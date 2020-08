TIROL. Seit Beginn des Ausbruchs der Covid-19-Erkrankung, ist die Zahl der Erkrankten zunächst gestiegen. Durch verschiedene Maßnahmen ging die Zahl in Tirol zurück. Einige Bezirke waren coronafrei. Seit der Lockerung der verschiedenen Maßnahmen steigen die Zahlen der positiv Getesteten wieder an.

Hier geht es zum Corona-Ticker

+++Update, 21. August, 18:30 +++

41 positive Testergebnisse seit Donnerstagabend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 286

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.675

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 41

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 24

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 116.021

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 1.972

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 114.049

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 182.312

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 148 (471)

Schwaz: 38 (367)

Innsbruck-Land: 37 (405)

Kufstein: 34 (519)

Landeck: 3 (1.021)

Lienz: 7 (152)

Kitzbühel: 5 (381)

Reutte: 8 (63)

Imst: 6 (296)

+++ Update, 20. August, 18:30 +++

32 positive Testergebnisse seit Mittwochabend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 269

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.651

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 32

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 11

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 115.358

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 1.757

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 113.601

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 181.132

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 140 (461)

Schwaz: 38 (362)

Innsbruck-Land: 35 (405)

Kufstein: 23 (518)

Landeck: 8 (1.016)

Lienz: 8 (151)

Kitzbühel: 6 (379)

Reutte: 6 (63)

Imst: 5 (296)

+++ Update, 19. August, 18:30 +++

Zwölf positive Testergebnisse seit Dienstagabend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 248

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.640

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 12

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 20

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 114.719

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 1.929

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 112.790

Zahl der insgesamt durchgefĂźhrten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 179.706

Bezirkszahlen im ܜberblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 137 (455)

Schwaz: 35 (361)

Innsbruck-Land: 32 (403)

Kufstein: 16 (518)

Landeck: 8 (1.015)

Lienz: 7 (151)

Imst: 5 (296)

KitzbĂźhel: 5 (378)

Reutte: 3 (63)

+++ Update, 18. August, 18:30 +++

52 positive Testergebnisse seit Montagabend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 256

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.620

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 52

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 8

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 114.055

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 2.417

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 107.653

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 178.489

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 140 (451)

Landeck: 8 (1.015)

Schwaz: 41 (352)

Kufstein: 21 (512)

Kitzbühel: 5 (377)

Imst: 4 (296)

Innsbruck-Land: 28 (403)

Lienz: 7 (151)

Reutte: 2 (63)

+++ Update, 18. August, 8:30 +++

37 positive Testergebnisse seit Montagabend

Seit gestern Abend wurden weitere 37 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Bei zumindest 15 Personen gibt es einen direkten oder indirekten Zusammenhangt mit dem bestehenden Somaliacluster in Innsbruck. Sechs weitere Fälle sind auf Kroatien-RückkehrerInnen zurückzuführen. Aktuell sind zwei Asylunterkünfte in Innsbruck betroffen. Beide Flüchtlingsunterkünfte sind nun gänzlich isoliert, sodass eine Weiterverbreitung des Virus bestmöglich unterbunden werden kann, so Elmar Rizzoli vom CORONA-Einsatzstab des Landes.

+++ Update, 17. August, 18:30 +++

13 positive Testergebnisse innerhalb von 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 212

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.612

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 13

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 4

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 113.133

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 2.349

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 110.784

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 177.238

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 118 (449)

Landeck: 4 (1.015)

Schwaz: 35 (350)

Kufstein: 18 (511)

Kitzbühel: 4 (377)

Imst: 4 (294)

Innsbruck-Land: 24 (402)

Lienz: 5 (151)

Reutte: 0 (63)

+++ Update, 16. August, 18:30 +++

18 positive Testergebnisse seit Samstagabend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 203

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.608

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 18

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 112.057

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 2.014

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 110.043

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 175.918

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 112 (449)

Landeck: 4 (1.015)

Schwaz: 35 (348)

Kufstein: 18 (511)

Kitzbühel: 4 (377)

Imst: 4 (294)

Innsbruck-Land: 21 (400)

Lienz: 5 (151)

Reutte: 0 (63)

+++ Update, 15. August, 18:30 +++

36 positive Testergebnisse seit Freitag-Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 185

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.608

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 36

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 4

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 111.348

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 1.470

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 109.878

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 175.025

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 103 (449)

Landeck: 4 (1.015)

Schwaz: 32 (348)

Kufstein: 16 (511)

Kitzbühel: 3 (377)

Imst: 4 (294)

Innsbruck-Land: 21 (400)

Lienz: 2 (151)

Reutte: 0 (63)

+++ Update, 15. August, 9:30 +++

28 positive Testergebnisse seit Freitag-Abend

Seit gestern Abend wurden weitere 28 Personen positiv getestet. 19 davon stehen im Zusammenhhang mit Aufenthalten in Balkan-Staaten und der Somalischen Comunity.

"Konkret können wir bei zumindest zehn Infektionen einen Bezug zu Balkan-RückkehrerInnen herstellen, allein acht davon haben einen Kroatien-Bezug. Bei neun Erkrankungen gibt es aller Voraussicht nach eine Verbindung zur Somalischen Community" (Elmar Rizzoli, Leiter des CORONA-Einsatzstabs des Landes Tirol.

