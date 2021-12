TIROL. Seit den ersten Coronafällen in Tirol hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus laufend verändert.



+++ Update, 29. Dezember 8:30 +++

481 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 481 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 120.442

115.836 Personen sind wieder genesen

3.804 Personen sind aktuell aktiv positiv

Seit gestern früh ist eine weitere Person an Covid-19 verstorben. Somit sind es nun 802 Coronatote.

+++ Update, 28. Dezember 8:30 +++

370 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 370

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 324

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.703

Zahl der genesenen Personen: 115.457

Zahl der verstorbenen Personen: 801

Zahl der PCR-getesteten Personen: 515.564

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 256,4

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 166,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Kufstein: 822 (17.971)

Innsbruck-Land: 762 (25.376)

Innsbruck-Stadt: 492 (17.157)

Kitzbühel: 418 (8.784)

Imst: 345 (9.551)

Schwaz: 340 (14.221)

Lienz: 235 (10.527)

Landeck: 198 (6.769)

Reutte: 89 (4.922)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 28. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 125 (-14 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 45 (-6 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 22 Normalstation, 29 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 16 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 27. Dezember 8:30 +++

273 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 273

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 280

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.658

Zahl der genesenen Personen: 115.133

Zahl der verstorbenen Personen: 800

Zahl der PCR-getesteten Personen: 513.603

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 262,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 170,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Kufstein: 785 (17.920)

Innsbruck-Land: 778 (25.292)

Schwaz: 355 (14.173)

Innsbruck-Stadt: 485 (17.118)

Kitzbühel: 417 (8.743)

Imst: 324 (9.542)

Lienz: 252 (10.490)

Landeck: 177 (6.762)

Reutte: 84 (4.917)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 27. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 139 (+6 im Vergleich zu gestern, Sonntag) davon 51 (+2 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 25 Normalstation, 29 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

Informationen zur Entwicklung der Omikronfälle in Tirol

Es wird mitgeteilt, dass nach derzeitigem Kenntnisstand ein weiteres positives Covid-Testergebnis in Tirol vorliegt, das der neuen Virusmutation B.1.1.529 (Omikron) zuzurechnen ist. Die betroffene Person sowie deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Insgesamt liegen damit derzeit in Tirol 91 Omikron-Fälle vor. Davon gelten aktuell noch 75 als aktiv positiv.

+++ Update, 26. Dezember 8:30 +++

262 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 262

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 343

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.665

Zahl der genesenen Personen: 114.853

Zahl der verstorbenen Personen: 800

Zahl der PCR-getesteten Personen: 511.835

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 264,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 173,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Kufstein: 775 (17.866)

Innsbruck-Land: 782 (25.232)

Schwaz: 391 (14.126)

Innsbruck-Stadt: 482 (17.086)

Kitzbühel: 401 (8.722)

Imst: 331 (9.509)

Lienz: 252 (10.467)

Landeck: 171 (6.754)

Reutte: 79 (4.915)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 26. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 133 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag) davon 49 (+1 im Vergleich zu gestern,Samstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 30 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

Fallzahlen Omikron

Es wird mitgeteilt, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 13 weitere positive Covid-Testergebnisse in Tirol vorliegen, die der neuen Virusmutation B.1.1.529 (Omikron) zuzurechnen sind. Die betroffenen Personen sowie deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Insgesamt liegen damit derzeit in Tirol 90 Omikron-Fälle vor. Davon gelten aktuell noch 78 als aktiv positiv.

+++ Update, 25. Dezember 8:30 +++

244 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 244 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 119.056

114.510 Personen sind wieder genesen

3.746 Personen sind aktuell aktiv positiv

Seit gestern früh sind keine weiteren Personen an Covid-19 verstorben. Somit sind es weiterhin 800 Coronatote.

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Kufstein: 786 (17.810)

Innsbruck-Land: 800 (25.153)

Schwaz: 416 (14.083)

Innsbruck-Stadt: 500 (17.050)

Kitzbühel: 374 (8.690)

Imst: 342 (9.475)

Lienz: 278 (10.433)

Landeck: 169 (6.736)

Reutte: 81 (4.890)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 25. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 131 (-1 im Vergleich zu gestern, Freitag) davon 48 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 31 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 7 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 24. Dezember 8:30 +++

261 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 261

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 495

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.802

Zahl der genesenen Personen: 114.210

Zahl der verstorbenen Personen: 800

Zahl der PCR-getesteten Personen: 508.428

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 276,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 178,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Kufstein: 784 (17.763)

Innsbruck-Land: 804 (25.090)

Schwaz: 424 (14.054)

Innsbruck-Stadt: 489 (17.033)

Kitzbühel: 379 (8.653)

Imst: 345 (9.453)

Lienz: 312 (10.382)

Landeck: 179 (6.716)

Reutte: 85 (4.890)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 24. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 132 (-22 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 47 (-5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 32 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Weiterführende Informationen zu Omikronfällen in Tirol

Es wird mitgeteilt, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 26 weitere positive Covid-Testergebnisse in Tirol vorliegen, die der neuen Virusmutation B.1.1.529 (Omikron) zuzurechnen sind. Die betroffenen Personen sowie Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Insgesamt liegen damit derzeit in Tirol 76 Omikron-Fälle vor. Davon gelten aktuell noch 65 als aktiv positiv.

+++ Update, 23. Dezember 8:30 +++

283 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 283

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 501

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.039

Zahl der genesenen Personen: 113.715

Zahl der verstorbenen Personen: 797

Zahl der PCR-getesteten Personen: 507.051

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 293,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 188,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Kufstein: 807 (17.680)

Innsbruck-Land: 849 (24.990)

Schwaz: 457 (13.992)

Innsbruck-Stadt: 512 (16.968)

Kitzbühel: 399 (8.612)

Imst: 398 (9.381)

Lienz: 348 (10.338)

Landeck: 190 (6.692)

Reutte: 79 (4.886)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 23. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 154 (-5 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) davon 52 (-4 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 35 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Weiterführende Informationen zur Virusvariante Omikron

Es wird mitgeteilt, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 14 weitere positive Covid-Testergebnisse in Tirol vorliegen, die der neuen Virusmutation B.1.1.529 (Omikron) zuzurechnen sind. Die betroffenen Personen sowie Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Insgesamt liegen damit derzeit in Tirol insgesamt 50 Omikron-Fälle vor. Davon gelten aktuell noch 41 als aktiv positiv.

Abwasser-Monitoring: Belastung konstant bis leicht steigend

Nach dem Höhepunkt der jüngsten Corona-Welle Mitte November 2021 sanken die Belastungswerte im SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol während der Wochen bis Mitte Dezember 2021 praktisch gleich schnell wie sie zuvor - ab Mitte Oktober 2021 – binnen kurzer Zeit angestiegen waren. Die Abnahme der Anzahl an Personen im Land Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, wurde in der letzten Woche durch eine Phase ohne weiteres Sinken bzw. mit leicht steigenden Messwerten im Abwasser abgelöst.

