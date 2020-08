TIROL. Die Wolf-Thematik lässt nicht nach, vor allem die vor Kurzem durchgeführte Inszenierung eines Vorzeigeobjekts in Sachen Herdenschutz, lässt die Gemüter hochkochen. Allen voran ist Bezirksbauernobmann Elmar Monz über die Vorgehensweise des WWF erzürnt.



Herdenschutz Vorzeigeobjekt

Der Vorwurf: Der WWF hat in Kooperation mit einem Schafbauern einen Schafpferch errichtet, welcher gut mit dem Auto erreichbar auf einer einschnittigen Wiese auf der Tschey errichtet wurde. Dieser Pferch wurde laut Monz medienwirksam inszeniert, um den funktionierenden Herdenschutz zu beweisen.

„Jeder, der in Tirols Bergwelt unterwegs ist, weiß um die Beschaffenheit unserer Schafalmen und es leuchtet auch einem Nicht-Bauern ein, dass dort das Errichten von Elektrozäunen und Schafpferchen in den allermeisten Fällen schlichtweg nicht möglich ist“,

so Bezirksbauernobmann Elmar Monz verägert.

Hinzu kommt, dass der Vorzeigepferch am Tag vor dem Medientermin errichtet und zwei Tage später abgebaut wurde. Der Schafbauer wurde vom WWF für seine Kooperation entsprechend entlohnt, so Monz.

„Ich konnte mich persönlich davon überzeugen, dass diese Show-Alm nach nur drei Tagen wieder abgebaut wurde und nicht mehr existiert."

Tiere von 10 Almen abgetrieben

Schon 10 Almen haben die letzte Maßnahme ergriffen, die ihnen bleibt und haben ihre Tiere von den Almen abgetrieben.

In den Augen des Bezirksbauernobmanns Monz nutzt der WWF die Situation aus, um seine Spendeneinnahmen zu maximieren.

Ebenso sieht es auch Bauernbunddirektor BR Dr. Peter Raggl, der das Vorgehen des WWF als "reine Show" definiert. Hinzu kommt die Möglichkeit, auf der WWF Homepage, einer Wolfpatenschaft. Die monatliche gespendeten 15 Euro sollen Nutzhalter beim Herdenschutz unterstützen. Raggl merkt dazu an, dass ihm bis jetzt kein Tiroler Bauer bekannt sei, der diesbezüglich Unterstützung vom WWF erhalten hätte.

Mehr News aus Tirol: Nachrichten Tirol