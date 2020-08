TIROL. Das Wetter in Tirol ist in den kommenden Tagen durch ein Tiefdruckgebiet geprägt. Dieses Tief bringt große Regenmengen nach Tirol.

Große Regenmengen bis Sonntag in Tirol

In den kommenden Tagen prägen ein Tiefdruckgebiet über der Nordsee und ein Randtief über Norditalien das Wetter in Tirol. Diese Tiefs bringen bis Sonntagabend große Regenmengen nach Tirol. Am Alpenhauptkamm sowie in Osttirol überwiegen am Freitag die Wolken und bereits am Vormittag gehen hier erste Schauer nieder. Am Nachmittag breiten sich teils gewittrige Schauer aus.

"Ein Tiefdruckgebiet namens LYNN mit Kern über Nordwesteuropa sorgt zusammen mit einem Randtief über Norditalien für eine ausgeprägte Südwestlage.“ (Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale)

Auch am Samstag gibt es keine Wetteränderung: Der Regen hält weiter an. In Osttirol sind zusätzlich im Tagesverlauf gewittrige Schauer möglich.

„Bis Sonntagabend sind in Vorarlberg, am Tiroler Alpenhauptkamm Regenmengen von 100 bis 130, vereinzelt auch 150 Liter pro Quadratmeter zu erwarten.“ (Manfred Spatzierer)

Durch diese großen Regenmengen steigt die Gefahr von Vermurungen und lokalen Überschwemmungen.

