TIROL. Seit den ersten Coronafällen in Tirol hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus laufend verändert.



+++ Update, 20. April 8:30 +++

624 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 624 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 348.202

343.413 Personen sind wieder genesen

3.861 Personen sind aktuell aktiv positiv

Seit gestern früh sind zwei weitere Personen an Covid-19 verstorben. Somit sind es nun 928 Coronatote in Tirol.

+++ Update, 19. April 8:30 +++

330 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 330

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 788

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 3.694

Zahl der genesenen Personen: 342.958

Zahl der verstorbenen Personen: 926

Zahl der PCR-getesteten Personen: 670.257

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 513,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 748,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 960 (79.965)

Innsbruck-Stadt: 757 (54.157)

Kufstein: 477 (51.593)

Schwaz: 376 (37.259)

Lienz: 262 (22.794)

Imst: 253 (29.310)

Reutte: 224 (14.118)

Kitzbühel: 218 (29.291)

Landeck: 165 (23.237)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 19. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 91 (-14 im Vergleich zu Freitag, 15. April 2022), davon 6 (+1 im Vergleich zu Freitag, 15. April 2022) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 2 IntensivstationHall: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 18. April 8:30 +++

265 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 265

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 582

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.152

Zahl der genesenen Personen: 342.170

Zahl der verstorbenen Personen: 926

Zahl der PCR-getesteten Personen: 670.033

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 527,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 766,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.088 (79.763)

Innsbruck-Stadt: 810 (54.030)

Kufstein: 560 (51.458)

Schwaz: 428 (37.181)

Lienz: 290 (22.745)

Imst: 279 (29.258)

Reutte: 246 (14.085)

Kitzbühel: 241 (29.237)

Landeck: 210 (23.179)

+++ Update, 17. April 8:30 +++

352 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 352

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 781

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.469

Zahl der genesenen Personen: 341.588

Zahl der verstorbenen Personen: 926

Zahl der PCR-getesteten Personen: 669.844

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 542,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 794,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.182 (79.597)

Innsbruck-Stadt: 892 (53.904)

Kufstein: 572 (51.414)

Schwaz: 457 (37.125)

Lienz: 320 (22.687)

Imst: 317 (29.208)

Reutte: 252 (14.057)

Kitzbühel: 242 (29.218)

Landeck: 235 (23.145)

+++ Update, 16. April 8:30 +++

376 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 376

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 681

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 4.898

Zahl der genesenen Personen: 340.807

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 669.625

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 580,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 840,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.250 (79.436)

Innsbruck-Stadt: 972 (53.764)

Kufstein: 668 (51.275)

Schwaz: 492 (37.046)

Imst: 371 (29.127)

Lienz: 336 (22.644)

Kitzbühel: 285 (29.160)

Reutte: 266 (14.023)

Landeck: 258 (23.100)

+++ Update, 15. April 8:30 +++

474 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 474

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 690

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.203

Zahl der genesenen Personen: 340.126

Zahl der verstorbenen Personen: 926

Zahl der PCR-getesteten Personen: 669.354

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 599,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 876,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.331 (79.260)

Innsbruck-Stadt: 1.040 (53.633)

Kufstein: 717 (51.187)

Schwaz: 507 (36.978)

Imst: 399 (29.076)

Lienz: 354 (22.598)

Kitzbühel: 321 (29.107)

Reutte: 268 (13.990)

Landeck: 266 (23.066)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 15. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 105 (-10 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 5 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 33 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 14. April 8:30 +++

576 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 576

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 817

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.420

Zahl der genesenen Personen: 338.619

Zahl der verstorbenen Personen: 925

Zahl der PCR-getesteten Personen: 669.054

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 656,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 947,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.336 (79.125)

Innsbruck-Stadt: 1.066 (53.500)

Kufstein: 748 (51.104)

Schwaz: 508 (36.928)

Imst: 414 (29.032)

Lienz: 393 (22.532)

Kitzbühel: 370 (29.042)

Reutte: 300 (13.932)

Landeck: 282 (23.012)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 14. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 115 (-15 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 7 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 37 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Werte überwiegend konstant

Nachdem in der zweiten Märzhälfte die Werte beim SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol sehr stark abnahmen, war in den vergangenen zwei Wochen im April ein weiteres Sinken der Kurve zu beobachten, wenn auch in deutlich geringerem Ausmaß. Die Anzahl der Personen im Land Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, blieb in der vergangenen Woche annähernd konstant. Ein schwach fallender Trend war in den zuletzt entnommenen Proben wieder zu erkennen.

