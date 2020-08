TIROL. Das Coronavirus hat am 25. Feber 2020 Tirol erreicht. Seither verändern sich die Lage und die Maßnahmen laufend.

Covid-19 Fälle in Tirol : 4.173 (österreichweit 25.694 / Quelle: Sozialministerium)

: 4.173 (österreichweit 25.694 / Quelle: Sozialministerium) Genesene Personen in Tirol : 3.756

: 3.756 Aktuell Infizierte : 309

: 309 Todesfälle Tirol : 108

: 108 Hospitalisiert : 11

: 11 Intensivstation : 3

: 3 Österreichweite Testungen : 1.110.089 (Quelle: Sozialministerium)

: 1.110.089 (Quelle: Sozialministerium) Testungen in Tirol : 118.485, in Auswertung: 1.934 (Stand, 25.8., 18:30)

: 118.485, in Auswertung: 1.934 (Stand, 25.8., 18:30) Die Zahlen im Detail: Mehr dazu

(Stand 25.8.2020, 18:30 Uhr/Quelle: Sozialministerium/Land Tirol)

________________________________________

26. August

Der Verbraucherschutz Verein startete eine europaweite Sammelaktion für Corona-Virus-Opfer mit Ausgang in Tirol. Die meisten Klagen betreffen den Skiort Ischgl. Der Vorwurf: Zu spät wurde gehandelt und aus kommerziellen Gründen, nahm man das Risiko einer Infektion aller Anwesenden in Kauf. Mehr dazu...

25. August

Öffentlicher Aufruf für Besucher am Wochenende im Dom Cafe: Das Land Tirol hat einen öffentlicher Aufruf der Gesundheitsbehörde bekannt gegeben: "Personen, die zu genannten Zeitpunkten im Lokal „DomCafe“ waren, sollen auf Gesundheitszustand achten." Mehr dazu ...

24. August

Eine positiv getestete Person bei Trainingslager von Schalke 04 im Ötztal: Mehr dazu ...

20. August

Aufruf Schwaz: Personen, die sich am 16. August abends im Cafe „Luna“ in Schwaz aufhielten, sollen auf Gesundheitszustand achten. Mehr dazu ...

18. August

Die Entscheidung zum Schulstart im Herbst ist gefallen: Die Kinder müssen wieder zur Schule gehen. Bedenken über unbeantwortet Fragen gibt es bei SOS-Kinderdorf Geschäftsführer Moser. Mehr dazu...

17. August

Seit heute Mitternacht gilt die Reisewarnung für Kroatien. Rückkehrer aus Risikoländern müssen bei der Einreise einen negativen PCR-Test, vorweisen, der nicht älter als drei Tage ist, oder man muss eine zehntägige Quarantäne antreten und in dieser einen PCR-Test innerhalb von 48 Stunden beantragen. Mehr dazu ...



16. August

Die aktuellen Zahlen: Die Zahl der auf das Coronavirus positiv Getesteten steigt langsam wieder an

Mehr dazu ...

13. August

Gesundheitspolizeiliche Kontrollen sind am Brenner angelaufen. Die Kontrollen richten sich an Balkan-RückkehrerInnen im Grenzraum Brenner. Mehr dazu ...

31. Juli

Auch weiterhin kommt es in Tirol aufgrund des Coronavirus zu Absagen. So auch der Tag der offenen Tür im Tiroler Landhaus. Das Land verkündete, dass die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation abgesagt werden muss. Mehr dazu ...

19. Juli

Die Tiroler Polizei wrid die Einhaltung geltender Covid-19-Maßnahmen verstärkt kontrollieren. Mehr dazu ...

14. Juli

Die Nachverfolgung von Kontaktpersonen wird immer schwieriger. Gerade im Bereich der Gastronomie wirft das Contact-Tracing Probleme auf. Mehr dazu ...

3. Juli

Die Corona-Servicehotline des Landes für BürgerInnenanfragen verlängert. Mehr dazu ...

16. Juni

Die aktuellen Zahlen: Inzwischen sind sechs Bezirke coronafrei

Mehr dazu ...

Fast alle Grenzen zu den EU-Ländern sind wieder offen.

15. Juni

Die aktuellen Zahlen: Seit gestern gibt es keine Veränderung

Mehr dazu ...

Lockerung der Maskenpflicht

14. Juni

Die Zahlen in Tirol sind weiterhin stabil

Mehr dazu ...

13. Juni

Die aktuellen Zahlen: Aktuell sind nur mehr 7 Personen positiv getestet

Mehr dazu ...

12. Juni

Die aktuellen Zahlen: In Tirol sind aktuell nur mehr acht Personen positiv getestet

Mehr dazu ...

Besuche in Alten- und Pflegeheimen sind wieder möglich. Mehr dazu ...

11. Juni

die aktuellen Zahlen: diese sind in Tirol weiterhin stabil

Mehr dazu ...

Morgenupdate: Fronleichnams-Prozessionen wurden abgesagt oder finden stark verkleinert statt. Anfang nächster Woche sollen weitere Hilfsprogramme für die Kulturszene beschlossen werden.

10. Juni

10. Juni: die aktuellen Zahlen: Diese sind in Tirol weiterhin stabil.

Mehr dazu ...

Morgenupdate: Reisefreiheit in viele Länder wird ab 16. Juni möglich, wahrscheinlich auch Italien und Griechenland. Alle sechs Verdachtsfälle im Kindergarten in Innsbruck waren negativ. In einem Hotel-Betrieb in Kitzbühel war eine Corona-Testung positiv. Ein Genesener aus dem Bezirk Schwaz wurde erneut positiv getestet. Und hier gibt es weitere Informationen zur Strafanzeige in der Kausa Ischgl.

9. Juni

9. Juni, 13:00: Mit 16. Juni wird freies Reisen auch nach und von Italien wieder möglich sein.



9. Juni: 11:15: Der Verbraucherschutzverein (VSV) dürfte wegen des Krisenmanagements in Bezug auf Ischgl eine umfangreiche Strafanzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingebracht haben

9. Juni: Die aktuellen Zahlen: Die Zahlen sind in Tirol weiterhin stabil.

Mehr dazu ...

9. Juni, 8:00: Die sechs PädagogInnen des Kindergartens Innsbruck-Pradl wurden negativ getestet.

Nachdem sechs PädagogInnen des Kindergartens in der Pembauerstr. positiv getestet wurden, wurde der Kindergarten gesperrt und die PädagogInnen getestet. Jetzt wurde Entwarnung gegeben.

Morgenupdate: Alexander Schallenberg (Außenminister) kündigte gestern an, dass die Grenzen zu Italien möglicherweise schon diese Woche geöffnet werden können. Gestern wurden noch Demo-Regelungen bekanntgegeben: Bei Demos müssen Schutzmasken getragen werden, wenn der Abstand zu anderen Personen weniger als 1 Meter betragen. Im Kindergarten Innsbruck-Pradl gibt es sechs Verdachtsfälle. Der Kindergarten ist vorläufig geschlossen.

Es gilt weiterhin die wichtigste Corona-Regel: Abstand halten! – Der Abstand zu anderen Personen, mit denen man nicht im gleichen Haushalt wohnt, sollte mindestens einen Meter betragen. Hände waschen!

8. Juni

Die aktuellen Zahlen: Nur mehr acht Personen sind positiv auf das Corona-Virus getestet

Mehr dazu...

7. Juni

Die aktuellen Zahlen: Keine Veränderung seit gestern, Samstagabend

Mehr dazu...

6. Juni

Die aktuellen Zahlen: Keine Veränderungen seit gestern, Freitagabend

Mehr dazu...

5. Juni

Die aktuellen Zahlen: Zwei positive Testergebnisse in den letzten 24 Stunden

Mehr dazu...

4. Juni

Die aktuellen Zahlen: Nur mehr 13 positiv Getestete in Tirol

Mehr dazu...

3. Juni

3. Juni 18:30: Die aktuellen Zahlen: Zwei positive Testergebnisse in den letzten 24 Stunden

Mehr dazu

3. Juni 8:30: Die aktuellen Zahlen: Kein weiteres positives Testergebnis seit gestern Abend

Mehr dazu...

3. Juni: Genau heute vor 100 Tagen, am 25. Feber, wurden in Tirol die ersten zwei Personen positiv auf das Corona-Virus getestet

2. Juni

2. Juni: Die aktuellen Zahlen: Keine an Coronavirus erkrankte Person im Bezirk Lienz

Mehr dazu...

2. Juni: Bei Land und Bezirkshauptmannschaften in Innsbruck kam es am 27. Mai zu Amtshandlungen der Staatsanwaltschaft. Unterlagen und Daten wurden in der Landessanitätsdirektion in Innsbruck sowie den Bezirkshauptmannschaften in Landeck und Imst sichergestellt.

1. Juni

1. Juni: Die aktuellen Zahlen: Weiterhin keine Neuinfektionen in Tirol

Mehr dazu...

31. Mai

31.Mai: Über die Nacht auf Pfingstsonntag gab es in Tirol keine neuen Corona-Fälle.

Mehr dazu...

30. Mai

30. Mai: Inzwischen sind zwei Tiroler Bezirke ohne bestätigte Corona-Fälle.

Mehr dazu ...

Faßmann Pressekonferenz: Ab kommendem Mittwoch muss kein Mund-Nasen-Schutz beim Betreten der Schule in den Gängen mehr getragen werden. Das Tragen der Masken ist dann eine Kann- und keine Muss-Bestimmung. Es darf auch wieder gesungen werden. Sport kehrt mit 15. Juni in die Schulen zurück – unter Einhaltung der Abstandsregeln. Jedoch braucht es jetzt vor Schulschluss keine Stundenplanänderung mehr. Der Turnunterricht kann angehängt werden und ist freiwillig. Der gesplittete Unterricht bleibt bestehen.

30. Mai: Die aktuellen Zahlen: Nur mehr 19 bestätigte Coronafälle in Tirol

Mehr dazu ....

Morgenupdate: Heute um 10:00 gibt Bildungsminister Faßmann Lockerungsmaßnahmen für die Schulen bekannt. Besuchsverbote in Spitälern, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen könnten demnächst fallen. So wie es aussieht, soll den Tiroler Behörden schon früher als bisher bekannt von infizierten Isländern gewusst haben.

29. Mai

Die aktuellen Zahlen: Der Bezirk Imst ist weiterhin ohne bestätigten Coronafall:

Mehr dazu ...

Pressekonferenz Bundesregierung: Weitere Lockerungen ab 15. Juni: Die Eigenverantwortung wird wichtiger: Die Maskenpflicht wird in weiteren Bereichen aufgehoben. Sie bleibt vor allem in den Öffis, im Gesundheitsbereich inkl. Apotheken und im Dienstleistungsbereich wo der Abstand nicht eingehalten werden kann (z.B. bei Friseuren). Die vier Personen-Regel in der Gastronomie wird aufgehoben werden: Jedoch sollten die Zahlen wieder steigen, werden die Maßnahmen zumindest lokal wieder verstärkt.

29. Mai: die aktuellen Zahlen: Der Bezirk Imst ist weiterhin ohne bestätigten Coronafall

Mehr dazu ...

Morgenupdate: Heute ist es endlich so weit: Fitnessstudios, Hotels, Pensionen, Campingplätze und Bäder können heute wieder geöffnet werden. Auch kleinere Veranstaltungsn dine wider möglich. Die Bundesregierung hat weitere Lockerungsschritte angekündigt. Ganz wichtig: Der Bezirk Imst hat keinen bestätigten Coronafall. Ab heute haben auch wieder alle Filialen des Bäcker Ruetz geöffnet.

28. Mai

28.05.2020: die Zahlen sind in Tirol weiter stabil

Mehr dazu ...

Morgenupdate: Günther Platter setzt sich mit den Euregio-Landeshauptleuten für eine Öffnung der Grenzen zur Euregio ein. Dies soll bis spätestens 15. Juni erfolgen. AUch wenn Italien mit 3. Juni seine Grenzen öffnet, soll es keine Durchreise für Deutsche durch Österreich geben. Und erfreulich: Ab Freitag dürfen auch die Kinos und Fitnessstudios wieder öffnen.

27. Mai

27. Mai: die aktuellen Zahlen: Nur mehr 25 Erkrankte in Tirol

Mehr dazu ...

26. Mai

26. Mai: Die aktuellen Zahlen in Tirol entwickeln sich trotz der Lockerungen weiterhin positiv

Mehr dazu ...

Morgenupdate: Die Öffnungsschritte gehen weiter. Der nächste große Schritt erfolgt am 29. Mai. Ab da wird es die ersten Öffnungen im Bereich Kunst und Kultur geben. Aber es gilt auch hier: Abstand zu anderen 1 Meter, ist dies nicht möglich, müssen Masken getragen werden. Ab Juni wird es wieder este Linienflüge vom Innsbrucker Flughafen geben, Charterflüge ab Juli. Grenzöffnungen zu Italien sind im Gespräch. Die Schulöffnungen in Tirol sind bisher gut gelaufen. Deutschland will ab 15. Juni die Reisewarnungen unter anderem für Österreich aufheben. Viele Operationen, die durch das Coronavirus verschoben wurden, wurden bereits wieder nach geholt. Ab kommenden Freitag sperren - unter Einschränkungen - die Seen und Bäder wieder auf.

25. Mai

25. Mai: Die Aktuellen ZahlenMehr dazu ...

Morgenupdate: Nach positivem Fall in Gastronomiebetrieb in Hippach im Zillertal: Vorliegende Testergebnisse sind alle negativ

24. Mai

Update: Morgen, Montag beginnen auch in Tirol die Maturaprüfungen. Felix Mitterer arbeitet nach Causa Ischgl wohl an "Piefke-Saga 5"

24. Mai: Von gestern Abend, 18.30 Uhr, bis heute, Sonntag, 8.30 Uhr, liegt in Tirol kein positives Testergebnis vor. Somit sind aktuell 36 Personen in Tirol mit dem Coronavirus infiziert, 3.398 Personen sind wieder genesen. Mehr dazu ...

23. Mai

23. Mai, 19:30: Die Zahl der aktuell positiv Getesteten ist weiter gesunken

Mehr dazu ...

22. Mai

22. Mai, 19:50: die aktuellen Zahlen: eine weitere Person ist an Covid-19 verstorben

Mehr dazu ...

22. Mai, 15:00: In einem Gastronomiebetrieb in Hippach im Zillertal gibt es einen positiven Coronafall

22.Mai, 11:40: Kein positives Testergebnis seit gestern Abend

Mehr dazu...

22. Mai, 10:30: Großes und Kleines Deutsches Eck sind wieder offen

Die Durchfahrt und damit der direkte Weg von Salzburg nach Tirol oder zurück - sind wieder möglich. Mitarbeiter-Tests im Tourismus starten.

Morgenupdate: Am Wochenende wurde bekannt, dass es schon recht früh aus mehreren EU-Ländern Warnungen wegen Ischgl gegeben hätte. Italien kritisiert Österreichs Reisebeschränkungen. Tirol wird Testregion für Coronavirus-Abwasseranalyse. Mehr dazu ...