+++ Update, 14. August, 19:30 +++

50 Personen wurden seit Donnerstagabend positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 155

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.604

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 50

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 110.634

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 1.451

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 109.183

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 173.644

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 85 (447)

Landeck: 2 (1.015)

Schwaz: 27 (348)

Kufstein: 12 (511)

Kitzbühel: 3 (376)

Imst: 4 (294)

Innsbruck-Land: 19 (399)

Lienz: 2 (151)

Reutte: 0 (63)

+++ Update, 14. August, 8:30 +++

41 Personen wurden seit Donnerstagabend positiv getestet

Seit gestern Donnerstagabend sind in Tirol 41 positive Coronavirus-Testungen zu verzeichnen. Ein Großteil davon, nämlich zumindest 21 Testungen, gehen auf ein Flüchtlingsheim in Innsbruck zurück.

„Bereits gestern wurde in der AsylwerberInnen-Unterkunft eine Person positiv getestet. In der Folge haben wir umfassende Testungen an allen Kontaktpersonen vorgenommen. Die Ergebnisse liegen uns nun vor. Es konnten zumindest 21 weitere erkrankte Personen in diesem Flüchtlingsheim festgestellt werden.“, (Elmar Rizzoli vom CORONA-Einsatzstab des Landes Tirol)

"Alle Erkrankten sowie deren Kontaktpersonen wurden bereits abgesondert, das Heim wurde gänzlich isoliert, sodass eine Weiterverbreitung des Virus bestmöglich unterbunden werden kann“, so Elmar Rizzoli.

+++ Update, 13. August, 19:30 +++

41 Personen wurden seit Mittwochabend positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 108

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.601

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 41

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 5

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 110.055

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 1.258

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 108.797

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 172.471

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck-Land: 10 (399)

Innsbruck-Stadt: 57 (447)

Kufstein: 9 (511)

Schwaz: 21 (348)

Kitzbühel: 3 (375)

Landeck: 2 (1.013)

Imst: 4 (294)

Lienz: 2 (151)

Reutte: 0 (63)

+++ Update, 13. August, 8:30 +++

24 Personen wurden seit Mittwochabend positiv getestet

Zumindest 11 der 24 positiv getesteten Personen gehen auf den Cluster aus der somalischen Comunity zurück. Drei weiteere Erkrankungen in Innsbruck und Schwaz stehen in Verbindung mit vormaligen Kroatien aufenthalten.

+++ Update, 12. August, 19:30 +++

29 Personen wurden seit Dienstagabend positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 72

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.596

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 29

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 109.101

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 887

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 108.214

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 171.018

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck-Land: 7 (399)

Innsbruck-Stadt: 31 (445)

Kufstein: 7 (511)

Schwaz: 16 (348)

Kitzbühel: 1 (374)

Landeck: 2 (1.013)

Imst: 4 (294)

Lienz: 3 (150)

Reutte: 1 (62)

+++ Update, 12. August, 9:00 +++

26 Personen wurden seit gestern Abend positiv getestet

Der Großteil der Coronaerkrankungen geht auf zwei Cluster im Bezirk Innsbruck-Stadt und Schwaz zurück. 14 Fälle sind in Innsbruck, elf in Schwaz und einer im Bezirk Innsbruck-Land. Diese lassen sich vor allem auf zwei Cluster zurückführen. Zwölf positve Testungen gehen auf die positive Testung aus der Somalischen Community in Innsbruck zurück. Im Bezirk Schwaz gehen 11 Testungen auch auf bereits positiv getestete Personen zurück. Die Kontaktpersonen werden jetzt in allen Fällen ermittelt.

+++ Update, 11. August, 19:30 +++

11 Personen wurden in den vergangenen 24 Stunden positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 44

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.595

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 11

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 23

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 108.551

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 933

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 107.618

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 169.952

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck-Stadt: 14 (445)

Kufstein: 7 (511)

Innsbruck-Land: 6 (399)

Imst: 5 (293)

Schwaz: 5 (348)

Lienz: 3 (150)

Landeck: 2 (1.013)

Kitzbühel: 1 (374)

Reutte: 1 (62)

+++ Update, 10. August, 19:30 +++

Sechs positive Testergebnisse innerhalb der vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 56

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.572

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 6

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 8

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 107.818

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 946

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 106.872

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 168.900

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck-Land: 5 (399)

Innsbruck-Stadt: 7 (445)

Kufstein: 13 (504)

Schwaz: 6 (346)

Kitzbühel: 1 (374)

Landeck: 14 (1.000)

Imst: 6 (292)

Lienz: 3 (150)

Reutte: 1 (62)

+++ Update, 9. August, 19:30 +++

Ein positivs Testergebnis innerhalb der vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 58

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.564

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 1

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 107.292

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 622

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 106.670

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 168.207

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck-Land: 6 (397)

Innsbruck-Stadt: 5 (444)

Kufstein: 17 (500)

Schwaz: 5 (346)

Kitzbühel: 0 (374)

Landeck: 15 (999)

Imst: 6 (292)

Lienz: 3 (150)

Reutte: 1 (62)

+++ Update, 8. August, 19:30 +++

Eine Person genesen, ein positives Testergebnis seit Freitagabend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 58

