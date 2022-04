APP-TIPP. Unser App-Tipp der Woche SkinScreener Hautkrebs Check ist eine App zur Früherkennung von Hautkrebs. Verdächtige Hautstellen können gescannt werden und die App gibt eine Risikoeinschätzung. SkinScreener ist für IOS und Android erhältlich.

Weißer Hautkrebs zählt zu den häufigsten Tumorerkrankungen, schwarzer Hautkrebs zu den tödlichsten. Die App SkinScreener Hautkrebs Check wurde von österreichischen Ärzten entwickelt und kann beide Krebsarten erkennen. Das Risiko an einem der beiden Hautkrebsarten erkrankt zu sein wird mittels Ampelfarben grün, gelb oder rot dargestellt.

App Tipp der Woche – SkinScreener Hautkrebs Check

Unser App Tipp der Woche ist SkinScreener. Mit dieser App können laut einer klinischen Studie an der Meduni Graz mit einer Sicherheit von 98 Prozent "klinisch relevante Hauttumore" also weißen und schwarzen Hautkrebs, erkennen, so Michael Tripolt von der Grazer Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie. Im Jahr 2021 konnten bereits 5.000 Hautkrebsfälle in Österreich frühzeitig erkannt werden. Die App richtet sich an die verschiedensten Hauttypen von Fitzpatrick-Hauttyp I (elfenbeinfarben) bis IV (hellbraun).

SkinScreener ist als Medizinprodukt der Klasse 1 (Europäische Direktive 93/42/EEC) registriert, und durch eine Studie mit mehr als 1500 Bildern auf der Medizinischen Universität Graz klinisch validiert.

So funktioniert SkinScreener

Um eine Hautveränderung zu analysieren, hält man die Handy-App mit einem Abstand von ungefähr 15 Zentimetern entfernt zur jeweiligen Stelle hin. Man scannt die Stelle und die App macht ein Foto mit der Handykamera. Die KI (künstliche Intelligenz) der App wertet das jeweilige Bild dann aus und erstellt eine Risikoanalyse. Diese wird in den Ampelfarben rot, gelb grün, dargestellt. Dabei ist grün ein niedriges, gelb ein mittleres und rot ein hohes Risiko. Je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, sollte man infolge rasch einen Hautarzt aufsuchen.

SkinScreener ist für zwei Scans kostenlos. Für all jene, die die App öfter beziehungsweise regelmäßig anwenden wollen, fallen kosten zwischen 3,99 bis 24,99 Euro in einem Abomodell an. Die App-Ersteller weisen aber explizit darauf hin, dass die App auch bei einem niedrigen Risiko einen regelmäßigen Besuch beim Hautarzt nicht ersetzen kann.

Besonderheiten der App SkinScreener - Hautkrebs Check

Download: kostenlos

Verwendung: 2 Scans sind kostenlos

In-App-Käufe: ja

Werbung: nein

Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch

Altersbeschränkung: ab 18

Homepage des Anbieters: skinscreener.com/

Unsere Bewertung

(4,5 von 5 Sternen)

Die App SkinScreener Hautkrebs Check ist in unseren Augen eine tolle App mit der man die Hautläsionen (Muttermale, Hautflecken oder ähnliches) gut im Auge behalten kann. Einzigen Nachteil finden wir, dass man keinen Kommentar zu den einzelnen Bildern hinterlassen kann, wo sich die Veränderung am Körper befunden hat. Daher gibt es von uns 4,5 von 5 Sternen. Wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Macher der App mit dem nächsten Update diesbezüglich einige Neuerungen geplant haben.

Downloads und weitere Apps-Tipps

Download Apple App Store/IOS: SkinScreener - Hautkrebs Check

Download Google Play/Android: SkinScreener - Hautkrebs Check