21. Mai

Die aktuellen Zahlen am Donnerstag, 21. Mai: Mehr dazu ...

20. Mai

20.5.2020, 8:30: Zwei positive Testergebnisse seit gestern Abend

Mehr dazu ...

19. Mai

19.5, 20:15: Die aktuellen Zahlen: Kein weiteres positives Testergebnis seit gestern Abend

Mehr dazu...

Morgenupdate: Seit 18.5 sind Tirols VolksschülerInnen und Unterstufler im Schichtbetrieb zurück in den Schulen. Innsbruck nimmt an einer WHO-Medikamentenstudie im Kampf gegen Covid-19 teil. Weiters ist Verstärkung für Tirols Erntehelfer eingetroffen. Klar ist nun, wie es diesen Sommer mit Tivoli und Baggersee läuft (Mehr dazu ... )

18.Mai

18.5, 9:20: Die aktuellen Zahlen: Zwei positive Testergebnisse seit gestern Abend

Mehr dazu...

Morgenupdate: Die Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen (NMS) und Sonderschulen beginnen heute ihren Unterricht.Ab heute sind die Tiroler Öffis wieder im Vollbetrieb (Mehr dazu ...).Das Land Tirol reagiert mit einer Richtigstellung auf einen Bericht das Nachrichtenmagazins Profil(Mehr dazu ...). 35 Grenzstellen (Kontrollstellen) sind nun für einen dafür berechtigten Personenkreis wieder passierbar sind. (Mehr dazu ...)

17. Mai

Die Zahlen von heute: Die Zahlen sind weiterhin stabil: Mehr dazu ...

15. Mai

15.5.2020, 21:00: Die Zahl der Genesenen steigt weiter. Mehr dazu ...

14. Mai

Abendupdate: In Tirol sind die Zahlen der aktuell Infizierten weiter gesunken

Mehr dazu ...

14.5.2020, 9:45: Die aktuellen Zahlen: Tirols Zahlen sind weiterhin stabil

Mehr dazu ...

14.05.2020, 9:10: Causa Ischgl: Ex-Richter Geisler zieht sich von Kommissionsvorsitz zurück

Morgenupdate: Die Grenze zwischen Schweiz und Österreich ist ab 15. Juni wieder offen. Für die Tourismusbetriebe sind massive Testungen geplant.

13. Mai

13.5.2020, 19:30: Die aktuellen Zahlen: Mehr dazu ...

13.5.2020, 11:00: Der Tiroler Landtag wird noch heute über den Misstrauensantrag gegen Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg sowie die Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission entscheiden.

13.5.2020, 9:00: Die aktuellen Zahlen: Aktuell gibt es in Tirol 70 mit dem Coronavirus infizierte Personen

Mehr dazu ...

Morgenupdate: Ab 15. Juni sind die Grenzen nach Deutschland wieder vollständig offen. Das Land Tirol stellt weitere 15,3 Millionen für den Tourismus zur Verfügung. Ab 15. Mai hat der Alpenzoo und alle Outdoor-Zoos wieder geöffnet. Ab 15. Mai sind die Volksschüler und die Unterstufe wieder in der Schule - es wird im Schichtbetrieb unterrichtet. Ab 18. Mai sind die Kindergärten wieder geöffnet. Schon jetzt gibt es massive Kritik an der Expertenkommission, die das Krisenmanagement in Sachen Ischgl aufarbeiten soll. Gegen Landesrat Bernhard Tilg wird ein Misstrauensantrag eingebracht werden.

12. Mai

Und das Abend-Update: Die Zahlen in Tirol sind weiterhin stabil. Mehr dazu ...

12.05.2020, 9:30: Die aktuellen Zahlen

Mehr dazu ...

11. Mai

11.5.2020, 9:30: Die aktuellen Zahlen: Die Zahlen in Tirol sind weiterhin stabil

Mehr dazu ...

11.5.2020, 9:30: Keine weiteren positiven Testergebnisse seit Sonntagabend

Mehr dazu ...

10. Mai

10.5.2020, 20:30: Die aktuellen Zahlen: Keine Neuinfektionen seit gestern

Mehr dazu ...



10.5.2020, 10:00: Die aktuellen Zahlen: Die Corona-Zahlen sind in Tirol weiterhin stabil

Mehr dazu ...

Morgenupdate: Ab Montag sind Besuche in den heimischen Gefängnissen wieder erlaubt. Die Freibäder öffnen Ende Mai. Durchreise von Nord- nach Osttirol über Südtirol ab sofort wieder erlaubt. In Innsbruck sind Flohmarktbesuche ab 16. Mai wieder möglich. Sebastian Kurz wird kommende Woche Tirol besuchen.

9. Mai

9.5.2020, 20:30: Die aktuellen Zahlen: Erstmals seit 11. März unter 100 Erkrankte

Mehr dazu ...



9.5.2020, 9:30: Die aktuellen Zahlen: Seit 36 Stunden gab es in Tirol keine Neuinfektionen

Mehr dazu ...

8. Mai

8.5.2020, 20:30: Die aktuellen Zahlen: Keine Neuinfektionen seit 24 Stunden

Mehr dazu ...

8.5.2020, 14:00: Ab 15. Mai hat die Gastronomie wieder geöffnet – allerdings mit besonderen Auflagen

Sperrstunde ist um 23:00 Uhr, kein Schankverkauf, mindestens ein Meter Abstand zwischen einzelnen Gruppen, an einem Tisch dürfen max. vier Personen plus ihre minderjährigen Kinder sitzen, Gäste werden an den Tisch gebracht (in geschlossenen Räumen), MNS bei Kundenkontakt,, Salz- und Pfefferstreuer müssen angefordert werden. Es wird um Reservierung gebeten.

8.5.2020, 13:00: Am 15. Mai öffnet auch der Innsbrucker Alpenzoo seine Pforten wieder

8.5.2020, 10:00 Die aktuellen Zahlen: Seit gestern Abend gibt es kein positives Testergebnis

Mehr dazu ...

7. Mai

7.5.2020, 20:00: Die aktuellen Zahlen: Im Laufe des Tages ist eine weitere Person am Coronavirus verstorben

Mehr dazu ...

7.5.2020, 9:50: Aufnahmetest für das Medizin-Studium wird verschoben

7.5.2020, 9:30: Die aktuellen Zahlen: In Tirol sind die Zahlen sehr stabil

Mehr dazu ...

7.5.2020, 9:30: Georg Dornauer möchte einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in der Causa Ischgl

7.5.2020, 9:00: Ab heute wird das Personal in Bildungseinrichtungen getestet. Weiter Tests werden an den Dialysestationen durchgeführt

Aktuell sind nur mehr wenige Covid-19-PatientInnen in den Krankenhäusern

6. Mai

6.5.2020, 20:00: Die Aktuellen Zahlen: Vier positive Testungen in den vergangene 24 Stunden

Mehr dazu ...

6.5.2020, 19:30: Reutte ist der erste Bezirk Tirols ohne an Covid-19 erkrankte Personen

6.5.2020, 9:30: Die aktuellen Zahlen: In Tirol sind die Zahlen weiterhin stabil

Mehr dazu ...

Morgenupdate: Der Ischgl-Bericht hat 1000 Seiten. Die Zahl der Hotels von isländischen Touristen waren seit 5. März bekannt. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Tirol weiter gestiegen.

5. Mai

5.5.2020, 20:30: Die aktuellen Zahlen: eine weitere Person ist an Covid-19 verstorben

Mehr dazu ...

5.5.2020, 9:20: Die aktuellen Zahlen: In Tirol sind die Zahlen bei den an Covid-19 erkrankten Personen und die Zahl der positiven Testungen stabil.

Mehr dazu ...

5.5.2020, 9:15: Das Land Tirol stellt 4,7 Millionen Euro für die Foschung im Zusammenhang mit dem Coronavirus zur Verfügung

Damit sollen auch relevante Forschungsergebnisse zum Coronavirus und Covid-19 erbracht werden. Mehr dazu ...

4. Mai

4.5.2020, 20:00: Die aktuellen Zahlen: Im laufe des heutigen Tages wurde eine weitere Person positiv auf das Coronavirus gestestet.

Mehr dazu ...

4.5.2020, 12:30: Die aktuellen Zahlen: Seit gestern Abend gibt es ein weiteres positives Testergebnis

Mehr dazu ...

4.5.2020, 10:00: Ab heute gibt es neue Öffi-Fahrpläne

Die Corona-Lockerungen wirken sich auch auf die Öffis aus. Ab dem 4. Mai werden die neuen Öffi-Fahrplananpassungen in Kraft treten. Mit der Lockerung in fast allen Bereichen, steigt nämlich auch der Bedarf im Öffentlichen Verkehr. Mehr dazu ...

Morgenupdate: Seit heute sind die MaturantInnen und SchülerInnen von Abschlussklassen zurück im Unterricht. Weiters wurden erstmals in Österreich die Milizsoldaten einberufen. Seit Samsatag haben nun alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder geöffnet. Es gilt jedoch weiterhin: 1 Meter Abstand halten.

3. Mai

3. Mai, 20:00: Die aktuellen Zahlen: Im laufe des Tages gab es vier weitere positive Testergebnisse

Mehr dazu ...

3. Mai, 9:00: Die aktuellen Zahlen: Zwei positive Testergebnisse

Mehr dazu...

Morgenupdate: Gestern durften wieder alle Geschäfte. Der große Ansturm blieb in den meisten Geschäften aus. Großen Run mit langen Warteschlangen gab es jedoch beim IKEA. In Innsbruck gelten seit gestern auch wieder die Kurzparkzonen. Morgen, Montag, kehren die MaturantInnen in die Schulen zurück.

2. Mai

2. Mai, 20:00: Die aktuellen Zahlen: In Tirol sind die Zahlen weiterhin stabil

Mehr dazu ...

2. Mai, 9:30: Die aktuellen Zahlen: Kein weiteres positives Testergebnis.Mehr dazu...

Morgenupdate: Seit heute dürfen alle Geschäfte wieder offen haben. Auch Friseure sind wieder für die TirolerInnen da – aber es gelten selbstverständlich die Hygieneregeln.

1. Mai

1.5.2020, 20:30: Die aktuellen Zahlen: Zwei positive Testergebnisse innerhalb von 24 Stunden

Mehr dazu ...

1. Mai 2020, 9:30: Die aktuellen Zahlen: Ein weiteres positives Testergebnis, zwei Personen genesen. Mehr dazu...

Morgenupdate: Die Ausgangsbeschränkungen sind seit Mitternacht außer Kraft, neue Verordnung regelt ab heute den Alltag in Zeiten von Corona. Zusammenkünfte bis zu zehn Personen sind erlaubt, bei Begräbnissen dürfen bis zu 30 Personen teilnehmen. Der Mindestabstand von einem Meter gegenüber haushaltsfremden Personen bleibt im öffentlichen Raum aufrecht, gleichzeitig gilt in geschlossenen, öffentlichen Räumen aber auch Maskenpflicht beim Betreten. Hier die neue Verordnung zum Download

Was gestern noch geschah: Es fand zum ersten Mal eine Gemeindearatssitzung im Live-Stream statt. Mehr dazu ...



30. April

30.4.2020, 21:00: die aktuellen Zahlen: Mehr als 52.000 Tests wurden in Tirol durchgeführt

Mehr dazu ...

30.4.2020, 19:00: Land Tirol fährt Betrieb in der Verwaltung wieder hoch

Ab 11. Mai soll der Parteienverkehr unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen wieder aufgenommen werden. Jedoch muss vorab ein Termin vereinbart werden.

30.4.2020, 18:00: In Tirol sollen alle Behinderteneinrichtungen getestet werden

30.04.2020, 16:05: HeimbewohnerInnen negativ getestet

Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass ein Bewohner eines Flüchtlingsheims in Imst positiv auf das Coronavirus getestet wurde. In weiterer Folge wurden Testungen aller übrigen 43 HeimbewohnerInnen angeordnet. Alle HeimbewohnerInnen sind nun negativ auf das Coronavirus getestet worden.

30.04.2020, 10:00: Lockerungen der Corona-Maßnahmen werden in vielen Bereichen angestrebt. Die Öffi-Fahrpläne werden wieder erweitert. Mehr dazu... Ebenso können ab dem 4. Mai wieder Besuche in Wohn- und Pflegeheime stattfinden. Mehr dazu...

30.04, 8:55: Die aktuellen Zahlen: Seit gestern Abend ein weiteres positives Testergebnis

Mehr dazu

29. April

29.04, 19:45: Die aktuellen Zahlen: Inzwischen sind 3160 Personen wieder genesen

Mehr dazu ...

Morgenupdate: ab 1. Mai fallen die Ausgangsbeschränkungen, Sicherabstand zu Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, ist einzuhalten. Sollte dies, zum Beispiel in Öffis, auf Grund von Platzmangel nicht möglich sein, wird es keine Konsequenzen geben. Das Tragen von Schutzmasken wird aber weiterhin notwendig sein: Diese Bestimmungen bleiben aufrecht. Veranstaltungen mit bis zu zehn Personen sind ab dem 1. Mai möglich, bei Begräbnissen bis zu 30. Das gilt bis zum 30. Juni. Gastronomie wird unter Einschränkungen ab 15. Mai wieder öffnen. Ab 29. Mai könnten die Schwimmbäder wieder aufmachen.

28. April

28.4.2020, 20:00: Die aktuellen Zahlen: Mehr als 50.000 Tests durchgeführt

Mehr dazu ...

28.4.2020, 12:30: Innsbruck: Spielplätze ab 1. Mai wieder geöffnet

Mehr dazu ...

28.4.2020: 9:25: Positive Testergebnisse für zwei weitere Personen

Mehr dazu

28.4.2020: 8:40: Gastronomiebetriebe eröffnen am 15. Mai.

Öffnungszeiten von sechs bis 23 Uhr. Auf einem Tisch dürfen maximal vier Personen plus Kinder sitzen. Vorreservierungen und keine freie Platzwahl werden notwendig sein. Mitarbeiter, die mit Gästen in Kontakt sind, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Beherbergungsbetriebe, Sehenswürdikgeiten, Freizeiteinreichtungen und sonstige Freizeitanlagen öffnen dann zwei Wochen später.

28.4.2020, 8:15: Anschober: Ausgangsbeschränkungen enden mit 1. Mai

Laut Anschober werde man ab 1. Mai zu einer offenren Regelung übergehen. Zwischen Esten Mai und Ende Juni dürfen BürgerInnen raus gehen. Bei Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben ist weiterhin ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten.

27. April

27.4.2020, 20:00: die aktuellen Zahlen: Die Zahl der aktuell Erkrankten ist auf 313 gesunken

Mehr dazu ...

27.4.2020, 9:50: Die aktuellen Zahlen: Seit gestern Abend kein weiteres positives Testergebnis

Mehr dazu...