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.563

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 1

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 107.375

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 1.044

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 106.331

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 168.159

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck-Land: 6 (396)

Innsbruck-Stadt: 5 (444)

Kufstein: 17 (500)

Schwaz: 5 (346)

Kitzbühel: 0 (374)

Landeck: 15 (999)

Imst: 6 (292)

Lienz: 3 (150)

Reutte: 1 (62)

+++ Update, 7. August, 19:30 +++

Sechs Personen genesen, drei positive Testergebnisse seit Donnerstagabend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 58

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.562

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 3

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 6

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 106.548

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 740

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 105.808

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 166.140

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck-Land: 5 (396)

Innsbruck-Stadt: 5 (444)

Kufstein: 17 (500)

Schwaz: 5 (346)

Kitzbühel: 0 (374)

Landeck: 15 (999)

Imst: 7 (291)

Lienz: 3 (150)

Reutte: 1 (62)

+++ Update, 6. August, 19:30 +++

Sechs positive Testergebnisse innerhalb der vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 61

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.556

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 6

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 106.100

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 973

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 105.127

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 164.672

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck-Land: 4 (396)

Innsbruck-Stadt: 6 (442)

Kufstein: 17 (500)

Schwaz: 5 (346)

Kitzbühel: 3 (371)

Landeck: 16 (998)

Imst: 7 (291)

Lienz: 2 (150)

Reutte: 1 (62)

+++ Update, 5. August, 19:30 +++

Zwei positive Testergebnisse innerhalb der vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 55

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.556

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 5

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 105.538

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 838

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 104.700

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 163.880

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck-Land: 3 (396)

Innsbruck-Stadt: 5 (442)

Kufstein: 17 (500)

Schwaz: 5 (346)

Kitzbühel: 3 (371)

Landeck: 15 (998)

Imst: 5 (291)

Lienz: 1 (150)

Reutte: 1 (62)

+++ Update, 4. August, 19:30 +++

Drei positive Testergebnisse seit Montagabend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 52

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.554

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 3

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 7

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 105.050

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 827

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 104.223

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 162.929

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Kufstein: 16 (500)

Landeck: 15 (998)

Kitzbühel: 6 (371)

Imst: 5 (290)

Innsbruck-Stadt: 4 (442)

Innsbruck-Land: 4 (394)

Schwaz: 2 (346)

Lienz: 0 (150)

Reutte: 0 (62)

+++ Update, 3. August 19:30 +++

14 positive Tests seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 56

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.547

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 14

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 7

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 104.414

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 929

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 103.485

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 161.895

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 5 (441)

Landeck: 15 (998)

Schwaz: 2 (346)

Kufstein: 21 (495)

Kitzbühel: 4 (371)

Imst: 4 (291)

Innsbruck-Land: 4 (394)

Lienz: 0 (150)

Reutte: 1 (61)

+++ Update 2. August 19:30 +++

Zwei positive Testergebnisse innerhalb der vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 49

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.541

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 2

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 103.767

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 603

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 103.164

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 161.001

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 5 (439)

Landeck: 3 (999)

Schwaz: 2 (346)

Kufstein: 21 (495)

Kitzbühel: 5 (370)

Imst: 4 (291)

Innsbruck-Land: 8 (390)

Lienz: 0 (150)

Reutte: 1 (61)

+++ Update 1. August 19:30 +++

3 positive Testergebnisse seit Freitagabend



Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 48

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.540

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 3

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 6

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 103.536

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 894

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 102.642

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 159.419

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 5 (439)

Landeck: 3 (998)

Schwaz: 2 (346)

Kufstein: 21 (495)

Kitzbühel: 5 (370)

Imst: 3 (291)

Innsbruck-Land: 8 (390)

Lienz: 0 (150)

Reutte: 1 (61)

+++ Update 31. Juli 19:30 +++

16 ursprünglich positiv Getestete sind negativ

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 51

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.534

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 2

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 7

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 102.749

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 1.028

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 101.721

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 156.918

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 7 (437)

Landeck: 1 (998)

Schwaz: 2 (346)

Kufstein: 20 (495)

Kitzbühel: 7 (368)

Imst: 3 (291)

Innsbruck-Land: 10 (388)

Lienz: 0 (150)

Reutte: 1 (61)

+++ Update, 30. Juli, 19:30 +++

Sieben positive Testergebnissse in den vergangenen 24 Stunden



Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 67

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.531

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 7

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 7

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 102.316

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 1.095

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 101.221

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 155.723

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 7 (437)

Landeck: 0 (998)

Schwaz: 2 (346)

Kufstein: 32 (497)

Kitzbühel: 8 (368)

Imst: 3 (290)

Innsbruck-Land: 10 (388)

Lienz: 0 (150)

Reutte: 5 (57)

+++ Update, 29. Juli, 19:30 +++

31 positive Testergebnissse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 67

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.524

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 31

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 5

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 101.630

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 1.050

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 100.580

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 154.121

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Kufstein: 34 (493)

Innsbruck-Land: 10 (387)

Kitzbühel: 9 (366)

Innsbruck-Stadt: 6 (437)

Reutte: 5 (57)

Schwaz: 2 (346)

Imst: 1 (290)

Landeck: 0 (998)

Lienz: 0 (150)

