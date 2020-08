TIROL. Viele der aktuellen Coronafälle stehen im Zusammenhang mit einem Kroatienaufenthalt. Aus diesem Grund können sich Kroatien-Rückkehrer bei der Gesundheitshotline 1450 melden und testen lassen.

Coronafälle nach Kroatien-Urlaub

Rund 30 der aktuellen Corona-Fälle in Tirol stehen im Zusammenhang mit einem Kroatienurlaub. Aus diesem Grund haben all jene, die in den vergangenen 14 Tagen aus Kroatien zurückgekommen sind, die Möglichkeit sich einem Coronatest zu unterziehen. Dies gilt auch für jene, die aktuell keine Symptome zeigen.

„Mit dieser Vorsichtsmaßnahme wollen wir bestmöglich ausschließen, dass das Coronavirus in Tirol durch KroatienrückkehrerInnen weiterverbreitet wird.“ (Elmar Rizzoli vom CORONA-Einsatzstab des Landes Tirol)

Kostenlose Tests für KroatienrückkehrerInnen



All jene, die in den vergangenen 14 Tagen in Kroatien waren, können sich direkt an die Gesundheitshotline 1450 wenden. Von dort wird dann eine Testung in einer Screeningstraße veranlasst. In der Folge erhalten die Betroffenen ihr Testergebnis und werden informiert, ob die PCR-Testung positiv oder negativ verlaufen ist. Die Testungen sind kostenlos.

Mit diesen Testungen sollen – neben den gesundheitspolizeilichen Kontrollen im Bereich des Brenner – weitere Infektionsherde gestoppt werden, so Elmar Rizzoli.

