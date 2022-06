Seit den ersten Coronafällen in Tirol hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus laufend verändert.



***Update der Coronazahlen erfolgt nur mehr am Donnerstag ***

+++ Update, 23. Juni 8:30 +++

531 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 531 neue positive Testergebnisse.

92 Personen sind seit gestern früh wieder genesen.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 365.164

360.082 Personen sind wieder genesen

4.143 Personen sind aktuell aktiv positiv

Aktuell gibt es 939 Coronatote in Tirol.

+++ Update, 16. Juni 8:30 +++

410 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 410 neue positive Testergebnisse.

51 Personen sind seit gestern früh wieder genesen.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 362.094

358.478 Personen sind wieder genesen

2677 Personen sind aktuell aktiv positiv

Aktuell gibt es 939 Coronatote in Tirol.



Abwasser-Monitoring: deutlicher Anstieg

Bis vor wenigen Tagen war im SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol eine lediglich leicht steigende Tendenz zu beobachten. Die Anzahl an Personen im Land Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, stieg zuletzt allerdings wieder deutlich an.

+++ Update, 9. Juni 8:30 +++

261 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 261 neue positive Testergebnisse.

180 Personen sind seit gestern früh wieder genesen.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 360.085

357.409 Personen sind wieder genesen

1737 Personen sind aktuell aktiv positiv

Aktuell gibt es 939 Coronatote in Tirol.



Abwasser-Monitoring: Tendenz leicht steigend

Bereits vor einer Woche deutete sich eine leicht steigende Tendenz im SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol an. Die Werte der letzten Woche bestätigen diese Tendenz: die Anzahl an Personen im Land Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, nahm wieder etwas zu.

+++ Update, 31. Mai 8:30 +++

49 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 49

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 152

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.044

Zahl der genesenen Personen: 356.217

Zahl der verstorbenen Personen: 937

Zahl der PCR-getesteten Personen: 677.216

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 130,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 175,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 250 (83.672)

Innsbruck-Stadt: 229 (56.975)

Kufstein: 144 (53.503)

Schwaz: 111 (38.538)

Kitzbühel: 89 (30.460)

Reutte: 89 (15.084)

Imst: 46 (30.213)

Lienz: 47 (23.827)

Landeck: 38 (23.945)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 31. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 42 (-6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 4 (+3 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 30. Mai 8:30 +++

117 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 117

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 107

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.147

Zahl der genesenen Personen: 356.065

Zahl der verstorbenen Personen: 937

Zahl der PCR-getesteten Personen: 677.118

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 124,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 177,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 257 (83.645)

Innsbruck-Stadt: 250 (56.942)

Kufstein: 165 (53.479)

Schwaz: 123 (38.520)

Kitzbühel: 102 (30.443)

Reutte: 94 (15.077)

Imst: 56 (30.203)

Lienz: 55 (23.817)

Landeck: 42 (23.939)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 30. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 48 (-6 im Vergleich zu Freitag, 27. Mai), davon 1 (-3 im Vergleich zu Freitag, 27. Mai) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 29. Mai 8:30 +++

105 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 105

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 182

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.137

Zahl der genesenen Personen: 355.958

Zahl der verstorbenen Personen: 937

Zahl der PCR-getesteten Personen: 677.055

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 124,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 174,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 251 (83.620)

Innsbruck-Stadt: 258 (56.919)

Kufstein: 166 (53.457)

Reutte: 80 (15.074)

Schwaz: 120 (38.513)

Kitzbühel: 105 (30.435)

Lienz: 56 (23.810)

Imst: 54 (30.198)

Landeck: 47 (23.931)

+++ Update, 28. Mai 8:30 +++

129 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 129

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 215

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.214

Zahl der genesenen Personen: 355.776

Zahl der verstorbenen Personen: 937

Zahl der PCR-getesteten Personen: 676.970

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 128,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 183,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 276 (83.572)

Innsbruck-Stadt: 254 (56.900)

Kufstein: 182 (53.429)

Reutte: 79 (15.062)

Schwaz: 141 (38.485)

Kitzbühel: 112 (30.417)

Lienz: 66 (23.795)

Imst: 54 (30.191)

Landeck: 50 (23.925)

+++ Update, 27. Mai 8:30 +++

81 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 81

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 144

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.300

Zahl der genesenen Personen: 355.561

Zahl der verstorbenen Personen: 937

Zahl der PCR-getesteten Personen: 676.885

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 139,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 199,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 298 (83.516)

Innsbruck-Stadt: 286 (56.840)

Kufstein: 190 (53.398)

Reutte: 80 (15.051)

Schwaz: 147 (38.467)

Kitzbühel: 115 (30.404)

Lienz: 72 (23.775)

Imst: 63 (30.176)

Landeck: 61 (23.911)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 27. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 54 (-2 im Vergleich zu vorgestern, Mittwoch), davon 4 (+2 im Vergleich zu vorgestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 26. Mai 8:30 +++

147 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 147

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 211

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.363

Zahl der genesenen Personen: 355.417

Zahl der verstorbenen Personen: 937

Zahl der PCR-getesteten Personen: 676.814

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 153,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 205,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen;)

Innsbruck-Land: 319 (83.477)

Innsbruck-Stadt: 284 (56.819)

Kufstein: 202 (53.377)

Reutte: 84 (15.032)

Schwaz: 155 (38.456)

Kitzbühel: 122 (30.394)

Lienz: 72 (23.775)

Imst: 63 (30.176)

Landeck: 61 (23.911)