+++ Update, 22. Dezember 8:30 +++

331 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 331

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 340

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.258

Zahl der genesenen Personen: 113.214

Zahl der verstorbenen Personen: 796

Zahl der PCR-getesteten Personen: 505.799

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 299,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 204,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Kufstein: 863 (17.584)

Innsbruck-Land: 849 (24.922)

Schwaz: 534 (13.900)

Innsbruck-Stadt: 516 (16.914)

Kitzbühel: 423 (8.548)

Imst: 411 (9.343)

Lienz: 370 (10.292)

Landeck: 206 (6.659)

Reutte: 85 (4.876)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 22. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 159 (-8 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 56 (+2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 29 Normalstation, 35 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 5 Intensivstation

Hochzirl: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 4 Intensivstation



Omikronfälle in Tirol

Es wird mitgeteilt, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 5 weitere positive Covid-Testergebnisse in Tirol vorliegen, die der neuen Virusmutation B.1.1.529 (Omikron) zuzurechnen sind. Die betroffenen Personen sowie Kontaktpersonen befinden sich bereits in Quarantäne. Insgesamt liegen damit derzeit in Tirol insgesamt 36 Omikron-Fälle vor. Davon gelten aktuell noch 28 als aktiv positiv.

+++ Update, 21. Dezember 8:30 +++

332 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 332

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 565

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.269

Zahl der genesenen Personen: 112.874

Zahl der verstorbenen Personen: 794

Zahl der PCR-getesteten Personen: 504.820

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 306,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 215,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Kufstein: 869 (17.514)

Innsbruck-Land: 846 (24.854)

Schwaz: 524 (13.875)

Innsbruck-Stadt: 520 (16.876)

Kitzbühel: 414 (8.515)

Imst: 407 (9.307)

Lienz: 391 (10.252)

Landeck: 200 (6.639)

Reutte: 98 (4.866)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 21. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 167 (-15 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 54 (- 4 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 32 Normalstation, 34 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 4 Intensivstation

Weitere Informationen

Es wird mitgeteilt, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 22 weitere positive Covid-Testergebnisse in Tirol vorliegen, die der neuen Virusmutation B.1.1.529 (Omikron) zuzurechnen sind. Insgesamt liegen damit derzeit in Tirol 31 Omikron-Fälle vor. Davon gelten aktuell noch 24 als aktiv positiv.

+++ Update, 20. Dezember 8:30 +++

84 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 260

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 403

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.507

Zahl der genesenen Personen: 112.309

Zahl der verstorbenen Personen: 789

Zahl der PCR-getesteten Personen: 503.641

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 314,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 231,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 913 (24.716)

Kufstein: 909 (17.404)

Schwaz: 557 (13.813)

Innsbruck-Stadt: 529 (16.814)

Imst: 440 (9.259)

Kitzbühel: 444 (8.459)

Lienz: 412 (10.212)

Landeck: 206 (6.605)

Reutte: 95 (4.853)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 20. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 182 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag) davon 58 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 34 Normalstation, 38 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 5 Intensivstation

Hochzirl: 13Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 23 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 19. Dezember 8:30 +++

322 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 322

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 460

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.650

Zahl der genesenen Personen: 111.906

Zahl der verstorbenen Personen: 789

Zahl der PCR-getesteten Personen: 502.753

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 317,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 243,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 966 (24.623)

Kufstein: 907 (17.351)

Schwaz: 576 (13.766)

Innsbruck-Stadt: 534 (16.774)

Imst: 465 (9.221)

Kitzbühel: 443 (8.413)

Lienz: 429 (10.176)

Landeck: 225 (6.571)

Reutte: 104 (4.837)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 19. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 179 (-4 im Vergleich zu gestern, Samstag) davon 58 (-2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 36 Normalstation, 37 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 5 Intensivstation

Hochzirl: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 25 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 18. Dezember 8:30 +++

334 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 334

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 495

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.788

Zahl der genesenen Personen: 111.446

Zahl der verstorbenen Personen: 789

Zahl der PCR-getesteten Personen: 501.894

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 342,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 271,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.014 (24.507)

Kufstein: 897 (17.282)

Schwaz: 597 (13.713)

Innsbruck-Stadt: 552 (16.732)

Imst: 491 (9.170)

Lienz: 448 (10.129)

Kitzbühel: 428 (8.377)

Landeck: 241 (6.545)

Reutte: 119 (4.817)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 18. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 183 (-14 im Vergleich zu gestern, Freitag) davon 60 (-4 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 35 Normalstation, 37 Intensivstation

Hall: 14 Normalstation, 5 Intensivstation

Hochzirl: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 24 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 17. Dezember 8:30 +++

273 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 273

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 628

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 11

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.949

Zahl der genesenen Personen: 110.951

Zahl der verstorbenen Personen: 789

Zahl der PCR-getesteten Personen: 501.109

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 356,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 276,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.050 (24.386)

Kufstein: 941 (17.180)

Schwaz: 600 (13.663)

Innsbruck-Stadt: 588 (16.669)

Lienz: 466 (10.074)

Imst: 463 (9.170)

Kitzbühel: 445 (8.335)

Landeck: 269 (6.504)

Reutte: 127 (4.797)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 17. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 197 (-18 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 64 (-7 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 35 Normalstation, 38 Intensivstation

Hall: 15 Normalstation, 5 Intensivstation

Hochzirl: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 24 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 16. Dezember 8:30 +++

429 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 429

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 656

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.315

Zahl der genesenen Personen: 110.323

Zahl der verstorbenen Personen: 778

Zahl der PCR-getesteten Personen: 500.309

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 356,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 291,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.130 (24.254)

Kufstein: 982 (17.089)

Schwaz: 641 (13.592)

Innsbruck-Stadt: 625 (16.603)

Lienz: 516 (10.016)

Imst: 505 (9.090)

Kitzbühel: 469 (8.280)

Landeck: 297 (6.460)

Reutte: 149 (4.767)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 16. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 215 (-11 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) davon 71 (+3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 36 Normalstation, 42 Intensivstation

Hall: 17 Normalstation, 5 Intensivstation

Hochzirl: 19 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 6 Intensivstation

Lienz: 19 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 5 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Werte weiter rückläufig

In der vergangenen Woche nahmen die Belastungswerte laut SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring in Tirol weiter ab, wenn auch nicht ganz so stark wie in den beiden Wochen zuvor. Die Anzahl an Personen, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, liegt inzwischen sogar schon etwas unterhalb der Spitzenwerte von März / April 2021. Im Vergleich zu den Maximalwerten der aktuellen Welle vor einigen Wochen liegen die Belastungswerte derzeit nur mehr bei einem Viertel davon.

