Trotz Corona verreisen als Jugendliche/r? Ist das überhaupt möglich? Oder sollte man doch lieber mit den Eltern den Urlaub verbringen? Rat auf Draht gibt Hilfe und Infos, was man beachten sollte.



Was gibt es zu beachten?

In Österreich gibt es keine gesetzliche Regelung, ab wann man als Elternteil den Nachwuchs alleine verreisen lassen muss bzw. soll. Die Entscheidung - und damit auch die Verantwortung - liegt bis zum 18. Geburtstag bei den Eltern. Die Eltern müssen wissen, wie viel Eigenverantwortung sie ihrem Nachwuchs übertragen können.

Allerdings gelten immer die Jugendschutzgesetze am jeweiligen Urlaubsort! In Zeiten von Corona ist es außerdem wichtig, die Richtlinien am Urlaubsort im Auge zu behalten.

Weitere wichtige Informationen

Es sollte abgeschätzt werden, inwiefern die Eltern sich im Alltag auf Ihr Kind verlassen können und wer die Reisepartner/innen sind.

Mit dem Kind sollte besprochen werden, welche Reiseaktivitäten in Zeiten von Corona möglich sind und wie man sich verantwortungsbewusst verhält. Gemeinsam kann recherchiert werden, welche Corona-Maßnahmen es am Urlaubsort bzw. am Weg dorthin gibt.

Zudem sollte man Erkundigen einholen, welche Jugendschutzbestimmungen am Urlaubsort gelten.

Dem Kind sollte eine Reisevollmacht mitgegeben werden. Dort erklären sie, dass Sie als Erziehungs-berechtigte/r mit dieser Reise einverstanden sind. Diese Vollmacht sollte auch Ihre Telefonnummer für eventuelle Nachfragen enthalten.

Eine Kopie des Eltern-Ausweises (Reisepass, Personalausweis, etc.) mit Unterschrift sollte das Kind dabei haben.

Die E-Card darf im Reisegepäck nicht fehlen, für eventuelle Krankheitsfälle. Auch medizinische Daten wie etwa diverse Allergien, die Blutgruppe, oder der Hinweis, dass das Kind Diabetiker/in ist oder zu Epilepsie neigt, sollten sicherheitshalber auf einem Zettel vermerkt werden.

Speichern Sie am Handy Ihres Kindes unter ICE (In Case of Emergency) Ihre Handynummer ein – immer mit der österreichischen Ländervorwahl 0043. Auch die europäische Notfallnummer 112 ist sinnvoll einzuspeichern.