+++ Update, 28. Juli, 19:30

Zwei positive Testergebnissse in den vergangenen 24 Stunden



Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 41

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.519

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 2

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 9

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 100.996

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 1.032

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 99.964

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 152.693

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 6 (436)

Landeck: 1 (997)

Schwaz: 1 (345)

Kufstein: 15 (493)

Kitzbühel: 3 (366)

Imst: 1 (290)

Innsbruck-Land: 8 (386)

Lienz: 0 (150)

Reutte: 6 (56)

+++ Update, 27. Juli, 19:30

Drei positive Testergebnissse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 48

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.510

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 3

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 7

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 100.183

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 785

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 99.398

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 150.783

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 8 (432)

Landeck:4 (996)

Schwaz: 1 (345)

Kufstein: 15 (493)

Kitzbühel: 4 (365)

Imst: 1 (290)

Innsbruck-Land: 9 (383)

Lienz: 0 (150)

Reutte: 6 (56)

+++ Update, 26. Juli, 19:30

Acht positive Testungen seit Samstag Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 52

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.503

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 8

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 99.801

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 708

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 99.093

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 149.658

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 11 (429)

Landeck: 6 (993)

Schwaz: 1 (345)

Kufstein: 13 (493)

Kitzbühel: 4 (365)

Imst: 1 (290)

Innsbruck-Land: 10 (382)

Lienz: 0 (150)

Reutte: 6 (56)

+++ Update, 25. Juli, 19:30 +++

Sechs positive Testergebnissse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 47

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.500

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 6

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 5

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 99.376

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 711

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 98.665

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 148.427

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 11 (429)

Landeck: 4 (993)

Schwaz: 1 (345)

Kufstein: 7 (493)

Kitzbühel: 4 (365)

Imst: 1 (290)

Innsbruck-Land: 12 (380)

Lienz: 1 (149)

Reutte: 6 (56)

+++Update, 24. Juli, 19:30 +++

Vier positive Testergebnisse seit Donnerstagabend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 46

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.495

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 5

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 98.980

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 744

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 98.236

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 146.815

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 10 (429)

Landeck: 6 (991)

Schwaz: 1 (345)

Kufstein: 3 (493)

Kitzbühel: 3 (365)

Imst: 1 (290)

Innsbruck-Land: 14 (378)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 6 (56)

+++Update, 23. Juli, 19:30 +++

Drei weitere positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 47

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.490

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 3

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 4

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 98.544

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 796

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 97.748

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 145.981

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 12 (425)

Landeck: 6 (989)

Schwaz: 1 (345)

Kufstein: 4 (492)

Kitzbühel: 2 (365)

Imst: 1 (290)

Innsbruck-Land: 13 (376)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 6 (56)

+++Update, 22. Juli, 19:30 +++

Acht weitere positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 48

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.486

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 8

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 97.976

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 728

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 97.248

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 144.269 (Stand 13.30 Uhr)

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 13 (425)

Landeck: 8 (989)

Schwaz: 1 (345)

Kufstein: 3 (492)

Kitzbühel: 2 (365)

Imst: 1 (290)

Innsbruck-Land: 12 (376)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 6 (56)

+++ Update 21. Juli, 19:30 +++

Neun positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 41

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.485

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 9

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 4

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 97.435

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 813

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 96.622

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 143.492

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 13 (424)

Landeck: 7 (989)

Schwaz: 0 (345)

Kufstein: 3 (492)

Kitzbühel: 0 (365)

Imst: 1 (290)

Innsbruck-Land: 9 (376)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 6 (56)

+++ Update, 20. Juli, 19:30 +++

Zwei positive Testergebnissse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 36

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.481

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 2

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 4

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 96.728

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 778

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 95.949

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 142.329

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 14 (423)

Landeck: 6 (988)

Schwaz: 1 (343)

Kufstein: 2 (492)

Kitzbühel: 0 (365)

Imst: 1 (290)

Innsbruck-Land: 9 (376)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 1 (56)

+++ Update, 19. Juli, 19:30 +++

Ein positives Testergebnis in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 38

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.477

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 1

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 96.294

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 540

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 95.754

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 141.754

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 16 (420)

Landeck: 6 (988)

Schwaz: 2 (342)

Kufstein: 2 (492)

Kitzbühel: 0 (365)

Imst: 1 (290)

Innsbruck-Land: 8 (376)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 1 (56)

+++ Update, 18. Juli, 19:30 +++

Ein positives Testergebnis in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 38

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.476

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 1

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 96.009

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 637

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 95.372

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 141.056

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 16 (420)

Landeck: 6 (988)

Schwaz: 2 (342)

Kufstein: 2 (492)

Kitzbühel: 1 (364)

Imst: 1 (290)

Innsbruck-Land: 8 (376)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 17. Juli, 19:30 +++

Vier positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 37

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.476

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 9

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol getesteten Personen: 95.663

Zahl der Personen, für die sich das Testergebnis noch in Auswertung befindet: 810

Zahl der Personen, für die ein Testergebnis vorliegt: 94.852

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen (inklusive Mehrfach- und Querschnittstestungen): 140.508

Bezirkszahlen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 15 (420)

Landeck: 6 (988)

Schwaz: 2 (342)

Kufstein: 2 (492)

Kitzbühel: 1 (364)

Imst: 1 (290)