+++ Update, 15. Dezmber 8:30 +++

496 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 496

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 683

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.542

Zahl der genesenen Personen: 109.667

Zahl der verstorbenen Personen: 778

Zahl der PCR-getesteten Personen: 499.412

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 378,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 312,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.172 (24.123)

Kufstein: 1.003 (16.983)

Schwaz: 697 (13.508)

Innsbruck-Stadt: 644 (16.520)

Imst: 537 (9.008)

Lienz: 514 (9.971)

Kitzbühel: 487 (8.219)

Landeck: 322 (6.424)

Reutte: 162 (4.741)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 15. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 226 (-12 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 68 (-4 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 39 Normalstation, 42 Intensivstation

Hall: 21 Normalstation, 5 Intensivstation

Hochzirl: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 20 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 14. Dezember 8:30 +++

311 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 311

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 787

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.734

Zahl der genesenen Personen: 108.984

Zahl der verstorbenen Personen: 773

Zahl der PCR-getesteten Personen: 497.671

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 409,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 333,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.236 (23.941)

Kufstein: 1.034 (16.870)

Schwaz: 737 (13.410)

Innsbruck-Stadt: 677 (16.436)

Kitzbühel: 523 (8.142)

Lienz: 523 (9.911)

Imst: 473 (9.007)

Landeck: 346 (6.386)

Reutte: 184 (4.711)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 14. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 238 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 72 (+2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 39 Normalstation, 43 Intensivstation

Hall: 24 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 16 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 23 Normalstation, 6 Intensivstation

Lienz: 21 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 14 Normalstation, 5 Intensivstation



+++ Update, 13. Dezember 8:30 +++

281 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 281

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 827

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 6.213

Zahl der genesenen Personen: 108.197

Zahl der verstorbenen Personen: 770

Zahl der PCR-getesteten Personen: 497.671

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 444,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 348,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.361 (23.762)

Kufstein: 1.088 (16.760)

Schwaz: 805 (13.313)

Innsbruck-Stadt: 733 (16.345)

Kitzbühel: 567 (8.067)

Lienz: 565 (9.835)

Imst: 510 (8.932)

Landeck: 362 (6.345)

Reutte: 222 (4.668)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 13. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 240 (+6 im Vergleich zu gestern, Sonntag) davon 70 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 40 Normalstation, 41 Intensivstation

Hall: 22 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 24 Normalstation, 6 Intensivstation

Lienz: 20 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 14 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 12. Dezember 8:30 +++

318 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 318

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 931

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 6.760

Zahl der genesenen Personen: 107.370

Zahl der verstorbenen Personen: 769

Zahl der PCR-getesteten Personen: 496.990

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 456,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 367,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.496 (23.563)

Kufstein: 1.167 (16.626)

Schwaz: 847 (13.227)

Innsbruck-Stadt: 795 (16.256)

Imst: 613 (8.808)

Lienz: 604 (9.781)

Kitzbühel: 595 (8.004)

Landeck: 401 (6.296)

Reutte: 240 (4.642)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 12. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 234 (+8 im Vergleich zu gestern, Samstag) davon 67 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 39 Normalstation, 40 Intensivstation

Hall: 20 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 22 Normalstation, 6 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 14 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 11. Dezember 8:30 +++

447 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 447

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 939

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 7.375

Zahl der genesenen Personen: 106.439

Zahl der verstorbenen Personen: 767

Zahl der PCR-getesteten Personen: 496.402

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 493,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 381,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.672 (23.323)

Kufstein: 1.259 (16.485)

Schwaz: 915 (13.116)

Innsbruck-Stadt: 882 (16.132)

Imst: 659 (8.736)

Kitzbühel: 640 (7.931)

Lienz: 637 (9.704)

Landeck: 418 (6.260)

Reutte: 292 (4.585)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 11. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 226 (-27 im Vergleich zu gestern, Freitag) davon 67 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 35 Normalstation, 41 Intensivstation

Hall: 22 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 6 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 10. Dezember 8:30 +++

497 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 497

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.079

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 7.870

Zahl der genesenen Personen: 105.500

Zahl der verstorbenen Personen: 764

Zahl der PCR-getesteten Personen: 495.683

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 536,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 432,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.788 (23.118)

Kufstein: 1.308 (16.346)

Schwaz: 971 (12.980)

Innsbruck-Stadt: 899 (16.058)

Imst: 733 (8.640)

Kitzbühel: 708 (7.830)

Lienz: 689 (9.613)

Landeck: 444 (6.210)

Reutte: 329 (4.538)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 10. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 253 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 66 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 45 Normalstation, 39 Intensivstation

Hall: 26 Normalstation, 5 Intensivstation

Hochzirl: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 24 Normalstation, 6 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 18 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 14 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 9. Dezember 8:30 +++

448 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 448

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.220

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 8.457

Zahl der genesenen Personen: 104.421

Zahl der verstorbenen Personen: 759

Zahl der PCR-getesteten Personen: 495.039

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 581,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 482,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen; Bezirks- und Gemeindezuordnungen befinden sich laufend in behördlicher Abklärung)

Innsbruck-Land: 1.975 (22.833)

Kufstein: 1.408 (16.171)

Schwaz: 1.062 (12.836)

Innsbruck-Stadt: 942 (15.967)

Imst: 786 (8.528)

Kitzbühel: 733 (7.743)

Lienz: 719 (9.513)

Landeck: 459 (6.175)

Reutte: 373 (4.488)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 254 (-3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) davon 68 (+3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 42 Normalstation, 39 Intensivstation

Hall: 26 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 27 Normalstation, 7 Intensivstation

Lienz: 21 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 21 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 5 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Entspannung

Seit den Maximalwerten, die im SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol Mitte November 2021 gemessen wurden, hat sich die Lage nun deutlich entspannt. Nach den ersten Anzeichen dafür vor rund zwei Wochen hat sich diese Entwicklung bis zum aktuellen Zeitpunkt weitestgehend fortgesetzt und die Anzahl an Personen, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, ist inzwischen stark gesunken. Die Spitzenwerte der dritten Welle vom November 2020 werden wieder klar unterschritten: Aktuell wird die Hälfte der SARS-CoV-2-Belastung der damaligen Spitzenwerte gemessen. Zum weiteren Vergleich: Die aktuellen Werte liegen noch knapp über der Spitze der vierten Welle von März/April 2021.

+++ Update, 8. Dezember 8:30 +++

633 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 633

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.193

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 9.232

Zahl der genesenen Personen: 103.201

Zahl der verstorbenen Personen: 756

Zahl der PCR-getesteten Personen: 494.245

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 651,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 535,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.199 (22.538)

Kufstein: 1.556 (15.935)

Schwaz: 1.105 (12.715)

Innsbruck-Stadt: 1.048 (15.813)

Imst: 857 (8.437)

Lienz: 788 (9.405)

Kitzbühel: 764 (7.668)

Landeck: 490 (6.104)

Reutte: 424 (4.421)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 8. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 257 (-8 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 65 (-5 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 41 Normalstation, 37 Intensivstation

Hall: 25 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 25 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 25 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 18 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 7. Dezember 8:30 +++

514 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 514

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.502

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 9.795

Zahl der genesenen Personen: 102.008

Zahl der verstorbenen Personen: 753

Zahl der PCR-getesteten Personen: 493.495

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 716,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 581,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.326 (22.254)

Kufstein: 1.651 (15.726)

Schwaz: 1.201 (12.564)

Innsbruck-Stadt: 1.137 (15.652)

Imst: 897 (8.337)

Lienz: 867 (9.280)

Kitzbühel: 777 (7.586)

Landeck: 493 (6.066)

Reutte: 443 (4.379)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 7. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 265 (-27 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 70 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 40 Normalstation, 39 Intensivstation

Hall: 27 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 25 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 7 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstationa, 1 Intensivstation

Schwaz: 21 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 5 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 6. Dezember 8:30 +++