Tagebuch aus der Quarantäne

Zwei unserer Redakteure stehen mit ihren Heimatorten in Quarantäne. Mehr dazu ...

26. April

26.4.2020, 20:00: Die aktuellen Zahlen: Aktuell sind 360 Personen am Coronavirus erkrankt

Mehr dazu ...

26.4.2020, 8:30: Die aktuellen Zahlen: Seit gestern Abend zwei positive Testergebnisse

Mehr dazu...

25. April

25.4.2020, 21:00: Die aktuellen Zahlen: Knapp 3000 Personen sind wieder gesund

Mehr dazu ...

Was gestern noch geschah: In einem Imster Flüchtlingsheim wurde ein Asylwerber positiv auf das Coronavirus getestet. Ab 1. Mai werden die Ausgangsbeschränkungen etwas gelockert: Treffen im engsten Familien- und Freundeskreis sollen erlaubt werden.

25. April

25.4.2020, 10:00: Die aktuellen Zahlen: Seit gestern Abend neun positive Testergebnisse

Mehr dazu...



24. April

24.4.2020, 20:00: Die aktuellen Zahlen: Seit gestern Abend ist keine weitere Person verstorben

Mehr dazu ...

24.4.2020, 10:00: Die Schulöffnung beginnt ab 4. Mai - es wird einen Stufenöffnungsplan geben

Ab 4.5. sollen die Schüler, die einen Abschluss brauchen, wieder zurückkehren.

Ab Mitte Mai kommen alle sechs bis 14jährige zurück.

Ab 29. Mai kommen alle ab 15+ zurück.

Unterricht wird im Schichtbetrieb geführt: eine Gruppe von Montag bis Mittwoch, die andere von Donnerstag bis Freitag. In der Woche drauf wird gewechselt.

Es zählen die Noten vom Halbjahr bzw. die Leistungen, die bis zur Schulschließung erbracht worden.

Es finden keine Schularbeiten statt. Es wird kein Sitzenbleiben geben, außer Eltern wünschen dies ausdrücklich.

Mehr dazu ...

Heute um 10:00 stellt Bildungsminister Faßmann den Fahrplan für die Schulöffnung vor.

24.4.2020, 9:00: Die aktuellen Zahlen: Seit gestern Abend keine weiteren positiven Testergebnisse

Mehr dazu...

23. April

23.4.2020, 20:00: Die aktuellen Zahlen: Bereits 101 Personen sind in Tirol an Covid-19 verstorben

Mehr dazu ...

23.4.2020, 14:00: Noch ist nicht bekannt, wann Freibäder und Badeseen aufsperren dürfen

Mehr dazu ...

23.4.2020, 9:00: Die aktuellen Zahlen: In Tirol wurden knapp 46.400 Tests durchgeführt

Mehr dazu ...

Seit Mitternacht gehört die Quarantäne, die über das Tiroler Paznauntal sowie über die Gemeinden St. Anton am Arlberg und Sölden verhängt worden war, der Vergangenheit an.

Mehr dazu ...

22. April

22.04.2020, 20:00: Die aktuellen Zahlen: Mittwoch: Aktuell liegt die Zahl der Genesenen bei 2.905

Mehr dazu ...

22.04.2020, 15:00: Schrittweise Öffnung der Berufsschulen ab 4. Mai 2020

Die Berufsschulen werden ab 4. Mai 2020 schrittweise geöffnet. Vorerst werden aber nur die Schüler der Abschlussklassen vor Ort unterrichtet, für alle anderen heißt es weiterhin „Distance-Learning“. Mehr dazu ...

22.04.2020, 15:00: Mit 23. April kommt es zu einer Fahrplanänderung im Paznaun und St. Anton

Der öffentlichen Verkehr wird am 23. April in den ehemaligen Quarantänegebieten im Paznaun und St. Anton am Arlberg wieder hochgefahren. Mehr dazu ...

22.4.2020, 10:00: Uni Innsbruck: Erbgut von SARS-CoV-2 lässt sich im Abwasser nachweisen

Dank einer neuen Methode kann das Erbgut von SARS-CoV-2 erstmals im Zulauf österreichischer Kläranlagen nachgewiesen werden. So lässt sich ein regionales Auftreten der Viren frühzeitig erkennen.

22.4.2020, 9:30: Die aktuellen Zahlen: In Tirol wurden knapp 45.000 Testungen durchgeführt

Mehr dazu ...

21. April

21.4.2020, 20:30: Die aktuellen Zahlen: 171 weitere Personen sind genesen

Mehr dazu ...

21.4.2020, 19:00: Innsbruck: Verschiebung Int. Golden Roof Challenge auf 5. September

21.4.2020, 18:45: Bei Fußball-Bundesligist WSG Tirol sind am Dienstag alle 31 durchgeführten PCR-Tests bei Spielern und Betreuern auf Covid-19 negativ ausgefallen.

Das Training in Kleingruppen kann nun beginnen. Mehr dazu ...

21.4.2020, 18:30: Das Bezirksmusikfest Völs wurde abgesagt

Es wurde bei der Musikkapelle Völs lange zugewartet – aber aufgrund der Erlässe der Bundesregierung war jetzt kein anderer Weg mehr möglich. Das Bezirksmusikfest in Völs, das vom 10. bis 12. Juli auf dem Programm gestanden wäre, musste abgesagt werden. Mehr dazu ...

21.4.2020, 16:00: Quarantäne in Paznaun, Sölden und St. Anton geht dem Ende zu.

Die Quarantänegebiete Paznaun, Sölden und St. Anton werden ab kommenden Donnerstag, 00.00 Uhr, die Bundesregelung übernehmen und die Sonderquarantäne beenden. Mehr dazu ...

21.4.2020, 14:00: Weiteres Hochfahren ab 1. Mai

Am 1. Mai wird es eine Neuregelung der Ausgangsbeschränkungen geben. Es soll dann die Möglichkeit geben, Personen über den engsten Familienkreis hinaus zu treffen. Die genauen Regelungen werden kommenden Dienstag präsentiert.

Schulen und Gastronomie werden ab 15. Mai stufenweise hochgefahren.

21,4,2020, 14:00: U-Kommission zu Ischgl soll laut Tiroler Opposition im Juni beginnen

Die Tiroler Oppositionsparteien FPÖ, NEOS und Liste Fritz wollen noch vor dem Sommer eine Expertenkommission zur Untersuchung des Krisenmanagements des Landes Tirol in Sachen Coronavirus einsetzen.

21.4.2020, 11:45: Im Bezirk Landeck sind 13 Gemeinden frei von Corona

In 13 der insgesamt 30 Gemeinden im Bezirk Landeck gibt es laut Zahlen des Tiroler Corona-Dashboards derzeit keinen Fall eines aktuell Erkrankten. Auch in den anderen Gemeinden gehen die Zahlen teilweise stark zurück. Mehr dazu ...

21.4.2020, 11:45: Innsbruck: Der Botanische Garten hat wieder geöffnet

Die Maßnahmenlockerungen tun der Seele gut. Nicht nur die Parks sind seit einer Woche geöffnet, gestern sperrte auch der Botanische Garten wieder auf. Mehr dazu ...

21.4.2020, 9:40: Die aktuellen Zahlen: Seit gestern Abend ein weiteres positives Testergebnis

Mehr als die Hälfte aller Tiroler Gemeinden war mit Stand Dienstagvormittag wieder frei von Corona.

Aktuelle Zahlen

21.4.2020, 9:10: Nicht Tirol: Das Münchner Oktoberfest ist abgesagt

Dies gab Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekannt.

20. April

20.4.2020, 19:30: Die aktuellen Zahlen: Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 8 Personen positiv getestet

Mehr dazu ...

20.4.2020, 18:00: die Innsbrucker Promenadenkonzerte wurden abgesagt

Die behördlichen Vorgaben können nicht eingehalten werden.

20.4.2020, 12:00: In der Gemeinde steigt das Unverständnid über die fortdauernde Quarantäne

In der Gemeinde See gibt es nur wenige positive Corona-Fälle. Die Quarantäne sorgt für immer mehr Unverständnis. Inzwischen wurden auch Protestplakate aufgehängt. Mehr dazu ...

20.4.2020, 11:00: Nationalratspräsident Sobotka gibt Forderung der SPÖ Recht

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hatte in der Pressestunde des ORF gemeint, die Krise dürfe nicht als Rechtfertigung gegen volle Transparenz und Aufklärung herangezogen werden. Mehr dazu ...

20.4.2020, 10:00: Die aktuellen Zahlen: Zahl der aktuell Erkrankten ist weiter gesunken

Mehr dazu ...

19. April

19.4.2020, 20:00: Innerhalb der vergangenen 24 Stunden gab es keine Neuerkrankung

Mehr dazu ...

19.4.2020, 9:30: Die aktuellen Zahlen

Mehr dazu ...

18. April

18.4.2020, 19:45: Die aktuellen Zahlen

Mehr dazu ...

18.4.2020, 15:00: Normalbetrieb in Tiroler Spitälern soll schrittweise wieder hochgefahren werden. Mehr dazu...

17. April

17.4.2020, 21:00: Auch der Ötztal Rad-Marathon wurde abgesagt

17.4.2020, 20:00: Die aktuellen Zahlen

Mehr dazu ...

17.4.2020, 14:45: Für die Freunde des Radsports: Die Österreich-Radrundfahrt wurde für heuer abgesagt.

17.4.2020, 11:45: Ab Mitte Mai – falls sich die aktuellen Zahlen nicht verschlechtern – können voraussichtlich Museen wieder öffnen können.

Große Feste und Festivals wird es auch während des Sommers nicht geben. Auch ab Mitte Mai werden Büchereien und Archive wieder öffnen.

17.4.2020, 9:15: Aktuell sind 950 Personen mit dem Coronavirus infiziert

Mehr dazu ...

17.4.2020, 9:00: Zwei Drittel der Tests in Alten- und Pflegewohnheime abgeschlossen

Mehr dazu ...

Was war gestern noch los?: Einer der eingeflogenen Erntehelfer wurde positiv auf das Coronavirus getestet – nun gelten für alle Erntehelfer die Quarantänebestimmungen.

16. April

16.4.2020, 20:00: Die aktuellen Zahlen

Mehr dazu ...

16.4.2020, 12:00: Die mit Spannung erwartete Entscheidung des ÖFB ist gefallen.

Alle Bewerbe außer der ersten zwei Spielkalssen werden abgebrochen. Die Innsbrucker Mannschaften SVI und IAC standen in ihren Ligen an der Tabellenspitze, die Union auf einem Abstiegsplatz. Mehr dazu ...

16.4., 10:00: Die aktuellen Zahlen

Mehr dazu ...

Seit 9:00 läuft der Sonderlandtag

Mehr dazu ..

Was gestern noch geschah: In Tirol wurden 58.456 Arbeitsplätze in Tirol zur Corona-Kurzarbeit angemeldet und Erntehelfer wurden aus Rumänien eingeflogen. In Tirol ist Outdoo-Sport wieder möglich, aber Achtung – auch hier ist auf den notwendigen Abstand zu achten.

Beim Schnellgehen muss der Abstand fünf Meter sein, beim Schnelllaufen 10 Meter und beim Radfahren 20 Meter. Beim Laufen sollte man in einem diagonalen Abstand überholen.

15. April

15.4.2020, 20:00: Die aktuellen Zahlen: Weitere 8 Personen sind an Covid-19 verstorben

Mehr dazu ...

15.4.2020, 11:20: Zur Öffnung von Sportstätten

Werner Kogler: Sportverbände sollen individuelle an die entsprechende Sportart angepasste Empfehlungen ausarbeiten. Die Bundesregierung will sich da nicht einmischen. Jedoch werde es noch keine Öffnung für Teamsport oder Kampfsport geben.

15.4.2020, 11:00: Seit heute dürfen öffentliche Verkehrsmittel auch benützt werden, um öffentliche Orte im Freien aufzusuchen

Selbstverständlich muss in den öffentlichen Verkehrsmitteln Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

15.4.2020, 9:30: Die aktuellen Zahlen: Mehr als 37.000 Testungen auf das Coronavirus wurden in Tirol bereits durchgeführt.

Mehr dazu ...

Was gestern noch geschah: Die vom Land veröffentlichten Zahlen zeigen, dass der positive Trend in Tirol weiter anhält.

14. April

14.4., 20:00 Die aktuellen Zahlen

Mehr dazu ...

14.4., 20:00: Die Screening-Straße Innsbruck übersiedelt zur Olympiahalle

14.4., 9:45: Die aktuellen Zahlen: Derzeit sind 1.211 Personen mit dem Coronavirus infiziert

Mehr dazu ...

Ab heute machen weitere Geschäfte auf: kleinere Geschäfte unter 400 Quadratmetern, Bau- und Gartenmärkte. Auch die Taktung der Öffis wird erhöht. Maskenpflicht gilt beim Einkaufen im Supermarkt, und seit heute auch in allen anderen geöffneten Geschäften, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis.

13. April

13.4.2020, 20:00: In Tirol sind vier weitere Personen an Covid-19 verstorben

Mehr dazu ...

13.4.2020, 13:30: Die mittlerweile über 360 Stadträder an 43 Verleihstationen werden sukzessive wieder zur Verfügung gestellt.

Mehr dazu ...

13.4.2020, 9:40:Die aktuellen Zahlen: Mehr als 35.000 Testungen wurden durchgeführt

Mehr dazu ...

12. April

12.4.2020, 19:50: Die aktuellen Zahlen - die Zahl der Genesenen ist weiter gestiegen

Mehr dazu ...

12.4.2020, 18:00: Die Quarantäne für Sölden wird bis 26. April verlängert. Das gab das Land Tirol am Sonntagnachmittag bekannt

Mehr dazu ...

12.4.2020: 18:00: Die Gemeinde See hat wenig Corona-positiv getestete Fälle. Bleibt aber aufgrund der geographischen Lage weiterhin in Quarantäne

Mehr dazu ...

12.4.2020, 9:00: Die aktuellen Zahlen: Die Zahl der Genesenen ist auf 1.900 gestiegen

Mehr dazu ...

11. April

11.4.2020, 20:30: Die aktuellen Zahlen von heute Abend

Die Zahl der Verstorbenen ist auf 66 gestiegen. Mehr dazu ...

11.4.2020, 9:20: Die aktuellen Zahlen

Mehr dazu ...

10. April

10.4.2020, 20:00: Die aktuellen Zahlen: Mehr als 32.000 Tests wurden in Tirol durchgeführt

Mehr dazu ...

10.4.2020, 16:00: In St. Anton und Paznaun wird die Quarantäne um zwei Wochen verlängert! Entscheidung für Sölden steht noch aus

Mehr dazu ...



10.4.2020, 16:00 Pressekonferenz zur aktuellen Lage mit Günther Platter, Bernhard Tilg, Cornelia Lass-Flörl und Günter Weiss

Die aktuellen Zahlen: 1752 Personen sind wieder genesen, 1404 sind aktuell infiziert. Derzeit sind 179 Personen in stationärer Behandlung, 63 auf der Intensivstation, 62 Personen müssen beatmet werden. Die Zahl der am Coronavirus Verstorbenen ist auf 61 gestiegen.