+++ Update, 25. Mai 8:30 +++

155 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 155

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 268

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.427

Zahl der genesenen Personen: 355.206

Zahl der verstorbenen Personen: 937

Zahl der PCR-getesteten Personen: 676.732

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 168,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 218,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 362 (83.396)

Innsbruck-Stadt: 304 (56.766)

Kufstein: 210 (53.352)

Reutte: 84 (15.025)

Schwaz: 154 (38.442)

Kitzbühel: 120 (30.377)

Lienz: 66 (23.776)

Imst: 64 (30.169)

Landeck: 63 (23.903)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 25. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 56 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 2 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 24. Mai 8:30 +++

179 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 179

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 218

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.541

Zahl der genesenen Personen: 354.938

Zahl der verstorbenen Personen: 936

Zahl der PCR-getesteten Personen: 676.600

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 190,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 231,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 389 (83.331)

Innsbruck-Stadt: 296 (56.727)

Kufstein: 231 (53.318)

Reutte: 100 (14.997)

Schwaz: 167 (38.418)

Kitzbühel: 124 (30.355)

Lienz: 88 (23.744)

Imst: 76 (30.155)

Landeck: 70 (23.892)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 24. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 56 (+3 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 2 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 23. Mai 8:30 +++

83 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 83

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 359

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.581

Zahl der genesenen Personen: 354.720

Zahl der verstorbenen Personen: 935

Zahl der PCR-getesteten Personen: 676.473

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 201,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 243,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 412 (83.275)

Innsbruck-Stadt: 295 (56.675)

Kufstein: 253 (53.280)

Reutte: 110 (14.982)

Schwaz: 141 (38.405)

Kitzbühel: 129 (30.335)

Lienz: 99 (23.727)

Imst: 78 (30.153)

Landeck: 62 (23.886)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 23. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 53 (+5 im Vergleich zu Freitag, 20. Mai), davon 2 (+/- 0 im Vergleich zu Freitag, 20. Mai) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 22. Mai 8:30 +++

99 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 99

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 247

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.857

Zahl der genesenen Personen: 354.361

Zahl der verstorbenen Personen: 935

Zahl der PCR-getesteten Personen: 676.398

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 216,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 258,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 496 (83.171)

Innsbruck-Stadt: 337 (56.615)

Kufstein: 298 (53.221)

Schwaz: 159 (38.378)

Reutte: 145 (14.943)

Kitzbühel: 134 (30.322)

Lienz: 114 (23.711)

Imst: 99 (30.128)

Landeck: 73 (23.872)

+++ Update, 21. Mai 8:30 +++

168 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 168

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 321

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.005

Zahl der genesenen Personen: 354.114

Zahl der verstorbenen Personen: 935

Zahl der PCR-getesteten Personen: 676.321

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 252,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 269,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 545 (83.095)

Innsbruck-Stadt: 371 (56.564)

Kufstein: 312 (53.187)

Schwaz: 171 (38.360)

Reutte: 150 (14.930)

Kitzbühel: 148 (30.303)

Lienz: 118 (23.699)

Imst: 111 (30.113)

Landeck: 79 (23.863)

+++ Update, 20. Mai 8:30 +++

158 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 158

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 260

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.160

Zahl der genesenen Personen: 353.793

Zahl der verstorbenen Personen: 933

Zahl der PCR-getesteten Personen: 676.192

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 291,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 290,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 625 (82.987)

Innsbruck-Stadt: 376 (56.513)

Kufstein: 315 (53.152)

Reutte: 175 (14.897)

Schwaz: 171 (38.349)

Kitzbühel: 152 (30.282)

Lienz: 137 (23.672)

Imst: 124 (30.090)

Landeck: 85 (23.851)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 20. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 48 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 2 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 19. Mai 8:30 +++

196 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 196

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 303

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.262

Zahl der genesenen Personen: 353.533

Zahl der verstorbenen Personen: 933

Zahl der PCR-getesteten Personen: 676.063

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 321,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 309,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 639 (82.939)

Innsbruck-Stadt: 410 (56.451)

Kufstein: 325 (53.116)

Reutte: 206 (14.852)

Schwaz: 179 (38.331)

Kitzbühel: 143 (30.269)

Imst: 141 (30.073)

Lienz: 138 (23.659)

Landeck: 81 (23.843)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 19. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 46 (-6 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 3 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Werte weitestgehend konstant

Seit Anfang Mai 2022 zeigen die Belastungswerte im SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol keine expliziten Veränderungen. Die Anzahl an Personen in Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, blieb vergangene Woche zunächst weitestgehend konstant. In den vergangenen Tagen waren Anzeichen einer geringfügigen Abnahme erkennbar.

+++ Update, 18. Mai 8:30 +++

269 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 269

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 403

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.369

Zahl der genesenen Personen: 353.230

Zahl der verstorbenen Personen: 933

Zahl der PCR-getesteten Personen: 675.940

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 323,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 324,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 650 (82.863)

Innsbruck-Stadt: 405 (56.408)

Kufstein: 323 (53.094)

Reutte: 229 (14.823)

Schwaz: 201 (38.291)

Imst: 159 (30.056)

Kitzbühel: 152 (30.242)

Lienz: 148 (23.633)

Landeck: 100 (23.820)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 18. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 52 (-7 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 2 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 17. Mai 8:30 +++

304 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 304

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 306

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.503

Zahl der genesenen Personen: 352.827

Zahl der verstorbenen Personen: 933

Zahl der PCR-getesteten Personen: 675.761

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 356,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 344,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 691 (82.743)

Innsbruck-Stadt: 443 (56.317)