459 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 459

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.068

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 10.786

Zahl der genesenen Personen: 100.506

Zahl der verstorbenen Personen: 750

Zahl der PCR-getesteten Personen: 492.771

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 754,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 618,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.538 (21.925)

Kufstein: 1.853 (15.445)

Innsbruck-Stadt: 1.332 (15.397)

Schwaz: 1.316 (12.385)

Imst: 973 (8.218)

Lienz: 947 (9.142)

Kitzbühel: 820 (7.504)

Landeck: 526 (6.001)

Reutte: 479 (4.329)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 6. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 292 (+14 im Vergleich zu gestern, Sonntag) davon 70 (+6 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 42 Normalstation, 40 Intensivstation

Hall: 30 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 26 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 26 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 28 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 5 Intensivstation

Zams: 19 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 5. Dezember 8:30 +++

557 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 557

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.225

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 11.396

Zahl der genesenen Personen: 99.438

Zahl der verstorbenen Personen: 749

Zahl der PCR-getesteten Personen: 491.794

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 814,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 667,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.685 (21.656)

Kufstein: 1.924 (15.282)

Schwaz: 1.393 (12.262)

Innsbruck-Stadt: 1.379 (15.294)

Imst: 1.045 (8.124)

Lienz: 1.044 (9.022)

Kitzbühel: 851 (7.425)

Landeck: 550 (5.943)

Reutte: 520 (4.269)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 5. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 278 (+17 im Vergleich zu gestern, Samstag) davon 64 (-3 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 39 Normalstation, 37 Intensivstation

Hall: 29 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 27 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 28 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 26 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 19 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 4. Dezember 8:30 +++

812 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 812

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.151

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 12.067

Zahl der genesenen Personen: 98.213

Zahl der verstorbenen Personen: 746

Zahl der PCR-getesteten Personen: 491.029

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 873,4

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 724,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.842 (21.383)

Kufstein: 2.008 (15.108)

Innsbruck-Stadt: 1.540 (15.078)

Schwaz: 1.450 (12.116)

Lienz: 1.127 (8.890)

Imst: 1.097 (8.038)

Kitzbühel: 871 (7.346)

Landeck: 587 (5.872)

Reutte: 541 (4.221)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 4. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 261 (-18 im Vergleich zu gestern, Freitag) davon 67 (-2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 36 Normalstation, 39 Intensivstation

Hall: 27 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 24 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 21 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 25 Normalstation, 4 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 5 Intensivstation



+++ Update, 3. Dezember 8:30 +++

775 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 775

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.140

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 9

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 12.407

Zahl der genesenen Personen: 97.062

Zahl der verstorbenen Personen: 745

Zahl der PCR-getesteten Personen: 490.048

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 957,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 786,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.931 (21.104)

Kufstein: 2.083 (14.913)

Innsbruck-Stadt: 1.662 (14.881)

Schwaz: 1.488 (11.978)

Lienz: 1.173 (8.775)

Imst: 1.071 (7.985)

Kitzbühel: 847 (7.281)

Landeck: 584 (5.828)

Reutte: 564 (4.158)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 3. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 279 (+1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 69 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 43 Normalstation, 40 Intensivstation

Hall: 27 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 26 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 27 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 14 Normalstation, 7 Intensivstation



+++ Update, 2. Dezember 8:30 +++

714 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 714

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.123

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 13

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 12.781

Zahl der genesenen Personen: 95.922

Zahl der verstorbenen Personen: 736

Zahl der PCR-getesteten Personen: 489.009

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.074,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 854,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.994 (20.890)

Kufstein: 2.111 (14.737)

Innsbruck-Stadt: 1.791 (14.653)

Schwaz: 1.544 (11.843)

Lienz: 1.227 (8.648)

Imst: 1.088 (7.898)

Kitzbühel: 839 (7.224)

Reutte: 596 (4.093)

Landeck: 584 (5.782)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 2. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 278 (-5 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) davon 71 (+3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 43 Normalstation, 39 Intensivstation

Hall: 27 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 26 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 26 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 21 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 19 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 8 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Anzeichen für leichte Entspannung setzen sich fort

Nachdem ab Mitte Oktober 2021 ein starker Anstieg der Anzahl an Personen, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, beobachtet werden musste, erreichten die Belastungswerte im SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol vor zwei Wochen ein neues Maximum. Seither zeigen sich erste Anzeichen eines Rückgangs. Es ist dennoch zu früh von einer klaren Entspannung zu sprechen, denn die Abwasserwerte liegen nach wie vor im Bereich der Spitzenwerte der dritten Welle, die im November 2020 zu verzeichnen waren.

+++ Update, 1. Dezember 8:30 +++

971 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 971

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.363

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 13.203

Zahl der genesenen Personen: 94.799

Zahl der verstorbenen Personen: 723

Zahl der PCR-getesteten Personen: 488.339

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.124,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 894,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.069 (20.643)

Kufstein: 2.217 (14.487)

Innsbruck-Stadt: 1.921 (14.461)

Schwaz: 1.513 (11.753)

Lienz: 1.265 (8.543)

Imst: 1.113 (7.828)

Kitzbühel: 873 (7.146)

Reutte: 630 (4.036)

Landeck: 595 (5.748)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 1. Dezember 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 283 (-21 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 68 (+2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 50 Normalstation, 38 Intensivstation

Hall: 26 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 22 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 29 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte:8 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 25 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 7 Intensivstation

+++ Update, 30. November 8:30 +++

946 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 946

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.236

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 13.599

Zahl der genesenen Personen: 93.436

Zahl der verstorbenen Personen: 719

Zahl der PCR-getesteten Personen: 487.180

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.196,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 936,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.080 (20.388)

Kufstein: 2.317 (14.250)

Innsbruck-Stadt: 2.060 (14.213)

Schwaz: 1.525 (11.615)

Lienz: 1.310 (8.432)

Imst: 1.142 (7.702)

Kitzbühel: 875 (7.057)

Reutte: 674 (3.957)

Landeck: 604 (5.675)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 30. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 304 (-13 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 66 (+4 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 53 Normalstation, 38 Intensivstation

Hall: 26 Normalstation, 6 Intensivstation

Hochzirl: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 29 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 30 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte:10 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 26 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 22 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 19 Normalstation, 6 Intensivstation

+++ Update, 29. November 8:30 +++

942 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 942

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.624

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 13.893

Zahl der genesenen Personen: 92.200

Zahl der verstorbenen Personen: 715

Zahl der PCR-getesteten Personen: 485.787

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.259,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 979,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.104 (20.114)

Kufstein: 2.392 (14.040)

Innsbruck-Stadt: 2.040 (14.104)

Schwaz: 1.553 (11.464)

Lienz: 1.388 (8.276)

Imst: 1.154 (7.610)

Kitzbühel: 907 (6.965)

Reutte: 706 (3.886)

Landeck: 630 (5.605)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 29. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 317 (+31 im Vergleich zu gestern, Sonntag) davon 62 (+6 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 57 Normalstation, 35 Intensivstation

Hall: 30 Normalstation, 5 Intensivstation

Hochzirl: 16 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 33 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 34 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte:13 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 23 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 22 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 20 Normalstation, 6 Intensivstation