+++ Update, 13. April 8:30 +++

536 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 536

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 836

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.661

Zahl der genesenen Personen: 338.619

Zahl der verstorbenen Personen: 925

Zahl der PCR-getesteten Personen: 668.711

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 704,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.040,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.377 (78.939)

Innsbruck-Stadt: 1.057 (53.385)

Kufstein: 793 (50.983)

Schwaz: 549 (36.832)

Lienz: 429 (22.458)

Kitzbühel: 425 (28.955)

Imst: 413 (28.995)

Reutte: 328 (13.871)

Landeck: 289 (22.974)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 13. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 130 (-3 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 8 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 48 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 12. April 8:30 +++

661 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 661

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 883

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 5.963

Zahl der genesenen Personen: 337.783

Zahl der verstorbenen Personen: 923

Zahl der PCR-getesteten Personen: 668.368

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 774,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.115,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.429 (78.733)

Innsbruck-Stadt: 1.103 (53.214)

Kufstein: 865 (50.858)

Schwaz: 543 (36.780)

Lienz: 460 (22.402)

Kitzbühel: 449 (28.900)

Imst: 435 (28.934)

Reutte: 344 (13.833)

Landeck: 334 (22.906)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 12. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 133 (-19 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 10 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 44 Normalstation, 5 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 11. April 8:30 +++

358 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 358

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 994

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 6.186

Zahl der genesenen Personen: 336.900

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 667.953

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 802,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.161,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.447 (78.533)

Innsbruck-Stadt: 1.132 (53.034)

Kufstein: 882 (50.756)

Schwaz: 585 (36.686)

Kitzbühel: 478 (28.838)

Imst: 475 (28.851)

Lienz: 476 (22.342)

Reutte: 361 (13.783)

Landeck: 347 (22.857)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 11. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 152 (-4 im Vergleich zu Freitag, 8. April 2022), davon 12 (+/-0 im Vergleich zu Freitag, 8. April 2022) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 54 Normalstation, 8 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 16 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 10. April 8:30 +++

518 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 518

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 952

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 6.822

Zahl der genesenen Personen: 335.906

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 667.684

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 890,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 822,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.641 (78.273)

Innsbruck-Stadt: 1.233 (52.871)

Kufstein: 987 (50.596)

Schwaz: 635 (36.605)

Kitzbühel: 514 (28.777)

Imst: 531 (28.756)

Lienz: 501 (22.286)

Reutte: 401 (13.714)

Landeck: 373 (22.815)

+++ Update, 9. April 8:30 +++

636 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 636

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.219

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 7.256

Zahl der genesenen Personen: 334.954

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 667.398

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 890,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.254,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.777 (78.044)

Innsbruck-Stadt: 1.290 (52.718)

Kufstein: 1.061 (50.426)

Schwaz: 675 (36.509)

Kitzbühel: 543 (28.699)

Imst: 517 (28.736)

Lienz: 551 (22.204)

Reutte: 442 (13.653)

Landeck: 398 (22.760)

+++ Update, 8. April 8:30 +++

715 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 715

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.398

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 7.839

Zahl der genesenen Personen: 333.735

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 667.040

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 960,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.347,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 1.911(77.733)

Innsbruck-Stadt: 1.388 (52.500)

Kufstein: 1.121 (50.282)

Schwaz: 725 (36.408)

Kitzbühel: 598 (28.610)

Imst: 623 (28.586)

Lienz: 562 (22.147)

Reutte: 483 (13.573)

Landeck: 427 (22.691)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 8. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 156 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 12 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 54 Normalstation, 6 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 7. April 8:30 +++

887 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 887

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 838

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 8.522

Zahl der genesenen Personen: 332.337

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 666.688

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.045,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.459,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.037 (77.433)

Innsbruck-Stadt: 1.514 (52.243)

Kufstein: 1.287 (50.020)

Schwaz: 788 (36.287)

Kitzbühel: 668 (28.495)

Imst: 664 (28.489)

Lienz: 584 (22.070)

Reutte: 519 (13.497)

Landeck: 459 (22.604)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 7. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 157 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 14 (+2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 53 Normalstation, 7 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Entspannung setzt sich fort

Die absoluten Höchstwerte beim SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol wurden im Zeitraum Jänner bis März 2022 gemessen. Aktuell liegt die Zahl der Personen im Land Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, nur mehr bei rund 20 Prozent der Spitzenwerte vom März 2022.