In den Quarantänegebieten (mit Ausnahme Sölden, hier sind noch nicht alle Tests ausgewertet) waren 19 Prozent der Tests positiv (bisher sind rund 2/3 ausgewertet). In den vergangenen 24 Stunden seien 3865 Tests vorgenommen worden, 2822 Tests davon fallen auf die Gebiete Paznaun, St. Anton und Sölden.



10.4.2020, 12:50: Nach Ostern und dem schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft wird auch der Takt bei den Öffentlichen Verkehrsmitteln erhöht.

Mehr dazu ...

10.4.2020, 11:50: Die aktuellen Zahlen: In Tirol wurden mehr als 31.000 Personen getestet

Mehr dazu ...

10.4.2020, 11:40: In den Quarantäne-Orten hofft man auf eine Lockerung der Beschränkungen

Noch bis 13. April stehen die Paznauner Gemeinden sowie St. Anton am Arlberg unter Quarantäne. Die Bürgermeister hoffen indes nach den Testungen auf eine Lockerung. Mehr dazu ...

10.4.2020, 11:30: 17.000 Schutzmasken für Tiroler Ärzte von ÖGK

Masken werden ab kommender Woche verteilt. Mehr dazu ...

10.4.2020, 8:30: An der Klinik Innsbruck werden seit vorgestern PatientInnen mit dem sogenannten Rekonvaleszenten-Plasma behandelt. Mehr dazu…

Was ist gestern noch geschehen: In der Nacht auf Heute hat Rudolf Anschober die Verordnung über die Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen bis Ende April verlängert. Das heißt, das Haus darf auch weiterhin nur zu den vier Ausnahmen verlassen werden: für die Arbeit, bei einem Notfall wie Arztbesuch, zum Einkaufen von notwendigen Dingen und der Bewegung im Freien alleine oder mit einem Mitbewohner. Der Abstand von mindestens 1 Meter muss eingehalten werden.

9. April

9.4.2020, 20:00: Die aktuellen Zahlen: In den vergangenen 24 Stunden sind mehr Personen genesen als neu erkrankt

Mehr dazu ...

9.4.2020, 18:00: Das Rote Kreuz Kufstein bittet um Spenden

Das Rote Kreuz Kufstein bittet die Bevölkerung, in der schweren Zeit der Corona-Krise, um Spenden. Damit sie so ihre Hilfeleistungen so gut es geht aufrecht erhalten können. Mehr dazu ...

9.4.2020, 15:00: Freiwillige werden in Quarantänegebieten auf Corona getestet

Auch am zweiten Tag laufen die freiwilligen Testungen in den Qurantänegebieten im Paznaun und St. Anton am Arlberg ohne Probleme. Aufgrund der Ergebnisse soll über weitere Vorgangsweise entschieden werden. Mehr dazu ...

9.4.2020, 15:00: Der Rektor der Universität Innsbruck sendet eine Videobotschaft

Mehr dazu ...

9.4.2020, 9:30: Die aktuellen Zahlen: Mehr als 27.000 Tests wurden in Tirol durchgeführt

Mehr dazu ...

9.4.2020, 9:30: Tirol ist wirtschaftlich von der Corona-Krise am meisten betroffen

Tirol hat (mit Salzburg) vor allem Branchen in Bereichen, die besonders von der Corona-Krise betroffen sind.

9.4.2020, 7:30: Tirol möchte 24h-PflegerInnen einfliegen lassen

Was gestern noch geschah: die Österreich-Radrundfahrt kann nicht wie geplant statt finden. Jetzt werden Alternativen gesucht. Die Ischgler-Dokumentation am Schauplatz stößt bei den einheimischen auf große Kritik.

Auch heute sind wir für euch hier. Wir halten euch am Laufenden über die aktuellen Entwicklungen in Sachen Coronavirus

8.4.2020, 21:00: Die aktuellen Zahlen: Erstmals mehr Genesene als Erkrankte

Mehr dazu ...

8.4.2020, 11:30: Bildungsminister Heinz Faßmann: Der Unterricht für Maturaklassen beginnt am 4. Mai

Nach drei Wochen wird dann die Matura statt finden, jedoch nur in drei Fächern. Die Matura wird nur schriftlich sein. Mündliche Matura besteht nur auf Wunsch.

Auch bei Lehrabschlussprüfungen und Abschlussprüfungen bei BMS wird es ähnlich ablaufen, jedoch später.

8.4.2020, 9:50: Die aktuellen Zahlen: In Tirol wurden mehr als 26. Personen auf das Coronavirus getestet

Mehr dazu ...

8.4.2020, 9:15: Tiroler Milizsoldaten rücken am vierten Mai ein

Aktuell stehen in Tirol über 400 Soldaten bereit. Für die Ablöse und weitere Einsätze werden ab Mitte Mai die Milizsoldaten der 2. Kompanie des Jägerbataillons Tirol bereitstehen. Mehr dazu ...

7. April

7.4.2020, 20:10: Die aktuellen Zahlen: Knapp 26.000 Testst wurden in Tirol durchgeführt

Mehr dazu ....

7.4.2020, 20:00 Dieses Jahr wird es nur eine schriftliche Matura geben. Den Maturanten wird die mündliche Prüfung erlassen

7.4.2020, 15:00: Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf Christian Moser schlägt Betreuungskarenz für Eltern schulpflichtiger Kinder vor.Mehr dazu…

7.4.2020, 13:52: Aus der Innsbrucker Klinik konnte heute ein 95-Jähriger nach der Erkrankung mit dem Corona-Virus wieder gesund entlassen werden.

Das sind gute Nachrichten!

7.4.2020: 14:00: Nach Quarantäne-Aufhebung: Saisonarbeiter reisen aus Lech aus

ach der Aufhebung der Quarantäne in der Vorarlberger Arlberg-Region ist am 6. April die geordnete Abreise angelaufen. Den Skiort Lech haben bis Montagabend 248 der rund 1.000 Saisonarbeiter verlassen. Mehr dazu ...

7.4.2020, 13:50: Die Pressekonferenz ist zu Ende

Günther Platter richtet noch einmal den Appell an die TirolerInnen: verzichtet auf Skitouren, geht nicht auf die Berge - dies sei nicht solidarisch jenen gegenüber, die zuhause bleiben. Außerdem würden durch mögliche Unfälle wichtige Kapazitäten im Gesundheitsbereich abgezogen.

7.4.2020, 13:40: Computer für SchülerInnen soll Digitalen Unterricht für alle SchülerInnen möglich machen

Derzeit seien nur drei Prozent der SchülerInnen nicht erreichbar - weder digital noch analaog. Beate Palfrader versichert, dass kein Schüler, keine SchülerInnen zurückgelassen werde.

7.4.2020, 13:35: Pressekonferenz: Grenzkontrolle bis mindestens 27. April

Dies ist eine schwierige Situation für den Tourismus. Aber noch sei der Sommertourismus nicht vom Tisch, so Günther Platter: man werde verstärkt auf den Inlandstourismus setzen.

7.4.2020, 13:30: Pressekonferenz: Schuldenpolitik in Tirol

Null-Schulden-Politik kann derzeit nicht beibehalten werden so Günther Platter. Aber diese bisherige Schuldenpolitik ermöglicht jetzt, dass die notwendigen Gelder zur Verfügung stünden. Aber noch könne man nicht sagen, wann man zur Null-Schulden-Politik zurück kehren könne. Man könne auch noch nicht sagen, wie viel Gelder man insgesamt brauchen werde.

7.4.2020, 13:20: Am Wort in der Pressekonferenz Gabriele Fischer

Auch im Sozialbereich werde es ein Unterstützungsangebot geben. Alle Unterstützungsvereine werden unterstützt für Frauen, Obdachlose, etc.

Behindertenhilfe werden unterstützt, damit die Versorgungssicherheit hier aufrecht bleibt.

Kinder- und Jugendhilfe: auch hier werden die Trägerorganisationen unterstützt

In diesen Bereiche werde derzeit flexibel reagiert - damit der Bedarf gedeckt werden kann.

7.4.2020, 13:15: Beate Palfrader am Wort in der Pressekonferenz

Die Kinderbetreuungseinrichtungen sind weiterhin reduziert offen.

Elternbeiträge: sind derzeit ausgesetzt

Elternbeiträge bei den privaten Kinderbetreuungseinrichtungen werden vorübergehend durch einen Fond übernommen

Bereich der Tageseltern und Spielgruppen: Auch diese Gruppe werde weiter unterstützt.

Es gibt nun einen Kulturförderfond für (freiberufliche) Kulturschaffende, etc.

Digischeck - Richtlinien sind fixiert: am Nachmittag kann alles auf der Homepage des Landes abgerufen werden.

7.4.2020, 13:00 Pressekonferenz mit Günther Platter, Ingrid Felipe, Beate Palfrader, Gabriele Fischer

53 Millionen Euro an Sofortmaßnahmen sollen zusätzlich bereitgestellt werden.

Für die Quarantäne-Gebiete wurde festgelegt, wie der weitere Fahrplan sein wird. Auf jeden Fall werde es umfangreiche Testungen geben. Mehr dazu ...

JahreskartenbenüintzerInnen n werden eine Treueprämie von 10% bekommen auf die nächste Jahreskarte, StudentInnen werden 20 Prozent erhalten.

7.4.2020, 11:35: Die aktuellen Zahlen

Die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen ist auf 40 gestiegen. Mehr dazu ...

7.4.2020, 11:30: Zahlreiche Forscher beschäftigen sich mit der Dunkelziffer bei den Coronainfektionen

Wissenschaftler aus aller Welt, darunter auch der Universität Innsbruck, arbeiten an einem Abwasser-Epidemiologischen Testverfahren. Mit diesem könnte sich feststellen lassen, wie sich die Anzahl der Infektionen im Einzugsgebiet einer Kläranlage verändert. Mehr dazu ...

7.4.2020, 9:15: Ab 14. April gilt in Tirols Öffis Maskenpflicht

Die Corona-Krise führt zu immer weiteren Maßnahmen. Die bundesweite Bedeckungspflicht von Mund und Nase kommt mit dem 14. April. Das gilt dann natürlich auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Tirol und ist für alle Öffi-NutzerInnen verpflichtend. Mehr dazu ...

Seit heute gelten die Vorgaben des Bundes – die Tiroler Selbstisolation ist aufgehoben.

Was gestern noch geschah: Landeshauptmann Günther Platter wendete sich in einer Ansprache an die Tiroler Bevölkerung. Er wies noch einmal darauf hin, dass es zwar Lockerungen gäbe, aber man sich dennoch an gewissen Regeln halten müsse:

Sie dürfen das Haus verlassen, um zur Arbeit zu gehen, dringend notwendige Erledigungen zu machen, anderen Menschen zu helfen, die auf Hilfe angewiesen sind sowie zur Bewegung im Freien. Wenn Sie Spazierengehen sollen Sie das entweder allein oder nur mit jenen Personen tun, die im selben Haushalt leben. Bei der Begegnung mit anderen Personen muss stets der Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden.

Mehr dazu ...

6. April

6.4.2020, 20:30: Die aktuellen Zahlen

Die Zahl der wieder Genesenen ist weiter gestiegen, die Zahl der Verstorbenen ist auf 39 gestiegen. Mehr dazu ...

6.4.2020, 14:20: Ab Dienstag ist in Innsbruck die Innpromenade wieder geöffnet

Dies gilt auch für Sillpromenade, Waldparkplätze und Städtische Parks. Spielplätze bleiben in Innsbruck auch weiterhin geschlossen. Mehr dazu ...

6.4.2020, 14:15: Die Tiroler Polizei erhält Verstärkung

6.4.2020, 13:50: Die Pressekonferenz ist zu Ende

6.4.2020, 13:45: Pressekonferenz des Landes: Lass Flörl: Die Maske werde uns noch länger begleiten

Sport- und Spielplätze bleiben zu, Besuche sind weiterhin nicht erlaubt. Es gelten auch hier die Vorgaben des Bundes (dringende Geschäfte, Hilfe, frei bewegen, Arztbesuche sind möglich. Alles andere ist weiterhin untersagt). Es gibt bei der Bewegung außer Haus keine Zeitbeschränkung

Anstelle von Masken können auch Tücher oder Schals getragen werden

Malariamittel Hydroxychloroquin hindert die Virusvermehrung und das Eindringen des Virus in die Zelle, so Günter Weiss.

Arztbesuche sollten weiter telefonisch kontaktiert werden - damit können entsprechende Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

6.4.2020, 13:38: Quarantäne in den Orten im Oberland bleibt bestehen

Hier wird es ein eindeutiges Prozedere geben - zuerst braucht es aber auch eine Evaluierung und Tests. Mehr dazu ...

6.4.2020, 13:35: Appell von Günther Platter: gefährliche Sportarten und so Unfälle vermeiden

In allen Bundesländern gelten nun die gleichen Regelungen: theoretisch seien nun auch Skitouren möglich. Aber es geht ein Appell an die Tiroler Bevölkerung: gefährliche Sportarten sollen nicht ausgeübt werden.

Die Kapazitäten in den Krankenhäusern reichen aktuell: Zwei Drittel der Intensivbetten sei bis jetzt belegt, so Günter Weiss. Gleiches gilt für die stationären Betten.

6.4.2020, 13:30: Am Wort Cornelia Lass-Flörl

Die neuen Infektionszahlen gehen zurück. Jetzt müsse eine zweite Welle verhindert werden. Die Maßnahmen müssten nun weiter eingehalten werden: Distanz einhalten. Dies werde auch die Schwierigkeit für die Zukunft sein. Man müsse sich selbst und andere schützen. Hier sei das tragen der Masken wichtig.

Bei selbstgemachten Masken: getragene Masken kommen nach dem Tragen in die Waschmaschine – 60 Grad sind ausreichend. Man sollte die Masken auch nicht laufend berühren.

6.4.2020, 13:30: Die Milizen werden erst Mitte Mai einrücken

6.4.2020, 13:25 Pressekonferenz zur Situation des Landes Tirol

Ingrid Felipe ruft zur Achtsamkeit auf

Günter Weiss: Die Zahl der stationären Patienten steigen sehr langsam, auch die Patienten auf der Intensivstation steigt nicht. Neu Aufgenommene halten sich mit denen, die entlassen werden die Waage.

Seren werden von wieder Gesunden gesammelt

30 MitarbeiterInnen im Gesundheitsbereich sind positiv getestet - bis jetzt wurde noch kein Patient von einem Mitarbeiter infiziert - auch umgekehrt gibt es keinen Fall.

6.4.2020, 13:15: Pressekonferenz in Tirol

Landeshauptmann Günther Platter: Selbstisolation ist ab morgen in in Tirol aufgehoben. Sie werden den Maßnahmen des Bundes angepasst. Jedoch soll weiterhin keinen Sport mit erheblicher Verletzungsgefahr ausüben - das Gemeindegebiet kann nun wieder verlassen werden! Abstand von mindestens einem Meter muss weiter beibehalten werden.

