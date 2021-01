TIROL. Der starke Schneefall hat in ganz Tirol zur Ausrufung der Lawinengefahrenstufe Vier geführt – mit Ausnahme vom Unterland und dem südlichen Osttirol. Aktuell werden Erkundungsflüge durchgeführt. Der Neuschnee sorgt allerdings immer noch für Straßensperren.



Lawinengefahrenstufe ausgeweitet

Immer mehr Schnee fiel in ganz Tirol, so weit, dass der Lawinenwarndienst Tirol die Lawinengefahrenstufe Vier auf ganz Tirol ausweiten musste. Ausnahmen bilden das Unterland und das südliche Osttirol.

Die Landeswarnzentrale meldet die Stationierung eines Bundesheerhubschraubers in Vomp und den Einsatz des Landeshubschraubers in Ost- und Nordtirol. Erkundungsflüge finden bis Samstag statt.

Auch heute bleiben die Volksschultüren von Kappl und Galtür vorsorglich geschlossen.

Straßensperren aufgrund von Lawinengefahr

Im ganzen Land wurden Straßen gesperrt aufgrund der Lawinengefahr oder wegen umgestürzten Bäumen. Betroffen sind unter anderem die L 188 Paznauntal Straße ab Ischgl und die B 186 Ötztal Straße ab Huben. (Stand 15.1. 11:00 Uhr)

Ebenso wegen Lawinengefahr gesperrt sind Streckenabschnitte der ÖBB – so wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Ötztal-Bahnhof und Bludenz sowie zwischen Innsbruck und Brenner eingerichtet. Im BezirkReutte kommt es immer wieder zu Zugausfällen. Wegen umgestürzter Bäume fährt die Stubaitalbahn nur mehr bis Kreith.

Wie Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndiensts Tirol erklärt, ist eine rasche Entspannung derzeit nicht in Sicht. Denn bereits im Laufe des Sonntags wird die nächste Schneefront in Tirol erwartet.

Für Wintersportler heißt es deshalb am Wochenende: vorher unbedingt informieren! Im freien Gelände ist höchste Vorsicht geboten.

