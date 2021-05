HART i. Z. (fh). Erst im März letzten Jahres wurde in der Gemeinde Bruck a. Z. ein Wolf gesichtet und sogar fotografiert. Das Tier wurde nahe des Siedlungsgebietes abgelichtet.



Ein Wolf hat Anfang Mai in Neustift im Stubaital ein Rotwild gerissen. Mitte Mai wurde auch in Eben am Achensee ein Wolf entdeckt und in Söll wurde ein Goldschakal von einer Wildtierkamera fotografiert. Auch in Ehrwald wurde eines der Raubtiere nachgewiesen. In anderen Bundesländern wie z.B. der Steiermark und Kärnten gab es ebenfalls bestätigte Wolfmeldungen.

Wolf im Zillertal?



Am Pfingswochenende wurde entlang eines Spazierweges in der Gemeinde Hart i. Z. ein gerissenes Schaf entdeckt. Die Behörden sind offenbar noch nicht über den Vorfall informiert und es stellt sich die Frage ob ein Wolf das Schaf gerissen hat?

