TIROL. Seit Beginn des Ausbruchs der Covid-19-Erkrankung, ist die Zahl der Erkrankten zunächst gestiegen. Durch verschiedene Maßnahmen ging die Zahl in Tirol zurück. Einige Bezirke waren coronafrei. Seit der Lockerung der verschiedenen Maßnahmen steigen die Zahlen der positiv Getesteten wieder an.



+++ Update, 24. März 8:30 +++

262 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 262 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 52.221

49.243 Personen sind wieder genesen

2387 Personen sind aktuell aktiv positiv

Seit gestern früh ist keine weitere Person an Covid-19 verstorben. Somit sind es weiterhin 591 Coronatote.

+++ Update, 23. März 8:30 +++

213 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 213

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 186

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.322

Zahl der genesenen Personen: 49.046

Zahl der verstorbenen Personen: 591

Zahl der PCR-getesteten Personen: 306.641

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 205,6

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 240,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen;)

Innsbruck-Land: 499 (10.355)

Innsbruck-Stadt: 377 (7.211)

Kufstein: 322 (7.528)

Imst: 306 (3.715)

Lienz: 270 (3.881)

Schwaz: 252 (8.039)

Kitzbühel: 154 (3.662)

Landeck: 90 (3.159)

Reutte: 51 (1.436)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 23. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 120 (+3 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 25 (+2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 22. März 8:30 +++

197 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 197

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 139

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.295

Zahl der genesenen Personen: 48.860

Zahl der verstorbenen Personen: 591

Zahl der PCR-getesteten Personen: 305.852

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 211,7

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 236,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 481 (10.326)

Imst: 314 (3.691)

Innsbruck-Stadt: 377 (7.191)

Lienz: 253 (3.851)

Kufstein: 325 (7.502)

Schwaz: 234 (8.012)

Kitzbühel: 171 (3.636)

Landeck: 88 (3.156)

Reutte: 51 (1.435)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 22. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 117 (+6 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 23 (-1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 21. März 8:30 +++

194 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 194

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 248

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.239

Zahl der genesenen Personen: 48.721

Zahl der verstorbenen Personen: 589

Zahl der PCR-getesteten Personen: 304.922

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 212,2

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 230,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 454 (10.309)

Imst: 320 (3.669)

Innsbruck-Stadt: 342 (7.179)

Lienz: 266 (3.829)

Kufstein: 306 (7.481)

Schwaz: 253 (7.984)

Kitzbühel: 158 (3.633)

Landeck: 97 (3.143)

Reutte: 43 (1.434)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 21. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 111 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 24 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 20. März 8:30 +++

281 positive Testergebnisse seit gestern früh

[list] Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 281

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 55

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.293

Zahl der genesenen Personen: 48.473

Zahl der verstorbenen Personen: 589

Zahl der PCR-getesteten Personen: 304.098

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 164,6 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 219,2

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 472 (10.245)

Imst: 316 (3.643)

Innsbruck-Stadt: 344 (7.148)

Lienz: 320 (3.756)

Kufstein: 285 (7.471)

Schwaz: 264 (7.954)

Kitzbühel: 160 (3.621)

Landeck: 94 (3.142)

Reutte: 38 (1.433)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 20. März 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 109 (-6 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 23 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

[/list]



+++ Update, 19. März 8:30 +++

236 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 236

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 126

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.068

Zahl der genesenen Personen: 48.418

Zahl der verstorbenen Personen: 588

Zahl der PCR-getesteten Personen: 303.102

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 162,9 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 216,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 415 (10.243)

Imst: 287 (3.624)

Innsbruck-Stadt: 316 (7.142)

Lienz: 281 (3.756)

Kufstein: 279 (7.455)

Schwaz: 246 (7.946)

Kitzbühel: 137 (3.620)

Landeck: 82 (3.139)

Reutte: 22 (1.433)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 19. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 115 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 23 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 18. März 8:30 +++

209 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 209

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 148

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.958

Zahl der genesenen Personen: 48.292

Zahl der verstorbenen Personen: 588

Zahl der PCR-getesteten Personen: 301.997

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 159,4 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 210,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 374 (10.224)

Imst: 308 (3.601)

Innsbruck-Stadt: 284 (7.135)

Lienz: 267 (3.737)

Kufstein: 261 (7.431)

Schwaz: 230 (7.932)

Kitzbühel: 132 (3.607)

Landeck: 78 (3.134)

Reutte: 22 (1.431)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 18. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 113 (+5 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 24 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 25 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 20 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 17. März 8:30 +++

337 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 255 (korrekte Zahl für gestern, Dienstag: 196)

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 123 (korrekte Zahl für gestern, Dienstag: 115)

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.898 (korrekte Zahl für gestern, Dienstag: 1.767)

Zahl der genesenen Personen: 48.144 (korrekte Zahl für gestern, Dienstag: 48.021)

Zahl der verstorbenen Personen: 587 (korrekte Zahl für gestern, Dienstag: 586)

Zahl der PCR-getesteten Personen: 304.842 (korrekte Zahl für gestern, Dienstag: 303.823)

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: Diese Zahl wird aktuell im Dashboard noch nicht korrekt dargestellt und wird bis zum Dashboard-Update um 18.30 Uhr korrigiert. (korrekte Zahl gestern, Dienstag: 633.940)

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 153,2 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 207,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 273 (3.700)

Innsbruck-Land: 360 (10.200)

Kufstein: 254 (7.413)

Imst: 304 (3.580)

Schwaz: 216 (7.909)

Innsbruck-Stadt: 266 (7.127)

Kitzbühel: 123 (3.600)

Landeck: 80 (3.124)

Reutte: 18 (1.431)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 17. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 108 (+2 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 26 (+4 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 22 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 0 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 20 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 16. März 8:30 +++

114 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 114

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 37 (bitte dazu untenstehende Erläuterungen beachten)

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.764

Zahl der genesenen Personen: 47.943

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 292.538

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 633.948

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 141,6 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 209,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 333 (10.180)

Imst: 268 (3.562)

Lienz: 268 (3.664)

Kufstein: 250 (7.394)

Innsbruck-Stadt: 243 (7.110)

Schwaz: 200 (7.901)

Kitzbühel: 117 (3.583)

Landeck: 72 (3.119)

Reutte: 13 (1.430)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 16. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 106 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 22 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 0 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 15. März 8:30 +++

149 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 149

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 144

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.687

Zahl der genesenen Personen: 47.906

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 298.565

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 629.138

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 133,3 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 209,1



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 280 (3.631)

Innsbruck-Land: 309 (10.164)

Kufstein: 231 (7.384)

Imst: 256 (3.554)

Schwaz: 171 (7.890)

Innsbruck-Stadt: 238 (7.100)

Kitzbühel: 116 (3.569)

Landeck: 72 (3.108)

Reutte: 12 (1.428)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 15. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 109 (+4 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 24 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 26 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 14. März 8:30 +++

162 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 162

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 111

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.682

Zahl der genesenen Personen: 47.762

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 297.442

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 624.658

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 119,3 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 204,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 311 (3.597)

Innsbruck-Land: 269 (10.146)

Kufstein: 237 (7.361)

Imst: 262 (3.532)

Schwaz: 176 (7.878)

Innsbruck-Stadt: 208 (7.097)

Kitzbühel: 128 (3.548)

Landeck: 75 (3.101)

Reutte: 14 (1.424)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 14. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 105 (+4 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 23 (-2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 18 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 25 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 13. März 8:30 +++

189 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 189

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 123

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.631

Zahl der genesenen Personen: 47.651

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 296.170

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 620.9337-Tages-Inzidenz in Tirol: 110,1 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 198,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 310 (3.572)

Innsbruck-Land: 273 (10.122)

Kufstein: 218 (7.351)

Imst: 242 (3.521)

Schwaz: 166 (7.869)

Innsbruck-Stadt: 201 (7.084)

Kitzbühel: 123 (3.542)

Landeck: 77 (3.093)

Reutte: 19 (1.419)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 13. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 101 (+4 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 25 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 17 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 12. März 8:30 +++

202 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 202

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 132

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.565

Zahl der genesenen Personen: 47.528

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 294.826

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 616.766

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 106,8 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 191,6 (Quelle: AGES-Dashboard, Stand 11. März 2021)

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 299 (3.562)

Innsbruck-Land: 252 (10.103)

Kufstein: 219 (7.325)

Imst: 213 (3.508)

Schwaz: 181 (7.839)

Innsbruck-Stadt: 188 (7.074)

Kitzbühel: 122 (3.535)

Landeck: 70 (3.088)

Reutte: 19 (1.416)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 12. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 97 (+5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 25 (+1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 14 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 21 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 11. März 8:30 +++

218 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 218

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 124

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.495

Zahl der genesenen Personen: 47.396

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 293.380

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 612.427

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 104,3 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 187,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 297 (3.542)

Innsbruck-Land: 221 (10.095)

Kufstein: 218 (7.305)

Imst: 213 (3.484)

Schwaz: 184 (7.814)

Innsbruck-Stadt: 143 (7.064)

Kitzbühel: 128 (3.517)

Landeck: 70 (3.082)

Reutte: 19 (1.415)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 11. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 92 (+6 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 24 (+3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 9 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 19 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 10. März 12:00 +++

111 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 111

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 114

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.401

Zahl der genesenen Personen: 47.272

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 292.429

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 608.527

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen; Bezirks- und Gemeindezuordnungen befinden sich laufend in behördlicher Abklärung)

Lienz: 252 (3.528)

Kufstein: 222 (7.279)

Schwaz: 181 (7.791)

Imst: 194 (3.474)

Innsbruck-Land: 203 (10.079)

Kitzbühel: 126 (3.505)

Innsbruck-Stadt: 133 (7.052)

Landeck: 65 (3.075)

Reutte: 23 (1.411)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 10. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 86 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 21 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 9 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Zudem wurden im Dashboard Datenbereinigungen bei der Bezirkszuordnung von mehreren positiv getesteten Personen vorgenommen. Sie werden von einem Bezirk auf einen anderen übertragen, da sie dort aufhältig sind:

Zwei Personen von Kufstein auf Kitzbühel

Eine Person von Kufstein auf Schwaz

Eine Person von Landeck nach Innsbruck-Stadt

Eine Person von Imst nach Landeck

+++ Update, 9. März 12.00 +++

137 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 137

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 113

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.404

Zahl der genesenen Personen: 47.158

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 291.746

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 605.377

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen; Bezirks- und Gemeindezuordnungen befinden sich laufend in behördlicher Abklärung)

Lienz: 263 (3.508)

Kufstein: 217 (7.260)

Schwaz: 196 (7.772)

Imst: 186 (3.457)

Innsbruck-Land: 182 (10.070)

Kitzbühel: 130 (3.494)

Innsbruck-Stadt: 127 (7.047)

Landeck: 70 (3.070)

Reutte: 30 (1.402)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 9. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 87 (-6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 19 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 11 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 8. März +++

116 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 116

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 92

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.382

Zahl der genesenen Personen: 47.045

Zahl der verstorbenen Personen: 583

Zahl der PCR-getesteten Personen: 291.055

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 602.26

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 124,6 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 178,6

Bezirkszahlen im Überblick:

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 246 (3.483)

Schwaz: 215 (7.744)

Kufstein: 206 (7.254)

Imst: 186 (3.440)

Innsbruck-Land: 178 (10.057)

Kitzbühel: 130 (3.486)

Innsbruck-Stadt: 116 (7.041)

Landeck: 71 (3.061)

Reutte: 32 (1.400)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 8. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 93 (+8 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 22 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 7. März 8:30 +++