Innsbruck-Land: 8 (376)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 16. Juli, 18:30 +++

Vier positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 42

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.467

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 95.119

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 94.289

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 830

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 20 (415)

Landeck: 5 (986)

Schwaz: 2 (342)

Kufstein: 4 (490)

Kitzbühel: 1 (364)

Imst: 0 (290)

Innsbruck-Land: 8 (376)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 16. Juli, 8:30 +++

Ein positives Testergebnis seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 40

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.466

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 94.415

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 19 (415)

Landeck: 3 (986)

Schwaz: 2 (342)

Kufstein: 4 (490)

Kitzbühel: 2 (363)

Imst: 0 (290)

Innsbruck-Land: 8 (376)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 15. Juli, 19:30 +++

Vier positive Testergebnisse innerhalb von 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 39

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.466

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 4

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 94.385

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 93.435

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 950

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 19 (415)

Landeck: 2 (986)

Schwaz: 2 (342)

Kufstein: 4 (490)

Kitzbühel: 2 (363)

Imst: 0 (290)

Innsbruck-Land: 8 (376)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 15. Juli, 9:30 +++

Drei positive Testergebnisse seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 42

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.462

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 93.834

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 19 (414)

Landeck: 2 (986)

Schwaz: 3 (341)

Kufstein: 4 (490)

Kitzbühel: 3 (362)

Imst: 1 (289)

Innsbruck-Land: 8 (376)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 14. Juli, 19:30 +++

Fünf positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 39

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.462

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 5

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 5

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 93.789

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 92.797

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 992

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 18 (414)

Landeck: 2 (986)

Schwaz: 3 (341)

Kufstein: 4 (490)

Kitzbühel: 3 (362)

Imst: 1 (289)

Innsbruck-Land: 6 (376)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 14. Juli 10:00 +++

Vier positive Testergebnisse seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 43

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.457

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 92.897

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 20 (411)

Landeck: 3 (985)

Schwaz: 4 (340)

Kufstein: 4 (490)

Kitzbühel: 3 (362)

Imst: 1 (289)

Innsbruck-Land: 6 (376)

Lienz: 2 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 13. Juli, 18:30 +++

Ein weiteres positives Testergebnis, acht Personen wieder genesen

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 39

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.457

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 1

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 8

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 92.839

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 92.082

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 757

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 17 (411)

Landeck: 3 (985)

Schwaz: 4 (340)

Kufstein: 4 (490)

Kitzbühel: 3 (362)

Imst: 1 (289)

Innsbruck-Land: 6 (376)

Lienz: 1 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 13. Juli, 9:00 +++

Seit gestern Abend gab es in Tirol ein weiteres positives Testergebnis

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 47

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.449

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 92.289

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 91.875

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 414

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 19 (409)

Landeck: 7 (981)

Schwaz: 5 (339)

Kufstein: 5 (489)

Kitzbühel: 3 (362)

Imst: 1 (289)

Innsbruck-Land: 6 (376)

Lienz: 1 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 12. Juli, 19:30 +++

Fünf positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 46

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.449

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 5

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 92.268

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 91.772

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 496

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 19 (409)

Landeck: 7 (981)

Schwaz: 5 (339)

Kufstein: 5 (489)

Kitzbühel: 3 (362)

Imst: 1 (289)

Innsbruck-Land: 5 (376)

Lienz: 1 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 12. Juli, 9:00 +++

Fünf positive Testergebnisse seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 46

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.449

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 91.980

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 19 (409)

Landeck: 7 (981)

Schwaz: 5 (339)

Kufstein: 5 (489)

Kitzbühel: 3 (362)

Imst: 1 (289)

Innsbruck-Land: 5 (376)

Lienz: 1 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 11. Juli, 19:00 +++

Vier positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 41

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.449

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 91.976

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 91.397

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 579

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 15 (409)

Landeck: 7 (981)

Schwaz: 5 (339)

Kufstein: 5 (489)

Kitzbühel: 3 (362)

Imst: 1 (289)

Innsbruck-Land: 5 (376)

Lienz: 0 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 11. Juli, 9:00 +++

Ein positives Testergebnis seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 38

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.449

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 91.513

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 15 (409)

Landeck: 7 (981)

Schwaz: 5 (339)

Kufstein: 4 (489)

Kitzbühel: 3 (362)

Imst: 1 (289)

Innsbruck-Land: 3 (376)

Lienz: 0 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 10. Juli, 19:00 +++

Vier positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 37

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.449

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 91.386

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 90.818

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 568

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 15 (409)

Landeck: 7 (981)

Schwaz: 5 (339)

Kufstein: 4 (489)

Kitzbühel: 3 (362)

Imst: 1 (289)

Innsbruck-Land: 2 (376)

Lienz: 0 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 10. Juli, 9:00 +++

Zwei positive Testergebnisse seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 35

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.449

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 90.882

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 90.369

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 513

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 14 (409)

Landeck: 7 (981)

Schwaz: 5 (339)

Kufstein: 4 (489)

Kitzbühel: 3 (362)

Imst: 1 (289)

Innsbruck-Land: 1 (376)

Lienz: 0 (148)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 9. Juli, 18:30 +++

Eine Person seit heute Früh genesen

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 33

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.449

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 3

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 90.857

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 90.262

Zahl der noch offenen Testungen: 595

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 14 (409)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 7 (981)

