Der Erste Weltkrieg wird oft als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet.

Und tatsächlich kann man in diesem Konflikt, der furchtbare Opfer forderte, den Ausgangspunkt der nachfolgenden Politischen Katastrophe in Europa sehen.

Auch in Zirl wirkte das Leid, das der große Krieg gebracht hatte, noch lange nach. Knapp zwei Jahre nach Kriegsende errichtete man auf der Gutleben oberhalb des Dorfes ein Denkmal für die 54 Gefallenen des Ortes. Unser Foto zeigt die feirliche Einweihung des Monumentes am 12. September 1920. Die Bilddokumente stammen aus der reichhaltigen Fotosammlung des von Sabine Neuner geleiteten Zirler Heimatmuseums.

Für die Errichtung der Gedächtnisstätte hatte die Gemeinde den Grund und 2000 Kronen zur Verfügung gestellt. Den Großteil der Baukosten brachten jedoch die Heimkehrer über Sammlungen zusammen. Viele Zirler steuerten auch ihre Arbeitskraft bei. So waren etwa alle Mauerschichten kostenlos geleistet worden.

Einen weiteren schrecklichen Krieg später wurde die Gedenkstätte auch dem Andenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieg gewidmet, dern Zahl im Zirler Heimatbuch mit 123 angegeben wird.

Die Große Gedenkfeier musste leider wegen der immer noch herrschenden Situation von der Gemeinde Abgesagt werden.

Sie wird aber im Nächsten Jahr Nachgeholt.