+++ Update, 28. November 8:30 +++

980 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 980

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 807

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 14.575

Zahl der genesenen Personen: 90.576

Zahl der verstorbenen Personen: 715

Zahl der PCR-getesteten Personen: 484.143

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.332,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.029,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.256 (19.735)

Kufstein: 2.425 (13.836)

Innsbruck-Stadt: 2.124 (13.924)

Schwaz: 1.564 (11.317)

Lienz: 1.496 (8.086)

Imst: 1.240 (7.445)

Kitzbühel: 1.004 (6.796)

Reutte: 809 (3.740)

Landeck: 637 (5.563)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 28. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 286 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag) davon 56 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 52 Normalstation, 34 Intensivstation

Hall: 29 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 31 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 31 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte:13 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 23 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 17 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 27. November 8:30 +++

1.101 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.101

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.484

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 14.402

Zahl der genesenen Personen: 89.769

Zahl der verstorbenen Personen: 715

Zahl der PCR-getesteten Personen: 483.070

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.363,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.050,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.182 (19.563)

Kufstein: 2.378 (13.725)

Innsbruck-Stadt: 2.075 (13.841)

Schwaz: 1.543 (11.215)

Lienz: 1.503 (7.996)

Imst: 1.253 (7.357)

Kitzbühel: 1.012 (6.714)

Reutte: 818 (3.682)

Landeck: 619 (5.542)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 27. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 284 (+11 im Vergleich zu gestern, Freitag) davon 55 (+8 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 56 Normalstation, 32 Intensivstation

Hall: 28 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 28 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 29 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte:14 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 22 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 20 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 26. November 8:30 +++

1525 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.525

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.285

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 14.788

Zahl der genesenen Personen: 88.285

Zahl der verstorbenen Personen: 712

Zahl der PCR-getesteten Personen: 481.772

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.320,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.075,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.188 (19.286)

Kufstein: 2.417 (13.518)

Innsbruck-Stadt: 2.193 (13.584)

Lienz: 1.571 (7.806)

Schwaz: 1.566 (11.070)

Imst: 1.323 (7.241)

Kitzbühel: 1.057 (6.564)

Reutte: 839 (3.611)

Landeck: 626 (5.474)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 26. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 274 (+9 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 48 (+3) im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 58 Normalstation, 28 Intensivstation

Hall: 34 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 27 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 29 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 25. November 8:30 +++

1.669 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.669

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.252

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 14.552

Zahl der genesenen Personen: 87.000

Zahl der verstorbenen Personen: 708

Zahl der PCR-getesteten Personen: 480.070

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.339,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.084,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.129 (18.971)

Kufstein: 2.359 (13.319)

Innsbruck-Stadt: 2.143 (13.453)

Schwaz: 1.589 (10.894)

Lienz: 1.574 (7.637)

Imst: 1.220 (7.193)

Kitzbühel: 1.085 (6.433)

Reutte: 805 (3.563)

Landeck: 634 (5.410)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 25. November 2021, 11 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 265 (+16 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) davon 45 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 56 Normalstation, 25 Intensivstation

Hall: 31 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 28 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 28 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 19 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 19 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 4 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: mögliche Anzeichen für leichte Beruhigung

Gegenüber der Phase bis einschließlich Mitte November 2021 lassen sich in den Daten des SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol zur vergangenen Woche erste Anzeichen für eine leichte Beruhigung der Situation erkennen. Dieser Befund darf allerdings nicht zu einer vorzeitigen Überbewertung führen: Die Anzahl der Personen, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, muss in den nächsten Tagen weiter genau beobachtet werden. Erst dann lässt sich abschätzen, ob tatsächlich ein Ende des starken Anstiegs der Belastung, der in den Wochen zuvor gegeben war, absehbar ist. Die aktuellen Belastungswerte liegen weiteihin im Bereich der Höchstwerte aus Welle 3, welche im November 2020 zu verzeichnen waren.

+++ Update, 24. November 8:30 +++

1.399 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.399

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.327

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 7

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 14.137

Zahl der genesenen Personen: 85.748

Zahl der verstorbenen Personen: 706

Zahl der PCR-getesteten Personen: 478.447

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.316,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.107,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.918 (18.720)

Kufstein: 2.282 (13.143)

Innsbruck-Stadt: 2.086 (13.282)

Lienz: 1.647 (7.445)

Schwaz: 1.514 (10.746)

Imst: 1.195 (7.110)

Kitzbühel: 1.091 (6.338)

Reutte: 768 (3.513)

Landeck: 620 (5.328)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 24. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 249 (+4 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 46 (+4 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 53 Normalstation, 26 Intensivstation

Hall: 27 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 27 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 25 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 19 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 23. November 8:30 +++

1.385 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.385

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 798

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 14.072

Zahl der genesenen Personen: 84.421

Zahl der verstorbenen Personen: 699

Zahl der PCR-getesteten Personen: 477.108

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.287,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.110,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.777 (18.515)

Kufstein: 2.311 (12.901)

Innsbruck-Stadt: 2.121 (13.079)

Lienz: 1.621 (7.316)

Schwaz: 1.526 (10.572)

Kitzbühel: 1.145 (6.186)

Imst: 1.153 (7.040)

Reutte: 763 (3.442)

Landeck: 641 (5.251)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 23. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 245 (-5 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 42 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 51 Normalstation, 25 Intensivstation

Hall: 27 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 27 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 28 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 16 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 22. November 8:30 +++

1.275 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.275

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.212

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 13.490

Zahl der genesenen Personen: 83.623

Zahl der verstorbenen Personen: 694

Zahl der PCR-getesteten Personen: 474.826

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.286,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.102,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.624 (18.351)

Kufstein: 2.171 (12.814)

Innsbruck-Stadt: 2.044 (12.976)

Lienz: 1.599 (7.209)

Schwaz: 1.451 (10.468)

Kitzbühel: 1.135 (6.133)

Imst: 1.093 (6.968)

Reutte: 768 (3.357)

Landeck: 591 (5.229)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 22. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 250 (+30 im Vergleich zu gestern, Sonntag) davon 44 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 54 Normalstation, 26 Intensivstation

Hall: 27 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 29 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 33 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 3 Intensivstation



+++ Update, 21. November 8:30 +++

1.445 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.445

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 971

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 13.427

Zahl der genesenen Personen: 82.411

Zahl der verstorbenen Personen: 694

Zahl der PCR-getesteten Personen: 472.984

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.255,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.077,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.671 (18.027)

Kufstein: 2.130 (12.642)

Innsbruck-Stadt: 2.072 (12.851)

Lienz: 1.554 (7.107)

Schwaz: 1.440 (10.351)

Kitzbühel: 1.126 (6.024)

Imst: 1.066 (6.873)

Reutte: 721 (3.302)

Landeck: 637 (5.117)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 21. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 220 (+16 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 41 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 40 Normalstation, 25 Intensivstation

Hall: 25 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 23 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 30 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 14 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 20. November 8:30 +++

1581 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.581

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.310

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 12.954

Zahl der genesenen Personen: 81.440

Zahl der verstorbenen Personen: 693

Zahl der PCR-getesteten Personen: 471.232

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.144,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.049,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.637 (17.791)

Kufstein: 2.141 (12.431)

Innsbruck-Stadt: 1.950 (12.769)