Ansonsten gilt der gleiche Zeitplan für die langsame Öffnung der Geschäfte wie beim Bund.

Mehr dazu ...

6.4.2020, 13:15: Jägerkompanien werden einberufen

6.4.2020, 12:45: Stadt Landeck sagt alle Veranstaltungen bis Ende Juni ab

Bereits im Vorfeld beschloss der Landecker Stadtrat, alle Veranstaltungen bis Ende Juni abzusagen. Damit findet auch das Stadtfest nicht statt. Mehr dazu ...

6.4.2020, 11:30: Verfassungsrechtler sehen die Verpflichtung zur Verwendung der RK-App kritisch

Verpflichtende Tracking-App: Grundrechte in Gefahr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist auch der Einsatz sogenannter „Tracking Apps" in Österreich in Diskussion, dabei wird auch eine mögliche verpflichtende Verwendung in Erwägung gezogen. Mehr dazu ...

6.4.2020, 11:15: Pressekonferenz vom Bund

Ab 14.4. dürfen Geschäfte bis 400 m2 öffnen, auch Bau- und Gartenmärkte etc. unter Sicherheitsmaßnahmen. Ab 1. Mai sollen alle anderen Geschäfte öffnen. Gastronomie und Bars sollen frühestens ab Mitte Mai geöffnet werden können - hier fällt die Entscheidung Ende April. Matura und Lehrabschlussprüfungen werden durchgeführt. Schulen bleiben bis mindestens Mitte Mai geschlossen. Veranstaltungen gibt es erst frühestens im Sommer wieder.

Ausgangsbeschränkungen bleiben vorerst bis Ende April bestehen! Sebastian Kurz: Es gibt weiterhin nur vier Gründe um das Haus zu verlassen: arbeiten, einkaufen, andere Menschen unterstützen, sich die Beine zu vertreten oder frische Luft zu schnappen.

Da die Ausgangsbeschränkungen weiterhin gelten, ist der Ostererlass hinfällig

6.4.2020, 9:40: Die aktuellen Zahlen

Mehr dazu ...

Zur Info: Ab heute gilt die Maskenpflicht: In Supermärkten und Drogeriemärkten muss ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) getragen werden. Mehr dazu ...

Billa und Merkur gaben heute bekannt, dass sie in ihren Filialen 1€ für die Masken verlangen.

5. April

5.4.2020, 20:00: Die aktuellen Zahlen. Die Zahl der Neuerkrankungen ist weiter gesunken

Mehr dazu ...

5.4.2020, 19:00: Der Bezirkshauptmann von Schwaz, Michael Brandl, ist am Coronavirus erkrankt

Mehr dazu ...

5.4.2020, 12:20: Die Bundesrregierung überlegt die Stopp-Corona-App des Roten Kreuzes für alle verpflichtend zu machen

Ganz klar dagegen sprechen sich die FPÖ und die SPÖ Tirol aus.

5.4.2020, 10:00: Die Stellungen beim Bundesheer bleiben wegen des Coronavirus auch nach dem 20. April bis auf weiteres ausgesetzt.

5.4.2020, 9:20: Die aktuellen Zahlen

In Tirol sind derzeit 1.862 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der nach einer Coronaerkrankung wieder Genesenen in Tirol liegt bei 984 Personen. Die Anzahl der bisher Verstorbenen liegt bei 35. Mehr dazu ...

Was gestern noch geschah: Der Bund präsentierte gestern den "Ostererlass". Dieser sorgte jedoch allgemein für Verwirrung. Am Montag soll präsentiert werden, was zu Ostern noch erlaubt sei und was nicht. Weiters soll am Montag präsentiert werden, wie das langsame Hochfahren zu einer neuen Normalität aussehen könnte. Es werde dazu einen "Dreiklang" aus Tracking-App, Testungen und Isolierung von Infizierten geben.

4. April

4.4.2020, 20:20: Die Zahl der Personen, die wieder gesund sind, ist weiter gestiegen

Die aktuellen Zahlen: Mehr dazu ...

4.4.2020, 20:00: Die Volksschauspiele Telfs sind für 2020 abgesagt

Jetzt hat es auch die Tiroler Volksschauspiele in Telfs erwischt: Corona verhindert einen hochkarätigen Theatersommer in Telfs, der heuer erstmals unter neuer Führung ausgetragen worden wäre. Mehr dazu ...

4.4.202, 13:15: Quarantäne am Arlberg aufgehoben – striktes Ausreisemanagement in Lech

Die Quarantäne-Beschränkungen für die Region Arlberg mit den Gemeinden Lech, Warth, Schröcken und der Ortschaft Stuben in der Gemeinde Klösterle sind am 3. April um 24:00 Uhr ausgelaufen. Um eine geregelte Ausreise aus Lech sicherzustellen, wurde eine neue Verordnung in Kraft gesetzt, wie der Vorarlberger LH Markus Wallner erläuterte. Mehr dazu ...

4.4.2020, 13:10: Landeshauptmann Günther Platter wendet sich in einer Rede an die Tiroler Bevölkerung

Darin mahnt er die Tiroler Bevölkerung, dass Osterfeiern nur im kleinen Rahmen statt finden können. Wie es nach Ostern weiter gehen werde, darüber soll am Montag informiert werden. Mehr dazu ...

4.4.2020, 13:00: In Kematen kam es zu einer Übertretung nach dem Epedemiegesetz

Auf der Terrasse einer Dachterrassenwohnung in einem Mehrparteienhaus in Kematen wurde ein privates Grillfest veranstaltet. Mehr dazu ...

4.4.2020, 10:00 Die aktuellen Zahlen

Die Zahl der Genesenen ist weiter gestiegen. Über Nacht hat es kein weiteres Todesopfer gegeben. Mehr dazu ...

3. April

3.4.2020, 20:30: Die aktuellen Zahlen: 127 Personen sind in den vergangenen 24 Stunden genesen. 2 weitere Personen sind verstorben.

Mehr dazu ...

3.4.2020, 20:30: Für Hochzeiten und Begräbnisse gibt es neue Regelungen: Diese düfen stattfinden

Jedoch unter Einschränkungen: Sie sind auf 5 bzw. 10 Personen limitiert.

3.4.2020, 20:20: Rund 340 Personen aus Quarantänegebiet Sölden sind bereits in ihre Herkunftsländer heimgekehrt

3.4.2020, 20:00 Nach Kritik werden Handelsketten ab Karsamstag (11. April) ihr Sortiment einschränken

Das Non-Food-Sortiment soll kleiner werden. Die beteiligten Kaufhausketten würden dies als Solidaritätsakt sehen.

3.4.2020, 18:00: Nach der ORF-Doku "Am Schauplatz" über Ischgl wird Kritik an einem Arzt aus Ischgl laut

Nach der gestern (2. April) ausgestrahlten ORF Dokumentation "Am Schauplatz: Ausnahmezustand in Ischgl" gibt es vom Tiroler FPÖ Obmann Markus Abwerzger den Vorwurf gegen den Ischgler Arzt Andreas Walser, falsche Atteste ausgestellt zu haben. Mehr dazu ...

3.4.2020, 12:00: Ab sofort ist das Abholen von Speisen in Restaurants wieder erlaubt.

Mehr dazu ...

3.4.2020, 12:00: In den kommenden Tagen wird die Alpin- und Flugpolizei verstärkt Überwachungen durchführen

Es ist davon auszugehen, dass einige das schöne Wetter am kommenden Wochenende für Schitouren oder Bergwanderungen nützen werden Mehr dazu

3.4.2020, 11:55: die Pressekonferenz mit Günther Platter, Edelbert Kohler und Ingo Gstrein ist vorbei

Mehr dazu ...

3.4.2020, 11:40: Noch müsse durchgehalten werden, auch wenn die Zahlen in die richtige Richtung gingen

Noch könne man nicht sagen, dass in Tirol die Situation besser geworden sei. Es ginge in die richtige Richtung. Es sei aber noch zu früh, zu glauben, es sei jetzt alles überstanden, so Günther Platter.

Kohler: Am Wochenende werde es verstärkte Kontrollen der Freizeitsportler, beispielsweise der Tourengeher, geben. Er appelliert an die SportlerInnen, auch an diesem Wochenende zuhause zu bleiben. Kohler ergänzt zu den bisher erfolgten Anzeigen: die Strafen betreffen die Strafbehörden. Viele der Gestraften würden behaupten, PartnerInnen in anderen Bezirken zu haben, viele bräuchten speziell bestimmte Produkte aus anderen Bezirken.

Günther Platter: Interessant seien auch die Zahlen, die bei Zufallstests aufscheinen. Aus diesem Grund müssen die ExpertInnen über die Lockerungen entscheiden. Die Belegung der Spitalsbetten erfährt keine Erhöhung, obwohl die Erkrankten länger in Spitalsbehandlung bleiben müssten.

3.4.2020, 11:30: Die Sicherheit und die Gesundheit der Bevölkerung habe Vorrang

Möglicherweise gibt es am Montag schon klare Informationen, wann, wie und in welchen Schritten die Einschränkungen gelockert werden. Günther Platter betont noch einmal, dass Tirol das erste Bundesland mit den Maßnahmen gewesen sei und auch die härtesten Maßnahmen gesetzt hätte. Tirol sei aber im Vergleich zu den anderen Bundesländern auch am härtesten betroffen - vor Ostern werde es keine Lockerung der Maßnahmen gäbe. Auch wenn die TirolerInnen über Ostern noch zuhause bleiben müssen.

3.4.2020, 11:30: Pressekonferenz Hochfahren der Wirtschaft

Dies würde in Zusammenhang mit der Bundesregierung geschehen, so Günther Platter. Dies würde auch die Stadt Innsbruck betreffen. Klare Botschaften nach außen seien wichtig, so Günther Platter. Es müsse die kommende Woche noch durchgehalten werden, nach Ostern werde eindeutig kommuniziert

3.4.2020, 11:20: Ingo Gstrein am Wort

Zusammenarbeit der Blaulichtorganisationen würden einwandfrei funktionieren, auch die Bevölkerung sei vorbildlich. 550 SoldatInnen seien in Tirol im Einsatz. Sie kontrollieren die geordnete Ein- und Ausreise aus den Quarantänegebieten oder an den Grenzen, sie helfen im Lebensmittelbereich. Die Bundesregierung müsse noch beschließen, wie die Milzsoldaten einberufen werden und welche Aufgaben sie übernehmen sollen.

3.4.2020, 11:20: Edelbert Kohler in der Pressekonferenz

Es gab knapp 2300 Anzeigen gegen uneinsichtige Personen im Zuge der Coronamaßnahmen.

3.4.2020, 11:15: Pressekonferenz am Wort Edelbert Kohler

Es gäbe kaum Kriminalität - um die Hälfte weniger Delikte, auch im Bereich der häuslichen Gewalt gäbes es kaum signifikanten Steigerungen. Asylzahlen gingen gegen Null, auch wenn es Aufgriffe gäbe. 13 Grenzübergangsstellen werden kontrolliert - 70.000 Personenkontrollen wurden an den Grenzen durchgeführt.

3.4.2020, 11:10: Pressekonferenz: Günther Platter: noch soll durchgehalten werden - auch wenn das Wetter zu Skitouren einlädt. Er bittet um Verständnis, wenn die Polizei straft

Es werde noch ermittelt, wie es nach Ostern weitergehe, da die Zahlen in Österreich positiv seien. Tirol sei ja auch das erste Bundesland mit massiven Einschränkungen gewesen sei

3.4.2020, 11:00 Pressekonferenz mit LH Günther Platter, Edelbert Kohler, Landespolizeidirektor, Ingo Gstrein, Militärkommandant Tirol

Tirol sei sehr sicher, die Kriminalität sei zurück gegangen, so Günther Platter

Die aktuellen Zahlen:

in den vergangenen 24 Stunden: 1359 Tests, derzeit seien davon nur 5 Prozent von den neu Getesteten positiv - dies sei ein guter Weg, so Günther Platter

Ages-Zahlen waren ein Übertragungsfehler

Insgesamt 2722 Infektionen

131 neue Infektionen sind in den vergangenen 24 Stunden dazu gekommen

210 Personen sind im Krankenhaus

Intensiv betreut: 54 Personen

54 Personen müssen beatmet werden

29 PErsonen sind verstorben

631 Personen sind gesund

3.4.2020, 10:15: Die aktuellen Zahlen

Mehr dazu ...

3.4.2020, 10:00 Die Tirol Kliniken rufen Heimwerker dazu auf, vorsichtig zu sein und Arbeit im Eigenheim zu verschieben.

Es habe bisher teils schon schwere Verletzungen gegeben, teilweise seien Amputationen notwendig gewesen.

3.4.2020, 8:40: Die ÖH Innsbruck hat eine Umfrage zur Situation der Studierenden gemacht

Das Ergebnis zeigt: Studierende sind mit der Fernlehre wenig zufrieden.

3.4.2020, 8:00: Mit gestern sind 2.000 Personen aus St. Anton am Arlberg und Paznaun abgereist

Seit 28. März sind rund 2.000 Saisonmitarbeiter und Gäste aus 40 Nationen (inklusive Österreich) aus den Quarantänegebieten abgereist. Mehr dazu ...

Was gestern noch geschah: Die AGES hat das Datum für den Fall 0 in Ischgl noch einmal korrigiert.

Auch dieses Datum wurde von der Tiroler Landesregierung zurückgewiesen:"Von wochenlangen Erkältungssymptomen unhinterfragt auf eine Coronainfektion seit dem 8. Februar zu schließen, ist für das Land Tirol daher reine Mutmaßung." Mehr dazu ...

2. April

2.4.2020, 21:50: Nachdem AGES die Zahl korrigiert hat, weißt das Land Tirol auch das neuerliche, korrigierte Datum zurück

2.4.2020, 20:00: Die Zahl der wieder Genesenen ist auf 631 gestiegen.

Mehr dazu ...

2.4.2020, 18:00: Ages korrigiert: Erster Fall in Ischgl war doch im März

Mehr dazu ...

2.4.2020, 16:00: Das Land Tirol fordert umgehend Aufklärung von Ages und Gesundheitsministerium in Bzug auf den ersten Corona-Fall in Ischgl

2.4.2020, 14:40: Staatsanwaltschaft ermittelt in der Causa Ischgl

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat das Landeskriminalamt Tirol mit Ermittlungen beauftragt. Bis wann mit einem Bericht bzw. mit Ergebnissen zu rechnen ist, kann noch nicht abgeschätzt werden. Mehr dazu ...

2.4.2020, 14:00: Die Lebenshilfe Tirol braucht dringend Masken und Schutzkleidung

Mehr dazu ...

2.4.2020,11:30: Keine Abstimmung mit der Feuerwehr: Die Feuerwehr ist nicht für die Verteilung von Mund-Nasen-Masken zuständig.

