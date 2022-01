TIROL. Zum Auftakt unseres neuen Feuerwehrmagazines "Tiroler Florian" haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Du kannst für deine Ortsfeuerwehr bis zu € 1.000 gewinnen. Was du dazu tun musst? Beantworte unsere Gewinnfrage richtig!

Üer 32.600 Feuerwehrleute engagieren sich in ihrer Freizeit in den 356 Feuerwehren in den Städten und Dörfern Tirols. Dazu kommt auch noch die Beurfsfeuerwehr Innsbruck, die für die Sicherheit in der Landeshauptstadt sorgt. Für all diese Einsatzkräfte sowie Interessierte ist der Tiroler Florian konzipiert. Wir berichten über das Vereinsleben der Tiroler Feuerwehren, aber auch ber feuerwehrspezifische Themen, wie Ausrüstung, technische Entwicklungen, Einsatz-Szenarien sowie Aus- und Weiterbildungen.

Großes Gewinnspiel

Zum Start der neuen Ausgabe haben alle Feuerwehrmitglieder die Chance an unserem großen Gewinnspiel teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es € 1.000 (1. Preis), € 500 (2. Preis) oder € 250 (3. Preis) für deine Ortsfeuerwehr. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du unsere Gewinnfrage richtig beantworten. Gib bitte auch deine Ortsgruppe an – teilnahmeberechtigt sind nur Feuerwehrmitglieder!

Gewinnfrage: Wann wurde die erste Freiwillige Feuerwehr in Tirol gegründet?

a) 1820 in Kufstein

b) 1856 in Innsbruck

c) 1890 in Reutte

Trage deine Antwort in untenstehendes Formular ein und nicht vergessen: unbedingt Ortsfeuerwehr angeben. Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder der Tiroler Feuerwehren.