81 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 81

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.358

Zahl der genesenen Personen: 46.953

Zahl der verstorbenen Personen: 583

Zahl der PCR-getesteten Personen: 290.520

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 599.943

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 121,0 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 177,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 241 (3.470)

Schwaz: 223 (7.727)

Kufstein: 201 (7.240)

Imst: 188 (3.424)

Innsbruck-Land: 164 (10.046)

Innsbruck-Stadt: 121 (7.027)

Kitzbühel: 116 (3.484)

Landeck: 67 (3.058)

Reutte: 35 (1.398)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 7. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 85 (+3 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 21 (-1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 12 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 6. März 8:30 +++

143 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 143

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 134

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.375

Zahl der genesenen Personen: 46.855

Zahl der verstorbenen Personen: 583

Zahl der PCR-getesteten Personen: 289.944

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 597.648

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 114,4 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 172,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 245 (3.450)

Schwaz: 239 (7.703)

Kufstein: 198 (7.221)

Imst: 189 (3.414)

Innsbruck-Land: 169 (10.038)

Innsbruck-Stadt: 115 (7.024)

Kitzbühel: 111 (3.480)

Landeck: 69 (3.053)

Reutte: 39 (1.393)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 6. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 82 (-5 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 22 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 10 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 5. März 8:30 +++

127 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 127

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 131

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.368

Zahl der genesenen Personen: 46.721

Zahl der verstorbenen Personen: 581

Zahl der PCR-getesteten Personen: 289.273

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 594.508

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 114,4 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 169,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 248 (7.682)

Lienz: 213 (3.435)

Kufstein: 198 (7.205)

Imst: 194 (3.397)

Innsbruck-Land: 168 (10.017)

Kitzbühel: 111 (3.465)

Innsbruck-Stadt: 110 (7.020)

Landeck: 78 (3.036)

Reutte: 47 (1.385)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 5. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 87 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 23 (+1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 8 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 16 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 4. März 8:30 +++

149 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 149

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 74

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.374

Zahl der genesenen Personen: 46.590

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 288.558

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 591.254

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 107,3 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 165,8



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 276 (7.633)

Lienz: 220 (3.422)

Kufstein: 192 (7.192)

Imst: 186 (3.391)

Innsbruck-Land: 164 (10.008)

Kitzbühel: 106 (3.455)

Innsbruck-Stadt: 103 (7.005)

Landeck: 73 (3.029)

Reutte: 54 (1.376)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 4. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 89 (+11 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 22 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 8 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 3. März 8:30 +++

171 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 171

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 106

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.299

Zahl der genesenen Personen: 46.516

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 287.721

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 588.092

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 99,0 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 160,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 277 (7.622)

Innsbruck-Land: 153 (9.996)

Lienz: 193 (3.405)

Kufstein: 186 (7.182)

Imst: 173 (3.386)

Innsbruck-Stadt: 95 (6.997)

Kitzbühel: 94 (3.452)

Reutte: 54 (1.375)

Landeck: 74 (3.022)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 3. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 78 (-5 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 24 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 8 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 2. März 8:30 +++

163 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 163

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 106

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.234

Zahl der genesenen Personen: 46.410

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 286.887

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 583.765

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 105,1 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 161,3

(Quelle: AGES-Dashboard, Stand 1. März 2021)

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 272 (7.599)

Innsbruck-Land: 147 (9.977)

Lienz: 191 (3.393)

Kufstein: 163 (7.174)

Imst: 148 (3.379)

Innsbruck-Stadt: 99 (6.980)

Kitzbühel: 93 (3.442)

Reutte: 54 (1.370)

Landeck: 67 (3.017)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 2. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 83 (-4 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 24 (/-0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 10 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 1. März 8:30 +++

87 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 87

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 74

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.177

Zahl der genesenen Personen: 46.304

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 286.018

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 579.890

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 99,3 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 161,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 258 (7.580)

Innsbruck-Land: 141 (9.967)

Lienz: 178 (3.380)

Kufstein: 147 (7.159)

Imst: 144 (3.368)

Innsbruck-Stadt: 99 (6.969)

Kitzbühel: 92 (3.425)

Reutte: 60 (1.363)

Landeck: 58 (3.014)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 1. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 87 (+6 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 24 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 17 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 28. Feber 8:30 +++

98 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen (mit Stand 18.30 Uhr): 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen (mit Stand 8.30 Uhr): 113

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen (mit Stand 8:30 Uhr): 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.110

Zahl der genesenen Personen: 46.291

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 285.383

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 577.592

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 98,2 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 154,2



Bezirkszahlen im Überblick mit Stand 13:30 Uhr

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 244 (7.574)

Innsbruck-Land: 135 (9.967)

Lienz: 169 (3.377)

Kufstein: 131 (7.159)

Imst: 133 (3.368)

Innsbruck-Stadt: 98 (6.966)

Kitzbühel: 84 (3.425)

Reutte: 59 (1.363)

Landeck: 57 (3.013)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 28. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 81 (+4 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 21 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 14 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 27. Feber 8:30 +++

133 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 133

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 84

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.179

Zahl der genesenen Personen: 46.117

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 283.949

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 573.822

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 95,8 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 149,1



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 264 (7.534)

Innsbruck-Land: 140 (9.945)

Lienz: 173 (3.359)

Kufstein: 137 (7.132)

Imst: 141 (3.349)

Innsbruck-Stadt: 107 (6.952)

Kitzbühel: 85 (3.414)

Reutte: 71 (1.347)

Landeck: 61 (3.006)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 27. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 77 (- 2 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 19 (- 1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 26. Feber 8:30 +++

104 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 104

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 77

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.130

Zahl der genesenen Personen: 46.033

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 282.828

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 570.278

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 87,9 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 145,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 248 (7.520)

Innsbruck-Land: 153 (9.922)

Lienz: 153 (3.355)

Kufstein: 124 (7.121)

Imst: 133 (3.340)

Innsbruck-Stadt: 108 (6.943)

Kitzbühel: 81 (3.409)

Reutte: 69 (1.343)

Landeck: 61 (3.001)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 26. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 79 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 20 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 25. Feber 8:30 +++

125 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 125

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 88

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.103

Zahl der genesenen Personen: 45.956

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 281.944

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 567.214

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 90,9 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 139,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 245 (7.504)

Innsbruck-Land: 152 (9.913)

Lienz: 135 (3.348)

Kufstein: 132 (7.110)

Imst: 126 (3.331)

Innsbruck-Stadt: 112 (6.927)

Kitzbühel: 78 (3.401)

Reutte: 65 (1.342)

Landeck: 58 (3.000)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 25. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 81 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 19 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 24. Feber 8:30 +++

146 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 146

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 76

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.071

Zahl der genesenen Personen: 45.868

Zahl der verstorbenen Personen: 574

Zahl der PCR-getesteten Personen: 281.073

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 564.171

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 83,7 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 133,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 245 (7.492)

Innsbruck-Land: 161 (9.897)

Kufstein: 130 (7.095)

Lienz: 125 (3.342)

Innsbruck-Stadt: 118 (6.911)

Imst: 102 (3.329)

Kitzbühel: 74 (3.390)

Reutte: 67 (1.333)

Landeck: 49 (2.999)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 24. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 83 (-4 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 18 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 14 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 23. Feber 8:30 +++

147 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 147

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 88

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 6

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.002

Zahl der genesenen Personen: 45.792

Zahl der verstorbenen Personen: 573

Zahl der PCR-getesteten Personen: 280.180

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 560.682

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 80,5 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 131,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 232 (7.480)

Kufstein: 131 (7.082)

Innsbruck-Land: 147 (9.888)

Lienz: 100 (3.333)

Innsbruck-Stadt: 111 (6.910)

Kitzbühel: 82 (3.380)

Reutte: 73 (1.321)

Imst: 87 (3.326)

Landeck: 37 (2.994)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 23. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 87 (+5 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 19 (-1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 22. Feber 8:30 +++

52 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 52

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 84

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 949

Zahl der genesenen Personen: 45.704

Zahl der verstorbenen Personen: 567

Zahl der PCR-getesteten Personen: 279.554

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 558.299

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 86,6 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 132,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 208 (7.463)

Kufstein: 126 (7.067)

Innsbruck-Land: 136 (9.884)

Lienz: 105 (3.317)

Innsbruck-Stadt: 105 (6.905)

Kitzbühel: 85 (3.365)

Reutte: 71 (1.316)

Imst: 77 (3.320)

Landeck: 34 (2.989)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 22. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 82 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 20 (-2 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 14 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 21. Feber 8:30 +++

118 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 118

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 88

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 981

Zahl der genesenen Personen: 45.620

Zahl der verstorbenen Personen: 567

Zahl der getesteten Personen: 279.081

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 556.731

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 214 (7.448)

Kufstein: 135 (7.050)

Innsbruck-Land: 135 (9.872)

Lienz: 106 (3.312)

Innsbruck-Stadt: 110 (6.894)

Kitzbühel: 91 (3.356)

Reutte: 77 (1.308)

Imst: 75 (3.317)

Landeck: 36 (2.985)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 21. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 81 (+7 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 22 (-1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 20. Feber 8:30 +++

80 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 80

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 97

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 951

Zahl der genesenen Personen: 45.532

Zahl der verstorbenen Personen: 567

Zahl der getesteten Personen: 278.402

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 554.641

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 211 (7.435)

Kufstein: 130 (7.034)

Innsbruck-Land: 132 (9.857)

Lienz: 106 (3.302)

Innsbruck-Stadt: 101 (6.887)

Kitzbühel: 84 (3.345)

Reutte: 82 (1.299)

Imst: 71 (3.311)

Landeck: 32 (2.984)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 20. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 74 (-8 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 23 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 19. Feber 8:30 +++

104 positive Testergebnisse seit gestern früh [list] Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 104

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 85

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 971

Zahl der genesenen Personen: 45.435

Zahl der verstorbenen Personen: 564

Zahl der getesteten Personen: 277.699

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 552.129

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 200 (7.425)

Kufstein: 154 (7.002)

Innsbruck-Land: 125 (9.847)

Lienz: 113 (3.292)

Innsbruck-Stadt: 100 (6.881)

Kitzbühel: 85 (3.339)

Reutte: 87 (1.292)

Imst: 68 (3.306)

Landeck: 37 (2.973)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 19. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 82 (-3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 23 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 18. Feber 8:30 +++

128 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 128

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 952

Zahl der genesenen Personen: 45.350

Zahl der verstorbenen Personen: 564

Zahl der getesteten Personen: 277.167

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 549.776

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 190 (7.412)

Kufstein: 166 (6.982)

Innsbruck-Land: 120 (9.833)

Innsbruck-Stadt: 106 (6.867)

Lienz: 98 (3.290)

Reutte: 89 (1.285)

Kitzbühel: 81 (3.333)

Imst: 60 (3.304)

Landeck: 40 (2.968)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 18. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 85 (gleich viel wie gestern, Mittwoch), davon 25 (+2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 17. Feber 8:30 +++

117 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 117

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 117

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 923

Zahl der genesenen Personen: 45.252

Zahl der verstorbenen Personen: 563

Zahl der getesteten Personen: 276.618

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 547.504

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 171 (7.388)

Kufstein: 156 (6.969)

Innsbruck-Land: 132 (9.812)

Lienz: 102 (3.272)

Innsbruck-Stadt: 101 (6.860)

Kitzbühel: 83 (3.327)

Reutte: 81 (1.280)

Imst: 55 (3.302)

Landeck: 40 (2.966)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 17. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 85 (-4 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 23 (+1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 17 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 16. Feber 8:30 +++