Kufstein: 345 (53.034)

Reutte: 234 (14.800)

Schwaz: 199 (38.266)

Imst: 172 (30.032)

Kitzbühel: 162 (30.214)

Lienz: 147 (23.623)

Landeck: 108 (23.798)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 17. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 59 (-6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 4 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 16. Mai 8:30 +++

144 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 144

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 271

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.505

Zahl der genesenen Personen: 352.521

Zahl der verstorbenen Personen: 933

Zahl der PCR-getesteten Personen: 675.554

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 359,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 363,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 689 (82.664)

Innsbruck-Stadt: 454 (56.240)

Kufstein: 336 (52.998)

Reutte: 237 (14.768)

Schwaz: 193 (38.246)

Imst: 169 (30.023)

Kitzbühel: 169 (30.192)

Lienz: 152 (23.606)

Landeck: 106 (23.782)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 16. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 65 (+8 im Vergleich zu Freitag,13. Mai), davon 7 (+2 im Vergleich zu Freitag, 13. Mai) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 21 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 3 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 15. Mai 8:30 +++

204 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 204

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 285

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.632

Zahl der genesenen Personen: 352.250

Zahl der verstorbenen Personen: 933

Zahl der PCR-getesteten Personen: 675.457

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 361,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 362,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 730 (82.585)

Innsbruck-Stadt: 475 (56.197)

Kufstein: 354 (52.955)

Reutte: 245 (14.742)

Schwaz: 202 (38.225)

Imst: 175 (30.008)

Kitzbühel: 172 (30.177)

Lienz: 166 (23.585)

Landeck: 111 (23.774)

+++ Update, 14. Mai 8:30 +++

259 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 259

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 306

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.713

Zahl der genesenen Personen: 351.965

Zahl der verstorbenen Personen: 933

Zahl der PCR-getesteten Personen: 675.329

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 363,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 376,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 737 (82.499)

Innsbruck-Stadt: 493 (56.151)

Kufstein: 368 (52.916)

Reutte: 268 (14.703)

Schwaz: 208 (38.202)

Kitzbühel: 182 (30.161)

Imst: 179 (29.993)

Lienz: 163 (23.573)

Landeck: 115 (23.765)

+++ Update, 13. Mai 8:30 +++

303 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 303

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 246

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.760

Zahl der genesenen Personen: 351.659

Zahl der verstorbenen Personen: 933

Zahl der PCR-getesteten Personen: 675.171

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 357,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 390,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 745 (82.417)

Innsbruck-Stadt: 509 (56.078)

Kufstein: 383 (52.870)

Reutte: 271 (14.682)

Schwaz: 234 (38.162)

Kitzbühel: 178 (30.143)

Imst: 169 (29.979)

Lienz: 153 (23.570)

Landeck: 118 (23.756)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 13. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 57 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 5 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 12. Mai 8:30 +++

365 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 365

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 246

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.703

Zahl der genesenen Personen: 351.413

Zahl der verstorbenen Personen: 933

Zahl der PCR-getesteten Personen: 675.029

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 328,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 398,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 727 (82.351)

Innsbruck-Stadt: 493 (56.042)

Kufstein: 371 (52.844)

Reutte: 258 (14.664)

Schwaz: 237 (38.139)

Kitzbühel: 184 (30.109)

Imst: 170 (29.960)

Lienz: 152 (23.557)

Landeck: 111 (23.745)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 12. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 58 (+6 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 5 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: weiterhin wenig Veränderung

Wie schon in der Vorwoche blieben die Belastungswerte im SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol auch letzte Woche ohne wesentliche Veränderungen. Die Anzahl an Personen im Land Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, ist demnach weiterhin vergleichsweise stabil.

+++ Update, 11. Mai 8:30 +++

371 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 371

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 280

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.584

Zahl der genesenen Personen: 351.167

Zahl der verstorbenen Personen: 933

Zahl der PCR-getesteten Personen: 674.806

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 326,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 412,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 697 (82.269)

Innsbruck-Stadt: 456 (56.000)

Kufstein: 358 (52.820)

Reutte: 247 (14.638)

Schwaz: 232 (38.121)

Kitzbühel: 188 (30.085)

Imst: 160 (29.950)

Lienz: 143 (23.545)

Landeck: 103 (23.737)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 11. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 52 (+7 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 5 (+3 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 18 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 10. Mai, 8:30 +++

412 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 412

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 297

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.493

Zahl der genesenen Personen: 350.887

Zahl der verstorbenen Personen: 933

Zahl der PCR-getesteten Personen: 674.586

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 297,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 420,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 676 (82.188)

Innsbruck-Stadt: 439 (55.943)

Kufstein: 346 (52.791)

Schwaz: 224 (38.107)

Kitzbühel: 199 (30.053)

Reutte: 215 (14.618)

Imst: 148 (29.936)

Lienz: 132 (23.528)

Landeck: 103 (23.723)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 10. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 45 (+1 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 2 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 9. Mai, 8:30 +++

188 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 188

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 295

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.380

Zahl der genesenen Personen: 350.590

Zahl der verstorbenen Personen: 931

Zahl der PCR-getesteten Personen: 674.335

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 279,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 421,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 640 (82.089)

Innsbruck-Stadt: 417 (55.878)

Kufstein: 351 (52.734)

Schwaz: 219 (38.075)

Kitzbühel: 195 (30.026)

Reutte: 180 (14.606)

Imst: 133 (29.926)

Lienz: 132 (23.510)

