TIROL. Wie Watschlist Internet kürzlich berichtet, landen aktuell Mails mit angeblichen Hofer-Umfragen in den Mail-Programmen von Internet-UserInnen. Als Belohnung wird ein gratis Gratis iPhone 11 oder Samsung Galaxy S20 versprochen. Dabei handelt es sich um eine Abofalle.

Exklusive Belohnungen – Iphone 11 oder Samsung Galaxy S20

Aktuell versenden Betrüger im Namen von Hofer Österreich Mails, in denen behauptet wird, der Empfänger sei ausgewählt worden, an einer kurzen Hofer-Umfrage teilzunehmen. Als Belohnung könnte man zwischen einem kostenlosen Iphone 11 oder einem Samstung Galaxy S20 auswählen. Sobald man im Mail auf den Link "Umfrage Starten" klickt, wird man auf die Website der Betrüger umgeleitet. Um die Echtheit der Seite vorzutäuschen, ist das Hofer-Logo abgebildet. Aber Achtung: Diese Seite hat mit der Supermarktkette Hofer nichts zu tun. Gibt man nun seine Daten ein, landet man in einer Abofalle.

Die gefälschte Hofer-Mail

Foto: Watchlist-Internet

hochgeladen von Sabine Knienieder

Teilweise auf der Homepage noch Kommentare ergänzt, die zeigen sollen, dass man tatsächlich die Exklusive Belohnung erhält. Jedoch ist bei diesen Kommentaren von einem Gewinnspiel und von von den Smartphone-Vorgängermodellen die Rede.

"Ich war nicht sicher, ob das wirklich wahr ist oder nicht, aber ich habe heute tatsächlich mein Iphone X erhalten" (Frank Müller)

oder:

"Ich konnte nicht glauben, dass ich tatsächlich gewonnen habe. Ich wollte schon immer ein Galaxy S10 haben" (Kristen Fischer)

Teilnahme an der "Hofer"-Umfrage

Zunächst muss man ein paar Fragen zu den Erfahrungen mit Hofer beantworten. Erst dann kommt man zur Preisauswahl. Wählen kann man zwischen einem

Samsung Galaxy S20 mit Versandkosten von 1,50 Euro

Apple iPhone 11 Pro mit Versandkosten von 1,95 Euro

Apple iPad Pro mit Versandkosten von 2 Euro

Die angeblichen Versandkosten nimmt man beim Wert des Smartphones oder Ipads gerne in Kauf. Hat man sich für einen Artikel entschieden, wird man zur Eingabe der pesönlichen Daten aufgefordert. Hier gibt es im Kleingedruckten einen Hinweis auf anfallende Kosten und den Abschluss eines Abos.

"Alle Neukunden nehmen an der Verlosung für das gezeigte Kampagnenprodukt teil. Wenn Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören, werden Sie direkt per E-Mail kontaktiert. Dieses Sonderangebot beinhaltet ein 3-Tage(-s) Probe-Abo eines angeschlossenen Abonnement-Services. Danach wird die Abonnementgebühr (33.50 EUR alle 14 Tage) automatisch von Ihrer Kreditkarte abgebucht. Wenn Sie aus irgendeinem Grund mit dem Service nicht zufrieden sind, können Sie Ihr Konto innerhalb einer 3-tägigen Frist kündigen. Der Service wird bis zur Kündigung alle 30 Tage erneuert. Diese Kampagne läuft zum 31. Dezember 2020 aus."

Gibt man nun seine Daten ein, schließt man ein Abo ab. Monatlich werden infolge über 67 Euro von der Kreditkarte abgebucht. Aber Achtung: Dieser Vertrag ist nicht gültig, da es gesetztlich vorgeschrieben ist, da direkt beim Bestellbutton über alle anfallenden Kosten aufmerksam gemacht werden muss.

Was tun, wenn man das Abo abgeschlossen hat?



Hat man bereits das Abo abgeschlossen, sollte man die Anbieterkontaktdaten suchen und das Abo sofort kündigen. Kontaktdaten findet man auf der Kreditkartenabrechnung. Jedoch steht Hofer selbst nicht mit diesem betrügerischen Abonnement in Verbindung.

Sollte es nicht möglich sein, beim Abonnement-Anbieter zu kündigen, sollte man sich mit dem Kreditkartenanbieter in Verbindung setzen. Man kann sich diesen unrechtmäßig abgebuchten Betrag rückerstatten lassen. Wenn möglich, sollte man den Abo-Anbieter für weitere Abbuchungen sperren lassen.

Mehr zum Thema

Sicher im Internet

Watchlist Internet

Bombendrohung per E-Mail