78 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 78

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 101

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 924

Zahl der genesenen Personen: 45.135

Zahl der verstorbenen Personen: 558

Zahl der getesteten Personen: 276.080

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 544.684

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 160 (7.379)

Kufstein: 145 (6.964)

Innsbruck-Land: 130 (9.799)

Lienz: 130 (3.224)

Innsbruck-Stadt: 97 (6.850)

Kitzbühel: 97 (3.308)

Reutte: 70 (1.276)

Imst: 52 (3.296)

Landeck: 41 (2.963)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 16. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 89 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 22 (+2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 15. Feber 8:30 +++

62 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 62

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 95

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 951

Zahl der genesenen Personen: 44.034

Zahl der verstorbenen Personen: 558

Zahl der getesteten Personen: 275.397

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 541.885

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 175 (7.351)

Kufstein: 150 (6.950)

Innsbruck-Land: 133 (9.787)

Lienz: 124 (3.218)

Innsbruck-Stadt: 109 (6.832)

Kitzbühel: 92 (3.302)

Reutte: 77 (1.269)

Imst: 50 (3.290)

Landeck: 39 (2.959)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 15. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 91 (+6 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 20 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 21 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 14. Feber 8:30 +++

74 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 74

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 95

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 984

Zahl der genesenen Personen: 44.939

Zahl der verstorbenen Personen: 558

Zahl der getesteten Personen: 274.929

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 540.237

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 175 (7.336)

Kufstein: 157 (6.933)

Innsbruck-Land: 147 (9.765)

Lienz: 134 (3.207)

Innsbruck-Stadt: 111 (6.823)

Kitzbühel: 91 (3.295)

Reutte: 74 (1.267)

Imst: 50 (3.284)

Landeck: 43 (2.953)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 14. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 85 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 20 (-2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 21 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 13 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 13. Feber 8:30 +++

90 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 90

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 139

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.006

Zahl der genesenen Personen: 44.844

Zahl der verstorbenen Personen: 557

Zahl der getesteten Personen: 274.517

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 538.848

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 181 (7.315)

Kufstein: 163 (6.918)

Innsbruck-Land: 152 (9.751)

Lienz: 147 (3.195)

Innsbruck-Stadt: 106 (6.816)

Kitzbühel: 86 (3.290)

Reutte: 81 (1.249)

Imst: 49 (3.281)

Landeck: 39 (2.953)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 13. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 84 (-4 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 22 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 21 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 12. Feber 8:30 +++

105 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 105

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 97

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.058

Zahl der genesenen Personen: 44.705

Zahl der verstorbenen Personen: 554

Zahl der getesteten Personen: 273.918

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 536.765

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 196 (7.293)

Lienz: 167 (3.165)

Kufstein: 160 (6.906)

Innsbruck-Land: 159 (9.732)

Innsbruck-Stadt: 109 (6.800)

Kitzbühel: 83 (3.281)

Reutte: 82 (1.239)

Imst: 58 (3.270)

Landeck: 42 (2.943)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 12. Februar 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 88 (+4 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 21 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 25 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 11. Feber 8:30 +++

92 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 92

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 127

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.050

Zahl der genesenen Personen: 44.608

Zahl der verstorbenen Personen: 554

Zahl der getesteten Personen: 273.296

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 534.074

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 200 (7.279)

Innsbruck-Land: 161 (9.716)

Lienz: 158 (3.151)

Kufstein: 154 (6.894)

Innsbruck-Stadt: 113 (6.789)

Reutte: 83 (1.231)

Kitzbühel: 82 (3.267)

Imst: 53 (3.267)

Landeck: 44 (2.938)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 11. Februar 2021,10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 84 (-22 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 21 (-4 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 10. Feber 8:30 +++

98 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 126

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.088

Zahl der genesenen Personen: 44.481

Zahl der verstorbenen Personen: 551

Zahl der getesteten Personen: 272.486

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 531.396

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 198 (7.260)

Lienz: 187 (3.120)

Innsbruck-Land: 176 (9.694)

Kufstein: 139 (6.885)

Innsbruck-Stadt: 117 (6.779)

Kitzbühel: 84 (3.256)

Reutte: 94 (1.214)

Imst: 51 (3.264)

Landeck: 40 (2.933)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 10. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 106 (-14 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 25 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 13 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 9. Feber 8:30 +++

98 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 116

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.118

Zahl der genesenen Personen: 44.355

Zahl der verstorbenen Personen: 549

Zahl der getesteten Personen: 272.066

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 529.258

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 214 (7.236)

Lienz: 208 (3.098)

Innsbruck-Land: 195 (9.662)

Kufstein: 126 (6.864)

Innsbruck-Stadt: 122 (6.768)

Kitzbühel: 77 (3.251)

Reutte: 89 (1.208)

Imst: 50 (3.261)

Landeck: 35 (2.931)

Bei zwei infizierten Personen befindet sich die Bezirkszugehörigkeit noch in Abklärung. 76 vom Coronavirus genesene Personen sind nicht mehr in Tirol aufhältig und deshalb auch nicht in der Bezirksstatistik (in Klammer) angeführt

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 9. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 120 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 26 (-1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 16 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 8. Feber 8:30 +++

75 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 75

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 106

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.139

Zahl der genesenen Personen: 44.239

Zahl der verstorbenen Personen: 546

Zahl der getesteten Personen: 271.331

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 526.667

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 221 (7.213)

Lienz: 212 (3.081)

Innsbruck-Land: 204 (9.637)

Kufstein: 130 (6.848)

Innsbruck-Stadt: 126 (6.751)

Kitzbühel: 75 (3.247)

Reutte: 84 (1.201)

Imst: 51 (3.256)

Landeck: 34 (2.929)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 8. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 123 (-1 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 27 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 32 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 7. Feber 8:30 +++

88 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 88

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 114

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.170

Zahl der genesenen Personen: 44.133

Zahl der verstorbenen Personen: 546

Zahl der getesteten Personen: 270.402

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 524.712

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 222 (7.194)

Lienz: 229 (3.054)

Innsbruck-Land: 206 (9.619)

Kufstein: 132 (6.834)

Innsbruck-Stadt: 121 (6.750)

Kitzbühel: 84 (3.223)

Reutte: 92 (1.190)

Imst: 50 (3.253)

Landeck: 36 (2.926)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 7. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 124 (+3 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 26 (-2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 29 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 16 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 6. Feber 8:30 +++

98 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 134

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.196

Zahl der genesenen Personen: 44.019

Zahl der verstorbenen Personen: 546

Zahl der getesteten Personen: 269.633

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 522.798

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 238 (7.169)

Lienz: 205 (3.033)

Innsbruck-Land: 215 (9.596)

Kufstein: 139 (6.825)

Innsbruck-Stadt: 124 (6.742)

Kitzbühel: 84 (3.223)

Reutte: 100 (1.182)

Imst: 54 (3.247)

Landeck: 35 (2.926)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 6. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 121 (-9 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 28 (-4 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 30 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 5. Feber 8:30 +++

98 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 105

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.232

Zahl der genesenen Personen: 43.885

Zahl der verstorbenen Personen: 546

Zahl der getesteten Personen: 269.230

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 521.442

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 234 (7.146)

Lienz: 225 (3.009)

Innsbruck-Land: 214 (9.580)

Kufstein: 146 (6.806)

Innsbruck-Stadt: 128 (6.724)

Kitzbühel: 86 (3.213)

Reutte: 100 (1.177)

Imst: 58 (3.239)

Landeck: 39 (2.915)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 5. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 130 (-4 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 32 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 4. Feber 8:30 +++

125 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 125

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 165

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.240

Zahl der genesenen Personen: 43.780

Zahl der verstorbenen Personen: 545

Zahl der getesteten Personen: 268.905

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 519.534

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 240 (7.124)

Lienz: 228 (2.985)

Innsbruck-Land: 220 (9.560)

Kufstein: 151 (6.791)

Innsbruck-Stadt: 129 (6.716)

Kitzbühel: 90 (3.202)

Reutte: 87 (1.177)

Imst: 55 (3.237)

Landeck: 38 (2.912)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 4. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 134 (+5 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 33 (+2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 28 Normalstation, 20 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 16 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 3. Feber 8:30 +++

131 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 131

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 141

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.282

Zahl der genesenen Personen: 43.615

Zahl der verstorbenen Personen: 543

Zahl der getesteten Personen: 268.542

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 517.798

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 275 (7.067)

Lienz: 233 (2.957)

Innsbruck-Land: 214 (9.547)

Kufstein: 137 (6.782)

Innsbruck-Stadt: 140 (6.692)

Kitzbühel: 98 (3.185)

Reutte: 97 (1.164)

Imst: 50 (3.234)

Landeck: 36 (2.911)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 3. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 129 (+2 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 31 (+1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 30 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 2. Feber 8:30 +++

141 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 141

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 143

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.293

Zahl der genesenen Personen: 43.474

Zahl der verstorbenen Personen: 542

Zahl der getesteten Personen: 268.016

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 515.407

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 285 (7.038)

Lienz: 226 (2.938)

Innsbruck-Land: 220 (9.516)

Kufstein: 148 (6.761)

Innsbruck-Stadt: 141 (6.676)

Kitzbühel: 95 (3.175)

Reutte: 89 (1.161)

Imst: 52 (3.226)

Landeck: 35 (2.907)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 2. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 127 (-5 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 30 (-4 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 1. Feber 8:30 +++

95 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 95

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 93

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.297

Zahl der genesenen Personen: 43.331

Zahl der verstorbenen Personen: 540

Zahl der getesteten Personen: 267.560

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 513.717

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 278 (7.019)

Lienz: 241 (2.894)

Innsbruck-Land: 209 (9.505)

Innsbruck: 146 (6.654)

Kufstein: 151 (6.746)

Kitzbühel: 94 (3.161)

Reutte: 87 (1.156)

Imst: 52 (3.218)

Landeck: 37 (2.902)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 1. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 132 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 34 (+3 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 20 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 31. Jänner 8:30 +++

156 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 156

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 107

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.295

Zahl der genesenen Personen: 43.238

Zahl der verstorbenen Personen: 540

Zahl der getesteten Personen: 267.301

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 512.892

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 283 (6.996)

Lienz: 238 (2.883)

Innsbruck-Land: 196 (9.494)

Innsbruck: 151 (6.647)

Kufstein: 147 (6.740)

Kitzbühel: 106 (3.144)

Reutte: 84 (1.148)

Imst: 51 (3.211)

Landeck: 37 (2.899)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 31. Jänner 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 129 (+3 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 31 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 22 Normalstation, 16 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 25 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 30. Jänner 8:30 +++

94 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 94

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 132

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.246

Zahl der genesenen Personen: 43.131

Zahl der verstorbenen Personen: 540

Zahl der getesteten Personen: 266.821

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 511.429

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 264 (6.986)

Lienz: 238 (2.857)

Innsbruck-Land: 200 (9.466)

Innsbruck: 143 (6.632)

Kufstein: 132 (6.732)

Kitzbühel: 106 (3.131)

Reutte: 74 (1.145)

Imst: 52 (3.207)

Landeck: 35 (2.899)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 30. Jänner 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 126 (+10 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 30 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 16 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 29. Jänner 8:30 +++

95 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 95

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 140

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.286

Zahl der genesenen Personen: 42.999

Zahl der verstorbenen Personen: 538

Zahl der getesteten Personen: 266.518

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 510.461

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 295 (6.952)

Lienz: 239 (2.835)

Innsbruck-Land: 202 (9.445)

Kufstein: 150 (6.708)

Innsbruck-Stadt: 134 (6.629)

Kitzbühel: 113 (3.122)

Reutte: 63 (1.140)

