.

Ein momentaner finanzieller Engpass sollte von Ihnen nicht überbewertet werden. Nur keine Sorge, die Situation wird sich recht bald wieder normalisieren.

Krebs 22.06.–22.07.

Ergreifen Sie die Initiative, wenn es um Ihre eigenen Belange geht. Wer sollte es sonst tun? Schrecken Sie nicht davor zurück, der Erfolg wird nicht ausbleiben.

Löwe 23.07.–23.08.

Momentan neigen Sie in jeder Beziehung zur Übertreibung, gehen Sie also etwas bedächtiger ans Leben heran. Bedenken Sie, dass Ihr Körper nicht alles mitmacht.

Jungfrau 24.08.–23.09.

Ihnen stehen in der nächsten Zeit glückliche Tage bevor. Viel Optimismus ist gefragt, wenn es um kommende Vorhaben geht. Lassen Sie sich keinesfalls beirren.

Waage 24.09.–23.10.

Mit Beharrlichkeit werden Sie auch zum Ziel kommen. Es wird jetzt zwar zu einigen Forderungen an Sie kommen, die können Sie aber durchaus meistern.

Skorpion 24.10.–22.11.

Bleiben Sie gelassen, auch wenn Sie manchmal glauben, bis zum Äußersten getrieben zu werden. Wenn Sie die Ruhe bewahren, läuft alles ausgesprochen gut für Sie.

Schütze 23.11.–21.12.

Im Augenblick könnten Sie erfolgreich einen Vorschlag vorbringen. Man wird auf Sie hören und Ihren Rat schätzen. Auch im privaten Bereich erleben Sie Positives.

Steinbock 22.12.–20.01.

Im Straßenverkehr sollten Sie in diesen Tagen ganz besonders aufpassen. Da Sie momentan etwas nervös und abgespannt sind, haben Sie Konzentrationsschwächen.

Wassermann 21.01.–19.02.

Ihr Partner sollte von Ihnen das Gefühl bekommen, gebraucht zu werden. Sie vernachlässigen in letzter Zeit Ihr Privatleben sehr! Das sollten Sie unbedingt ändern.

Fische 20.02.–20.03.

Erfolg kann sich nur dann einstellen, wenn man aktiv wird. Versuchen Sie endlich einmal, Ihre grundlegende Passivität abzulegen. Sie werden positiv überrascht sein.