Landeck: 103 (23.711)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 9. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 44 (-1 im Vergleich zu Freitag, 6. Mai 2022) davon 2 (+/-0 im Vergleich zu Freitag, 6. Mai 2022) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 6. Mai 8:30 +++

297 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 297

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 268

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.554

Zahl der genesenen Personen: 349.739

Zahl der verstorbenen Personen: 931

Zahl der PCR-getesteten Personen: 673.925

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 293,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 433,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 725 (81.833)

Innsbruck-Stadt: 453 (55.714)

Kufstein: 358 (52.621)

Schwaz: 227 (38.010)

Kitzbühel: 198 (29.971)

Reutte: 180 (14.552)

Imst: 170 (29.858)

Lienz: 147 (23.464)

Landeck: 94 (23.680)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 6. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 45 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 2 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 5. Mai 8:30 +++

337 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 337

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 336

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.525

Zahl der genesenen Personen: 349.471

Zahl der verstorbenen Personen: 931

Zahl der PCR-getesteten Personen: 673.726

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 298,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 442,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 724 (81.741)

Innsbruck-Stadt: 445 (55.663)

Kufstein: 355 (52.587)

Schwaz: 232 (37.985)

Kitzbühel: 205 (29.951)

Reutte: 170 (14.537)

Imst: 160 (29.850)

Lienz: 139 (23.452)

Landeck: 94 (23.669)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 5. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 47 (-6 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) davon 2 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Werte annähernd konstant

Die Belastungswerte im SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol schwankten letzte Woche in geringem Ausmaß. Die Anzahl an Personen, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, blieb zuletzt insgesamt annähernd konstant.

+++ Update, 4. Mai 8:30 +++

386 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 357

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 386

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.524

Zahl der genesenen Personen: 349.135

Zahl der verstorbenen Personen: 931

Zahl der PCR-getesteten Personen: 673.567

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 292,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 451,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 725 (81.649)

Innsbruck-Stadt: 449 (55.606)

Kufstein: 331 (52.556)

Schwaz: 231 (37.948)

Kitzbühel: 210 (29.920)

Lienz: 145 (23.424)

Reutte: 165 (14.517)

Imst: 167 (29.826)

Landeck: 101 (23.653)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 4. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 53 (-5 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 2 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 3. Mai 8:30 +++

375 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 375

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 393

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.553

Zahl der genesenen Personen: 348.749

Zahl der verstorbenen Personen: 931

Zahl der PCR-getesteten Personen: 673.347

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 301,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 465,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 730 (81.528)

Innsbruck-Stadt: 440 (55.525)

Kufstein: 337 (52.504)

Schwaz: 219 (37.920)

Kitzbühel: 218 (29.887)

Lienz: 158 (23.402)

Reutte: 176 (14.493)

Imst: 158 (29.820)

Landeck: 113 (23.635)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 3. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 58 (-12 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 3 (+1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 2. Mai 8:30 +++

186 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 186

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 270

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.571

Zahl der genesenen Personen: 348.356

Zahl der verstorbenen Personen: 931

Zahl der PCR-getesteten Personen: 673.086

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 327,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 467,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 738 (81.421)

Innsbruck-Stadt: 431 (55.426)

Kufstein: 339 (52.447)

Schwaz: 230 (37.880)

Kitzbühel: 214 (29.851)

Lienz: 173 (23.353)

Reutte: 169 (14.469)

Imst: 154 (29.783)

Landeck: 123 (23.601)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 2. Mai 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 70 (+1 im Vergleich zu Freitag, 29. April 2022) davon 2 (+/-0 im Vergleich zu Freitag, 29. April 2022) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 1. Mai 8:30 +++

209 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 209

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 359

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.655

Zahl der genesenen Personen: 348.086

Zahl der verstorbenen Personen: 931

Zahl der PCR-getesteten Personen: 672.950

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 330,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 479,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 751 (81.366)

Innsbruck-Stadt: 449 (55.378)

Kufstein: 360 (52.394)

Schwaz: 248 (37.840)

Kitzbühel: 212 (29.827)

Lienz: 182 (23.326)

Reutte: 162 (14.457)

Imst: 155 (29.769)

Landeck: 136 (23.581)

+++ Update, 30. April 8:30 +++

260 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 260

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 372

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.805

Zahl der genesenen Personen: 347.727

Zahl der verstorbenen Personen: 931

Zahl der PCR-getesteten Personen: 672.749

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 349,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 491,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 806 (81.237)

Innsbruck-Stadt: 475 (55.321)

Kufstein: 362 (52.365)

Schwaz: 280 (37.792)

Kitzbühel: 219 (29.805)

Lienz: 194 (23.306)

Reutte: 173 (14.435)

Imst: 166 (29.739)

Landeck: 130 (23.579)

+++ Update, 29. April 8:30 +++

280 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 280

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 388

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.917

Zahl der genesenen Personen: 347.355

Zahl der verstorbenen Personen: 931

Zahl der PCR-getesteten Personen: 672.512

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 362,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 514,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 804 (81.152)

Innsbruck-Stadt: 505 (55.224)

Kufstein: 415 (52.263)

Schwaz: 277 (37.743)

Kitzbühel: 218 (29.683)

Lienz: 205 (23.243)

Imst: 173 (29.691)

Reutte: 170 (14.409)

Landeck: 147 (23.528)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 29. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 69 (-9 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 2 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 28. April 8:30 +++

333 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 333

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 277

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.025

Zahl der genesenen Personen: 346.967

Zahl der verstorbenen Personen: 931

Zahl der PCR-getesteten Personen: 672.334

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 386,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 564,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 805 (81.049)

Innsbruck-Stadt: 536 (55.122)

Kufstein: 434 (52.158)

Schwaz: 285 (37.693)

Kitzbühel: 216 (29.603)

Lienz: 210 (23.145)

Imst: 195 (29.635)

Landeck: 171 (23.476)

Reutte: 173 (14.374)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 28. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 78 (-7 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 4 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 26 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall:12 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Weiterhin abnehmender Trend

Auch in der vergangenen Woche setzte sich der abnehmende Trend der Vorwochen beim SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring fort. Im Vergleich zu März 2022 sinkt die Anzahl an Personen im Land Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden weiterhin, wenn auch seit Anfang April allmählich schwächer.