Imst: 54 (3.198)

Landeck: 34 (2.894)

Mittlerweile liegt der Gesundheitsbehörde der BH Schwaz die Bestätigung für vier weitere Fälle der britischen Virusmutation vor. Damit liegt aktuell die Zahl der bestätigten britischen Coronavirus-Mutationen im Bezirk Schwaz bei insgesamt sechs.Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 29. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 116 (-3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 30 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 28. Jänner 8:30 +++

172 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 172

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 104

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.333

Zahl der genesenen Personen: 42.859

Zahl der verstorbenen Personen: 536

Zahl der getesteten Personen: 266.149

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 508.745

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 313 (6.914)

Lienz: 232 (2.815)

Innsbruck-Land: 202 (9.432)

Innsbruck-Stadt: 145 (6.611)

Kitzbühel: 124 (3.101)

Kufstein: 155 (6.690)

Reutte: 64 (1.137)

Imst: 60 (3.192)

Landeck: 36 (2.891)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 28. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 119 (-9 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 28 (+2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 27. Jänner 8:30 +++

157 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 157

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 88

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.267

Zahl der genesenen Personen: 42.755

Zahl der verstorbenen Personen: 534

Zahl der getesteten Personen: 265.082

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 506.088

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 286 (6.906)

Lienz: 224 (2.794)

Innsbruck-Land: 199 (9.416)

Innsbruck-Stadt: 143 (6.600)

Kitzbühel: 129 (3.078)

Kufstein: 134 (6.681)

Reutte: 59 (1.131)

Imst: 57 (3.189)

Landeck: 34 (2.884)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 27. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 128 (-12 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 26 (-3 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 21 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 21 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 26. Jänner 8:30 +++

137 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 137

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 130

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.201

Zahl der genesenen Personen: 42.667

Zahl der verstorbenen Personen: 531

Zahl der getesteten Personen: 263.945

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 502.860

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 262 (6.896)

Innsbruck-Land: 206 (9.393)

Lienz: 176 (2.781)

Innsbruck-Stadt: 141 (6.590)

Kitzbühel: 132 (3.068)

Kufstein: 129 (6.672)

Imst: 56 (3.186)

Reutte: 56 (1.129)

Landeck: 40 (2.877)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 26. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 140 (+6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 29 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 22 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 25. Jänner 8:30 +++

104 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 104

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 80

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.195

Zahl der genesenen Personen: 42.537

Zahl der verstorbenen Personen: 530

Zahl der getesteten Personen: 262.422

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 499.519

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 213 (9.367)

Schwaz: 224 (6.890)

Lienz: 187 (2.764)

Kitzbühel: 139 (3.041)

Innsbruck-Stadt: 133 (6.574)

Kufstein: 131 (6.661)

Reutte: 64 (1.116)

Imst: 59 (3.176)

Landeck: 43 (2.873)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 25. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 134 (+4 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 32 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 17 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 24. Jänner 8:30 +++

109 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 109

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 103

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.173

Zahl der genesenen Personen: 42.457

Zahl der verstorbenen Personen: 528

Zahl der getesteten Personen: 261.666

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 498.031

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 225 (9.347)

Schwaz: 207 (6.872)

Lienz: 183 (2.753)

Kitzbühel: 133 (3.041)

Innsbruck-Stadt: 128 (6.568)

Kufstein: 126 (6.652)

Reutte: 59 (1.112)

Imst: 62 (3.170)

Landeck: 48 (2.868)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 24. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 128 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 31 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 4 Intensivstation.

+++ Update, 23. Jänner 8:30 +++

112 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 112

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 115

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.167

Zahl der genesenen Personen: 42.354

Zahl der verstorbenen Personen: 528

Zahl der getesteten Personen: 261.263

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 496.738

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 216 (9.334)

Schwaz: 209 (6.859)

Lienz: 173 (2.737)

Kitzbühel: 140 (3.023)

Innsbruck-Stadt: 135 (6.554)

Kufstein: 114 (6.642)

Reutte: 72 (1.098)

Imst: 64 (3.165)

Landeck: 44 (2.869)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 23. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 126 (-3 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 29 (0 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 26 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 22. Jänner 8:30 +++

142 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 142

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 126

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.172

Zahl der genesenen Personen: 42.239

Zahl der verstorbenen Personen: 526

Zahl der getesteten Personen: 260.924

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 495.651

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 227 (9.306)

Schwaz: 201 (6.845)

Lienz: 156 (2.728)

Kitzbühel: 145 (3.009)

Innsbruck-Stadt: 135 (6.540)

Kufstein: 110 (6.635)

Reutte: 75 (1.091)

Imst: 63 (3.156)

Landeck: 56 (2.856)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 22. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 129 (-6 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 29 (-5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 27 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 21. Jänner 8:30 +++

144 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 144

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 107

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.156

Zahl der genesenen Personen: 42.113

Zahl der verstorbenen Personen: 526

Zahl der getesteten Personen: 260.556

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 493.916

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 220 (9.285)

Schwaz: 193 (6.828)

Lienz: 156 (2.709)

Kitzbühel: 148 (2.986)

Innsbruck-Stadt: 134 (6.529)

Kufstein: 113 (6.616)

Reutte: 74 (1.086)

Imst: 62 (3.149)

Landeck: 56 (2.852)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 21. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 135 (-7 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 34 (+3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 20. Jänner 8:30 +++

112 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 112

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 121

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.122

Zahl der genesenen Personen: 42.006

Zahl der verstorbenen Personen: 523

Zahl der getesteten Personen: 260.132

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 492.275

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 197 (9.275)

Schwaz: 181 (6.809)

Kitzbühel: 154 (2.973)

Lienz: 139 (2.700)

Innsbruck: 132 (6.515)

Kufstein: 108 (6.610)

Reutte: 88 (1.068)

Landeck: 62 (2.842)

Imst: 61 (3.141)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 20. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 142 (-11 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 31 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 18 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 22 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 19. Jänner 8:30 +++

144 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 144

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 175

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.131

Zahl der genesenen Personen: 41.885

Zahl der verstorbenen Personen: 523

Zahl der getesteten Personen: 259.738

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 490.627

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 198 (9.255)

Schwaz: 161 (6.802)

Kitzbühel: 157 (2.959)

Lienz: 147 (2.676)

Innsbruck: 135 (6.499)

Kufstein: 101 (6.599)

Reutte: 98 (1.057)

Landeck: 67 (2.834)

Imst: 66 (3.130)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 19. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 153 (+2 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 29 (+5 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 22 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 19 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 24 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 18. Jänner 8:30 +++

87 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 87

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 139

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.167

Zahl der genesenen Personen: 41.710

Zahl der verstorbenen Personen: 518

Zahl der getesteten Personen: 258.583

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 488.097

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 201 (9.232)

Kufstein: 105 (6.580)

Schwaz: 165 (6.778)

Kitzbühel: 151 (2.934)

Lienz: 145 (2.660)

Innsbruck: 135 (6.480)

Imst: 74 (3.119)

Reutte: 103 (1.045)

Landeck: 87 (2.808)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 18. Jänner 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 151 (+19 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 24 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 12 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 22 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 21 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 17. Jänner 8:30 +++

84 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 84

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 135

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.221

Zahl der genesenen Personen: 41.571

Zahl der verstorbenen Personen: 516

Zahl der getesteten Personen: 257.368

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 486.015

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 210 (9.211)

Kufstein: 111 (6.564)

Schwaz: 165 (6.761)

Kitzbühel: 166 (2.900)

Lienz: 160 (2.635)

Innsbruck: 140 (6.467)

Imst: 79 (3.110)

Reutte: 106 (1.041)

Landeck: 83 (2.808)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 17. Jänner 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 132 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 23 (- 1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 18 Normalstation, 13 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 16. Jänner 8:30 +++

162 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 162

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 181

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 10

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.272

Zahl der genesenen Personen: 41.436

Zahl der verstorbenen Personen: 516

Zahl der getesteten Personen: 255.948

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 483.497

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 220 (9.188)

Kufstein: 125 (6.541)

Schwaz: 166 (6.749)

Kitzbühel: 191 (2.858)

Lienz: 157 (2.629)

Innsbruck: 133 (6.458)

Imst: 96 (3.091)

Reutte: 105 (1.040)

Landeck: 78 (2.808)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 16. Jänner 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 132 (-6 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 24 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 16 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 15. Jänner 8:30 +++

97 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 97

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 213

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.301

Zahl der genesenen Personen: 41.255

Zahl der verstorbenen Personen: 506

Zahl der getesteten Personen: 254.355

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 480.553



Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 230 (9.155)

Kufstein: 128 (6.523)

Schwaz: 154 (6.736)

Kitzbühel: 154 (2.858)

Lienz: 153 (2.611)

Innsbruck: 137 (6.444)

Imst: 111 (3.070)

Reutte: 118 (1.019)

Landeck: 115 (2.765)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 15. Jänner 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 138 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 24 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 16 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 16 Normalstation, 0 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 14. Jänner 8:30 +++

130 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 130

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 174

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.419

Zahl der genesenen Personen: 41.042

Zahl der verstorbenen Personen: 504

Zahl der getesteten Personen: 254.008

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 479.439

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 242 (9.125)

Kufstein: 169 (6.473)

Schwaz: 169 (6.712)

Kitzbühel: 178 (2.820)

Lienz: 153 (2.597)

Innsbruck: 150 (6.417)

Imst: 129 (3.046)

Reutte: 117 (1.013)

Landeck: 111 (2.765)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 14. Jänner 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 140 (-3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 26 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 16 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 13. Jänner 8:30 +++

104 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 104

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 172

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.467

Zahl der genesenen Personen: 40.868

Zahl der verstorbenen Personen: 500

Zahl der getesteten Personen: 252.980

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 476.813

Zahl der in Österreich durchgeführten PCR-Testungen (Stand: Mittwoch, 13. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.955.650

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 258 (9.093)

Kufstein: 183 (6.444)

Schwaz: 174 (6.685)

Kitzbühel: 173 (2.805)

Lienz: 157 (2.581)

Innsbruck: 155 (6.393)

Imst: 135 (3.032)

Reutte: 116 (1.005)

Landeck: 115 (2.756)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 13. Jänner 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 143 (-8 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 26 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 16 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 12. Jänner 8:30 +++

149 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 149

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 182

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.540

Zahl der genesenen Personen: 40.696

Zahl der verstorbenen Personen: 495

Zahl der getesteten Personen: 252.401

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 474.874

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Dienstag, 12. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.936.835

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 155 (6.377)

Innsbruck-Land: 263 (9.067)

Imst: 146 (3.014)

Kitzbühel: 193 (2.776)

Kufstein: 217 (6.405)

Landeck: 119 (2.745)

Lienz: 153 (2.567)

Reutte: 120 (999)

Schwaz: 173 (6.673)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 12. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 151 (-6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 27 (-4 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 26 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 16 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 11. Jänner 8:30 +++

81 positive Testergebnisse seit gestern Früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 81

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 216

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.575

Zahl der genesenen Personen: 40.514

Zahl der verstorbenen Personen: 493

Zahl der getesteten Personen: 251.943

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 473.311

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Montag, 11. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.919.571

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 154 (6.361)

Innsbruck-Land: 258 (9.043)

Imst: 132 (3.013)

Kitzbühel: 217 (2.745)

Kufstein: 227 (6.379)

Landeck: 138 (2.716)

Lienz: 164 (2.532)

Reutte: 110 (994)

Schwaz: 173 (6.659)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 11. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 157 (+8 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 31 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 25 Normalstation, 20 Intensivstation

