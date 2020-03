TIROL. Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit veröffentlichte seinen Bericht für den Winter 2019/20. Im Zeitraum 01.11.2019 bis 01.03.2020 wurden in Österreich 3.775 Unfälle registriert, dabei kamen 82 Personen in den Bergen ums Leben. Immerhin kam es in gesamt Österreich ca. 290 weniger Verunfallten, so auch in Tirol. Jedoch stieg die Zahl der Todesopfer im Land an.



Höchste Unfallrate nach wie vor auf der Piste

Die Skipiste ist im Winter nach wie vor der Ort mit der höchsten Unfallrate, gefolgt vom Wandern und dem Skitourengehen. Insgesamt gab es 82 Alpintote im gesamt österreichischen Raum, 38 in Tirol, verteilt auf die unterschiedlichsten Disziplinen:

Foto: Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit

hochgeladen von Lucia Königer

Dieses Jahr gab es auf den Pisten ca. 2.975 Verletzte und insgesamt 28 Tote auf den österreichischen Pisten, 16 davon in Tirol. Meistens sterben die Menschen aufgrund von Herz-Kreislauf-Störungen oder durch einen Sturz:

Foto: Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit

hochgeladen von Lucia Königer

In diesem Winter gab es leider auch wieder Lawinentote, die meisten davon in Tirol, wie die Statistik aufweist:

Foto: Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit

hochgeladen von Lucia Königer

Statistik der Verunfallten

Betrachtet man die Statistik der aufgezeichneten Verunfallten, zeichnet sich ab, dass ca. 38% der Verunfallten aus Deutschland kommen, ca. 22 % aus Österreich und 8 % aus den Niederlanden. Der Rest verteilt sich auf die Länder Großbritannien, Schweiz sowie andere Länder.

Tirol hat nach wie vor die meisten Verunfallten mit 2.544, gefolgt von Salzburg (1.254) und Vorarlberg (839). Im gesamten Österreichischen Raum gab es 5.952 Verunfallte Personen (einberechnet: Tote, Verletzte, Unverletzte).

Die Rate der Alpinunfälle in Österreich sind gesunken, auch in Tirol.

Foto: Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit

hochgeladen von Lucia Königer

Mehr zum Thema auf meinbezirk.at:

ALPINUNFALLSTATISTIK ÖSTERREICH: Winter 2019/20 forderte bisher 4 Lawinentote