Schwaz: 1.436 (10.239)

Lienz: 1.386 (7.024)

Kitzbühel: 1.091 (5.941)

Imst: 1.012 (6.784)

Reutte: 688 (3.256)

Landeck: 599 (5.089)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 20. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 204 (+6 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 40 (+2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 34 Normalstation, 26 Intensivstation

Hall: 25 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 28 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 19. November 8:30 +++

1.764 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.764

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 867

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 12.687

Zahl der genesenen Personen: 80.130

Zahl der verstorbenen Personen: 689

Zahl der PCR-getesteten Personen: 469.430

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.059,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 990,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.442 (17.630)

Kufstein: 2.109 (12.168)

Innsbruck-Stadt: 1.890 (12.579)

Lienz: 1.434 (6.892)

Schwaz: 1.411 (10.102)

Kitzbühel: 1.035 (5.847)

Imst: 965 (6.702)

Reutte: 739 (3.128)

Landeck: 652 (4.975)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 19. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 198 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 38 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 41 Normalstation, 24 Intensivstation

Hall: 24 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 18. November 8:30 +++

1334 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.334

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 866

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 11.790

Zahl der genesenen Personen: 79.263

Zahl der verstorbenen Personen: 689

Zahl der PCR-getesteten Personen: 467.223

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.010,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 971,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.197 (17.464)

Kufstein: 2.070 (11.984)

Innsbruck-Stadt: 1.683 (12.519)

Schwaz: 1.261 (10.043)

Lienz: 1.254 (6.791)

Imst: 960 (6.608)

Kitzbühel: 948 (5.783)

Reutte: 760 (3.027)

Landeck: 649 (4.941)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 18. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 196 (+14 im Vergleich zu gestern Mittwoch), davon 38 (+2 im Vergleich zu gestern Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 40 Normalstation, 24 Intensivstation

Hall: 23 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: stärkster Anstieg seit Inbetriebnahme

In der vergangenen Woche wurden erstmalig wieder jene Höchstwerte im SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol erreicht, welche in der ersten Hälfte des November 2020 auftraten. Damit wurde der stärkste Anstieg an SARC-CoV-2-Viren ausscheidenden Personen seit Aufnahme des Vollbetriebs des Abwasser-Monitorings vor einem Jahr verzeichnet.

+++ Update, 17. November 8:30 +++

1094 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.094

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 593

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 11.327

Zahl der genesenen Personen: 78.397

Zahl der verstorbenen Personen: 684

Zahl der PCR-getesteten Personen: 465.208

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.023,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 925,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Kufstein: 2.071 (11.795)

Innsbruck-Land: 2.036 (17.319)

Innsbruck-Stadt: 1.535 (12.430)

Lienz: 1.237 (6.638)

Schwaz: 1.178 (9.947)

Imst: 929 (6.568)

Kitzbühel: 929 (5.720)

Reutte: 763 (2.981)

Landeck: 642 (4.899)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 17. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 182 (-13 im Vergleich zu Dienstag, 16. November), davon 36 (-3 im Vergleich zu Dienstag, 16. November) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 37 Normalstation, 22 Intensivstation

Hall: 19 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 14 Normalstation, 2 Intensivstation



+++ Update, 16. November 8:30 +++

1.589 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.589

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.133

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 10.826

Zahl der genesenen Personen: 77.804

Zahl der verstorbenen Personen: 684

Zahl der PCR-getesteten Personen: 463.017

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 894,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 934,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Kufstein: 1.978 (11.726)

Innsbruck-Land: 1.897 (17.197)

Innsbruck-Stadt: 1.456 (12.314)

Schwaz: 1.084 (9.878)

Lienz: 1.230 (6.578)

Imst: 893 (6.535)

Kitzbühel: 902 (5.673)

Reutte: 741 (2.944)

Landeck: 641 (4.861)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 16. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 195 (+8 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 39 (+1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 35 Normalstation, 22 Intensivstation

Hall: 19 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 24 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 15. November 8:30 +++

861 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 861

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 260

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 10.370

Zahl der genesenen Personen: 76.671

Zahl der verstorbenen Personen: 684

Zahl der PCR-getesteten Personen: 459.968

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 856,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 849,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Kufstein: 1.869 (11.532)

Innsbruck-Land: 1.846 (16.990)

Innsbruck-Stadt: 1.462 (12.136)

Schwaz: 1.027 (9.797)

Lienz: 1.005 (6.523)

Imst: 883 (6.413)

Kitzbühel: 852 (5.584)

Reutte: 763 (2.836)

Landeck: 663 (4.764)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 15. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 187 (+9 im Vergleich zu Sonntag, 14. November), davon 38 (+/-0 im Vergleich zu Sonntag, 14. November) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 41 Normalstation, 22 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 27 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 21 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 14. November 8:30 +++

895 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 895

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 254

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 9.769

Zahl der genesenen Personen: 76.411

Zahl der verstorbenen Personen: 684

Zahl der PCR-getesteten Personen: 458.023

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 787,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 815,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Kufstein: 1.798 (11.466)

Innsbruck-Land: 1.701 (16.929)

Innsbruck-Stadt: 1.328 (12.121)

Lienz: 969 (6.519)

Schwaz: 934 (9.794)

Imst: 863 (6.374)

Kitzbühel: 807 (5.559)

Reutte: 712 (2.813)

Landeck: 656 (4.744)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 14. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 178 (+10) im Vergleich zu Samstag, 13. November), davon 38 (+/-0) im Vergleich zu Samstag, 13. November) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 40 Normalstation, 21 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 24 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 13. November 8:30 +++

1281 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.281

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 525

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 9.128

Zahl der genesenen Personen: 76.157

Zahl der verstorbenen Personen: 684

Zahl der PCR-getesteten Personen: 455.854

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 710,4

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 775,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Kufstein: 1.667 (11.452)

Innsbruck-Land: 1.635 (16.804)

Innsbruck-Stadt: 1.271 (12.081)

Lienz: 851 (6.510)

Schwaz: 828 (9.783)

Imst: 803 (6.368)

Kitzbühel: 741 (5.553)

Reutte: 677 (2.797)

Landeck: 652 (4.717)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 13. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 168 (+8) im Vergleich zu Freitag, 12. November), davon 38 (-2) im Vergleich zu Freitag, 12. November) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 38 Normalstation, 20 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 15 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 12. November 8:30 +++

1054 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.054

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 191

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 8.372

Zahl der genesenen Personen: 75.632

Zahl der verstorbenen Personen: 684

Zahl der PCR-getesteten Personen: 453.684

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 658,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 760,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.597 (16.601)

Kufstein: 1.514 (11.396)

Innsbruck-Stadt: 1.129 (12.008)

Schwaz: 766 (9.737)

Lienz: 723 (6.495)

Imst: 718 (6.340)

Kitzbühel: 656 (5.518)

Reutte: 654 (2.764)

Landeck: 606 (4.684)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 12. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 160 (-3 im Vergleich zu Donnerstag, 11. November), davon 40 (-2) im Vergleich zu Donnerstag, 11. November) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 36 Normalstation, 20 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 11. November 8:30 +++