Imst: 1 (289)

Lienz: 0 (148)

Kufstein: 3 (489)

Schwaz: 5 (339)

Kitzbühel: 3 (362)

Reutte: 0 (56)

+++Update, 9. Juli, 10:15 Uhr+++

Zwei positive Testergebnisse seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 33

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.448

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 90.346

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 14 (408)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 7 (981)

Imst: 1 (289)

Lienz: 0 (148)

Kufstein: 3 (489)

Schwaz: 5 (339)

Kitzbühel: 3 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 8. Juli, 19:30 Uhr +++

Drei positive Testergebnisse innerhalb der vergangenen 24 Stunden

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 31

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.448

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 3

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 90.176

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 89.496

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 680

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 14 (408)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 7 (981)

Imst: 1 (289)

Lienz: 0 (148)

Kufstein: 3 (489)

Schwaz: 4 (339)

Kitzbühel: 2 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 8. Juli, 9:00 Uhr +++

Zwei positve Testungen seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 30

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.448

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 89.575

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 88.636

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 939

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 13 (408)

Landeck: 7 (981)

Schwaz: 4 (339)

Kufstein: 3 (489)

Kitzbühel: 2 (362)

Imst: 1 (289)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Lienz: 0 (148)

Reutte: 0 (56)

+++Update, 7. Juli 19:30 +++

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden gibt es vier positive Testungen

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 28

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.448

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 89.504

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 88.480

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.024

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 12 (408)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 7 (981)

Imst: 1 (289)

Lienz: 0 (148)

Kufstein: 3 (489)

Schwaz: 4 (339)

Kitzbühel: 1 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 7. Juli, 9:00 +++

Ein positives Testergebnis seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 25

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.448

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 88.866

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 10 (408)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 7 (981)

Imst: 1 (289)

Lienz: 0 (148)

Kufstein: 3 (489)

Schwaz: 4 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 6. Juli, 19:00 +++

Kein positives Testergebnis seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 24

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.448

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 0

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 88.834

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 87.694

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.140

Bei einer ursprünglich positiv getestete Person waren die Folgetests negativ. Diese wird nun von den positiv Getesteten wieder abgezogen.Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 10 (408) Innsbruck-Land: 0 (376) Landeck: 6 (981) Imst: 1 (289) Lienz: 0 (148) Kufstein: 3 (489) Schwaz: 4 (339) Kitzbühel: 0 (362) Reutte: 0 (56)

+++ Update, 6. Juli, 9:00 +++

Kein positives Testergebnis seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 26

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.447

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 88.265

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 87.684

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 581

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 11 (408)

Lienz: 1 (147)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 6 (981)

Schwaz: 4 (339)

Imst: 1 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Kufstein: 3 (489)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 5. Juli, 19:30 +++

Aktuell sind 26 Personen positiv auf das Coronavirus getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 26

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.447

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 1

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 88.178

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 87.564

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 614

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 11 (408)

Lienz: 1 (147)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 6 (981)

Schwaz: 4 (339)

Imst: 1 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Kufstein: 3 (489)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 5. Juli, 9:30 +++

Aktuell sind 26 Personen positiv auf das Coronavirus getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 26

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.447

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 87.843

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 11 (408)

Lienz: 1 (147)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Kufstein: 3 (489)

Landeck: 6 (981)

Schwaz: 4 (339)

Imst: 1 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 4. Juli, 20:00 Uhr +++

Aktuell sind 25 Personen positiv auf das Coronavirus getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 25

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.447

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 3

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 87.789

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 87.130

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 659

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 11 (408)

Lienz: 1 (147)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 6 (981)

Schwaz: 3 (339)

Imst: 1 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Kufstein: 3 (489)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 4. Juli, 9:00 Uhr +++

Ein positives Testergebnis seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 23

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 1

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.447

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 87.428

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 9 (408)

Lienz: 1 (147)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Kufstein: 3 (489)

Landeck: 6 (981)

Schwaz: 3 (339)

Imst: 1 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 3. Juli, 19:00+++

22 positiv Getestete in Tirol

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 22

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.447

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 87.416

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 86.609

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 807

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 8 (408)

Lienz: 1 (147)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 6 (981)

Schwaz: 3 (339)

Imst: 1 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Kufstein: 3 (489)

Reutte: 0 (56)

+++Update, 3. Juli, 9:30+++

Sechs positive Corona-Testungen seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 23

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 6

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.447

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 86.836

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 8 (408)

Lienz: 2 (147)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Kufstein: 3 (489)

Landeck: 6 (981)

Schwaz: 3 (339)

Imst: 1 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++Update, 2. Juli, 19:30+++

Aktuell sind 17 Personen positiv auf das Coronavirus getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 17

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 1

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.447

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 86.807

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 86.008

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 799

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 7 (408)

Lienz: 2 (147)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 1 (981)

Schwaz: 3 (339)

Imst: 1 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Kufstein: 3 (489)

Reutte: 0 (56)

+++Update, 2. Juli, 9:00 +++

Eine weitere Person wurde positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 17

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 1

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.447

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 86.243

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 7 (408)

Lienz: 2 (147)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Kufstein: 3 (489)

Landeck: 1 (981)

Schwaz: 3 (339)

