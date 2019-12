TIROL. Hoch Wiltrud bringt ruhiges Winterwetter nach Tirol. In den Tälern ist es frostig, zu Silvester bleibt es meist trocken.

Hoch Wiltrud prägt das Wetter in Tirol

Derzeit prägt das Hoch Wiltrud das Wetter in den Alpen. Das Hoch bringt ruhiges Winterwetter nach Tirol. Das heißt, es bleibt voraussichtlich trocken und meist sonnig. Diese Woche steigen die Temperaturen wieder an. In den windgeschützten Tallagen wird es in den Nächten frostig. Nebelfelder bieten die Ausnahme. „In schneebedeckten Tälern der Alpen muss man mit strengem Frost zwischen -15 und -10 Grad rechnen“ so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.

Am Montag liegen die Temperaturen zwischen 0 und +9 Grad bzw. am Dienstag zwischen 1 und 11 Grad. Am mildesten wird es zu Silvester. Gleichzeitig bringt das milde Wetter gute Bedingungen zum Skifahren. In den Alpen liegt meist genug Schnee. Der schneereichste Ort Österreichs ist derzeit Obergurgl mit 88 cm Schnee, mehr als 70 cm liegen aber auch in Lech am Arlberg, Obertilliach sowie St. Jakob in Defereggen.