947 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 947

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 102

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 7.512

Zahl der genesenen Personen: 75.441

Zahl der verstorbenen Personen: 681

Zahl der PCR-getesteten Personen: 451.999

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 629,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 710,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.434 (16.572)

Kufstein: 1.354 (11.381)

Innsbruck-Stadt: 984 (11.971)

Imst: 690 (6.306)

Schwaz: 659 (9.720)

Lienz: 609 (6.490)

Kitzbühel: 607 (5.498)

Reutte: 603 (2.745)

Landeck: 566 (4.671)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 11. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 163 (+7 im Vergleich zu Mittwoch, 10. November), davon 42 (+4 im Vergleich zu Mittwoch, 10. November) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 33 Normalstation, 22 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 15 Normalstation, 5 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: weiterer deutlicher Anstieg

Seit Anfang Oktober 2021 steigen die Werte im SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol deutlich an. Die Zahl der Personen, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, hat sich zuletzt binnen eines Monats mehr als verfünffacht. Mit den Werten der vergangenen Woche wurde die Spitze der dritten Welle (März/April 2021) überschritten. Aktuell erreichen die Belastungen ca. zwei Drittel der bisherigen Spitzenwerte, welche in der ersten Hälfte des November 2020 verzeichnet wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Vollbetrieb des SARS-CoV-2-Abwassermonitorings Tirol aufgenommen. Eine Änderung der Dynamik ist derzeit nicht erkennbar.

+++ Update, 10. November 8:30 +++

951 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 951

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 274

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 6.667

Zahl der genesenen Personen: 75.339

Zahl der verstorbenen Personen: 681

Zahl der PCR-getesteten Personen: 450.498

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 585,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 655,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.315 (16.522)

Kufstein: 1.221 (11.361)

Innsbruck-Stadt: 888 (11.964)

Imst: 619 (6.303)

Kitzbühel: 535 (5.497)

Landeck: 534 (4.660)

Schwaz: 531 (9.711)

Reutte: 521 (2.742)

Lienz: 500 (6.492)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 10. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 156 (-4 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 38 (+3 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 33 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 14 Normalstation, 6 Intensivstation

+++ Update, 9. November 8:30 +++

805 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 805

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 229

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.993

Zahl der genesenen Personen: 75.065

Zahl der verstorbenen Personen: 678

Zahl der PCR-getesteten Personen: 448.909

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 549,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 635,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.207 (16.469)

Kufstein: 1.074 (11.333)

Innsbruck-Stadt: 805 (11.939)

Imst: 577 (6.270)

Landeck: 488 (4.624)

Reutte: 445 (2.704)

Schwaz: 495 (9.686)

Kitzbühel: 492 (5.473)

Lienz: 407 (6.482)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 9. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 160 (+20 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 35 (+3 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 33 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 20 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 8. November 8:30 +++

479 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 479

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 262

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.417

Zahl der genesenen Personen: 74.836

Zahl der verstorbenen Personen: 678

Zahl der PCR-getesteten Personen: 446.689

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 526,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 599,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.083 (16.415)

Kufstein: 885 (11.313)

Innsbruck-Stadt: 736 (11.909)

Imst: 540 (6.235)

Landeck: 501 (4.582)

Reutte: 467 (2.676)

Schwaz: 418 (9.685)

Kitzbühel: 403 (5.460)

Lienz: 379 (6.477)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 8. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 140 (+7 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 32 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 7. November 8:30 +++

674 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 674

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 240

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.201

Zahl der genesenen Personen: 74.574

Zahl der verstorbenen Personen: 677

Zahl der PCR-getesteten Personen: 444.773

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 496,4

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 566,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.037 (16.345)

Kufstein: 895 (11.278)

Innsbruck-Stadt: 714 (11.862)

Imst: 508 (6.209)

Landeck: 476 (4.558)

Reutte: 423 (2.668)

Kitzbühel: 406 (5.430)

Schwaz: 385 (9.668)

Lienz: 352 (6.471)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 7. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 133 (+8 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 29 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 6. November 8:30 +++

795 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 795

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 385

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.767

Zahl der genesenen Personen: 74.334

Zahl der verstorbenen Personen: 677

Zahl der PCR-getesteten Personen: 443.778

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 469,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 522,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 981 (16.273)

Kufstein: 810 (11.241)

Innsbruck-Stadt: 638 (11.823)

Imst: 505 (6.184)

Landeck: 441 (4.536)

Reutte: 388 (2.653)

Kitzbühel: 374 (5.417)

Schwaz: 331 (9.659)

Lienz: 296 (6.464)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 6. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 125 (+4 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 28 (-1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 5. November 8:30 +++

613 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 613

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 340

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.358

Zahl der genesenen Personen: 73.949

Zahl der verstorbenen Personen: 676

Zahl der PCR-getesteten Personen: 442.628

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 432,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 481,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 889 (16.170)

Kufstein: 729 (11.196)

Innsbruck-Stadt: 576 (11.751)

Imst: 487 (6.154)

Landeck: 442 (4.494)

Reutte: 369 (2.630)

Kitzbühel: 330 (5.393)

Schwaz: 274 (9.638)

Lienz: 259 (6.440)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 5. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 121 (+4 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 29 (+4 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 4. November 8:30 +++

586 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 586

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 301

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.087

Zahl der genesenen Personen: 73.609

Zahl der verstorbenen Personen: 674

Zahl der PCR-getesteten Personen: 441.581

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 387,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 430,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 887 (16.079)

Kufstein: 660 (11.147)

Innsbruck-Stadt: 550 (11.700)

Imst: 472 (6.115)

Landeck: 426 (4.457)

Reutte: 327 (2.617)

Kitzbühel: 321 (5.367)

Schwaz: 232 (9.615)

Lienz: 206 (6.428)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 4. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 117 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 25 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 4 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: weiterhin starke Dynamik

Nach einer Phase mit vergleichsweise niedrigeren Werten bis Anfang Oktober 2021 stiegen die Werte im SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol in den letzten drei Wochen deutlich an. Die Zahl der Personen, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, hat sich in diesen Wochen etwa verdreifacht. Eine wesentliche Änderung der Dynamik ist bisher nicht erkennbar. Eine leichte Dämpfung des Anstiegs war allerdings in der letzten Woche zu beobachten. Gemessen an den Maximalwerten seit Vollbetrieb des SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol, welche in der ersten Hälfte des November 2020 auftraten, liegen die aktuellen Belastungen bei rund einem Drittel der Werte von vor einem Jahr.