Mehr dazu ...

2.4.2020, 11:20: Am 6. April startet die kostenlose Beratungshotline des Landesverband für Psychotherapie. Eltern und Kinder können dort um Rat fragen. Mehr dazu…

2.4.2020, 10:40: Aktuell sind in Tirol 2.017 Personen positiv auf das Coronavirus gestestet

Mehr dazu ...

2.4.2020, 10:40: Anschober informiert in einer Pressekonferenz: Der Barkeeper im Kitzloch war nicht der erste Infizierte im Betrieb.

Davor schon waren zwei weitere Mitarbeiter infiziert, waren aber nicht identifiziert. Patientin 0 in Ischgl ist eine Schweizerin, die das Virus aus der Schweiz mitgebracht hat. Mehr dazu ...

2.4.2020, 9:20: Der erste aufgrund einer Corona-Infektion aufgenommene Intensivpatient konnte von der Internistischen Intensivstation auf die Normalstation verlegt werden Mehr dazu ...

2.4.2020, 9:10: Crankworx Innsbruck 2020 ist auf 30.9. bis 4.10 verschoben

Im Juni 2020 war Crankworx Innsbruck 2020 geplant. Jetzt haben die Organisatoren beschlossen, den Event zu verschieben. Neuer Termin: 30. September bis 4. Oktober. Mehr dazu ...

1. April

1.4.2020, 21:20: In den letzten 24 Stunden hat es 120 Neuerkrankungen gegeben

Mehr dazu ...

1.4.2020, 19:00: Mit 2. April 2020 treten weitere Fahrplananpassungen bei den Tiroler Öffis in Kraft

Mehr dazu ...

Mehr dazu ...

1.4.2020, 18:00: Das Hallerschwimmbad verschiebt den Saisonbeginn

Noch steht kein neuer Termin fest. Mehr dazu ...

1.4.2020, 16:15: 361 Ärzte bekamen Schutzausrüstung

Die Ausgabe des Schutzmaterials in der Trientlgasse erfolgt ohne Kontakt und Menschenansammlung: Die AbholerInnen bleiben im Auto sitzen, die MitarbeiterInnen arbeiten selbstverständlich mit Schutzmaske. Mehr dazu ...

1.4.2020, 16:15: Tirol setzt auch für die kommenden drei Wochenenden das LKW-Fahrverbot aus

Somit ist die Versorgungssicherheit in Tirol weiter gegeben. Mehr dazu…

1.4.2020: 16:00: Land Tirol, AK und Netzwerk Tirol hilft beschließen 12 Millionen-Hilfsfond

In der heutigen Landespressekonferenz wurde über die aktuelle Situation am Tiroler Arbeitsmarkt und Maßnahmen für die Arbeitnehmer informiert und ein Hilfsfond für Arbeitnehmerfamilien präsentiert. Mehr dazu ...

Die aktuellen Zahlen

18.361 Personen auf Corona getestet

davon 2.516 positiv

215 Patienten in den Kliniken

56 davon auf den Intensivstationen

52 beatmet

25 Coronatote;

1.4.2020, 13:50: Erstkommunion und Firmungen sind bis 29. Mai abgesagt

Die Diözese Innsbruck informiert über die Maßnahmen in der Corona-Krise. Betroffen davon sind unter anderem auch die Erstkommunion und Firmung, aber auch Taufen und Trauungen. Mehr dazu ...

1.4.2020. 12:10: Heute informierte die Stadt Innsbruck über die aktuelle Situation. Derzeit gebe es in Innsbruck 318 positive Tests, 29 Menschen seien bereits genesen, so Georg Willi. Es soll so schnell wie möglich wieder der Normalbetrieb hergestellt werden.

Mehr dazu ...

1.4.2020, 11:20: Georg Dornauer, SPÖ Tirol, kritisiert in einer Online-Pressekonferenz das Handeln der Tiroler Politik und Behörden im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Hier sei es aufgrund von falschem und zu spätem Handeln zu einer hausgemachten Katastrophe gekommen.

1.4.2020, 11:10: Ab heute sind Zivildiener im außerordentlichen Dienst

Lange war er angekündigt nun tritt er in Kraft: der außerordentliche Zivildienst. Um die Corona-Krise zu bewältigen, hat die Bundesregierung diese Möglichkeit eingeräumt. Mehr dazu ...

1.4.2020, 11:00: In den Vorarlberger Quarantänegebieten am Arlberg wurden Testungen durchgeführt.

Erst wenn das Ergebnis vorliegt, soll weiter über die Isolation entschieden werden. Mehr dazu ...

1.4.2020, 10:00: 16 an Covid-19 erkrankte Personen sind an der Innsbrucker Instensivstation

Mehr dazu ...

01.04.2020, 9:45: Von gestern auf heute gab es 35 neue positive Coronatests

Mehr dazu ...

01.04.2020, 8:45: Die Universität Innsbruck entwickelt ein neuartiges Corona-Testverfahren

Dieses neue PCR-Verfahren arbeitet mit anderen Analysestoffen, die leichter zu beschaffen sind und Tests im Hochdurchsatzverfahren ermöglichen. Erste Tests waren erfolgreich. Mehr dazu ...

31. März

31.03.2020, 20:20: Die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen ist auf 24 gestiegen

Mehr dazu ...

31.03.2020, 19:00: Insgesamt sind bereits 1.451 Personen aus Quarantänegebieten Paznauntal und St. Anton ausgereist

Die Ausreise erfolgt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen

31.03.2020, 18:40: Die Sommerfestspiele in Erl erden abgesagt

31.03.2020, 14:10: Verein für Konsumenteninformation bringt Klage gegen kitzVenture wegen mangelhafter Produktbeschreibungen ein

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat im Auftrag des Sozialministeriums Klage gegen die kitzVenture GmbH eingebracht. Mehr dazu ...

31.03.2020, 14:00: Saisonarbeiter dürfen aus Tiroler Quarantänegebieten ausreisen

"Wir haben aus den Quarantänegebieten bereits die Hälfte abgewickelt. In den nächsten Tagen soll die Ausreise für die restlichen ausländischen Saisonarbeiter und österreichischen Gäste ermöglicht werden.", so Günther Platter. Mehr dazu ...

31.03.2020, 13:45: Die Pressekonferenz ist zu Ende

31.03.2020, 13:35: Reproduktionsrate/Ansteckungsrate in Tirol

Es sei eher auszuschließen, dass es vor den beiden Fällen Ende Feber, positive Fälle in Tirol gegeben hätte, so Günter Weiss.

Die Reproduktionsrate sei derzeit schwer zu errechnen. Bisher ging man von einer Ansteckungsrate von 2 bis 3 ausgegangen. Diese müsse unter 1 gehen. Daher seien diese Maßnahmen notwendig. Man sehe in Tirol aber einen Trend in die richtige Richtung.

31.03.2020, 13:35: Heute wird die Auslieferung von Schutzmaterial an alle über 1300 niedergelassenen Ärzte beginnen.

Das Schutzmaterial besteht aus 250 NMS-Masken, 10 FFP2-Masken, und Handdesinfketionsmittel.

31.03.2020,13:30: Antikörper Tests in Ischgl/Günther Weiss

Dadurch könne herausgefunden werden, wer schon infiziert gewesen ist und wer nicht -also wer Immunität hat. Noch ist nicht sicher, wie gut diese Antikörpertests sind: manche haben bessere und manche eine schlechtere Qualität. Hier wird aber getestet, wie gut diese Tests seien.

31.03.2020 13:20: Pressekonferenz zur aktuellen Situation im Gesundheitsbereich

Die WHO sieht das Tragen von Masken bei Gesunden eher kritisch. Jedoch sei in Tirol ein Epizentrum, hier würde es viele asymptomatische Träger, daher mache es in Tirol durchaus Sinn Masken zu tragen, so Lass-Flörl

Epedemie-Ärzte bekämen einen pauschalen Stundensatz, so Artur Wechselberger. Sie werden nun auch ein weiteres Arbeitsumfeld bekommen, sie werden nicht mehr für die Tests zuständig sein. Tests werden in den Screeningstraßen von der Pflege durchgeführt werden. Dies soll nun auch in den Mobilen Bereichen sein.

31.03.2020: Am in der Pressekonferenz Wort Lass-Flörl

Morgen würden Schutzmasken und Einmal-Material geliefert werden -Diese werden morgen an Ärzte und Krankenhäuser geliefert. Auch die Stoffmasken wird dem Gesundheitspersonal in Pflegeheimen ausgeteilt. Homemade-Masken: dies sei eine gute Aktion für den Heimbedarf - diese sollen aus 100% Baumwolle, mit 60 Grad waschbar und doppellagig sein. Nach jeder Verwendung müssten diese selbstgenähten Masken in die Waschmaschine.

31.03.2020: Artur Wechselberger in der Pressekonferenz am Wort

Auch er weist auf die Notwendigkeit hin, sich auch bei Verschlechterung des Gesundheitszustands - betrifft Menschen in Heimquarantäne - sich telefonisch beim Hausarzt melden. Schutzmaßnahmen sind weiter einzuhalten

31.03.2020, 13:15: Am Wort in der Pressekonferenz Günther Weiss

Bei stationären Patienten: sobald sie stabilisiert sind, werden sei weiter betreut, entweder in Heimquarantäne oder in Münster

Großteil der Fälle verläuft sehr mild (über 80 Prozent) bei schwierigen Fällen: Nach rund 1 Woche beginnen die schwereren Symptome, zB Atembeschweren - hier sollten sie sich sofort melden! Denn damit könnten meist Komplikationen vermieden werden

31.03.2020, 13:15: Günther Platter am Wort: über die aktuelle Situation

In Tirol kann noch mehr getestet werden - vor allem auch in sensiblen Bereichen. Die Intensivstationen sind sehr belastet, auch wenn die Zahlen positiv seien, sei es zu früh zur Entwarnung

Aktuelle Zahlen

2395 sind positiv getestet

davon 218 im Krankenhaus

57 in der Intensivstationen

53 in Beatmung

20 Tote an Covid-19

387 sind wieder gesund

57 sind seit gestern neu erkrankt

um 30 Millionen Euro soll zusätzlich Schutzmaterial bestellt werden

31.03.2020, 13:00: In einer Pressekonferenz informieren über die aktuelle Corona-Situation in Tirol – die Pressekonferenz startet in Kürze

Bei der Pressekonferenz: Günther Platter, Günter Weiss (Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin), Cornelia Lass-Flörl (Direktorin der Sektion für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie der Medizinischen Universität Innsbruck) und Artur Wechselberger (Präsident der Ärztekammer Tirol)

31.03.2020, 12:15: Ein Tiroler Anwalt hat das Covid-19-Maßnahmengesetz vor den VfGH gebracht

Das Gesetz würde gegen die Gewaltenteiltung verstoßen

31.03.2020, 11:50: Krankenhaus Zams ermöglicht elektronischen Kontakt zwischen Angehörigen und isolierten PatientInnen

Das Team des Krankenhauses nutzt deshalb neue technische Wege, um den Kontakt von Erkrankten und ihren Angehörigen sicherzustellen: Mit Tablets und speziellen Patiententelefonen organisiert die Spitals-Seelsorge individuelle Betreuung und familiäre Zusammenführung am Krankenbett. Mehr dazu ...

31.03.2020, 11:35: Werner Fassmann informiert in der heutigen Pressekonferenz

"Alle können ihren Abschluss machen. Man werde für faire Bedingungen sorgen". Ein Maturatermin würde noch nicht feststehen. Fassmann werde darüber erst nach Ostern informieren. Die Aufnahmefrist für das Lehramtsstudium bleibt bestehen, jedoch können sie sich bewerben, auch wenn sie die Lehramtsprüfung noch nicht abgelegt haben.

31.03.2020, 11:30: Das Bezirksbkrankenhaus St. Johann ist rund um die Uhr für die Patienten im Einsatz

Über 200 positive Fälle zählte man vergangene Woche bereits im Bezirk Kitzbühel, leider sind auch schon erste Todesfälle zu beklagen. Am Bezirkskrankenhaus (BKH) St. Johann ist man rund um die Uhr im Einsatz, um alle Patienten bestmöglich zu behandeln. Mehr dazu ...

31.03.2020, 10:50: Tirols Banken warnen SeniorInnen: Sie sollten auf keinen Fall die Bankomatkarten weitergeben

Wer auf Hilfe angewiesen ist, kann sich bei seiner Banken eine Sondervollmacht für einmalige Abhebung beschaffen.

31.03.2020, 9:50: Pflegerin ging trotz Erkrankung im Bezirk Kufstein zur Arbeit

Eine Altenpflegerin im Bezirk Kufstein gefährdete Menschenleben, da sie trotz ihrer positiven Testergebnisse auf Corona zur Arbeit ging. Mehr dazu ...

31.03.2020, 9:50: Der Großteil der Bevölkerung aus dem Bezirk Kufstein hält sich an die Maßnahmen

Mehr dazu ...

31.03.2020, 9:50: Die Universität Innsbruck will in Ischgl bei 300 Personen Antikörpertests durchführen

Dies soll Aufschluss darüber geben, wie viele Infketionen asymptomatisch (also ohne Symptome) verlaufen. Die Tests sollen kommende Woche durchgeführt werden. Mehr dazu ...

31.03.2020, 9:30 Die Zahl der wieder - nach einer Erkrankung mit Covid-19 - ist weiter gestiegen

387 Personen sind wieder gesund. Mehr dazu ...

31.03.2020, 9:00: Wie das Tiroler AMS meldet steigt die Arbeitslosenzahl im Zeitraum 15.03.20 bis inklusive 29.03.20 um 26.326 Personen (+194,7%) auf 39.848 an.

30. März

30.03.2020, 20:00: Bereits 19 Personen sind an Covid-19 verstorben

Mehr dazu ...

30.03.2020, 19:00: Auch fürs Einkaufen in Supermärkten und Drogerien gelten neue Regeln

Einkaufen im Supermarkt geht nur noch mit Mund-Nasen-Schutz für Kunden als auch für Angestellte.

Die Masken werden vom Geschäft zur Verfügung gestellt, sind für den Kunden kostenlos und gehen in den Besitz des Kunden über.

Einlass bekommen in Geschäfte nur mehr Einzelpersonen

Es muss ein Einkaufswagen benützt werden. So kann ein Sicherheitsabstand gewährleistet werden

Einkaufswägen werden nach der Verwendung desinfiziert. Dies gielt auch für Theken oder verschiedene Griffe, beispielsweise bei Gefrierregalen

Kassen werden mit Plexiglasscheiben versehen. Dies gilt auch dort, wo Kunden bedient werden.

Nur eine festgelegte Anzahl von Kunden pro Quadratmeter darf ins Geschäft.

Weitere Personen dürfen erst hinein, wenn andere die Geschäfte bereits verlassen haben.

Bei den Kassen werden Bodenmarkierungen angebracht, so wird sichergestellt, dass der Abstand beim Anstehen eingehalten wird.

