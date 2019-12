TIROL. Die Zahl der Alkohol- und Drogendelikte ist im Vergleich zum vergangenen Jahr gestiegen. Insgesamt wurden 18.000 Alkoholtests durchgeführt. Über dreihundert Alkohol- und Drogendelikte wurden registriert.

Vermehrt Kontrollen während der Adventszeit

Wie angekündigt führte die Polzei Tirol seit dem letzten November-Wochenende verstärkt Alkohol- und Suchtgiftkontrollen im Straßenverkehr durch. Dabei wurden die Kontrollen einerseitzs der routinemäßigen Streifendienste durchgeführt. Andererseits kam es zu gezielten bezirks- oder landesweiten Planquadraten. Kontrolliert wurde sowohl auf Landes- und Gemeindestraßen als auch auf den Autobahnen. Ziel der Kontrollen und Informationen war, Alkoholfahrten und Alkoholunfälle möglichst zu verhindern.

Insgesamt 18.000 Alkotests

Seit Ende November wurden rund 18.000 Alkoholtests durchgeführt. In diesem Jahr war die Zahl der Alkoholdelikte um 26 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Die Zahl der vorläufigen Führerscheinabnahmen stieg von 134 auf 150. Die Zahl der durch Suchtgift beeinträchtigten FahrzeuglenkerInnen hat sich gegenüber dem Jahr 2018 mehr als verdoppelt. Auch die Zahl der Alkoholunfälle mit Personenschaden ist im Vergleich zum Vorjahr von neun auf zwölf gestiegen. Bei den Alkoholunfällen lagen die Promillewerte der Fahrzeuglenker teilweise über 2,00 Promille

Die Zahl der Alkohol- und Drogendelikte während der Adventszeit 2019 ist gestiegen

Foto: Polizei Tirol

hochgeladen von Sabine Knienieder

Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist kein Kavaliersdelikt



In den vergangenen vier Wochen kam es zu 13 Alkoholunfällen und und 353 Fahrten unter Alkohol- bzw. Suchtgift in Tirol. Aus diesem Grund weist die Tiroler Polizei darauf hin, dass sich FahrzeuglenkerInnen der hohen Verantwortung beim Lenken eines Fahrzeugs bewusst sein müssen. FahrzeuglenkerInnen sollen in diesem Zusammenhang ganz besonders auch die Alkoholbestimmungen beachten.

„Nehmen Sie Ihr Fahrzeug nach dem Konsum von Alkohol nicht mehr in Betrieb und steigen Sie zur Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz der übrigen Verkehrsteilnehmer, auf öffentliche Verkehrsmittel bzw Taxis um. Eine Alkoholfahrt zieht vielfach nicht nur eine Strafe nach sich, sondern hat unter Umständen weitere gravierende Folgen: Regressforderungen von Versicherungen, Nachschulungen, Untersuchungen, Verlust des Arbeitsplatzes etc. Vor allem aber führen Alkoholfahrten bei tödlichen oder gravierenden Verletzungen zu großem Leid bei den Betroffenen." (Polizei Tirol)

Die Polizei Tirol wird auch über den Jahreswechsel und in den kommenden Wochen dem Thema „Alkohol/Drogen am Steuer“ ein entsprechendes Augenmerk schenken und die intensiven Kontrollen weiter fortsetzen.

Weitere Themen

Die Polizei Tirol informiert