+++ Update, 3. November 8:30 +++

589 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 589

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 324

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.802

Zahl der genesenen Personen: 73.308

Zahl der verstorbenen Personen: 674

Zahl der PCR-getesteten Personen: 440.583

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 372,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 408,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 835 (16.014)

Kufstein: 620 (11.099)

Innsbruck-Stadt: 517 (11.659)

Imst: 440 (6.094)

Kitzbühel: 298 (5.329)

Landeck: 407 (4.421)

Reutte: 308 (2.589)

Schwaz: 206 (9.603)

Lienz: 166 (6.417)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 3. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 119 (+5 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 26 (+3 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 2. November 8:30 +++

446 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 446

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 253

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.537

Zahl der genesenen Personen: 72.984

Zahl der verstorbenen Personen: 674

Zahl der PCR-getesteten Personen: 439.618

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 346,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 391,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 760 (15.946)

Kufstein: 572 (11.060)

Innsbruck-Stadt: 497 (11.593)

Imst: 410 (6.062)

Kitzbühel: 287 (5.297)

Landeck: 389 (4.399)

Reutte: 303 (2.552)

Schwaz: 179 (9.585)

Lienz: 139 (6.407)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 2. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 113 (+10 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 23 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 19 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 1. November 8:30 +++

382 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 382

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 196

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.344

Zahl der genesenen Personen: 72.731

Zahl der verstorbenen Personen: 674

Zahl der PCR-getesteten Personen: 438.202

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 329,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 367,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 734 (15.893)

Kufstein: 509 (11.032)

Innsbruck-Stadt: 474 (11.558)

Imst: 375 (6.038)

Kitzbühel: 290 (5.266)

Landeck: 384 (4.375)

Reutte: 288 (2.520)

Schwaz: 153 (9.570)

Lienz: 137 (6.396)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 1. November 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 103 (+6 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 23 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 15 Normalstation, 4 Intensivstation



+++ Update, 31. Oktober 8:30 +++

380 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 380

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 216

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.158

Zahl der genesenen Personen: 72.535

Zahl der verstorbenen Personen: 674

Zahl der PCR-getesteten Personen: 437.280

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 310,4

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 343,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 695 (15.854)

Kufstein: 457 (10.997)

Innsbruck-Stadt: 456 (11.532)

Imst: 363 (6.016)

Kitzbühel: 297 (5.235)

Landeck: 362 (4.353)

Reutte: 268 (2.515)

Schwaz: 135 (9.562)

Lienz: 125 (6.389)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 31. Oktober 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 97 (+6 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 23 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 21 Normalstation, 9 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 30. Oktober 8:30 +++

534 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 534

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 165

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.994

Zahl der genesenen Personen: 72.319

Zahl der verstorbenen Personen: 674

Zahl der PCR-getesteten Personen: 436.449

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 317,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 279,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 660 (15.798)

Kufstein: 428 (10.967)

Innsbruck-Stadt: 424 (11.501)

Imst: 352 (6.000)

Kitzbühel: 287 (5.210)

Landeck: 328 (4.341)

Reutte: 242 (2.499)

Schwaz: 147 (9.539)

Lienz: 125 (6.382)

Hospitalisierungen

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 91 (+9 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 21 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 7 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 14 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 29. Oktober 8:30 +++

357 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 357

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 177

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.625

Zahl der genesenen Personen: 72.154

Zahl der verstorbenen Personen: 674

Zahl der PCR-getesteten Personen: 435.568

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 268,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 287,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 587 (15.743)

Kufstein: 378 (10.949)

Innsbruck-Stadt: 372 (11.463)

Imst: 320 (5.981)

Kitzbühel: 269 (5.197)

Landeck: 274 (4.336)

Reutte: 210 (2.491)

Schwaz: 121 (9.533)

Lienz: 93 (6.379)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 29. Oktober 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 82 (-10 im Vergleich zu Donnerstag, 28. Oktober 2021), davon 20 (+/- 0 im Vergleich zu Donnerstag, 28. Oktober 2021) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 5 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 28. Oktober 8:30 +++

381 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 381

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 203

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.449

Zahl der genesenen Personen: 71.977

Zahl der verstorbenen Personen: 670

Zahl der PCR-getesteten Personen: 434.868

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 253,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 280,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 533 (15.707)

Kufstein: 381 (10.911)

Innsbruck-Stadt: 313 (11.451)

Imst: 306 (5.967)

Kitzbühel: 257 (5.179)

Landeck: 249 (4.320)

Reutte: 195 (2.475)

Schwaz: 116 (9.515)

Lienz: 99 (6.371)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 28. Oktober 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 92 (+10 im Vergleich zu Mittwoch, 27. Oktober 2021), davon 20 (+3 im Vergleich zu Mittwoch, 27. Oktober 2021) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 21 Normalstation, 6 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 5 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: weiterer Anstieg

Auch in der letzten Woche setzte sich der Anstieg der Belastung laut SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol fort. Die Zahl der Personen, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, liegt aktuell in jener Größenordnung, die in Tirol zuletzt Ende April 2021 zu verzeichnen war.

+++ Update, 27. Oktober 8:30 +++

300 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 300

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 235

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.271

Zahl der genesenen Personen: 71.774

Zahl der verstorbenen Personen: 670

Zahl der PCR-getesteten Personen: 434.034

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 238,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 276,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 499 (15.671)

Kufstein: 344 (10.886)

Innsbruck-Stadt: 313 (11.406)

Imst: 264 (5.951)

Kitzbühel: 253 (5.146)

Landeck: 225 (4.295)

Reutte: 177 (2.464)

Schwaz: 106 (9.509)

Lienz: 90 (6.365)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 27. Oktober 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 82 (-1 im Vergleich zu Montag, 25. Oktober 2021), davon 17 (+1 im Vergleich zu Montag, 25. Oktober 2021) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 6 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 26. Oktober 8:30 +++

288 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 288

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 174

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.206

Zahl der genesenen Personen: 71.539

Zahl der verstorbenen Personen: 670

Zahl der PCR-getesteten Personen: 433.280

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 235,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 268,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 468 (15.631)

Kufstein: 325 (10.863)

Innsbruck-Stadt: 308 (11.381)

Kitzbühel: 259 (5.113)

Landeck: 225 (4.255)

Imst: 239 (5.940)

Schwaz: 121 (9.480)

Reutte: 182 (2.438)

Lienz: 79 (6.360)

+++ Update, 25. Oktober 8:30 +++

199 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 199

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 178

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.092

Zahl der genesenen Personen: 71.365

Zahl der verstorbenen Personen: 670

Zahl der PCR-getesteten Personen: 432.439

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 229,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 260,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 450 (15.592)

Kufstein: 314 (10.839)

Innsbruck-Stadt: 281 (11.355)

Kitzbühel: 260 (5.089)

Landeck: 211 (4.237)

Imst: 207 (5.935)

Schwaz: 130 (9.460)

Reutte: 165 (2.423)

Lienz: 74 (6.357)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 25. Oktober 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 83 (+3 im Vergleich zu Freitag, 22. Oktober 2021), davon 16 (+2 im Vergleich zu Freitag, 22. Oktober 2021) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 6 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 24. Oktober 8:30 +++

207 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 207

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 121

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.071

Zahl der genesenen Personen: 71.187

Zahl der verstorbenen Personen: 670

Zahl der PCR-getesteten Personen: 431.693

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 218,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 243,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 424 (15.559)

Kufstein: 319 (10.805)

Innsbruck-Stadt: 277 (11.333)

Kitzbühel: 254 (5.073)

Landeck: 227 (4.212)

Imst: 192 (5.924)

Schwaz: 132 (9.441)

Reutte: 174 (2.413)

Lienz: 72 (6.35049)

+++ Update, 23. Oktober 8:30 +++

345 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 345

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 169

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.985

Zahl der genesenen Personen: 71.066

Zahl der verstorbenen Personen: 670

Zahl der PCR-getesteten Personen: 430.997

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 194,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 228,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)