Hall: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 10. Jänner 8:30 +++

115 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 115

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 175

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.710

Zahl der genesenen Personen: 40.298

Zahl der verstorbenen Personen: 493

Zahl der getesteten Personen: 251.614

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 472.479

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Sonntag, 10. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.905.482

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 159 (6.349)

Innsbruck-Land: 307 (8.984)

Imst: 160 (2.977)

Kitzbühel: 225 (2.725)

Kufstein: 249 (6.338)

Landeck: 132 (2.716)

Lienz: 176 (2.519)

Reutte: 108 (986)

Schwaz: 193 (6.632)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 10. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 149 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 30 (gleichviel im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 9. Jänner 8:30 +++

169 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 169

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 201

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.770

Zahl der genesenen Personen: 40.123

Zahl der verstorbenen Personen: 493

Zahl der getesteten Personen: 251.299

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 471.581

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Samstag, 9. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.891.307

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 162 (6.332)

Innsbruck-Land: 335 (8.946)

Imst: 169 (2.959)

Kitzbühel: 236 (2.699)

Kufstein: 267 (6.310)

Landeck: 117 (2.715)

Lienz: 171 (2.515)

Reutte: 105 (971)

Schwaz: 206 (6.604)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 9. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 147 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 30 (+2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 4 Intensivstati

+++ Update, 8. Jänner 8:30 +++

201 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 201

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 236

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.805

Zahl der genesenen Personen: 39.922

Zahl der verstorbenen Personen: 490

Zahl der getesteten Personen: 250.879

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 470.159

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Freitag, 8. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.871.527

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen; Bezirks- und Gemeindezuordnungen befinden sich laufend in behördlicher Abklärung)

Innsbruck: 165 (6.318)

Innsbruck-Land: 345 (8.896)

Imst: 170 (2.941)

Kitzbühel: 237 (2.681)

Kufstein: 278 (6.284)

Landeck: 145 (2.674)

Lienz: 164 (2.510)

Reutte: 92 (964)

Schwaz: 209 (6.583)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 8. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 146 (-5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 28 (-5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 25 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 7. Jänner 8:30 +++

142 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 142

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 144

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.842

Zahl der genesenen Personen: 39.686

Zahl der verstorbenen Personen: 488

Zahl der getesteten Personen: 250.485

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 468.213

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Donnerstag, 7. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.847.922

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 168 (6.299)

Innsbruck-Land: 369 (8.842)

Imst: 173 (2.929)

Kitzbühel: 240 (2.647)

Kufstein: 291 (6.246)

Landeck: 146 (2.652)

Lienz: 160 (2.496)

Reutte: 88 (954)

Schwaz: 206 (6.551)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 7. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 151 (+7 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 33 (+ 2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 25 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 26 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 6. Jänner 8:30 +++

200 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 200

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 186

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.844

Zahl der genesenen Personen: 39.542

Zahl der verstorbenen Personen: 488

Zahl der getesteten Personen: 250.111

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 467.068

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Dienstag, 5. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.808.540

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 168 (6.283)

Innsbruck-Land: 382 (8.797)

Imst: 167 (2.920)

Kitzbühel: 231 (2.633)

Kufstein: 297 (6.218)

Landeck: 142 (2.652)

Lienz: 158 (2.488)

Reutte: 93 (944)

Schwaz: 205 (6.537)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 6. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 144 (-5 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 31 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 26 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 5. Jänner 8:30 +++

266 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 266

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 153

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.834

Zahl der genesenen Personen: 39.356

Zahl der verstorbenen Personen: 484

Zahl der getesteten Personen: 249.501

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 464.568

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Montag, 4. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.793.090

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 165 (6.272)

Innsbruck-Land: 379 (8.765)

Imst: 149 (2.917)

Kitzbühel: 207 (2.616)

Kufstein: 297 (6.188)

Landeck: 188 (2.594)

Lienz: 140 (2.476)

Reutte: 92 (939)

Schwaz: 216 (6.519)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 5. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 149 (-6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 31 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 25 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 4. Jänner 8:30 +++

118 positive Testergebnisse seit gestern Früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 118

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 132

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1725

Zahl der genesenen Personen: 39.203

Zahl der verstorbenen Personen: 480

Zahl der getesteten Personen: 249.026

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 463.166

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 152 (6.262)

Innsbruck-Land: 377 (8.730)

Imst: 142 (2.898)

Kitzbühel: 173 (2.608)

Kufstein: 278 (6.162)

Landeck: 177 (2.579)

Lienz: 122 (2.463)

Reutte: 90 (931)

Schwaz: 214 (6.500)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 4. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 155 (+12 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 33 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 20 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 3. Jänner 8:30 +++

215 positive Testergebnisse seit gestern Früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 215

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 190

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.739

Zahl der genesenen Personen: 39.071

Zahl der verstorbenen Personen: 480

Zahl der getesteten Personen: 248.709

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 462.360

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Samstag, 2. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.768.447

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 159 (6.247)

Innsbruck-Land: 384 (8.699)

Imst: 159 (2.875)

Kitzbühel: 168 (2.597)

Kufstein: 270 (6.136)

Landeck: 173 (2.579)

Lienz: 129 (2.454)

Reutte: 89 (925)

Schwaz: 207 (6.489)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 3. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 143 (+15 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 33 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 18 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 2. Jänner 8:30 +++

153 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 153

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 211

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.715

Zahl der genesenen Personen: 38.881

Zahl der verstorbenen Personen: 479

Zahl der getesteten Personen: 248.258

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 461.120

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Freitag, 1. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.857.382

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 154 (6.240)

Innsbruck-Land: 382 (8.663)

Imst: 152 (2.853)

Kitzbühel: 171 (2.579)

Kufstein: 249 (6.114)

Landeck: 181 (2.544)

Lienz: 117 (2.441)

Reutte: 85 (919)

Schwaz: 223 (6.458)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 2. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 128 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 31 (-1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 18 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 1. Jänner 8:30 +++

136 positive Testergebnisse seit gestern Früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 136

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 172

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.775

Zahl der genesenen Personen: 38.670

Zahl der verstorbenen Personen: 477

Zahl der getesteten Personen: 248.006

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 460.462

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Freitag, 1. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.857.382

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 148 (6.228)

Innsbruck-Land: 368 (8.624)

Imst: 156 (2.836)

Kitzbühel: 183 (2.551)

Kufstein: 256 (6.087)

Landeck: 213 (2.504)

Lienz: 127 (2.432)

Reutte: 93 (905)

Schwaz: 211 (6.434)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 1. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 127 (- 1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 32 (- 2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 31. Dezember 8:30 +++

251 positive Testergebnisse seit gestern Früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 251

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 170

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.812

Zahl der genesenen Personen: 38.498

Zahl der verstorbenen Personen: 476

Zahl der getesteten Personen: 247.742

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 459.639

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Donnerstag, 31. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.836.920

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 147 (6.210)

Innsbruck-Land: 399 (8.576)

Imst: 168 (2.821)

Kitzbühel: 178 (2.526)

Kufstein: 263 (6.058)

Landeck: 211 (2.504)

Lienz: 123 (2.419)

Reutte: 92 (905)

Schwaz: 229 (6.410)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 31. Dezember 2020, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 128 (- 10 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 34 (- 2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 20 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 30. Dezember 8:30 +++

278 positive Testergebnisse seit gestern Früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 278

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 152

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.732

Zahl der genesenen Personen: 38.328

Zahl der verstorbenen Personen: 475

Zahl der getesteten Personen: 247.265

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 457.920

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Mittwoch, 30. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.812.271

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 152 (6.188)

Innsbruck-Land: 388 (8.542)

Imst: 167 (2.803)

Kitzbühel: 161 (2.510)

Kufstein: 256 (6.032)

Landeck: 194 (2.486)

Lienz: 109 (2.406)

Reutte: 85 (901)

Schwaz: 218 (6.391)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 30. Dezember 2020, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 138 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 36 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 22 Intensivstation

Hall: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 23 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 29. Dezember 8:30 +++

206 positive Testergebnisse seit gestern Früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 206

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 203

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 6

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.609

Zahl der genesenen Personen: 38.176

Zahl der verstorbenen Personen: 472

Zahl der getesteten Personen: 246.681

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 455.731

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Dienstag, 29. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.794.046

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 151 (6.169)

Innsbruck-Land: 364 (8.497)

Imst: 155 (2.790)

Kitzbühel: 134 (2.507)

Kufstein: 241 (6.010)

Landeck: 184 (2.471)

Lienz: 104 (2.408)

Reutte: 71 (899)

Schwaz: 205 (6.381)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 29. Dezember 2020, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 138 (-12 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 36 (-4 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 18 Normalstation, 22 Intensivstation

Hall: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 19 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 28. Dezember 8:30 +++

218 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 128

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 151

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.612

Zahl der genesenen Personen: 37.973

Zahl der verstorbenen Personen: 466

Zahl der getesteten Personen: 246.112

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 453.845

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Sonntag, 27. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.757.237

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 359 (8.475)

Innsbruck: 165 (6.127)

Imst: 158 (2.776)

Kufstein: 225 (6.013)

Landeck: 200 (2.435)

Schwaz: 195 (6.345)

Lienz: 106 (2.415)

Kitzbühel: 134 (2.487)

Reutte: 70 (898)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 28. Dezember 2020, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 150 (-4 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 40 (-1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 21 Normalstation, 24 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 4 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 27. Dezember 8:30 +++

124 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 124

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 157

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.635

Zahl der genesenen Personen: 37.822

Zahl der verstorbenen Personen: 466

Zahl der getesteten Personen: 245.739

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 452.970

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Samstag, 26. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.747.328

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 359 (8.441)

Innsbruck: 177 (6.103)

Imst: 175 (2.752)

Kufstein: 232 (5.995)

Landeck: 176 (2.435)

Schwaz: 195 (6.329)

Lienz: 110 (2.401)

Kitzbühel: 135 (2.474)

Reutte: 76 (891)

Im Bezirk Lienz sind gestern, Samstag, im Zuge der Dashboard-Aktualisierung um 18.30 Uhr 17 positive Testergebnisse als negativ gewertet worden. Nachdem die Gesundheitsbehörde in Lienz für mehrere vorliegende Ergebnisse einer Probencharge atypische Testwerte festgestellt hat, wurden die betroffenen Personen umgehend kontaktiert und ein zweiter Testdurchlauf angeordnet. Diese Ergebnisse liegen nun vor – die betroffenen 17 Personen sind nicht mit dem Coronavirus infiziert.Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 27. Dezember 2020, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 154 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 41 (-2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 21 Normalstation, 24 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 4 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 19 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 26. Dezember 8:30 +++

91 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 91

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 182

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.668

Zahl der genesenen Personen: 37.665

Zahl der verstorbenen Personen: 466

Zahl der getesteten Personen: 245.329

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 452.006

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Freitag, 25. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.729.944

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 379 (8.391)

Innsbruck: 195 (6.082)

Imst: 174 (2.735)

Kufstein: 231 (5.977)

Landeck: 153 (2.435)

Schwaz: 207 (6.300)

Lienz: 124 (2.396)

Kitzbühel: 133 (2.463)

Reutte: 72 (885)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 26. Dezember 2020, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 152 (-1 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 43 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 17 Normalstation, 25 Intensivstation

Kufstein: 16 Normalstation, 4 Intensivstation

Schwaz: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 22 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 25. Dezember 8:30 +++

173 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 173

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 166

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.760

Zahl der genesenen Personen: 37.483

Zahl der verstorbenen Personen: 465

Zahl der getesteten Personen: 245.112

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 451.535

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Donnerstag, 24. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.712.803

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 385 (8.357)

