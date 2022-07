Herzlich willkommen beim Bezirksblätter Wochenrückblick. Hier gibt’s für euch die Top-Themen der vergangenen Woche aus Tirol.

Affenpocken in Tirol angekommen

Corona ist bei vielen in den Hintergrund gerückt, doch so manch einen beschäftigt inzwischen die neueste Infektionskrankheit: Affenpocken.

Auch in Tirol wurde am 23. Juni der erste Verdachtsfall auf Affenpocken gemeldet. Nun wurde von der Virologie Wien bestätigt, dass es sich bei der gemeldeten Infektion tatsächlich um die Affenpocken handelt. Für Kontaktpersonen von bestätigten Affenpocken-Erkrankungen besteht derzeit keine Quarantänepflicht. Allerdings müssen diese Personen ihren Gesundheitszustand beobachten und auf sorgsame Hygiene achten. Kontaktpersonen werden aufgefordert, 21 Tage nach Letztkontakt, zweimal täglich Fieber zu messen und den Gesundheitszustand zu beobachten.

Wie sich die Krankheit in Tirol weiterentwickelt, beobachten wir für euch. Neuigkeiten erfahrt ihr auf MeinBezirk.at.

Beat the City in Innsbruck

Keine Anzeichen von Schwäche oder Krankheit zeigten derweil die 1150 Teilnehmer des Innsbruckathlon am vergangenen Wochenende. Zum dritten Mal wurden in der Landeshauptstadt bei bestem Wetter Hindernisse überwunden.

Die Hindernisse bei Beat the City waren zahlreich und fordernd.

Es ging über und unter Hürden, Steilwände hinauf oder durch Wasserbecken. Auf einer Distanz von elf Kilometer hieß es: „Beat the City“. Die Juniorvarainate, einen Tag vor der Hauptveranstaltung, war mit einer Gesamtstrecke von zwei Kilometern und elf Hindernissen ebenso anspruchsvoll.

Der und die schnellste TeilnehmerIn schafften den Hürdenlauf sogar unter einer Stunde!

So schaut's aus, wenn das Pflegeheim Haus Sebastian in Axams auf die Reise geht!

Sieger in der Kategorie „Bestes Kostüm“ gab es natürlich auch: dieses Mal gewann das Team des Pflegeheims Haus Sebastian aus Axams. Respekt und Gratulation zu dieser sportlichen Leistung.

Explosives Herz-Jesu-Feuer

Explosiv ging es am 26. Juni bei einem geplanten Herz-Jesu-Feuer in Fiss zu. Beim Anzünden der vorbereiteten Holzpyramide kam es zu einer Explosion. Um das Entzünden der Holzpyramide leichter zu machen, wurde an deren Basis etwas Benzin geleert und eine ca. 10 Meter lange Benzinspur von der Holzpyramide weggelegt, um diese aus sicher Entfernung entzünden zu können. So sicher wie gedacht, war das ganz am Ende leider nicht. Unmittelbar als das entzündete Feuer der Bezinspur die Holzpyramide erreichte, kam es zu einer heftigen Explosion und die Pyramide stand sogleich in Vollbrand. Durch weggeschleuderte brennende Bretter und Holzteile entstand ein Flächenbrand. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Drohnen bei der Rehkitzrettung

Moderne Technik hilft bereits seit Längerem Rehkitze vor dem grausamen Tod durch den Mähdrescher zu bewahren. Allein im vergangenen Jahr konnten 210 Kitze gerettet werden. Die Bauern selbst können die kleinen Tiere von ihren Maschinen aus kaum sehen. Doch mit Drohnen und Wärmebildtechnik lassen sich sehr viele Jungtiere in den Feldern aufspüren. Dies muss allerdings kurz vor der Mahd geschehen, wie der Telfer Drohnenpilot Stefan Föger erläutert.

Das gerettete Kitz wird in Sicherheit gebracht, bis die Wiese gemäht ist.

Dass das Projekt der Kitzrettung durch Drohnen vorangetrieben wird, hofft man auch beim Tiroler Jägerverband. Dieser investiert in die Thematik und errichtete sogar eine eigene Plattform, auf der sich Drohnenpiloten registrieren und engagieren, sowie Bauern nach Piloten suchen können.

Freizeittipps

Ein sonniges Wochenende erwartet uns und mit ihm einige Freizeittipps, die wir euch wärmstens ans Herz legen:

In Langesthei im Bezirk Landeck findet das Waldfest am Moosboden statt. Das ganze Wochenende gibt es Feststimmung, Musik und gute Laune.

Wer eher nach kulinarischer Verführung sucht, der kann das Wochenende für das Seefelder Strudelfest freihalten. Süß, pikant oder beides, hier findet ihr alle möglichen Studelvarianten.

Unter der Woche starten am Mittwoch, dem 6. Juli, die Musikfilmtage in Oberaudorf. Das detaillierte Programm findet ihr HIER.