+++ Update, 27. April 8:30 +++

372 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 372

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 566

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.970

Zahl der genesenen Personen: 346.690

Zahl der verstorbenen Personen: 930

Zahl der PCR-getesteten Personen: 672.119

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 423,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 569,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 755 (80.989)

Innsbruck-Stadt: 535 (55.024)

Kufstein: 445 (52.088)

Schwaz: 282 (37.651)

Kitzbühel: 218 (29.545)

Lienz: 217 (23.083)

Imst: 183 (29.616)

Landeck: 167 (23.450)

Reutte: 167 (14.351)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 27. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 85 (-7 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 4 (-3 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 26 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall:14 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 26. April 8:30 +++

411 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 411

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 442

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.164

Zahl der genesenen Personen: 346.124

Zahl der verstorbenen Personen: 930

Zahl der PCR-getesteten Personen: 671.928

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 410,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 566,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 824 (80.809)

Innsbruck-Stadt: 543 (54.901)

Kufstein: 487 (51.982)

Schwaz: 295 (37.599)

Lienz: 235 (23.027)

Imst: 206 (29.544)

Kitzbühel: 205 (29.505)

Reutte: 188 (14.300)

Landeck: 181 (23.408)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 26. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 92 (+6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 7 (+3 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 5 Intensivstation

Hall:14 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 25. April 8:30 +++

204 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 204

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 352

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.196

Zahl der genesenen Personen: 345.682

Zahl der verstorbenen Personen: 929

Zahl der PCR-getesteten Personen: 671.690

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 401,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 583,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 787 (80.725)

Innsbruck-Stadt: 564 (54.782)

Kufstein: 489 (51.901)

Schwaz: 341 (37.508)

Lienz: 247 (22.959)

Reutte: 199 (14.270)

Kitzbühel: 212 (29.454)

Imst: 175 (29.523)

Landeck: 182 (23.364)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 25. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 86 (+1 im Vergleich zu Freitag, 22. April 2022), davon 4 (+1 im Vergleich zu Freitag, 22. April 2022) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 25 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall:17 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 0 Intensivstation



+++ Update, 24. April 8:30 +++

236 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 236

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 506

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.344

Zahl der genesenen Personen: 345.330

Zahl der verstorbenen Personen: 929

Zahl der PCR-getesteten Personen: 671.560

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 415,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 598,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 852 (80.608)

Innsbruck-Stadt: 624 (54.690)

Kufstein: 470 (51.894)

Schwaz: 367 (37.471)

Lienz: 253 (22.935)

Reutte: 212 (14.247)

Kitzbühel: 202 (29.441)

Imst: 187 (29.495)

Landeck: 176 (23.355)

+++ Update, 23. April 8:30 +++

340 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 340

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 473

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.748

Zahl der genesenen Personen: 344.824

Zahl der verstorbenen Personen: 929

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 425,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 623,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 913 (80.490)

Innsbruck-Stadt: 693 (54.585)

Kufstein: 514 (51.818)

Schwaz: 373 (37.436)

Lienz: 267 (22.902)

Reutte: 230 (14.214)

Kitzbühel: 220 (29.410)

Imst: 220 (29.449)

Landeck: 184 (23.329)

+++ Update, 22. April 8:30 +++

360 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 360

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 478

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.748

Zahl der genesenen Personen: 344.351

Zahl der verstorbenen Personen: 928

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 448,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 643,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 957 (80.345)

Innsbruck-Stadt: 709 (54.484)

Kufstein: 534 (51.748)

Schwaz: 413 (37.371)

Kitzbühel: 224 (29.373)

Imst: 217 (29.422)

Lienz: 282 (22.867)

Reutte: 237 (14.188)

Landeck: 173 (23.314)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 22. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 85 (-3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 3 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 0 Intensivstation

Hall:16 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 21. April 8:30 +++

465 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 465

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 460

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.866

Zahl der genesenen Personen: 343.873

Zahl der verstorbenen Personen: 928

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 458,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 639,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 987 (80.232)

Innsbruck-Stadt: 739 (54.382)

Kufstein: 533 (51.688)

Schwaz: 426 (37.325)

Kitzbühel: 235 (29.342)

Imst: 241 (29.386)

Lienz: 284 (22.837)

Landeck: 190 (23.282)

Reutte: 229 (14.155)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 21. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 88 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 5 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: wieder leicht sinkende Werte

Nach den vor einer Woche eher konstanten Zahlen sinken die Werte beim SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol in den letzten Tagen wieder leicht. Seit Anfang April 2022 nahm die Anzahl an Personen im Land Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, insgesamt um etwas mehr als 50 Prozent ab. Die Belastung liegt aktuell etwa im Bereich der Werte von November 2020.

