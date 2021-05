TIROL. Zum Tag der Leichten Sprache am 28. Mai gab der Tiroler Monitoringausschuss folgende Presseaussendung in leichter Sprache raus:



Internationaler Tag der Leichten Sprache

Morgen, am 28. Mai, ist der Tag der Leichten Sprache.

Dieser Tag soll auf folgendes aufmerksam machen:

Informationen sollen für alle Menschen verfügbar und verständlich sein.

Deshalb sind Informationen in Leichter Sprache wichtig.

Für Menschen mit Lern-Schwierigkeiten,

aber auch für Menschen,

die nicht so gut Deutsch können.



Bei der Leichten Sprache gibt es feste Regeln.

Zum Beispiel:

Benutzen Sie einfache und kurze Wörter.

Vermeiden Sie Fach-Wörter und Fremd-Wörter.

Vermeiden Sie Abkürzungen und Sonder-Zeichen.

Schreiben Sie kurze Sätze.

Schreiben Sie in großer, klarer Schrift.

Schreiben Sie nicht die ganze Zeile voll.

„Leicht Lesen“ auf www.tirol.gv.at

Auf der Homepage des Landes Tirol gibt es das Feld „Leicht Lesen“.

Die Seiten in Leicht Lesen erklären Wichtiges zum Land Tirol.

Die Sprache ist einfach.

Die Sprache ist gut zu verstehen.

Sie wurde für Menschen gemacht,

die sich schnell und einfach informieren möchten.

Leicht Lesen gibt es in drei Stufen

B1: leicht verständlich

A2: noch leichter verständlich

A1: am leichtesten verständlich

In Texten auf der Homepage kommen schwierige Wörter vor.

Das lässt sich manchmal nicht vermeiden.

Diese Wörter sind unterstrichen.

Wenn man mit der Computer-Maus auf ein unterstrichenes Wort zeigt,

erscheint die Erklärung für dieses Wort.

„Leicht Lesen“ und „Leichte Sprache“ werden immer wichtiger.

Deshalb gibt es immer mehr Veranstaltungen und Texte,

die leicht und verständlich übersetzt und geschrieben werden.