30.03.2020 16.45: Dgi-Scheck

Morgen, 31.3.,werde in der Regierungssitzung der sogenannte Digi-Scheck beschlossen, erklärt Landesrätin Beate Palfrader. Mit diesem sollte es finanzschwachen Familien ermöglicht werden, Computerhardware anzuschaffen.



30.03.2020, 16:20: Verbot von Osterfeuern

Im Rahmen der Osterfeierlichkeiten ist heuer aufgrund der aktuellen Lage das Abbrennen jeglicher Feuer verboten. Die traditionellen Osterfeuer können somit – wie auch die kirchlichen Osterfeierlichkeiten – leider nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Mehr dazu…

30.03.2020, 20:25: Zwei Angestellte bei Lebensmittelanbieter in Hopfgarten im Brixenthal am Coronavirus erkrankt

Personen, die von 21. bis 25. März das Geschäft besuchten, sollen auf Gesundheitszustand achten

30.03.2020, 14:15: Die Fahrzeiten für den Stadtbus Kufstein wurden angepasst

Mehr dazu ...

30.03.2020, 14:15: Im Wohnheim Hötting ist Pflegepersonal positiv auf das Coronavirus getestet worden

Mehr dazu ...

30.03.2020, 14:15: Bereits 1.600 Unternehmen auf Plattform www.wirkaufenin.tirol registriert

Mit einem Einkauf über diese Plattform unterstützt man den heimischen Handel und die Wertschöpfung bleibt im Land.

Mehr dazu...

30.03.2020, 13:45: Pressekonferenz, am Wort Günther Platter

Zur Ausgangssperre: bisher sei keine Lockerung in Sicht, aber zuerst müssen Analysen getroffen werden, was nach Ostern gelockert werden können.

Beate Palfrader: Es sei aber klar, es sei Schulpflicht und nicht frei!

Nach jetzigem Stand geht man davon aus, dass das Schuljahr pünktlich beendet wird, so Gappmaier. Aber das würden erst die nächsten ein bis zwei Wochen zeigen.

30.03.2020, 13:40: Auch nach Ostern werde Schulunterricht nicht normal weiter gehen

Auch nach Ostern werde sich da nicht viel ändern, so Günther Platter

Tirol sei aber auch vom Bundesministerium abhängig, so Beate Palfrader

Es gäbe auch eine Online-Schulung für LehrerInnen, geplant muss noch werden wie es mit Tests und Prüfungen aus – derzeit werde nur vertieft und wiederholt und um die Beibehaltung einer täglichen Struktur

Es sei jetzt nicht zu sagen, wann ein regulärer Schulbetrieb wieder möglich sei.

30.03.2020, 13:30: Pressekonferenz, Paul Gappmaier von der Bildungsdirektion

Es gäbe nach den unmengen, digitalen Angeboten auch - gerade in der VS - analoges Lernen: Hier gibt es Lernpakete in Papier, die von den Eltern abgeholt werden

Problematisch seien Lernschwache. Hier käme teilweise keine Rückmeldung von Familien. Dazu wird es eine Erhebung geben. Hier sollen auch die Rückmeldungen von Eltern einfließen, wo es Probleme gibt.

Es gibt eine Hotline für Eltern, bei Fragen zum digitalen Lernen

30.03.2020: 13:30: Pressekonferenz, am Wort Beate Palfrader: Digitales Bildungs- und Lernsystem

Digitalisierung des Landes habe sich bereits bezahlt gemacht. Zahlreiche digitalte Angebote würden sich nun bezahlt machen. Es würde aber oft an Infrastruktur in den Familien fehlen - jene Familien, die Ausstattung brauchen, sollen in Form eines Digi-Schecks unterstützt werden - dies soll morgen relevant werden.

Weiters kommt eine Erhebung, welche SchülerInnen nicht erreicht werden können. Wo würde noch digitale Ausstattung zuhause gebraucht werden.

30.03.2020: 13:30: Betreuung findet auch während der Osterzeit betreut

In der Kinderbetreuung ist eine flächendeckende Versorgung sicher gestellt. Dies sei vor allem für Jene Eltern notwendig, die in systemerhaltenden Betrieben tätig seien.

30.03.2020, 13:30: Am Wort: Beate Palfrader - Maßnahmen im Bildungsbereich

60.000 PflichtschülerInnen werden derzeit rund 200 SchülerInnen betreut. Ähnlich ist es bei den Betreuungseinrichtungen: nun mehr sind es rund 190. Dank geht an die Eltern, die hier zuhause, viele Bildungsaufgaben übernehmen würden, so Beate Palfrader.

30.03.2020, 13:20: Am Wort Ingrid Felipe: Bildung ist von den Maßnahmen betroffen

Maßnahmen würden greifen, seien aber noch zu wenig.

Daher sei es Pflicht ab Mittwoch, Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Risiken gäbe es im Bildungsbereich: beispielsweise durch die Digitalisierung, gewohnte Struktur würde fehlen, die Aufgabenstellung ist nicht einfach. Auch die Verbindung zwischen Homeoffice und Homeschooling sei eine Herausforderung – es sei von allen Seiten Geduld gefordert

Niemand solle bei der Bildung zurückgelassen werden, so Ingrid Felipe

30.03.2020, 13:15: Pressekonferenz: Ausreiseregelment für rund 3000 Nicht-Österreichische MitarbeiterInnen ist fixiert, auch für die rund 480 österrichischen Urlauber

Die ersten 1300 Leute könnten heute abreisen

Mehr dazu ...

Bitte an TirolerInnen sich an die Maßnahmen zu halten, dies sei wichtig, damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert, so Günther Platter

30.03.2020, 13:10 Die Pressekonferenz zur Bildung und Kinderbetreuung während den Corona-Maßnahmen

Die Tests werden erhöht. Innerhalb von 24 Stunden sollen rund 2000 Tests vorgenommen werden

15.6000 getestet

271 sind wieder gesund

14 Verstorbene

Bettenkapazitäten: 213 sind belegt mit Corona-Kranken

Intensivstationen: 57 Personen

Beatmungsplätze: 53

Die Lage würde sich verschärfen

Nach dem jetzigen Verlauf habe Tirol die notwenidgen Kapatzitäten, aber wichtig sei die Maßnahmen durch die Bevölkerung einzuhalten, so Günther Platter. Aber die nächste Woche könnte entscheidend sein - jedoch auch die weitere Entwicklung.

30.03.2020, 12:20: Aktuelle Fallzahlen und Entwicklungen aus dem Bezirk Kitzbühel

Mehr dazu ...

30.03.2020, 12:20: Ein Tiroler lebt in Indonesien - auch dort ist das Vorona-Virus präsent

Einen Bericht dazu gibtz es hier

30.03.2020, 11:15: Schutzmasken sollen künftig in der Öffentlichkeit getragen werden, kündigt Sebastian Kurz in einer Pressekonferenz an. Die Verteilung soll ab Mittwoch in den Geschäften erfolgen.

Dies sei aber dennoch kein Ersatz für das Abstandhalten. Weiters werden verstärkte Maßnahmen zum Schutz von besonders Schutzbedürftigen getroffen werden. Zusätzlich soll die Einhaltung der bereits getroffenen Maßnahmen verstärkt sichergestellt werden.

30.03.2020, 10:45: Die Tiroler Landesregierung und verschiedene Behörden zogen sich am Wochenende die Kritik des ZDF zu

Ihnen wird Behinderung der Pressefreiheit vorgeworfen. Was ist geschehen: Die ZDF-Österreich Korrespondentin war nicht zu einer Video-Pressekonferenz zu gelassen. Mehr dazu ...

30.03.2020, 10:45: Die Gemeindeeinsatzleitung zieht eine erste Zwischenbilanz über die Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus.

Diese fällt verhalten positiv aus. Mehr dazu ...

30.03.2020, 10:00: Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus brachten auch arbeitsrechtlich Neuerungen mitsich. Die Arbeiterkammer Tirol informiert diesbezüglich

Mehr dazu ...

30.03.2020, 9:00: Insgesamt wurden in Tirol mehr als 17.000 Tests auf das Coronavirus durchgeführt

Mehr dazu ...

Was gestern noch geschah: Landeshauptmann Günther Platter wendete sich an die Tiroler Bevölkerung und bedankte sich für ihr Durchhalten. Mit diesem Verhalten wären jetzt schon Leben gerettet worden. Er weist darauf hin, dass die Grundversorgung weiter gesichert sei. "Ich muss Ihnen aber auch ganz ehrlich sagen, dass die Corona-Krise noch einige Zeit dauern wird. Unser Alltag wird auch in nächster Zeit eingeschränkt bleiben", so Günther Platter.

29. März

29.03.2020, 20:30: Drei weitere Personen sind im Laufe des Sonntags im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben

Mehr dazu ...

29.03.2020, 19:00: Aufruf: Wer war im März bei Veranstaltungen in Gerlos, Sölden oder Westendorf?

Mehr dazu ....

28. März

28.03.2020, 20:00: Eine weitere Person ist an Covid-19 gestorben - insgesamt sind 226 wieder gesund

Mehr dazu ...

28.03.2020, 19:50: Swarovski: Musik im Riesen wird abgesagt

ie Swarovski Kristallwelten geben die Absage von „Musik im Riesen“ 2020 bekannt. Das Kammermusikfestival hätte von 21. bis 24. Mai 2020 in Innsbruck und Wattens stattfinden sollen. Mehr dazu ...

28.03.2020, 17:50: Das Befahren und Betreten der Innpromenaden sowie des Sillufers war bisher verboten. Nu soll das Verbot etwas gelockert werden.

Die Sperren werden innerhalb der Landeshauptstadt für den nicht motorisierten Verkehr an neuralgischen Punkten gelockert, um der Bevölkerung den gesicherten Weg zur Grundversorgung und zur Arbeit zu ermöglichen, aber nicht für sportliche Aktivitäten. Mehr dazu ...

28.03.2020, 17:30: In mehreren Tiroler Altersheimen wurden Insassen auf das Coronavirus positiv getestet

Betroffen sind das Altenheim Lienz und vier Altenzeime im Bezirk Imst

Mehr dazu ...

28.03.2020, 16:00: Britische SaisonarbeiterInnen aus Paznauntal und St. Anton kehrten heute in ihr Heimatland zurück

Enge Abstimmung mit Bundesministerien: Britische SaisonarbeiterInnen aus Paznaun und St. Anton am Arlberg kehrten heute in ihr Heimatland zurück. Vorbereitungen des Ausreisemanagements für InländerInnen läuft ebenso auf Hochtouren. Mehr dazu ...

28.03.2020, 11:35: Statt auf der Heimreise waren 5.000 Gäste aus Ischgl und St. Anton Skifahren

Ein Liftmitarbeiter aus dem Bezirk Landeck schildert den BEZIRKSBLÄTTERN Landeck, dass nach der Quarantäne-Verordnung am nächsten Tag noch 5.000 Gäste, die zuvor aus Ischgl und St. Anton am Arlberg abgereist waren, im Oberland Skifahren waren. Mehr dazu ...

28.03.2020, 11:30: Pressekonferenz zur Psychosozialen Versorgung

Rund 55 Personen rufen pro Tag bei der Sorgenhotline an. Tel: 0800 400 120

Hygienematerial und Schutzmaßnahmen würden, laut Bernhard Tilg, laufend in alle Bezirke ausgeliefert. Die Verteilung läuft über Feuerwehr und Rotes Kreuz.

Besonders gefährdet in psychische Notlagen zu geraten: Dies seien vor allem jene Menschen, die unter Angsterkrankungen leiden. Depressive Patienten hätten weniger Probleme mit der jetzigen Situation als jene mit Angststörungen.

Posttraumatische Belastungsstörungen durch Quarantäne: Dies sei auch nach der Quarantäne-Zeit möglich, so Haring.

Frauenhausplätze sind derzeit aufgestockt. Die Zahlen würden derzeit bei häuslicher Gewalt ansteigen, so Gabriele Fischer.

28.03.2020, 11:25: Pressekonferenz: Am Wort Barbara Haid

Alle die erhöhten Bedarf haben, sollen neben medizinischen Versorgung auch die bestmögliche psychotherapeutische Unterstützung bekommen - über 700 PsychotherapeutInnen mit Zweigstellen in allen Bezirken.

Psychotherapie gibt es nur in Notfällen Face-to-Face. Das meiste läuft über Telefon oder Internet.

28.03.20, 11:20: Pressekonferenz: Am Wort Christoph Haring

Auch stationäre Betreuung bleibt weiter aufrecht. Es gibt auch Platz für positiv Getestete, die keine Symbole zeigen. Sorgenhotline: sehr viele Anrufe tagtäglich, es geht um einfache Unterstützung (beispielsweise zur Hygiene), rund 50% der Anrufer haben Angstsymptome, 20% leiden unter Schlafstörungen. Der Rest sind unterschiedliche psychische Störungen

Die aktuellen Zahlen

positiv getestet: 1829

verstorben: 9

gesund: 194

in Heimquarantäne: 1653

im Krankenhaus: 176

in Intensivbetreuung: 43

28.03. 2020, 11:15: Pressekonferenz Am Wort Bernhard Tilg

Menschen gingen Unterschiedlich mit Krisen um. Krise könne auch zu psychischen Problemen führen. Es soll auch weiterhin fachärztliche und auch stationäre Betreuung geben. Dies werde im LK Hall gestehen. Sonnenpark Lans hat 100 Betten zur Verfügung für alle die eine stationäre, psychische Betreuung brauchen.

28.03.2020, 11:00 Pressekonferenz des Landes

Gabriele Fischer: Beziehungen seien nun in einem neuen Kontext, SchülerInnen werden von Eltern betreut, FreundInnen können nicht getroffen werden: Achtsamkeit, Empathie und Rücksichtnahme sei jetzt gefordert. Aber aufrund der neuen Dynamiken bräuchte es auch Unterstützung. Es bestehe auch eine Gefahr im psychoszoialen Bereich. Es gibt die Tiroler Sorgenhotline. Es soll dadurch auch punktgenau geholfen werden. Geschulte Personen führen das erste Gespräch und vermitteln dann je nach Fragestellung an die entsprechenden ExpertInnnen weiter. Bei intensiverer Betreuung: Hier stehen auch PsychologInnen und TherapeutInnen zur Verfügung. Geplant seien auch mobile Kontakte für Hilfe vor Ort.

28.3.2020, 10:00: Patientin im Krankenhaus Zams verstorben

Die verstorbene Patientin aus Landeck hatte laut Aussendung des Landes Tirol bereits Vorerkrankungen.

Mehr dazu ...

28.3.2020, 9:25: Großteil der Einzelhhändler steht mit dem Rücken zur Wand

In der ersten „Corona-Woche“ hat der Tiroler Einzelhandel 50 Mio. Umsatz verloren. Spartenobmann Martin Wetscher betont, dass die Hilfsmaßnahmen unverzüglich greifen müssen.

Mehr dazu ...

