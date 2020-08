ZILLERTAL (red). In der Zeit vom 31. Juli bis 2. August fand das 2. Klettercamp, organisiert und durchgeführt vom Sportkletterlehrer Ivan, statt.



Es nahmen 9 Kinder an der beliebten Veranstaltung teil und sie wurden von Ivan in Sachen "Bouldern" und "Seilklettern" betreut. Der Verein Climbingzoo ließ es sich nicht nehmen, die Kosten für die Crashpads und Kletterschuhe (Leihschuhe) sowie für die Verpflegung zu übernehmen. Somit beweißt der CLIMBINGZOO erneut sein Engagement, den "jungen" Kletterern unter die Arme zu greifen. Der Verein CLIMBINGZOO veranstaltet zusammen mit der Erlebinsgastronomie BAWA am 5. September ein Kinderfest mit Kletterturm, Hüpfburgen, etc... Weitere Informationen folgen.