Innsbruck: 207 (6.060)

Imst: 202 (2.705)

Kufstein: 241 (5.955)

Landeck: 193 (2.397)

Schwaz: 193 (6.299)

Lienz: 125 (2.384)

Kitzbühel: 142 (2.446)

Reutte: 72 (880)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 25. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 153 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 43 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 18 Normalstation, 27 Intensivstation

Kufstein: 16 Normalstation, 4 Intensivstation

Schwaz: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 24. Dezember 8:30 +++

219 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 219

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 202

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.756

Zahl der genesenen Personen: 37.317

Zahl der verstorbenen Personen: 462

Zahl der getesteten Personen: 244.710

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 450.504

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Mittwoch, 23. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.682.136

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 407 (8.307)

Innsbruck: 221 (6.038)

Imst: 215 (2.674)

Kufstein: 218 (5.937)

Landeck: 172 (2.397)

Schwaz: 186 (6.287)

Lienz: 128 (2.373)

Kitzbühel: 138 (2.431)

Reutte: 71 (873)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 24. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 154 (-21 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 44 (+2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 26 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 5 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 18 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 22 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 23. Dezember 8:30 +++

200 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 200

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 255

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 7

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.744

Zahl der genesenen Personen: 37.115

Zahl der verstorbenen Personen: 457

Zahl der getesteten Personen: 244.101

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 448.003

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Dienstag, 23. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.682.136

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 395 (8.270)

Innsbruck: 230 (6.013)

Imst: 213 (2.654)

Kufstein: 212 (5.919)

Landeck: 176 (2.359)

Schwaz: 176 (6.270)

Lienz: 138 (2.349)

Kitzbühel: 138 (2.415)

Reutte: 66 (866)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 23. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 175 (-6 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 42 (-6 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 29 Normalstation, 26 Intensivstation

Kufstein: 18 Normalstation, 5 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 23 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 25 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++Update, 22. Dezember, 8:30 +++

231 positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 231

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 227

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 6

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.806

Zahl der genesenen Personen: 36.860

Zahl der verstorbenen Personen: 450

Zahl der getesteten Personen: 243.454

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 445.765

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Montag, 22. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.643.696

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 388 (8.227)

Innsbruck: 249 (5.975)

Imst: 222 (2.622)

Kufstein: 215 (5.893)

Landeck: 184 (2.339)

Schwaz: 176 (6.245)

Lienz: 169 (2.302)

Kitzbühel: 135 (2.395)

Reutte: 66 (860)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 22. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 181 (-41 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 48 (-3 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 32 Normalstation, 30 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 22 Normalstation, 4 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 26 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++Update, 21. Dezember, 8:30 +++

147 positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 147

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 211

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.808

Zahl der genesenen Personen: 36.633

Zahl der verstorbenen Personen: 444

Zahl der getesteten Personen: 242.973

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 443.879

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Sonntag, 20. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.593.276

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 406 (8.176)

Kufstein: 199 (5.873)

Schwaz: 167 (6.224)

Lienz: 184 (2.262)

Innsbruck: 259 (5.937)

Imst: 217 (2.604)

Kitzbühel: 131 (2.386)

Reutte: 61 (858)

Landeck: 182 (2.311)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 21. Dezember 2020, 10.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 222 (+ 8 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 51 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 37 Normalstation, 32 Intensivstation

Kufstein: 36 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 22 Normalstation, 4 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 28 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 20. November 8:30 +++

124 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 124 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 38.738

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 195

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 6

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.873

Zahl der genesenen Personen: 36.422

Zahl der verstorbenen Personen: 443

Zahl der getesteten Personen: 242.526

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 442.910

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Samstag, 19. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.568.286

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 420 (8.124)

Kufstein: 213 (5.834)

Schwaz: 177 (6.204)

Lienz: 209 (2.227)

Innsbruck: 265 (5.914)

Imst: 232 (2.581)

Kitzbühel: 126 (2.374)

Reutte: 66 (851)

Landeck: 164 (2.311)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 20. Dezember 2020, 10.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 214 (- 3 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 49 (- 2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 37 Normalstation, 33 Intensivstation

Kufstein: 28 Normalstation, 5 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 20 Normalstation, 4 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 31 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 19. Dezember 8:30 +++

196 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 196 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 38.614

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 213

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.950

Zahl der genesenen Personen: 36.227

Zahl der verstorbenen Personen: 437

Zahl der getesteten Personen: 242.111

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 441.800

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: 18. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.534.486

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 432 (8.082)

Kufstein: 229 (5.803)

Schwaz: 184 (6.179)

Lienz: 227 (2.202)

Innsbruck: 293 (5.873)

Imst: 242 (2.565)

Kitzbühel: 121 (2.367)

Reutte: 70 (843)

Landeck: 151 (2.311)

Bei zwei genesenen Personen und einer infizierten Person ist die Bezirkszuordnung noch in Abklärung.Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 19. Dezember 2020, 10.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 217 (- 25 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 51 (+ 1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 34 Normalstation, 32 Intensivstation

Kufstein: 31 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 16 Normalstation, 4 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 35 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 18. Dezember 8:30 +++

184 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 184 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 38.418

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 292

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 6

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.967

Zahl der genesenen Personen: 36.014

Zahl der verstorbenen Personen: 437

Zahl der getesteten Personen: 241.490

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 439.776

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Donnerstag, 17. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.503.072

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 421 (8.043)

Kufstein: 221 (5.780)

Schwaz: 197 (6.154)

Lienz: 235 (2.182)

Innsbruck: 290 (5.857)

Imst: 239 (2.531)

Kitzbühel: 121 (2.351)

Reutte: 74 (836)

Landeck: 168 (2.278)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 18. Dezember 2020, 10.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 242 (+7 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 50 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 36 Normalstation, 31 Intensivstation

Kufstein: 33 Normalstation, 5 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 28 Normalstation, 4 Intensivstation

St. Johann: 21 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 37 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 19 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 17. Dezember 8:30 +++

190 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 190 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 38.234

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 190

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 283

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.081

Zahl der genesenen Personen: 35.722

Zahl der verstorbenen Personen: 431

Zahl der getesteten Personen: 240.882

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 437.978

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Donnerstag, 17. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.503.072

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 452 (7.973)

Innsbruck-Stadt: 309 (5.819)

Lienz: 242 (2.158)

Kufstein: 254 (5.734)

Schwaz: 214 (6.111)

Imst: 235 (2.510)

Landeck: 161 (2.268)

Kitzbühel: 140 (2.321)

Reutte: 72 (826)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 17. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 235 (-15 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 51 (-4 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 39 Normalstation, 32 Intensivstation

Kufstein: 34 Normalstation, 4 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 24 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 20 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 32 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 16. Dezember 8:30 +++

210 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 210 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 38.044

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 330

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 10

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.178

Zahl der genesenen Personen: 35.439

Zahl der verstorbenen Personen: 427

Zahl der getesteten Personen: 240.258

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 435.890

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Mittwoch, 16. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.474.856

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 463 (7.918)

Innsbruck-Stadt: 318 (5.786)

Lienz: 294 (2.104)

Kufstein: 264 (5.702)

Schwaz: 262 (6.052)

Imst: 223 (2.486)

Landeck: 162 (2.250)

Kitzbühel: 120 (2.321)

Reutte: 71 (818)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 16. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 250 (-17 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 55 (+1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 44 Normalstation, 35 Intensivstation

Kufstein: 33 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 25 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 22 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 31 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 21 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update,15. Dezenber 8:30 +++

217 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 217 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 37.834

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 451

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 10

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.308

Zahl der genesenen Personen: 35.109

Zahl der verstorbenen Personen: 417

Zahl der getesteten Personen: 239.550

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 433.595

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Dienstag, 15. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.446.109

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 500 (7.834)

Kufstein: 282 (5.660)

Schwaz: 301 (6.004)

Lienz: 295 (2.069)

Innsbruck: 328 (5.759)

Imst: 236 (2.454)

Kitzbühel: 136 (2.292)

Reutte: 70 (807)

Landeck: 160 (2.228)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 15. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 267 (-7 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 54 (-6 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 51 Normalstation, 32 Intensivstation

Kufstein: 31 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 29 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 27 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 31 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 14. Dezember 8:30 +++

143 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 143 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 37.617

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 253

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.552

Zahl der genesenen Personen: 34.658

Zahl der verstorbenen Personen: 407

Zahl der getesteten Personen: 238.926

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 431.328

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Sonntag, 13. Dezember, 9.30 Uhr): 3.407.510

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 626 (7.656)

Lienz: 337 (2.026)

Innsbruck: 336 (5.715)

Schwaz: 331 (5.956)

Kufstein: 309 (5.610)

Imst: 222 (2.429)

Landeck: 171 (2.198)

Kitzbühel: 141 (2.269)

Reutte: 79 (797)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen(Stand Montag, 14. Dezember, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 274 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 60 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag), auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 49 Normalstation, 35 Intensivstation

Kufstein: 32 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 14 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 30 Normalstation, 4 Intensivstation

St. Johann: 25 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 33 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 25 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 13. Dezember 8:30 +++

158 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 158 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 37.474

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 270

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.663

Zahl der genesenen Personen: 34.405

Zahl der verstorbenen Personen: 406

Zahl der getesteten Personen: 238.515

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 430.280

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Sonntag, 13. Dezember, 9.30 Uhr): 3.407.510

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 662 (7.595)

Schwaz: 367 (5.904)

Innsbruck: 358 (5.683)

Lienz: 336 (2.001)

Kufstein: 334 (5.565)

Imst: 229 (2.411)

Landeck: 161 (2.198)

Kitzbühel: 139 (2.250)

Reutte: 77 (796)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand‚ Sonntag, 13. Dezember, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 274 (+4 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 57 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Samstag), auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 52 Normalstation, 33 Intensivstation

Kufstein: 32 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 30 Normalstation, 4 Intensivstation

St. Johann: 25 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 35 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 25 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 12. Dezember 8:30 +++

248 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 248 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 37.316

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 327

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 9

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.775

Zahl der genesenen Personen: 34.135

Zahl der verstorbenen Personen: 406

Zahl der getesteten Personen: 238.008

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 429.030

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Samstag, 12. Dezember, 9.30 Uhr): 3.386.308

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 680 (7.538)

Schwaz: 386 (5.869)

Innsbruck: 381 (5.640)

Kufstein: 347 (5.523)

Lienz: 343 (1.968)

Imst: 240 (2.391)

Landeck: 153 (2.198)

Kitzbühel: 152 (2.229)

Reutte: 93 (779)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand Samstag, 12. Dezember, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 270 (-30 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 57 (-4 im Vergleich zu gestern, Freitag), auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 49 Normalstation, 35 Intensivstation

Kufstein: 29 Normalstation, 4 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 32 Normalstation, 4 Intensivstation

St. Johann: 23 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 37 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 28 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 11. Dezember 8:30 +++

216 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 216 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 37.068

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 319

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 8

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.863

Zahl der genesenen Personen: 33.808

Zahl der verstorbenen Personen: 397

Zahl der getesteten Personen: 237.479

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 427.037

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Donnerstag, 10.11.2020, 9.30 Uhr): 3.329.997

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 699 (7.466)

Schwaz: 405 (5.832)

Innsbruck: 401 (5.592)

Kufstein: 367 (5.488)

Lienz: 326 (1.923)

Imst: 242 (2.363)

Landeck: 179 (2.162)

Kitzbühel: 145 (2.212)

Reutte: 99 (770)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand Freitag, 11. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 300 (+11 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 61 (+5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 55 Normalstation, 36 Intensivstation

Kufstein: 33 Normalstation, 4 Intensivstation

Schwaz: 16 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 35 Normalstation, 4 Intensivstation

St. Johann: 26 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 37 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 29 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 10. November 8:30 +++

225 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 225 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 36.852

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 292

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.974

Zahl der genesenen Personen: 33.489

Zahl der verstorbenen Personen: 389

Zahl der getesteten Personen: 236.946

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 424.656

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Donnerstag, 10. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.329.997

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen.)