Imst: 1 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 1. Juli, 19:00 +++

Zwei Personen sind wieder genesen

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 16

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 2

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.447

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 86.206

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 85.4998

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 708

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 7 (408)

Lienz: 2 (147)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 1 (981)

Schwaz: 2 (339)

Imst: 1 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Kufstein: 3 (489)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 1. Juli 9:00 +++

Die Zahl der positiv getesteten ist auf 18 gestiegen

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 18

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.445

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 85.674

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 84.856

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 818

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 9 (406)

Lienz: 2 (147)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 1 (981)

Schwaz: 2 (339)

Imst: 1 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Kufstein: 3 (489)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 30. Juni 19:00 +++

Die Zahl der positiv getesteten ist auf 16 gestiegen

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 16

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 5

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.445

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 85.618

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 84.768

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 850

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 8 (406)

Lienz: 2 (147)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 1 (981)

Schwaz: 2 (339)

Imst: 0 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Kufstein: 3 (489)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 30. Juni 9:00 +++

Die Zahl der positiv getesteten ist auf 16 gestiegen

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 16

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 85.049

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 84.267

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 782

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 8 (406)

Kufstein: 2 (489)

Lienz: 2 (147)

Schwaz: 2 (339)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 29. Juni, 19:00 +++

Aktuell sind zwölf Personen in Tirol positiv getestet



Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 12

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 1

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 85.037

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 84.154

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 883

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 5 (406)

Lienz: 2 (147)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Kufstein: 2 (489)

Landeck: 1 (981)

Schwaz: 1 (339)

Imst: 0 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 29. Juni, 9:00 +++

Aktuell sind elf Personen in Tirol positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 11

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 84.745

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 83.943

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 802

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 5 (406)

Lienz: 2 (147)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Kufstein: 1 (489)

Landeck: 1 (981)

Schwaz: 1 (339)

Imst: 0 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 28. Juni, 19:00 +++

Aktuell sind elf Personen in Tirol positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 11

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 3

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 84.704

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 83.858

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 846

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 5 (406)

Lienz: 2 (147)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Kufstein: 1 (489)

Landeck: 1 (981)

Schwaz: 1 (339)

Imst: 0 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 28. Juni, 9:00 +++

Aktuell sind neun Personen in Tirol positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 9

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 84.612

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 3 (406)

Lienz: 2 (147)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Kufstein: 1 (489)

Landeck: 1 (981)

Schwaz: 1 (339)

Imst: 0 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++Update, 27. Juni, 19:00 +++

Aktuell sind acht Personen in Tirol positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 8

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 84.592

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 83.637

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 955

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 3 (406)

Lienz: 2 (147)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Landeck: 1 (981)

Schwaz: 1 (339)

Imst: 0 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Kufstein: 0 (489)

Reutte: 0 (56)

+++Update, 27. Juni, 9:00 +++

Aktuell sind acht Personen in Tirol positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 8

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 84.343

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 83.238

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.105

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 3 (406)

Lienz: 2 (147)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Landeck: 1 (981)

Schwaz: 1 (339)

Imst: 0 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Kufstein: 0 (489)

Reutte: 0 (56)

+++Update, 26. Juni, 19:00 +++

Aktuell sind acht Personen in Tirol positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 8

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 2

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 84.324

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 83.238

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.086

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 3 (406)

Lienz: 2 (147)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Landeck: 1 (981)

Schwaz: 1 (339)

Imst: 0 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Kufstein: 0 (489)

Reutte: 0 (56)

+++Update, 26. Juni, 11:00 +++

Aktuell sind acht Personen in Tirol positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 8

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 83.896

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 3 (406)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 2 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++Update, 25. Juni, 19:00 +++

Aktuell sind sechs Personen in Tirol positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 6

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 83.817

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 82.658

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.159

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (406)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++Update, 25. Juni, 9:00 +++

Aktuell sind sechs Personen in Tirol positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 6

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 83.278

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 82.195

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.083

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 2 (406)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 24. Juni, 18:30 +++

Eine weitere Person wurde im Laufe des Tages positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 6

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 1

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 83.266

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 82.064

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.202

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 2 (406)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 24. Juni, 8:30 +++

Weiterhin sind fünf Personen positiv auf das Coronavirus getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 5

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 82.716

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 81.503

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.213

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (406)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 23. Juni, 19:00 +++

Aktuell sind fünf Personen positiv auf das Coronavirus getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 5

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 1

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 82.698

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (406)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 23. Juni 9:00 +++

Aktuell sind fünf Personen positiv auf das Coronavirus getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 5

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.443

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 82.000

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 80.745

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.255

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (406)

Innsbruck-Land: 2 (374)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 22. Juni, 20:00 +++

Eine weitere Person ist wieder genesen

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 82.248

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 80.867

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.381

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (406)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 22. Juni, 8:30 Uhr +++

Ein positives Testergebnis seit gestern

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 5

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.443

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 82.000

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 80.745

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.255

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (406)

Innsbruck-Land: 2 (374)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 21. Juni, 18:30 Uhr +++

Keine weitere Person in den letzten 24 Stunden erkrankt

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.443

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 81.966

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 80.674

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.292

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 0 (406)

Innsbruck-Land: 2 (374)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 21. Juni, 8:30 Uhr +++