28.03.2020, 8:35: Tiroler Wirtschaft unter Druck

Die aktuelle Coronavirus-Pandemie stellt die gesamte Gesellschaft vor eine enorme Herausforderung. Dabei geht es auch um die Auswirkungen der Krise auf die Tiroler Wirtschaft. Um die Auswirkungen der Coronakrise die Wirtschaft in Tirol bestmöglich abzufedern, trifft das Land Tirol in enger Abstimmung mit dem Bund verschiedene Maßnahmen.

Mehr dazu ...

28.03.2020, 8:01: Die AK Tirol verstärkt Beratung und Service

Sie bittet um Verständnis, falls es aufgrund der großen Nachfrage zu Wartezeiten kommt

27. März

27.03.2020, 22:00: Aufruf: Wer war von 10. bis 15. März in der "Alte Mittel" in Westendorf?

Mehr dazu ...

27.03.2020, 19:00: In Tirol ist die Zahl der Todesfälle auf 9 gestiegen

Mehr dazu ...

und hier ...

27.03.2020, 18:20: BewohnerInnen im Wohn- und Pflegeheim Lienz infiziert

Neben zwei Mitarbeiterinnen wurden nun auch 11 Heimbewohnerinnen positiv auf COVID-19 getestet. Mehr dazu ...

27.03.2020, 14:15: AK-Tirol: Katastrophale Lage für viele ehemalige Tourismus-Mitarbeiter in Tirol

Die AK-Tirol erreichen Berichte aus den Tiroler Tourismus-Zonen: Viele MitarbeiterInnen sollen von ihren ehemaligen Arbeitgebern vor die Tür gesetzt worden sein.

27.03.2020, 14:00: Ab Ende März wird Heli Austria gesicherte Isolationsflüge für COVID-19-Patienten durchführen

27.03.2020, 14:00: Massiver Umsatzeinbruch im Tiroler Einzelhandel

In der ersten „Corona-Woche“ hat der Tiroler Einzelhandel 50 Mio. Umsatz verloren – Hilfsmaßnahmen müssen unverzüglich greifen. Spartenobmann Wetscher appelliert an Kunden: „Sagen Sie Ja zu Tirol!"

27.02.2020, 13:40: Tirol Kliniken bereiten Schutzmasken wiederauf

Die tirol kliniken wollen ressourcenschonend mit den vorhandenen Masken umgehen und bereiten die bereits gebrauchten Masken neu auf. Eine Dienstleistung, die auch anderen Institutionen zugute kommen soll. Mehr dazu ...

27.03.2020, 13:35: Der Bürgermeister von See ist in Quarantäne, Vizebürgermeister führt Amtsgeschäfte

Bürgermeister Anton Mallaun wurde positiv auf auf den Coronavirus getestet. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Mehr dazu ...

27.03.2020, 13:20: Immer mehr Gemeinden klagen über fehlende Information

Bürgermeister werden nicht darüber informiert, wie viele positive Fälle es in ihren Gemeinden gäbe. Mehr dazu ...

27.03.20, 12:50: Nicht Tirol: Der Ingeborg-Bachmannpreis wird heuer nicht vergeben

27.03.2020, 12:30, Tirol werde nach der Krise auf offensive Maßnahmen im Tourismus setzen

Derzeit sei der Tiroler Tourismus in Negativschlagzeilen. Es sei der Virus ja nicht in Ischgl oder Tirol ausgebrochen, er sei von jemandem hineingetragen worden. Es sei eine Pandemie und keine rein Tiroler Angelegenheit, so Günther Platter. Aber man werde sehr offensiven Maßnahmen Werbung machen für den Tiroler Tourismus. Diejenigen, die sich schon freuen, dass der Tourismus in Tirol kaputt sei, werden sich täuschen, so Christoph Walser: "Wir werden Tirol wieder dahin bringen, wo wir gewesen sind“

27.03.2020, 12:20 Günther Platter in der Pressekonferenz

Es habe sich gezeigt, dass es die vergangenen Jahre gut, war dass das Land gespart hätte

Die 400 Millionen des Landes könnten bei Bedarf auch aufgestockt werden.

Nach der Krise werde man sich damit auseinander setzen, was gut und was schlecht gewesen seien - Zuerst die Krisenbewältigung und danach die Analyse - was könne man aus der Krise lernen. Danach müssten auch Konzepte verbessert werden.

27.03.2020, 12:00: In der Pressekonferenz Ingrid Felipe

Für den Antrag für den Härtefallfonds muss man nicht Mitglied in der Wirtschaftskammer sein! Auch Felipe ruft auf, den heimischen Handel in dieser Zeit zu unterstützen! Es gibt auch in der jetzigen Zeit kriminelle Handlungen (Neffentrick, Verkauf von nicht zertifizierten Desinfektionsmitteln): Hier sei besondere Achtsamkeit gefordert!

27.03.2020, 11:55: In der Pressekonferenz Christoph Walser von der WKT

Mehr als 20.000 Anrufe und unzählige E-Mails seien von Unternehmen bei der Wirtschaftskammer eingegangen.

Es gibt derzeit mehrere Modelle um die Arbeitsplätze auch für nach der Krise zu erhalten: Kurzarbeitszeit-Modell (1100 Anträge seien bis jetzt abgearbeitet, 1500 seien noch offen)

Viele UnternehmerInnen würden versuchen, ihre MitarbeiterInnen möglichst langezu behalten.

Härtefallfonds soll heute ab 17:00 Uhr starten. Ab Montag soll es möglich sein, das erste Geld zu bekommen (Österreich wahrscheinlich rund 70.000 Anträge)

15-Milliarden-Hilfsfonds des Bundes: Hier gibt es noch keine Richtlinie des Bundes.

27.03.2020, 11:50: Aufruf in der Pressekonferenz nicht im Ausland online zu bestellen!

Geld müsse in Tirol bleiben. Es gäbe schon eine Vernetzung der Händler in Tirol – auch eine Plattform der Wirtschaftskammer: www.wirkaufenin.tirol

Viele Menschen arbeiten in Tirol in Homeoffice. Es gibt jetzt vom Land hier eine IT-ExpertInnen-Plattform zur Unterstützung für Unternehmen.

Nach der Krise würden umgehend konjunkturfördernde Maßnahmen getroffen - aber die Gesundheit der Tiroler Bevölkerung hätten oberste Priorität

27.03.2020, 11:45: Patrizia Zoller-Frischauf in der Pressekonferenz

Diese Gesundheitskrise werde nicht spurlos an der Tiroler Wirtschaft nicht vorbei gehen. Der Standort Tirol müsse auch durch die Bevölkerung gestärkt werden. Bis zu 1,5 Prozent Zinszuschüsse vom Land Tirol werde es für Unternehmer geben. Hausbanken werden bei der Antragsstellung helfen.

27.03.2020, 11:40: Pressekonferenz mit Günther Platter

Es gibt heute um 23.100 mehr Arbeitslose als noch vor 10 Tagen

Tirol habe 400 Millionen Euro für Sofortmaßnahmen zur Verfügung gestellt: für Tourismus, Sozialbereich, KMUs und EPUs.

27.03.2020, 11:20: Weitere Corona-Fälle im Pflegeheim Aldrans

Nachdem sich im Aldranser Pflegeheim ein Mann mit dem hochansteckenden Coronavirus infiziert hatte, sind nun weitere Fälle dort aufgetreten. Mehr dazu ...

27.03.2020, 10:45: Europaweiter Aufruf: Wer hat sich beim Skiurlaub in Tirol mit dem Coronavirus angesteckt?

Der Verbraucherschutzverein hat eine Anzeige gegen Tiroler Behörden eingebracht – nun werden europaweit Personen gesucht, die sich beim Ski-Urlaub in Tirol mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Mehr dazu ...

27.03.2020, 9:40: Infektionskette im Mutterhaus Zams wurde nachvollzogen

Drei Mitarbeiterinnen im Pflege- und Reinigungsbereich des Mutterhauses waren während der Wintersaison nebenberuflich als Aufräumerinnen in Unterkunftsbetrieben in Ischgl und St. Anton tätig. Mehr dazu ...

27.03.2020, 9:40: Wörgler Bauernmarkt bleibt geschlossen

Die Wörgler Bürgermeisterin Hedi Wechner spricht sich gegen die Abhaltung von Bauernmärkten aus. Mehr dazu ...

27.03.2020, 8:45: In Tirol sind zwei weitere Personen an Covid-19 verstorben

143 sind als gesund gemeldet. Mehr dazu ...

26. März

26.03.2020, 19:50: 1664 positive Testungen in Tirol, 143 genesen

Mehr dazu ...

26.03.2020, 19:30: Wer war vo 13. bis 16. März in der Axamer Lizum?

Aufruf an Personen, die sich vom 13. bis 16. März in der Axamer Lizum aufgehalten haben: Nach gestern bekannt gewordenen Coronavirus-Fällen laufen die Abklärungen der Gesundheitsbehörden auf Hochtouren.

Mehr dazu ...

26.03.2020, 15:15: Absage der Tiroler Barocktage in Götzens

Die seit Monaten geplanten Barocktage im April und Mai des Jahres, die alljährlich im Rahmen der Reihe Cultura sacra in der Wallfahrtskirche Götzens stattfinden, fallen in dieser Saison – wie so viele andere Kulturevents auch – der Virus-Krise zum Opfer. Mehr dazu ...

26.03.2020, 14:20: 39 Fälle in Ordenshaus in Tiroler Bezirk Landeck

39 von 58 Bewohnerinnen des Mutterhauses der Barmherzigen Schwestern in Zams sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehr dazu ...

26.03.2020, 13:40: Günther Platter: Quarantäne Paznaun, Ischgl, St. Anton und Sölden wird verlängert

In diesen drei Orten wird die Quaränte bis 13. April verlängert. Ausländische Angestellte dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen ausreisen:

1. Sie müssen sich an das Außenministerium und das Gesundheitsministerium wenden

2. Ihr Heimatland muss mit dem Außenministerium ein Regelwerk erarbeiten, wie die Ausreise erfolgen soll. Weiters muss der Transport in die Heimat geklärt und gesichert sein.

Mehr dazu ...

26.03.2020, 13:30: Test-Kits sind weltweit knapp

Cornelia Lass-Flörl: Tirol macht sehr viele Tests, es gäbe auch genug Labore, auch genug Maschinen zur Auswertung. Jedoch seien die Testkids weltweit - so auch in Tirol - knapp

26.03.20, 13:20: Pressekonferenz Günter Platter

Cornelia Lass-Flörl: Es gäbe gesunde Personen, die das Virus tragen - auch diese können das Virus weitertragen

3 Millionen Masken gibt es in Tirol, damit sollen alle in Krankenhäusern ausgestattet werden

Mobiler Pflegedienst sollen Stoff-Masken bekommen, diese seien waschbar und wiederverwendbar

Bevölkerung kann Masken tragen, dazu wird es eine Richtlinie zur Verwendung geben – zumindest sobald die Quarantänemaßnahmen gelockert werden.

26.03.2020, 13:10: Pressekonferenz mit Günther Platter

Aktuell sind 166 Personen im Krankenhaus, 38 Personen sind in Intensivbetreuung und 35 davon müssen beatmet werden

TirolerInnen seien sehr diszipliniert - damit würde man Leben retten

Günter Weiss (Direktor der Uni-Klinik für Interne Medizin): PatientInnen werden älter, auch jene mit chronischen Vorerkrankungen, bis jetzt wüsste man nicht, woran es liegt, dass manche Infizierten schwer erkranken und andere weniger. Mehr dazu...

26.03.2020, 13:30: Die Mieter der Markthalle Innsbruck fordern Mieterlass

Weil es in der Markthalle zu weniger Kundenfrequenz kommt, bitten die Mieter, die noch mit ihren Ständen geöffnet sind, um einen Mieterlass. Mehr dazu ...

26.03.2020, 11:00: Pressekonferenz zur Situation in Innsbruck

Bürgermeister Georg Willi rechnet mit einer ersten Erleichterung der Maßnahmen im Mai. Mehr dazu ...

26.03.2020, 9:20: Aktuell sind in Tirol 1.530 Personen am Coronavirus erkrankt

Aktuell sind 59 wieder gesund. Mehr dazu ...

25. März

25.03.2020, 16:00: Der Cordial Cup ist abgesagt

Der Cordial Cup, Europas größtes Fußball-Nachwuchsturnier, dessen 23. Auflage heuer von 29. Mai bis 1. Juni in den Kitzbüheler Alpen hätte stattfinden sollen, muss aufgrund der aktuellen (Corona-)Situation abgesagt werden. Mehr dazu ...

25.03.2020, 15:30: Corona-Infektionen im Wohn- und Pflegeheim Lienz

Zwei Mitarbeiterinnen der Lienzer Pflegeeinrichtung wurden positiv getestet. Mehr dazu ...

25.03.2020, 16:00: Osttirol –"Essen auf Rädern" wird weiter ausgeliefert

Trotz einschränkender Maßnahmen durch „Covid-19“ werden die KlientInnen von "Essen auf Rädern" weiterhin beliefert. Mehr dazu ...

25.03.2020, 16:00: Temporäre Öffnung der Fußgängerzonen für Radfahrer in Innsbruck

Neue Verkehrsregeln, die bis 30. April gültig sind, betreffen die Radfahrer in der Innenstadt. Die Fußgängerzonen Maria-Theresien-Straße und Altstadt sind für den Radverkehr temporär geöffnet. Mehr dazu ...

25.03.2020, 16:00: Frühbus von Neustift/Volderau wird verstärkt

Um eine weitere Frühverbindung nach Innsbruck für die PendlerInnen anbieten zu können, bietet der VVT gemeinsam mit dem Verkehrsunternehmen beginnend ab morgen Donnerstag, 26. März, von Montag bis Samstag einen weiteren Kurs um 5.25 Uhr von Neustift/Volderau nach Innsbruck -

25.03.2020, 14:50: Neun mobile Screening-Teams und sechs stationäre Screening-Straßen machen höhere Testkapazitäten möglich

Mehr dazu ...

25.03.2020, 14:40: Firma KitzVenture steht in Kritik, überteuerte Waren wie Mundschutz und Desinfektionsmittel zu verkaufen.

Mehr dazu ...

Es gibt auch Ähnlichkeiten zu einer Schweizer Webseite. Mehr dazu ...

25.03.2020, 14:30: Einheitliche Medien-Kommunikation im Paznaun

Mit dem Ischgler Bürgermeister als Ansprechpartner soll im Paznaun eine einheitliche Medienkommunikation gewährleistet werden. Mehr dazu ...

25.03.2020, 10:00: Insgesamt 1376 positive Testungen in Tirol

Mehr dazu ...

25.03.2020, 9:00 Novarits spendet 50.000 chirurgische Schutzmasken für Tirol

Atemschutzmasken für Klinikpersonal in Tirol werden durch Landesfeuerwehrverband Tirol verteilt. Mehr dazu ...

Hier geht es weiter

Ticker zu Corona in Tirol von 5. März bis 10. März

1.061.437