+++ Update, 20. April 8:30 +++

624 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 624

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 455

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.861

Zahl der genesenen Personen: 343.413

Zahl der verstorbenen Personen: 928

Zahl der PCR-getesteten Personen: 670.661

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 462,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 700,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 963 (80.126)

Innsbruck-Stadt: 757 (54.272)

Kufstein: 528 (51.637)

Schwaz: 428 (37.276)

Lienz: 271 (22.819)

Kitzbühel: 252 (29.302)

Imst: 246 (29.348)

Reutte: 236 (14.134)

Landeck: 177 (23.261)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 20. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 89 (-2 im Vergleich zu Dienstag, 19. April 2022), davon 6 (+/- 0 im Vergleich zu Dienstag, 19. April 2022) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 30 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 19. April 8:30 +++

330 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 330

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 788

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.694

Zahl der genesenen Personen: 342.958

Zahl der verstorbenen Personen: 926

Zahl der PCR-getesteten Personen: 670.257

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 513,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 748,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 960 (79.965)

Innsbruck-Stadt: 757 (54.157)

Kufstein: 477 (51.593)

Schwaz: 376 (37.259)

Lienz: 262 (22.794)

Imst: 253 (29.310)

Reutte: 224 (14.118)

Kitzbühel: 218 (29.291)

Landeck: 165 (23.237)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 19. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 91 (-14 im Vergleich zu Freitag, 15. April 2022), davon 6 (+1 im Vergleich zu Freitag, 15. April 2022) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 2 IntensivstationHall: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 18. April 8:30 +++

265 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 265

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 582

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.152

Zahl der genesenen Personen: 342.170

Zahl der verstorbenen Personen: 926

Zahl der PCR-getesteten Personen: 670.033

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 527,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 766,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.088 (79.763)

Innsbruck-Stadt: 810 (54.030)

Kufstein: 560 (51.458)

Schwaz: 428 (37.181)

Lienz: 290 (22.745)

Imst: 279 (29.258)

Reutte: 246 (14.085)

Kitzbühel: 241 (29.237)

Landeck: 210 (23.179)

+++ Update, 17. April 8:30 +++

352 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 352

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 781

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.469

Zahl der genesenen Personen: 341.588

Zahl der verstorbenen Personen: 926

Zahl der PCR-getesteten Personen: 669.844

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 542,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 794,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.182 (79.597)

Innsbruck-Stadt: 892 (53.904)

Kufstein: 572 (51.414)

Schwaz: 457 (37.125)

Lienz: 320 (22.687)

Imst: 317 (29.208)

Reutte: 252 (14.057)

Kitzbühel: 242 (29.218)

Landeck: 235 (23.145)

+++ Update, 16. April 8:30 +++

376 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 376

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 681

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.898

Zahl der genesenen Personen: 340.807

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 669.625

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 580,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 840,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.250 (79.436)

Innsbruck-Stadt: 972 (53.764)

Kufstein: 668 (51.275)

Schwaz: 492 (37.046)

Imst: 371 (29.127)

Lienz: 336 (22.644)

Kitzbühel: 285 (29.160)

Reutte: 266 (14.023)

Landeck: 258 (23.100)

+++ Update, 15. April 8:30 +++

474 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 474

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 690

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.203

Zahl der genesenen Personen: 340.126

Zahl der verstorbenen Personen: 926

Zahl der PCR-getesteten Personen: 669.354

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 599,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 876,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.331 (79.260)

Innsbruck-Stadt: 1.040 (53.633)

Kufstein: 717 (51.187)

Schwaz: 507 (36.978)

Imst: 399 (29.076)

Lienz: 354 (22.598)

Kitzbühel: 321 (29.107)

Reutte: 268 (13.990)

Landeck: 266 (23.066)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 15. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 105 (-10 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 5 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 33 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 14. April 8:30 +++

576 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 576

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 817

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.420

Zahl der genesenen Personen: 338.619

Zahl der verstorbenen Personen: 925

Zahl der PCR-getesteten Personen: 669.054

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 656,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 947,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.336 (79.125)

Innsbruck-Stadt: 1.066 (53.500)

Kufstein: 748 (51.104)

Schwaz: 508 (36.928)

Imst: 414 (29.032)

Lienz: 393 (22.532)

Kitzbühel: 370 (29.042)

Reutte: 300 (13.932)

Landeck: 282 (23.012)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 14. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 115 (-15 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 7 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 37 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Werte überwiegend konstant

Nachdem in der zweiten Märzhälfte die Werte beim SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol sehr stark abnahmen, war in den vergangenen zwei Wochen im April ein weiteres Sinken der Kurve zu beobachten, wenn auch in deutlich geringerem Ausmaß. Die Anzahl der Personen im Land Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, blieb in der vergangenen Woche annähernd konstant. Ein schwach fallender Trend war in den zuletzt entnommenen Proben wieder zu erkennen.

+++ Update, 13. April 8:30 +++

536 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 536

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 836

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.661

Zahl der genesenen Personen: 338.619

Zahl der verstorbenen Personen: 925

Zahl der PCR-getesteten Personen: 668.711

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 704,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.040,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.377 (78.939)

Innsbruck-Stadt: 1.057 (53.385)

Kufstein: 793 (50.983)

Schwaz: 549 (36.832)

Lienz: 429 (22.458)

Kitzbühel: 425 (28.955)

Imst: 413 (28.995)

Reutte: 328 (13.871)

Landeck: 289 (22.974)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 13. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 130 (-3 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 8 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 48 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 12. April 8:30 +++

661 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 661

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 883

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.963

Zahl der genesenen Personen: 337.783

Zahl der verstorbenen Personen: 923

Zahl der PCR-getesteten Personen: 668.368

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 774,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.115,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.429 (78.733)

