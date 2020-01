TIROL. Der Dezember 2019 gehört zu den 15 wärmsten der Messgeschichte. Der Dezember war sehr mild und größtenteils sonnig. Die höchsten Temperaturen wurden am 17. Dezember gemessen.

Dezemberbilanz: warm und kaum Neschnee



Der Dezember 2019 zählt zu den fünfzehn wärmsten seit Beginn der Messgeschichte im Jahr 1767. Insgesamt war das gesamete Jahr 2019 das drittwärmste Jahr der Messgeschichte. Dabei waren die wärmsten Jahre in den vergangenen 20 Jahren. Die höchste Temperatur wurde in Tirol am 17. Dezember in Jenbach mit 19 Grad gemessen. Der Österreichrekord für dieses Datum stammt aus Feldkirch mit 21,3 Grad. Die Schneemengen waren unterschiedlich. In Lienz gab es den ganzen Dezember keinen einzigen Tag mit Neuschnee. Das Mittel liegt hier bei 28 cm Neuschnee in Summe. Gleichzeitig lag die geschlossene Schneedecke bei 28 Tagen. Das Mittel liegt hier bei 18.

Der Dezember 2019 in Tirol

Temperaturen: Der Dezember 2019 zählt zu den 15 wärmsten der Messgeschichte. In den hochalpinen Gipfelregionen war der Dezember um 2,0 °C wärmer als das klimatologische Mittel. Die kleinsten Abweichungen gab es in den Tallagen Osttirols. Hier war der Dezember 2019 um 0,7 °C bis 1,5 °C wärmer als das vieljährige Mittel.

Niederschlag: Die Niederschlagsmenge lag in weiten Teilen im Mitel.

Sonnenscheindauer. Der Dezember 2019 war ein eher sonniger Monat. Punktuell lag die Sonnenscheindauer in Tirol rund zwischen 10 und 30 Prozent über dem langjährigen Mittel.

Tirol im Detail

Niederschlagsabweichung: 13 Prozent

Temperaturabweichung: +2.3 °C Grad

Abweichung der Sonnenscheindauer: 2%

Temperaturhöchstwert: Jenbach (530 m) 19.0 °C am 17.12.

Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Brunnenkogel (3437 m) -19.3 °C am 10.12.

Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Lienz (661 m) -13.0 °C am 12.12.

höchstes Monatsmittel der Lufttemperatur: Jenbach (530 m) 3.1 °C, Abw. +3.2 °C

höchste Sonnenscheindauer: Patscherkofel (2251 m) 111 h, Abw. +10 %

