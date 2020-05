TIROL. In Tirols Arztpraxen ist der Normalbetrieb wieder hergstellt. Aufgeschobene Vorsorge- und Impftermine werden nun nachgeholt. TirolerInnen besuchen nun wieder die Arztpraxen.





Normalbetrieb in Arztpraxen



Seit die Ausgangsbeschränkungen beendet wurden, füllen sich in Tirol wieder die Arztpraxen. Chronisch Kranke nehmen, nach einer der Corona-Krise geschuldeten Pause, wichtige Kontrolltermine wieder wahr. Es werden aufgeschobene Vorsorge- und Impftermine nachgeholt, eventuelle Erkrankungen abgeklärt. Die angebotenen Untersuchungsmöglichkeiten und Behandlungen werden wieder genützt. „Ganz zu schweigen von den vielen Menschen, für welche die erzwungene Isolation eine schwere psychische Belastung darstellte und die hart auf ärztliche Unterstützung und Behandlung hofften“, so der Präsident der Ärztekammer für Tirol, Artur Wechselberger.

Ordinationsbetrieb ohne Ansteckungsgefahr

Momen Radi, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, weist darauf hin, dass es für die ÄrztInnen eine Herausforderung gewesen sei, den Praxisbetrieb so zu gestalten, dass keine Ansteckungsgefahr gegeben war.

„Der Erfolg hat uns Recht gegeben, die Praxen der Tiroler Ärztinnen und Ärzte sind sicher!“ (Momen Radi)

Die Gesundheitsbehörden und die Ärztekammer für Tirol haben klare Empfehlungen ausgegeben, um ein neuerliches Aufflammen der Corona-Infektionen zu verhindern. Diese Empfehlungen werden in den Arztpraxen und in den Ambulanzen der Krankenhäuser peinlichst genau umgesetzt, so Artur Wechselberger.

Empfehlungen bei einem Besuch in Arztpraxen

Bei einem Besuch in einer Arztpraxis sind folgende Sicherheitsmaßnahme notwendig:

Vor einem Besuch in einer Arztpraxis telefonisch einen Termin vereinbaren

Pünktliches Erscheinen zu den Terminen. So werden Gruppenansammlungen in den Arztpraxen vermieden.

Tragen von Schutzmasken

Desinfizieren von Händen

Abstandhalten

Korrekte Niesetikette einhalten