Innsbruck-Land: 719 (7.403)

Schwaz: 434 (5.781)

Innsbruck: 413 (5.556)

Kufstein: 391 (5.439)

Lienz: 347 (1.877)

Imst: 233 (2.345)

Landeck: 168 (2.144)

Kitzbühel: 167 (2.185)

Reutte: 102 (759)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 10. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 289 (-37 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 56 (-10 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 55 Normalstation, 33 Intensivstation

Hall: 34 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Kufstein: 33 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 33 Normalstation, 7 Intensivstation

St. Johann: 20 Normalstation, 4 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 36 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 9. Dezember 8:30 +++

166 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit heute früh gibt es 166 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 36.627

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 476

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.046

Zahl der genesenen Personen: 33.197

Zahl der verstorbenen Personen: 384

Zahl der getesteten Personen: 236.417

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 422.902

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Mittwoch, 9. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.302.082

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 729 (7.337)

Kufstein: 389 (5.409)

Schwaz: 454 (5.730)

Lienz: 334 (1.875)

Innsbruck: 415 (5.510)

Imst: 254 (2.304)

Kitzbühel: 191 (2.152)

Reutte: 99 (758)

Landeck: 181 (2.119)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 9. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 326 (+3 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 66 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 58 Normalstation, 37 Intensivstation

Kufstein: 43 Normalstation, 5 Intensivstation

Schwaz: 17 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 35 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 23 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 34 Normalstation, 9 Intensivstation

Lienz: 36 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 8. Dezember 8:30 +++

263 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 263 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 36.461

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 377

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 7

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.358

Zahl der genesenen Personen: 32.721

Zahl der verstorbenen Personen: 382

Zahl der getesteten Personen: 235.952

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 421.501

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Montag, 8. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.281.731

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 757 (7.272)

Kufstein: 561 (5.219)

Schwaz: 490 (5.670)

Lienz: 372 (1.808)

Innsbruck: 429 (5.474)

Imst: 254 (2.296)

Kitzbühel: 205 (2.127)

Reutte: 110 (736)

Landeck: 180 (2.116)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 6. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 323 (-28 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 67 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 59 Normalstation, 36 Intensivstation

Kufstein: 43 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 16 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 38 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 21 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 32 Normalstation, 9 Intensivstation

Lienz: 35 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation.

+++ Update, 7. November 8:30 +++

263 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 263 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 36.198

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 472

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.479

Zahl der genesenen Personen: 32.344

Zahl der verstorbenen Personen: 375

Zahl der getesteten Personen: 235.412

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 419.046

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Sonntag, 6. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.247.511

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 701 (7.269)

Kufstein: 573 (5.156)

Schwaz: 518 (5.606)

Lienz: 441 (1.727)

Innsbruck: 449 (5.420)

Imst: 283 (2.246)

Kitzbühel: 204 (2.103)

Reutte: 104 (732)

Landeck: 206 (2.082)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 6. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 351 (+16 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 69 (+2 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 65 Normalstation, 36 Intensivstation

Kufstein: 53 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 16 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 44 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 20 Normalstation, 5 Intensivstation

Zams: 32 Normalstation, 9 Intensivstation

Lienz: 37 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Ergebnisse der Massentests gibt es hier.



+++ Update, 6. Dezember 8:30 +++

362 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 362 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 35.935

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 518

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.689

Zahl der genesenen Personen: 31.872

Zahl der verstorbenen Personen: 374

Zahl der getesteten Personen: 234.905

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 417.848

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Samstag, 5. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.229.393

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 753 (7.168)

Kufstein: 646 (5.057)

Schwaz: 517 (5.557)

Lienz: 513 (1.625)

Innsbruck: 436 (5.394)

Imst: 290 (2.219)

Kitzbühel: 227 (2.071)

Reutte: 120 (699)

Landeck: 187 (2.079)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 6. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 335 (+6 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 67 (-1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 60 Normalstation, 36 Intensivstation

Kufstein: 48 Normalstation, 5 Intensivstation

Schwaz: 20 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 43 Normalstation, 4 Intensivstation

St. Johann: 19 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 29 Normalstation, 8 Intensivstation

Lienz: 36 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Die aktuellen Ergebnisse zu Tirol testet finden sich hier.



+++ Update, 5. November 8:30 +++

397 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 397 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 35.573

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 452

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 8

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.848

Zahl der genesenen Personen: 31.354

Zahl der verstorbenen Personen: 371

Zahl der getesteten Personen: 234.172

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 416.176

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Freitag, 4. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.209.340

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 778 (7.056)

Kufstein: 714 (4.938)

Schwaz: 542 (5.489)

Lienz: 504 (1.556)

Innsbruck: 499 (5.311)

Imst: 303 (2.189)

Kitzbühel: 215 (2.028)

Reutte: 128 (685)

Landeck: 163 (2.080)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 5. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 329 (-24 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 68 (-6 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 57 Normalstation, 38 Intensivstation

Kufstein: 44 Normalstation, 5 Intensivstation

Schwaz: 17 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 42 Normalstation, 4 Intensivstation

St. Johann: 21 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 29 Normalstation, 8 Intensivstation

Lienz: 38 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Die Ergebnisse und Infos zu Tirol testet



+++ Update, 4. November 8:30 +++

300 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 300 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 35.176

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 709

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 7

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.911

Zahl der genesenen Personen: 30.902

Zahl der verstorbenen Personen: 363

Zahl der getesteten Personen: 233.377

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 413.610

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Donnerstag, 3. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.180.666

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 803 (6.947)

Kufstein: 735 (4.854)

Schwaz: 555 (5.414)

Lienz: 571 (1.490)

Innsbruck: 500 (5.251)

Imst: 256 (2.188)

Kitzbühel: 207 (2.028)

Reutte: 136 (663)

Landeck: 146 (2.064)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 4. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 353 (-18 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 74 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 53 Normalstation, 39 Intensivstation

Kufstein: 43 Normalstation, 8 Intensivstation

Schwaz: 20 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 50 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 23 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 28 Normalstation, 9 Intensivstation

Lienz: 43 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 3. November 8:30 +++

351 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 351 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 34.876

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 491

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 9

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.327

Zahl der genesenen Personen: 30.193

Zahl der verstorbenen Personen: 356

Zahl der getesteten Personen: 232.683

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 411.394

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Mittwoch, 2. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.149.372

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 985 (6.704)

Kufstein: 760 (4.774)

Schwaz: 619 (5.306)

Lienz: 606 (1.423)

Innsbruck: 545 (5.169)

Imst: 275 (2.140)

Kitzbühel: 236 (1.981)

Reutte: 147 (649)

Landeck: 154 (2.040)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 3. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 371 (-6 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 76 (-5 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 56 Normalstation, 41 Intensivstation

Kufstein: 47 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 19 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 53 Normalstation, 4 Intensivstation

St. Johann: 22 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 32 Normalstation, 9 Intensivstation

Lienz: 47 Normalstation, 7 Intensivstation

Natters: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 2. November 13:30 +++

23 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 24 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 34.548

29.762 Personen sind wieder genesen

4.475 Personen sind aktuell aktiv positiv

Die Zahl der am Coronavirus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen liegt aktuell bei 347

+++ Update, 2. November 8:30 +++

332 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 332 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 34.525

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 562

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 10

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.476

Zahl der genesenen Personen: 29.702

Zahl der verstorbenen Personen: 347

Zahl der getesteten Personen: 231.875

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 408.193

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Dienstag, 1. Dezember 2020, 9.30 Uhr): 3.121.510

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.039 (6.572)

Kufstein: 769 (4.721)

Schwaz: 664 (5.213)

Lienz: 618 (1.368)

Innsbruck: 554 (5.107)

Imst: 318 (2.078)

Kitzbühel: 214 (1.978)

Reutte: 150 (638)

Landeck: 148 (2.020)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 2. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 377 (-25 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 81 (+7 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 63 Normalstation, 42 Intensivstation

Kufstein: 43 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 21 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 49 Normalstation, 6 Intensivstation

St. Johann: 25 Normalstation, 5 Intensivstation

Zams: 28 Normalstation, 10 Intensivstation

Lienz: 45 Normalstation, 7 Intensivstation

Natters: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 1. November 13:30 +++

24 positive Testergebnisse seit heute früh



Seit heute früh gibt es 24 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 34.217

29.187 Personen sind wieder genesen

4.692 Personen sind aktuell aktiv positiv

Seit heute früh ist eine weitere Person an Covid19 verstorben. Die Zahl der am Coronavirus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen erhöht sich nun auf 338.

+++ Update, 1. Dezember 8:30 +++

383 positive Testergebnisse seit gestern früh



Seit gestern früh gibt es 383 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 34.193

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 660

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 9

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.716

Zahl der genesenen Personen: 29.140

Zahl der verstorbenen Personen: 337

Zahl der getesteten Personen: 231.121

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 405.935

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Montag, 30. November, 9.30 Uhr): 3.098.318

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.104 (6.431)

Kufstein: 818 (4.638)

Schwaz: 700 (5.124)

Innsbruck: 581 (5.048)

Lienz: 669 (1.288)

Imst: 328 (2.045)

Kitzbühel: 215 (1.937)

Reutte: 162 (617)

Landeck: 137 (2.005)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen(Stand: Dienstag, 1. Dezember 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 402 ( -6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 74 ( -1 im Vergleich zu gestern, Montag), auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 78 Normalstation, 40 Intensivstation

Kufstein: 52 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 21 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 49 Normalstation, 7 Intensivstation

St. Johann: 25 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 34 Normalstation, 9 Intensivstation

Lienz: 50 Normalstation, 7 Intensivstation

Natters: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 30. November 18:30 +++

139 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 139 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 33.949

28.585 Personen sind wieder genesen

5.034 Personen sind aktuell aktiv positiv

Seit heute früh sind zwei weitere Personen an Covid19 verstorben. Die Zahl der am Coronavirus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen erhöht sich nun auf 330.

+++ Update, 30. November 13:30 +++

25 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 25 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 33.835

28.528 Personen sind wieder genesen

4.977 Personen sind aktuell aktiv positiv

Seit heute früh sind zwei weitere Personen an Covid19 verstorben. Die Zahl der am Coronavirus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen erhöht sich nun auf 330.