Innsbruck-Stadt: 1.103 (53.214)

Kufstein: 865 (50.858)

Schwaz: 543 (36.780)

Lienz: 460 (22.402)

Kitzbühel: 449 (28.900)

Imst: 435 (28.934)

Reutte: 344 (13.833)

Landeck: 334 (22.906)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 12. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 133 (-19 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 10 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 44 Normalstation, 5 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 11. April 8:30 +++

358 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 358

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 994

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 6.186

Zahl der genesenen Personen: 336.900

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 667.953

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 802,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.161,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.447 (78.533)

Innsbruck-Stadt: 1.132 (53.034)

Kufstein: 882 (50.756)

Schwaz: 585 (36.686)

Kitzbühel: 478 (28.838)

Imst: 475 (28.851)

Lienz: 476 (22.342)

Reutte: 361 (13.783)

Landeck: 347 (22.857)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 11. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 152 (-4 im Vergleich zu Freitag, 8. April 2022), davon 12 (+/-0 im Vergleich zu Freitag, 8. April 2022) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 54 Normalstation, 8 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 16 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 10. April 8:30 +++

518 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 518

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 952

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 6.822

Zahl der genesenen Personen: 335.906

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 667.684

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 890,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 822,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.641 (78.273)

Innsbruck-Stadt: 1.233 (52.871)

Kufstein: 987 (50.596)

Schwaz: 635 (36.605)

Kitzbühel: 514 (28.777)

Imst: 531 (28.756)

Lienz: 501 (22.286)

Reutte: 401 (13.714)

Landeck: 373 (22.815)

+++ Update, 9. April 8:30 +++

636 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 636

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.219

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 7.256

Zahl der genesenen Personen: 334.954

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 667.398

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 890,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.254,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.777 (78.044)

Innsbruck-Stadt: 1.290 (52.718)

Kufstein: 1.061 (50.426)

Schwaz: 675 (36.509)

Kitzbühel: 543 (28.699)

Imst: 517 (28.736)

Lienz: 551 (22.204)

Reutte: 442 (13.653)

Landeck: 398 (22.760)

+++ Update, 8. April 8:30 +++

715 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 715

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.398

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 7.839

Zahl der genesenen Personen: 333.735

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 667.040

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 960,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.347,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.911(77.733)

Innsbruck-Stadt: 1.388 (52.500)

Kufstein: 1.121 (50.282)

Schwaz: 725 (36.408)

Kitzbühel: 598 (28.610)

Imst: 623 (28.586)

Lienz: 562 (22.147)

Reutte: 483 (13.573)

Landeck: 427 (22.691)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 8. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 156 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 12 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 54 Normalstation, 6 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 7. April 8:30 +++

887 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 887

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 838

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 8.522

Zahl der genesenen Personen: 332.337

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 666.688

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.045,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.459,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.037 (77.433)

Innsbruck-Stadt: 1.514 (52.243)

Kufstein: 1.287 (50.020)

Schwaz: 788 (36.287)

Kitzbühel: 668 (28.495)

Imst: 664 (28.489)

Lienz: 584 (22.070)

Reutte: 519 (13.497)

Landeck: 459 (22.604)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 7. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 157 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 14 (+2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 53 Normalstation, 7 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Entspannung setzt sich fort

Die absoluten Höchstwerte beim SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol wurden im Zeitraum Jänner bis März 2022 gemessen. Aktuell liegt die Zahl der Personen im Land Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, nur mehr bei rund 20 Prozent der Spitzenwerte vom März 2022.

+++ Update, 6. April 8:30 +++

1110 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.110

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.397

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 8.473

Zahl der genesenen Personen: 331.499

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 665.921

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.080,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.611,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.016 (77.238)

Innsbruck-Stadt: 1.489 (52.080)

Kufstein: 1.270 (49.914)

Schwaz: 784 (36.217)

Kitzbühel: 681 (28.427)

Imst: 661 (28.424)

Lienz: 577 (21.997)

Reutte: 522 (13.457)

Landeck: 471 (22.551)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 6. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 157 (-5 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 12 (+1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 61 Normalstation, 6 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 5. April 8:30 +++

662 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 662

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.678

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 8.764

Zahl der genesenen Personen: 330.102

Zahl der verstorbenen Personen: 918

Zahl der PCR-getesteten Personen: 665.319

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.238,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.742,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.110 (76.909)

Innsbruck-Stadt: 1.534 (51.864)

Kufstein: 1.298 (49.742)

Schwaz: 848 (36.056)

Kitzbühel: 727 (28.127)

Imst: 648 (28.282)

Lienz: 553 (21.924)

Reutte: 541 (13.362)

Landeck: 505 (22.443)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 5. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 162 (-13 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 11 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 57 Normalstation, 5 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 4. April 8:30 +++

521 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 521

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.878

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 9.782

Zahl der genesenen Personen: 328.424

Zahl der verstorbenen Personen: 916

Zahl der PCR-getesteten Personen: 664.932

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.319,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.861,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.285 (76.521)

Innsbruck-Stadt: 1.694 (51.527)

Kufstein: 1.507 (49.453)

Schwaz: 939 (35.904)

Kitzbühel: 854 (28.127)

Imst: 722 (28.217)

Lienz: 619 (21.850)

Reutte: 586 (13.274)

Landeck: 571 (22.362)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 4. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 175 (-27 im Vergleich zu Freitag, 1. April 2022), davon 11 (-2 im Vergleich zu Freitag, 1. April 2022) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 61 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 3. April 8:30 +++

