Viele nützen ihr Fahrrad als tägliches Transportmittel. Die Innsbrucker Fahrradkuriere, treten jedoch fleißig in die Pedale, damit wichtige Pakete und Briefe schnell und sicher an ihr Ziel kommen. Wir haben Julian Wiesel gefragt, wie das Leben als Fahrradkurier ist und warum ihm dieser Job so viel Freude bereitet.

Julian, du bist seit etwa zwei Monaten als Fahrradkurier tätig. Ist diese Arbeit mit dem Rad für dich eine gute Abwechslung zum derzeitigen Schreiben deiner Masterarbeit in Psychologie?

Julian: Es ist eine großartige Abwechslung! Ich mag mein Studium und freue mich auf meine zukünftige Arbeit – jedoch besteht beides zu großen Anteilen aus sitzen, lesen, schreiben und reden. Das Kurierfahren ist, dank der Bewegung, ein wunderbarer Ausgleich. Gleichzeitig bin ich durch den Job auch gezwungen den inneren Schweinehund zu überwinden, denn man muss raus bei jedem Wetter. Außerdem bekomme ich extrem viele neue Eindrücke von der Stadt und dem alltäglichen Leben und Arbeiten, das hinter den Straßenfassaden stattfindet.

Julian Wiesel ist seit zwei Monaten Fahrradkurier in Innsbruck.

Wie können wir uns den Alltag eines Fahrradkuriers vorstellen?

Julian: Ich arbeite auf einer 20-Stunden-Basis pro Woche, andere Kollegen machen auch mehr oder weniger. Unser Kurierdienst arbeitet von Montag bis Freitag, jeweils von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Ich selbst fahre in der Regel von Mittag bis Abend. Ein typischer Arbeitstag beginnt bei mir dann um 12:00 Uhr. Das heißt um 11:30 Uhr ein letzter Check am Rad, ob alles funktioniert, dann Rad-Kleidung anziehen, Handy von der Steckdose nehmen, Trinkflasche und Snack einpacken und kurz vor 12:00 Uhr in die Firmeneigene App einloggen, über welche man die Lieferaufträge erhält. Danach ist es ein Wechsel von Abholen und Abgeben zwischen den verschiedensten Adressen. Was den Job so spannend macht ist die Variation der Auftraggeber. Mal sind es Privatpersonen, ein städtisches Amt, Labore oder eine Fakultätsabteilungen der Universität. Am Ende der Schicht heißt es meistens in der Zentrale vorbeizuschauen, von der App abmelden und die gefahrenen Kilometer notieren. Auch ein kurzes Reinigen und Abchecken des Rades, speziell im Winter, wird abends gemacht.

„Das Kurierfahren ist, dank der Bewegung, ein wunderbarer Ausgleich.“

Julian Wiesel (30) absolviert zurzeit seine Masterarbeit in Psychologie und ist als Kurrierfahrer in Innsbruck unterwegs.

Wieviel Kilometer legst du durchschnittlich ein einem Arbeitstag zurück?

Julian: Bei meinen fünf bis sechs Stunden-Schichten sind es meist zwischen 50 und 80 Kilometer täglich.

Was fasziniert dich an diesem Job?

Julian: Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und finde es unglaublich spannend in die vielen Gebäude unserer Stadt hineinschauen zu dürfen. Durch den Job ist mir erst bewusst geworden, wie betriebsam das (Berufs-)Leben in Innsbruck ist. Zudem liebe ich es mich auf dem Zweirad zu bewegen. In der Stadt mit ihren Eigenheiten ist das sehr spannend und auch wenn es mal stressig ist, man hat immer einen Moment die Umgebung und die Berge rund um Innsbruck zu genießen.

Die Innsbrucker Fahrradkuriere sind schneller und umweltfreundlicher als jede andere Versandart innerhalb der Stadt.

Wer nutzt den Service der Fahrradkuriere?

Julian: Alle, die auf Stadtgebiet etwas möglichst schnell transportiert haben wollen und das auch in unseren Rucksack passt. Vom Transport medizinischer Proben, bis Schriftwechsel zwischen Kanzleien ist alles dabei.

Worin siehst du die größte Problematik als Radfahrer im Straßenverkehr?

Julian: Auch wenn das Wegenetz an sich gerne noch ausgebaut werden kann, sehe ich in meinem Arbeitsalltag, dass das viel größere Problem bei den Menschen selbst liegt. Radfahrer, die sich null-komma-null an Verkehrsregeln halten (wollen) und Autofahrer die Radler schlicht nicht bewusst wahrnehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Autofahrer und Radfahrer gegenseitig streiten wollen. Meine Erfahrung bisher ist, mit freundlicher Kommunikation (Geste, Blicke) lassen sich quasi alle Situationen klären sowie brenzlige Situationen oder gar Unfälle verhindern.

In der kalten Jahreszeit ist das Radfahren eine ganz andere Herausforderung als in den Sommermonaten. Was sind deine Tipps, um sicher im Winter durch den Straßenverkehr zu kommen?

Julian: Ein besonderes Augenmerkt gilt dem Fahrtwind. Um bei -3 Grad auf dem Bürgersteig zu spazieren, ist die kuschelige Wolljacke super. Wenn jedoch beim Radeln durch den groben Strick der Wind weht, wäre selbst eine hauchdünne Regen- oder Windjacke effizienter um sich warm zu halten. Ansonsten muss man sich selbst kennen. Mir zum Beispiel. frieren die Füße schnell ein, da müssen dann drei Lagen Socken her, wenn ich meine Zehen nicht verlieren will.