+++ Update, 30. November 8:30 +++

268 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 268 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 33.810

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 640

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.002

Zahl der genesenen Personen: 28.480

Zahl der verstorbenen Personen: 328

Zahl der getesteten Personen: 230.277

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 403.494

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Sonntag, 29. November, 9.30 Uhr): 3.083.264

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.159 (6.284)

Kufstein: 886 (4.525)

Schwaz: 799 (4.967)

Innsbruck: 606 (4.972)

Lienz: 684 (1.219)

Imst: 332 (2.009)

Kitzbühel: 225 (1.904)

Reutte: 157 (616)

Landeck: 144 (1.977)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen(Stand: Montag, 30. November, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 408 (+20 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 75 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag), auf der Intensivstation

Innsbruck: 74 Normalstation, 40 Intensivstation

Kufstein: 56 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 25 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 51 Normalstation, 6 Intensivstation

St. Johann: 27 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 33 Normalstation, 9 Intensivstation

Lienz: 46 Normalstation, 8 Intensivstation

Natters: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 29. November 8:30 +++

293 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 293 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 33.542

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 679

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.378

Zahl der genesenen Personen: 27.840

Zahl der verstorbenen Personen: 324

Zahl der getesteten Personen: 229.632

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 402.018

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Sonntag, 29. November, 9.30 Uhr): 3.083.264

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.224 (6.160)

Kufstein: 1.017 (4.375)

Schwaz: 866 (4.867)

Innsbruck: 661 (4.891)

Lienz: 658 (1.169)

Imst: 387 (1.937)

Kitzbühel: 250 (1.862)

Reutte: 170 (595)

Landeck: 136 (1.977)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 29. November, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 388 (+10 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 72 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag), auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 70 Normalstation, 38 Intensivstation

Kufstein: 53 Normalstation, 7 Intensivstation

Schwaz: 23 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 46 Normalstation, 6 Intensivstation

St. Johann: 28 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 34 Normalstation, 9 Intensivstation

Lienz: 43 Normalstation, 7 Intensivstation

Natters: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 28. November 18:30 +++

146 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 146 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 33.395

27.640 Personen sind wieder genesen

5.431 Personen sind aktuell aktiv positiv

Seit heute früh sind zwei weitere Personen am Coronavirus verstorben. Somit hat sich die Zahl nun auf 324 Verstorbene erhöht.

+++ Update, 28. November 13:30 +++

65 positive Testergebnisse seit heute früh



Seit heute früh gibt es 65neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 33.314

27.269 Personen sind wieder genesen

5.723 Personen sind aktuell aktiv positiv

Die Zahl der am Coronavirus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen: 322.

+++ Update, 28. November 8:30 +++

509 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 509 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 33.249

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 981

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 10

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.766

Zahl der genesenen Personen: 27.161

Zahl der verstorbenen Personen: 322

Zahl der getesteten Personen: 229.052

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 400.339

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Samstag, 28. November, 9.30 Uhr): 3.061.067

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.354 (5.972)

Kufstein: 1.101 (4.252)

Schwaz: 992 (4.704)

Innsbruck: 683 (4.829)

Lienz: 664 (1.093)

Imst: 369 (1.936)

Kitzbühel: 269 (1.824)

Reutte: 190 (568)

Landeck: 136 (1.976)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 28. November, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 378 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 71 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag), auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 68 Normalstation, 39 Intensivstation

Kufstein: 52 Normalstation, 6 Intensivstation

Schwaz: 24 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 44 Normalstation, 6 Intensivstation

St. Johann: 25 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 32 Normalstation, 9 Intensivstation

Lienz: 42 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 27. November 18:30 +++

304 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 304 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 33.044

26.772 Personen sind wieder genesen

5.960 Personen sind aktuell aktiv positiv

Die Zahl der am Coronavirus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen: 312.

+++ Update, 27. November 13:30 +++

159 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 159 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 32.899

26.179 Personen sind wieder genesen

6.408 Personen sind aktuell aktiv positiv

Die Zahl der am Coronavirus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen: 312.

+++ Update, 27. November 8:30 +++

461 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 461 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 32.740

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 728

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 19

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 6.248

Zahl der genesenen Personen: 26.180

Zahl der verstorbenen Personen: 312

Zahl der getesteten Personen: 228.041

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 397.563

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Donnerstag, 26. November, 9.30 Uhr): 2.993.814

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.457 (5.781)

Schwaz: 1.245 (4.382)

Kufstein: 1.142 (4.124)

Innsbruck: 726 (4.738)

Lienz: 596 (1.047)

Imst: 425 (1.840)

Kitzbühel: 285 (1.783)

Reutte: 201 (546)

Landeck: 164 (1.932)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung (Stand: Freitag, 27. November, 10 Uhr)377 (-15 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 70 (-3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 72 Normalstation, 38 Intensivstation

Kufstein: 54 Normalstation, 7 Intensivstation

Schwaz: 24 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 42 Normalstation, 5 Intensivstation

St. Johann: 22 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 31 Normalstation, 9 Intensivstation

Lienz: 43 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 26. November 18:30 +++

229 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 229 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 32.508

25.940 Personen sind wieder genesen

6.265Personen sind aktuell aktiv positiv

Die Zahl der am Coronavirus Verstorbenen ist seit heute früh auf 303 gestiegen.

+++ Update, 26. November 13:30 +++

49 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 49 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 32.328

25.556 Personen sind wieder genesen

6.479 Personen sind aktuell aktiv positiv

Die Zahl der am Coronavirus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen: 293.

+++ Update, 26. November 8:30 +++

571 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 571 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 32.279

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 716

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 15

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 6.534

Zahl der genesenen Personen: 25.452

Zahl der verstorbenen Personen: 293

Zahl der getesteten Personen: 227.219

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 394.934

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Donnerstag, 26. November 2020, 9.30 Uhr): 2.993.814

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.501 (5.626)

Schwaz: 1.335 (4.229)

Kufstein: 1.180 (3.989)

Innsbruck: 734 (4.673)

Lienz: 617 (991)

Imst: 464 (1.776)

Kitzbühel: 318 (1.722)

Reutte: 209 (523)

Landeck: 171 (1.917)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 26. November 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 392 (-28 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 73 (+ 3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 74 Normalstation, 35 Intensivstation

Kufstein: 54 Normalstation, 8 Intensivstation

Schwaz: 31 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 41 Normalstation, 7 Intensivstation

St. Johann: 23 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 37 Normalstation, 9 Intensivstation

Lienz: 39 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 25. November 13:30 +++

82 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 82 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 31.790

24.787 Personen sind wieder genesen

6.725Personen sind aktuell aktiv positiv

Die Zahl der am Coronavirus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen: 278.

+++ Update, 25. November 8:30 +++

629 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 629 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 31.708

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 621

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 6

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 6.694

Zahl der genesenen Personen: 24.736

Zahl der verstorbenen Personen: 278

Zahl der getesteten Personen: 226.121

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 391.622

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Mittwoch, 25. November 2020, 9.30 Uhr): 2.960.496

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.519 (5.451)

Schwaz: 1.377 (4.112)

Kufstein: 1.182 (3.882)

Innsbruck: 812 (4.534)

Lienz: 622 (929)

Imst: 474 (1.735)

Kitzbühel: 332 (1.675)

Reutte: 190 (515)

Landeck: 182 (1.897)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 25. November 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 420 (-12 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 70 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 78 Normalstation, 35 Intensivstation

Kufstein: 56 Normalstation, 8 Intensivstation

Schwaz: 40 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 44 Normalstation, 6 Intensivstation

St. Johann: 29 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 41 Normalstation, 9 Intensivstation

Lienz: 41 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

"Der Reproduktionsfaktor (R-Wert) ist derzeit im Sinken und liegt tirolweit bei 0,8 – vor knapp zwei Wochen lag dieser noch bei 1,37. Dies ist als vorsichtig positives Zeichen zu werten, auch wenn die Fallzahlen derzeit nach wie vor auf hohem Niveau sind.“ (Elmar Rizzoli vom CORONA-Einsatzstab des Landes Tirol)

+++ Update, 24. November 18:30 +++

313 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 313 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 31.392

24.534 Personen sind wieder genesen

6.586 Personen sind aktuell aktiv positiv

Die Zahl der am Coronavirus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen: 272.

+++ Update, 24. November 13:30 +++

110 positive Testergebnisse seit heute früh



Seit heute früh gibt es 110neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 31.189

24.187 Personen sind wieder genesen

6.730 Personen sind aktuell aktiv positiv

Die Zahl der am Coronavirus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen: 272.

+++ Update, 24. November 8:30 +++

633 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 633 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 31.079

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 697

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 17

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 6.692

Zahl der genesenen Personen: 24.115

Zahl der verstorbenen Personen: 272

Zahl der getesteten Personen: 224.823

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 388.066

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Dienstag, 24. November 2020, 9.30 Uhr): 2.929.927

Bezirkszahlen im Überblick: (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.550 (5.295)

Schwaz: 1.395 (3.998)

Kufstein: 1.144 (3.781)

Innsbruck: 832 (4.453)

Imst: 510 (1.660)

Lienz: 539 (901)

Kitzbühel: 366 (1.622)

Reutte: 177 (512)

Landeck: 174 (1.887)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 24. November 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 432 (-21 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 70 (+3 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 82 Normalstation, 39 Intensivstation

Kufstein: 65 Normalstation, 7 Intensivstation

Schwaz: 37 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 47 Normalstation, 5 Intensivstation

St. Johann: 29 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 40 Normalstation, 8 Intensivstation

Lienz: 39 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 23. November 18:30 +++

259 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 259 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 30.705

23.754 Personen sind wieder genesen

6.685 Personen sind aktuell aktiv positiv

Seit heute früh sind 11 weitere Personen am Coronavirus verstorben. Seit Beginn der Pandemie sind somit 266 Personen verstorben.

+++ Update, 23. November 13:30 +++

124 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 124 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 30.570

23.452 Personen sind wieder genesen

6.863 Personen sind aktuell aktiv positiv

Die Zahl der am Coronavirus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen: 255.

+++ Update, 23. November 8:30 +++

323 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 323 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 30.446

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 690

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 6.773

Zahl der genesenen Personen: 23.418

Zahl der verstorbenen Personen: 255

Zahl der getesteten Personen: 223.288

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 384.230

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Montag, 23. November 2020, 9.30 Uhr): 2.901.857

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.557 (5.150)

Schwaz: 1.411 (3.872)

Kufstein: 1.215 (3.626)

Innsbruck: 804 (4.395)

Imst: 487 (1.655)

Lienz: 534 (808)

Kitzbühel: 397 (1.554)

Reutte: 221 (450)

Landeck: 186 (1.855)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 23. November 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 452 und ein Kind (+20 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 67 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation

Innsbruck: 86 Normalstation, 36 Intensivstation

Kufstein: 73 Normalstation, 7 Intensivstation

Schwaz: 42 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 48 Normalstation, 5 Intensivstation

St. Johann: 26 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 41 Normalstation, 7 Intensivstation

Lienz: 41 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 22. November 18:30 +++

138 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 138 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 30.261

22.984 Personen sind wieder genesen

7.023 Personen sind aktuell aktiv positiv

Seit heute früh sind drei weitere Personen am Coronavirus verstorben. Somit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen auf 254.

+++ Update, 22. November 13:30 +++

18 positive Testergebnisse seit heute früh

Seit heute früh gibt es 18 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 30.141

22.816 Personen sind wieder genesen

7.071 Personen sind aktuell aktiv positiv

Seit heute früh sind drei weitere Personen am Coronavirus verstorben. Somit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen auf 254.

+++ Update, 22. November 8:30 +++

575 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 575 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 30.123

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 790

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 7.144

Zahl der genesenen Personen: 22.728

Zahl der verstorbenen Personen: 251

Zahl der getesteten Personen: 222.477

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 382.560

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand: Samstag, 21. November 2020, 9.30 Uhr): 2.851.604

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.653 (4.978)

Schwaz: 1.508 (3.731)

Kufstein: 1.269 (3.499)

Innsbruck: 810 (4.333)

Imst: 558 (1.561)

Lienz: 534 (808)

Kitzbühel: 408 (1.512)

Reutte: 213 (449)

Landeck: 184 (1.852)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 22. November 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 433 (+6 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 64 (-2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 81 Normalstation, 37 Intensivstation

Kufstein: 63 Normalstation, 5 Intensivstation

Schwaz: 45 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 48 Normalstation, 5 Intensivstation

St. Johann: 27 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 37 Normalstation, 7 Intensivstation

Lienz: 40 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

[/list]