651 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 651

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.573

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 11.139

Zahl der genesenen Personen: 326.546

Zahl der verstorbenen Personen: 916

Zahl der PCR-getesteten Personen: 664.591

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.392,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.974,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.600 (76.085)

Innsbruck-Stadt: 1.926 (51.204)

Kufstein: 1.708 (49.196)

Schwaz: 1.103 (35.699)

Kitzbühel: 968 (27.962)

Imst: 825 (28.080)

Lienz: 715 (21.714)

Reutte: 650 (13.182)

Landeck: 643 (22.241)

+++ Update, 2. April 8:30 +++

912 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 912

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.783

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 12.061

Zahl der genesenen Personen: 324.973

Zahl der verstorbenen Personen: 916

Zahl der PCR-getesteten Personen: 664.243

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.505,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.133,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.853 (75.664)

Innsbruck-Stadt: 2.049 (50.945)

Kufstein: 1.824 (48.989)

Schwaz: 1.189 (35.566)

Kitzbühel: 1.037 (27.839)

Imst: 875 (27.978)

Lienz: 780 (21.610)

Reutte: 729 (13.071)

Landeck: 721 (22.128)

+++ Update, 1. April 8:30 +++

1121 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.121

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.342

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 12.932

Zahl der genesenen Personen: 323.190

Zahl der verstorbenen Personen: 916

Zahl der PCR-getesteten Personen: 663.760

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.622,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.323,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.095 (75.214)

Innsbruck-Stadt: 2.236 (50.625)

Kufstein: 1.862 (48.790)

Schwaz: 1.230 (35.420)

Kitzbühel: 1.153 (27.658)

Imst: 896 (27.878)

Lienz: 862 (21.470)

Landeck: 797 (22.007)

Reutte: 797 (12.950)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 1. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 202 (+12 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 13 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 57 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 19 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 22 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 31. März 8:30 +++

1431 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.431

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.367

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 14.154

Zahl der genesenen Personen: 320.848

Zahl der verstorbenen Personen: 915

Zahl der PCR-getesteten Personen: 663.124

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.670,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.479,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.449 (74.610)

Innsbruck-Stadt: 2.500 (50.175)

Kufstein: 1.994 (48.467)

Schwaz: 1.299 (35.239)

Kitzbühel: 1.270 (27.452)

Imst: 977 (27.719)

Reutte: 883 (12.802)

Lienz: 932 (21.323)

Landeck: 839 (21.888)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 31. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 190 (-14 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 14 (-3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 58 Normalstation, 5 Intensivstation

Hall: 19 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 19 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: weiterhin deutlich abnehmende Belastung

Seit Mitte März 2022 hält der signifikant sinkende Trend beim SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol an. Gegenüber der Vorwoche nahm die Zahl der Personen in Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, im Laufe der vergangenen Woche erneut um rund ein Drittel ab. Somit liegt die aktuelle Belastung des Abwassers wieder im Bereich der Daten von Mitte Februar 2022.

Detaillierte tagesaktuelle Informationen stehen unter www.tirol.gv.at/covid-abwasser zur Verfügung.

+++ Update, 30. März 8:30 +++

1505 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.505

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.299

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 6

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 15.092

Zahl der genesenen Personen: 318.481

Zahl der verstorbenen Personen: 913

Zahl der PCR-getesteten Personen: 662.420

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.862,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.698,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.699 (74.008)

Innsbruck-Stadt: 2.702 (49.710)

Kufstein: 2.138 (48.134)

Schwaz: 1.399 (35.009)

Kitzbühel: 1.315 (27.274)

Imst: 1.067 (27.551)

Reutte: 947 (12.649)

Lienz: 939 (21.209)

Landeck: 881 (21.767)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 30. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 204 (-11 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 17 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 60 Normalstation, 6 Intensivstation

Hall: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 29. März 8:30 +++

1882 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.882

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.397

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 15.892

Zahl der genesenen Personen: 316.182

Zahl der verstorbenen Personen: 907

Zahl der PCR-getesteten Personen: 661.598

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.079,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.842,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.928 (73.446)

Innsbruck-Stadt: 2.864 (49.290)

Kufstein: 2.190 (47.836)

Schwaz: 1.469 (34.795)

Kitzbühel: 1.392 (27.076)

Imst: 1.167 (27.349)

Reutte: 992 (12.508)

Lienz: 954 (21.082)

Landeck: 931 (21.638)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 29. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 215 (-16 im Vergleich zu gestern, Montag, 28. März) davon 19 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag, 28. März) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 62 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 23 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 28. März 8:30 +++

966 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 966

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.980

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 16.408

Zahl der genesenen Personen: 313.785

Zahl der verstorbenen Personen: 906

Zahl der PCR-getesteten Personen: 660.612

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.181,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.960,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 4.078 (72.833)

Innsbruck-Stadt: 2.986 (48.764)

Kufstein: 2.232 (47.550)

Schwaz: 1.529 (34.559)

Kitzbühel: 1.415 (26.897)

Imst: 1.179 (27.200)

Reutte: 1.018 (12.384)

Lienz: 1.003 (20.944)

Landeck: 968 (21.494)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 28. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 231 (+6 im Vergleich zu Freitag, 25. März) davon 21 (+/-0 im Vergleich zu Freitag, 25. März) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 68 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 21 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 23 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 23 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 27. März 8:30 +++

1.318 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.318

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.308

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 18.422

Zahl der genesenen Personen: 310.805

Zahl der verstorbenen Personen: 906

Zahl der PCR-getesteten Personen: 659.913

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.224,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.077,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)