+++ Update, 6. April 8:30 +++

1110 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.110

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.397

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 8.473

Zahl der genesenen Personen: 331.499

Zahl der verstorbenen Personen: 922

Zahl der PCR-getesteten Personen: 665.921

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.080,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.611,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.016 (77.238)

Innsbruck-Stadt: 1.489 (52.080)

Kufstein: 1.270 (49.914)

Schwaz: 784 (36.217)

Kitzbühel: 681 (28.427)

Imst: 661 (28.424)

Lienz: 577 (21.997)

Reutte: 522 (13.457)

Landeck: 471 (22.551)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 6. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 157 (-5 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 12 (+1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 61 Normalstation, 6 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 5. April 8:30 +++

662 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 662

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.678

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 8.764

Zahl der genesenen Personen: 330.102

Zahl der verstorbenen Personen: 918

Zahl der PCR-getesteten Personen: 665.319

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.238,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.742,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.110 (76.909)

Innsbruck-Stadt: 1.534 (51.864)

Kufstein: 1.298 (49.742)

Schwaz: 848 (36.056)

Kitzbühel: 727 (28.127)

Imst: 648 (28.282)

Lienz: 553 (21.924)

Reutte: 541 (13.362)

Landeck: 505 (22.443)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 5. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 162 (-13 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 11 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 57 Normalstation, 5 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 4. April 8:30 +++

521 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 521

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.878

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 9.782

Zahl der genesenen Personen: 328.424

Zahl der verstorbenen Personen: 916

Zahl der PCR-getesteten Personen: 664.932

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.319,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.861,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.285 (76.521)

Innsbruck-Stadt: 1.694 (51.527)

Kufstein: 1.507 (49.453)

Schwaz: 939 (35.904)

Kitzbühel: 854 (28.127)

Imst: 722 (28.217)

Lienz: 619 (21.850)

Reutte: 586 (13.274)

Landeck: 571 (22.362)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 4. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 175 (-27 im Vergleich zu Freitag, 1. April 2022), davon 11 (-2 im Vergleich zu Freitag, 1. April 2022) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 61 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 3. April 8:30 +++

651 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 651

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.573

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 11.139

Zahl der genesenen Personen: 326.546

Zahl der verstorbenen Personen: 916

Zahl der PCR-getesteten Personen: 664.591

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.392,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 1.974,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.600 (76.085)

Innsbruck-Stadt: 1.926 (51.204)

Kufstein: 1.708 (49.196)

Schwaz: 1.103 (35.699)

Kitzbühel: 968 (27.962)

Imst: 825 (28.080)

Lienz: 715 (21.714)

Reutte: 650 (13.182)

Landeck: 643 (22.241)

+++ Update, 2. April 8:30 +++

912 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 912

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.783

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 12.061

Zahl der genesenen Personen: 324.973

Zahl der verstorbenen Personen: 916

Zahl der PCR-getesteten Personen: 664.243

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.505,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.133,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 2.853 (75.664)

Innsbruck-Stadt: 2.049 (50.945)

Kufstein: 1.824 (48.989)

Schwaz: 1.189 (35.566)

Kitzbühel: 1.037 (27.839)

Imst: 875 (27.978)

Lienz: 780 (21.610)

Reutte: 729 (13.071)

Landeck: 721 (22.128)

+++ Update, 1. April 8:30 +++

1121 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.121

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.342

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 12.932

Zahl der genesenen Personen: 323.190

Zahl der verstorbenen Personen: 916

Zahl der PCR-getesteten Personen: 663.760

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.622,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.323,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.095 (75.214)

Innsbruck-Stadt: 2.236 (50.625)

Kufstein: 1.862 (48.790)

Schwaz: 1.230 (35.420)

Kitzbühel: 1.153 (27.658)

Imst: 896 (27.878)

Lienz: 862 (21.470)

Landeck: 797 (22.007)

Reutte: 797 (12.950)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 1. April 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 202 (+12 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 13 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 57 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 19 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 22 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 31. März 8:30 +++

1431 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.431

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.367

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 14.154

Zahl der genesenen Personen: 320.848

Zahl der verstorbenen Personen: 915

Zahl der PCR-getesteten Personen: 663.124

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.670,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.479,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.449 (74.610)

Innsbruck-Stadt: 2.500 (50.175)

Kufstein: 1.994 (48.467)

