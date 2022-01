TIROL. 2022 steht die katholische Kirche im Zeichen der Pfarrgemeinderatswahlen und des vom Papst weltweit initiierten Prozesses für eine synodalere Kirche.



Mehr als 4,5 Millionen Wahlberechtigte

Am 20. März haben österreichweit mehr als 4,5 Millionen wahlberechtigte Katholiken die Möglichkeit, eine Funktion in ihrer Pfarrgemeinde zu übernehmen oder mit ihrer Stimme den neuen Pfarrgemeinderats-Mitgliedern das Vertrauen auszusprechen. Diese Wahlen finden alle fünf Jahre statt - dieses Mal stehen sie unter dem Motto „mittendrin". Kurz davor ist Tirol Tagungsort der Bischofskonferenz. Vom 14. bis 17. März treffen sich die österreichischen Bischöfe im Bildungshaus St. Michael.

Synodaler Prozess und Romwallfahrt

Parallel dazu läuft bis Jahresmitte die erste Phase der katholischen Weltsynode. In der Diözese Innsbruck ist noch bis 31. Jänner die Online-Beteiligung daran über www.dibk.at/synode möglich. Aus den Ergebnissen entsteht ein gemeinsames Papier, über das Bischöfe und Vertreter österreichweiter Initiativen Mitte Juni eine „vorsynodale Beratung" abhalten. Zusammen mit ähnlichen Dokumenten aus aller Welt bildet sie die Grundlage für den weiteren Weltsynoden-Prozess, der im Oktober 2023 in eine Bischofssynode in Rom mündet. Schon davor geht es für viele Tiroler in die italienische Hauptstadt: Vom 29. August bis 2. September findet die diözesane Romwallfahrt statt, in der man das christliche Zentrum hautnah erleben kann.

Jahr der Familie

Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums des apostolischen Schreibens „Amoris Laetitia" hat Papst Franziskus weltweit das „Jahr der Familie" ausgerufen. In der Diözese Innsbruck wird dazu – neben zahlreichen anderen Aktionen – am 15. Mai ein Gottesdienst in den Medien live übertragen. Vom 22. bis 26. Juni findet in Rom das Weltfamilientreffen statt. Weitere Informationen auf www.amorislaetitia.at





Diözesanes an der Uni

Mehrfach ist 2022 die theologische Fakultät der Uni Innsbruck (Mit-)Veranstalterin von Symposien, Tagungen und Workshops. Den Auftakt macht ein Symposium über das Leben und Werk von Bischof Reinhold Stecher am 20. und 21. Jänner. Ein weiteres Highlight ist am 25. und 26. Februar das Symposium „Karl Rahner and the Bible“. Der „Dies facultatis" und Diözesantag beschäftigt sich am Dienstag, den 26. April, im Haus der Begegnung mit dem Synodalen Prozess. Die Innsbrucker Theologischen Sommertage 2022 beschäftigen sich vom 5. bis 6. September mit dem Themenkomplex „Ethik - Spiritualität - Theologie".

Angebote für Jüngere

Auch für jüngere Menschen gibt es spezielle Veranstaltungen. Beim Theologietag der Diözese Innsbruck finden junge Leute am 10. Februar Informationen über Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in sozialen und kirchlichen Berufen. Das Magisfestival der Jesuiten (25. bis 29. Mai) verbindet Workshops und Thinktanks mit Freizeit und Festivalstimmung. Mitte des Jahres wird die Diözese darüber hinaus einen Schwerpunkt auf junge Menschen legen.

Fixpunkte im Kirchenjahr

Der Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung (www.teilen.at) fällt heuer auf den 11. März. Der 1. Juni ist kirchlicher „Tag des Lebens" und damit Auftakt der „Woche für das Leben". Für 10. Juni ist die ökumenisch getragene „Lange Nacht der Kirchen" geplant. Der 24. Juni ist in Zusammenarbeit mit dem Bischof-Stecher-Gedächtnisverein und dem Land Tirol der „Tag der Herzlichkeit“. Am 17. September feiert der Ökumenische Weltgebetstag der Frauen sein 70-Jahr-Jubiläum. Die Nacht der 1.000 Lichter wird wieder am 31. Oktober stattfinden.