Keine weitere Person in den letzten 24 Stunden erkrankt

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.443

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 81.799

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 80.531

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.268



Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 0 (406)

Innsbruck-Land: 2 (374)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 20. Juni, 20:00 Uhr +++

Keine weitere Person in den letzten 24 Stunden erkrankt

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.443

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 81.799

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 80.531

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.268

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 0 (406)

Innsbruck-Land: 2 (374)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 20. Juni, 8:30 +++

Keine Veränderungen bei den Corona-Zahlen in Tirol

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 4

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.443

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 81.625

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 80.044

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.581

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 0 (406)

Innsbruck-Land: 2 (374)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 19. Juni, 20:00 +++

Die Zahlen in Tirol sind weiterhin stabil

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 1

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.443

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 81.566

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 79.949

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.617

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 0 (406)

Innsbruck-Land: 2 (374)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 19. Juni, 8:30 +++

Nur mehr vier Corona-Infizierte in Tirol

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 4

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.442

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 81.105

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 79.592

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.513

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 0 (406)

Innsbruck-Land: 1 (374)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 18. Juni, 20:00 +++

Nur mehr vier Corona-Infizierte in Tirol

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.442

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 81.054

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 79.504

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.550

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 0 (406)

Innsbruck-Land: 1 (374)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 18. Juni, 9:00 +++

Die Zahlen in Tirol sind weiterhin stabil

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 5

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.441

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 80.645

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 79.086

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.559

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 0 (406)

Innsbruck-Land: 2 (373)

Landeck: 2 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 17. Juni, 20:00 +++

Nur mehr fünf Personen sind aktuell positiv auf das Coronavirus getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 5

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.441

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 80.645

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 79.086

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.559

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 0 (406)

Innsbruck-Land: 1 (374)

Landeck: 2 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 17. Juni, 9:00 +++

Sechs Bezirke sind ohne einen positiv getesteten Corona-Fall

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 6

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.440

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 80.367

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 78.406

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.961

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 0 (406)

Innsbruck-Land: 2 (373)

Landeck: 2 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 16. Juni, 20:00 +++

Sechs Bezirke sind nun ohne einen positiv getesteten Corona-Fall

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 6

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.440

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 80.356

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 78.360

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.996

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 0 (406)

Innsbruck-Land: 2 (373)

Landeck: 2 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 16. Juni, 9:00 +++

In den vergangenen 24 Stunden ist eine weitere Person genesen

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 6

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.440

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 79.914

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 77.794

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.120

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 0 (406)

Innsbruck-Land: 2 (373)

Landeck: 2 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 15. Juni, 20:00 +++

Sieben Personen sind aktuell in Tirol positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 7

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.439

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 79.900

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 77.745

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.155

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 2 (373)

Landeck: 2 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 15. Juni, 9:00 +++

Die Zahlen sind weiterhin unverändert

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 8

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.438

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 79.665

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 77.579

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.086

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 2 (373)

Landeck: 2 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 1 (361)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 14. Juni, 20:00 +++

Vier Bezirke sind aktuell coronafrei

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 8

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 1

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.438

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 79.658

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 77.558

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.100

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 2 (373)

Landeck: 2 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 1 (361)

Reutte: 0 (56)

+++Update, 14. Juni, 9:30 +++

Aktuell sind vier Bezirke wieder coronafrei

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 7

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.438

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 79.515

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 77.372

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.143

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 2 (373)

Landeck: 1 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 1 (361)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 13. Juni, 19:30 +++

Eine Person ist in den vergangenen 24 Stunden wieder genesen

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 7

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.438

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 79.496

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 77.372

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.124

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 2 (373)

Landeck: 1 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 1 (361)

Reutte: 0 (56)

+++ Update 13. Juni 2020, 8.30 Uhr +++

In Tirol sind aktuell nur mehr acht Personen positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 8

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.437

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 78.881

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 76.608

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.007

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 2 (373)

Landeck: 1 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (146)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 1 (361)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 12. Juni, 18.30 Uhr +++

Die Zahlen sind weiterhin stabil

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 8

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.437

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 78.874

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 76.608

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.000

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 2 (373)

Landeck: 1 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (146)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 1 (361)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 12. Juni 9:00 +++

In Tirol sind aktuell nur mehr acht Personen positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 8

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.437

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 78.563

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 76.707

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.856

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 2 (373)

Landeck: 1 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (146)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 1 (361)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 11. Juni, 19:00 +++

Eine weitere Person ist in den vergangenen 24 Stunden wieder genesen



Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 8

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.437

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 78.513

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 76.608

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.905

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 2 (373)

Landeck: 1 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (146)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 1 (361)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 11. Juni, 9:00 +++

Aktuell sind neun Personen positiv getestet

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 9

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.436

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 78.316

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 76.251

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.065

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben):

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 3 (372)

Landeck: 1 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (146)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 1 (361)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 10. Juni, 18:30 +++

Die Zahlen sind weiterhin stabil

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 9

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.436

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 78.302

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 76.251

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.051

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 3 (372)

Landeck: 1 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (146)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 1 (361)

Reutte: 0 (56)

+++ Update, 10. Juni, 9:00 +++

Kein weiteres positives Testergebnis seit gestern Abend

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 9

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.436

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 77.920

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 75.600

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.320

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick

(die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben):