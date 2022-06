Herzlich willkommen beim Bezirksblätter Wochenrückblick. Hier gibt’s für euch die Top-Themen der vergangenen Woche aus Tirol.

Sechstes Crankworx Innsbruck Festival

Wer in der vergangenen Woche Action erleben wollte, der hat beim sechsten Crankworx Innsbruck Festival zugeschaut. Bei bestem Wetter zeigten die Bike-Profis ihre waghalsigen Sprünge und begeisterten die Menge.

Rasante Berg- und Talfahrt im direkten Duell!

Über Stock und Stein und meterweit in die Höhe flog die Mountainbike-Elite. Neben den Besuchern waren die Veranstalter und der Innsbrucker Tourismusverband ebenfalls sehr von der Veranstaltung angetan. Man setzt alles daran, das Event auch im nächsten Jahr wieder stattfinden zu lassen.

Verkehr um Grenze eingeschränkt

Vom kommenden Sonntag bis Dienstag findet im bayrischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen der G7-Gipfel statt. Das Gipfeltreffen hochrangiger Staatsrepräsentanten, sorgt in der Umgebung des Veranstaltungsortes, für zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen. Diese bekommen wir in Tirol unter anderem durch weitreichende Verkehrsbeschränkungen zu spüren.

Ausweichrouten sind blau eingezeichnet: Für den Verkehr aus Richtung ARLBERG wird empfohlen, auf der A12 bei Imst über die B 189 Mieminger Straße und weiter über die B 179 Fernpassstraße auszuweichen. Für den Verkehr aus Richtung ITALIEN wird empfohlen, auf der A12 bis Kufstein / Kiefersfelden und weiter Richtung München auszuweichen

Der überregionale Durchreiseverkehr auf der B177 Seefelder Straße nach Deutschland ist vom25. Juni 2022, Samstag, ab 06:00 Uhr bis 28. Juni 2022, Dienstag, ca. 18:00 Uhr nicht möglich. Es wird empfohlen, diesen Bereich über die nachstehend beschriebenen Ausweichrouten großräumig zu umfahren.

Auch Wanderer und Radfahrer können in Polizeikontrollen geraten, man sollte also sein Reisedokument mitführen.

Der richtige Umgang mit Hunden

In Pfaffenhofen ging es letzte Woche auch um Sicherheit, allerdings etwas tierischer. Dort lernten Kindergartenkinder nämlich den richtigen Umgang mit Hunden.Die Trainerin und Hundeführerin, Monja Raich, konnte den Kindern, zusammen mit den Mitgliedern des Pfaffenhofer Hundevereins, ein gutes Vorbild sein.

Die Angst vor Hunden wurde mit Spielen abgebaut und die Kotanktaufnahme mit Hunden und der richtige Umgang mit den Vierbeinern direkt vor Ort geübt.

In Theorie, durch eine kleine Vorführung und selbst in der Praxis mit Hunden, lernten die Kinder das richtige Verhalten den Tieren gegenüber. Eine der wichtigsten Regeln, die die Kinder mit nach Hause nahmen: Immer erst den Hundebesitzer fragen, ob der Hund es mag, wenn man zu ihm hingeht. Aber auch, dass man den Hund immer so behandeln sollte, wie man selbst behandelt werden möchte.

Kühe wieder in den Schlagzeilen

Tierisch geht es weiter. Tiroler Kühe schafften es mal wieder in die Schlagzeilen.

In St. Johann stürzte eine Kuh in eine offene Güllegrube. Der Landwirt bemerkte das Unglück und konnte das Tier mittels Seilsicherung am Frontlader des Traktors fixieren. Er alarmierte die Feuerwehr, die die Kuh "Maria" schonend mittels Bandschlingen am Kran aus der Grube befreien konnte. Das Tier blieb zum Glück unverletzt.

Die Kuh konnte von der Feuerwehr St. Johann aus der Güllegrube befreit werden.

Nicht unverletzt blieb allerdings eine Touristin in Mieders. Die Deutsche wanderte mit ihrem Gatten auf einem Forstweg in Richtung Ochsenhütte. Nach bisherigem Ermittlungsstand kamen sie dabei auch an mehreren Jungkühen und zumindest zwei Mutterkühen vorbei und versuchten diese mit größtmöglichem Abstand zu umgehen. Dabei dürfte eine Kuh die 64-Jährige von hinten angesprungen haben, wodurch die Frau in einen Graben stürzte. Dort stieg die Kuh vermutlich noch auf die Frau. Die Verletzte wurde mit einem Hubschrauber geborgen und in die Klinik gebracht. Sie zog sich Prellungen und Hämatome zu, konnte das Spital aber noch am selben Tag verlassen.

Freizeittipps

Das kommende Wochenende hat einiges zu bieten. Actionreich wird es in der Landeshauptstadt. Hier findet am Samstag zum dritten Mal der Innsbruckathlon „Beat the City“ statt. In der ganzen Stadt kann man den Teams an den verschiedenen Stationen zuschauen und fleißig anfeuern.

Etwas ruhiger wird es sicher bei den Tiroler Tagen der offenen Ateliers zugehen, die am Samstag und Sonntag stattfinden. Die Vielfalt der Werke reicht von Malerei, Grafik und Radierung bis zu Objekten und Skulpturen, Schmuck, Textiles und noch vieles mehr.

Kulturell kann es am Dienstag, dem 28. Juni, weitergehen. In Lienz stellt Karl Seidl seinen neuen Bildband mit dem Titel "Osttirol: Alpine Wildnis – Zeitlose Schönheit" vor.

