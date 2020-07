TIROL. Der morgige Dienstag wird der heißeste Tag des Jahres. Die Temperaturen werden deutlich über 30 Grad liegen.

Dienstag, heißester Tag diesen Jahres

Der Dienstag, 28. Juli, wird deutlich über der 30 Grad-Marke liegen, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Auch in den höheren Lagen wird es heiß werden: Selbst auf 1.500 Meter werden rund 25 Grad erreicht, verhältnismäßig frische 13 Grad gibt es in 3.000 Meter Seehöhe. Mit der Hitze steigt auch die Unwettergefahr. So sind im Laufe des späten Nachmittags heftige Gewitter möglich.

Kurze Abkühlung am Mittwoch

Am Mittwoch gibt es eine kurze Abkühlung, denn eine Kaltfront zieht über die Alpen. Jedoch ist diese nur von kurzer Dauer. Bereits am Nachmittag beruhigt sich das wetter und es wird wieder sonnig. Nur in Osttirol sind noch einmal kräftige Gewitter möglich. In Osttirol sidn auch am Mittwoch Temperaturen bis zu 30 Grad möglich. Ansonsten bleiben die Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad.

„Diese Abkühlung ist aber nur von kurzer Dauer, denn schon am Donnerstag erreicht uns ein neuer Schwall heißer Luft aus Südwesteuropa“, so Manfred Spatzierer. „25 bis 32 Grad werden erreicht, wobei die 30-Grad-Marke im Inntal geknackt wird.“

Noch heißer dürfte der Freitag werden, die Temperaturen klettern auf 28 bis 35 Grad. Der Hitzepol wird dabei im Westen des Landes sein.