Schwaz: 1.299 (35.239)

Kitzbühel: 1.270 (27.452)

Imst: 977 (27.719)

Reutte: 883 (12.802)

Lienz: 932 (21.323)

Landeck: 839 (21.888)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 31. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 190 (-14 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 14 (-3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 58 Normalstation, 5 Intensivstation

Hall: 19 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 19 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: weiterhin deutlich abnehmende Belastung

Seit Mitte März 2022 hält der signifikant sinkende Trend beim SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol an. Gegenüber der Vorwoche nahm die Zahl der Personen in Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, im Laufe der vergangenen Woche erneut um rund ein Drittel ab. Somit liegt die aktuelle Belastung des Abwassers wieder im Bereich der Daten von Mitte Februar 2022.

Detaillierte tagesaktuelle Informationen stehen unter www.tirol.gv.at/covid-abwasser zur Verfügung.

+++ Update, 30. März 8:30 +++

1505 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.505

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.299

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 6

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 15.092

Zahl der genesenen Personen: 318.481

Zahl der verstorbenen Personen: 913

Zahl der PCR-getesteten Personen: 662.420

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.862,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.698,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.699 (74.008)

Innsbruck-Stadt: 2.702 (49.710)

Kufstein: 2.138 (48.134)

Schwaz: 1.399 (35.009)

Kitzbühel: 1.315 (27.274)

Imst: 1.067 (27.551)

Reutte: 947 (12.649)

Lienz: 939 (21.209)

Landeck: 881 (21.767)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 30. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 204 (-11 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 17 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 60 Normalstation, 6 Intensivstation

Hall: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 29. März 8:30 +++

1882 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.882

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.397

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 15.892

Zahl der genesenen Personen: 316.182

Zahl der verstorbenen Personen: 907

Zahl der PCR-getesteten Personen: 661.598

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.079,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.842,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 3.928 (73.446)

Innsbruck-Stadt: 2.864 (49.290)

Kufstein: 2.190 (47.836)

Schwaz: 1.469 (34.795)

Kitzbühel: 1.392 (27.076)

Imst: 1.167 (27.349)

Reutte: 992 (12.508)

Lienz: 954 (21.082)

Landeck: 931 (21.638)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 29. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 215 (-16 im Vergleich zu gestern, Montag, 28. März) davon 19 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag, 28. März) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 62 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 23 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 28. März 8:30 +++

966 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 966

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.980

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 16.408

Zahl der genesenen Personen: 313.785

Zahl der verstorbenen Personen: 906

Zahl der PCR-getesteten Personen: 660.612

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.181,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.960,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 4.078 (72.833)

Innsbruck-Stadt: 2.986 (48.764)

Kufstein: 2.232 (47.550)

Schwaz: 1.529 (34.559)

Kitzbühel: 1.415 (26.897)

Imst: 1.179 (27.200)

Reutte: 1.018 (12.384)

Lienz: 1.003 (20.944)

Landeck: 968 (21.494)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 28. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 231 (+6 im Vergleich zu Freitag, 25. März) davon 21 (+/-0 im Vergleich zu Freitag, 25. März) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 68 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 21 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 23 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 23 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 27. März 8:30 +++

1.318 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.318

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.308

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 18.422

Zahl der genesenen Personen: 310.805

Zahl der verstorbenen Personen: 906

Zahl der PCR-getesteten Personen: 659.913

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.224,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.077,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 4.666 (72.057)

Innsbruck-Stadt: 3.283 (48.276)

Kufstein: 2.452 (47.174)

Schwaz: 1.738 (34.230)

Kitzbühel: 1.566 (26.647)

Imst: 1.335 (26.986)

Reutte: 1.157 (12.188)

Lienz: 1.122 (20.781)

Landeck: 1.093 (21.307)

+++ Update, 26. März 8:30 +++

2.628 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.857

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.628

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 19.411

Zahl der genesenen Personen: 308.497

Zahl der verstorbenen Personen: 907

Zahl der PCR-getesteten Personen: 659.086

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.349,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.156,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 4.847 (71.504)

Innsbruck-Stadt: 3.587 (47.783)

Kufstein: 2.611 (46.845)

Schwaz: 1.833 (34.017)

Kitzbühel: 1.600 (26.503)

Imst: 1.391 (26.832)

Reutte: 1.215 (12.040)

Lienz: 1.211 (20.639)

Landeck: 1.113 (21.181)

+++ Update, 25. März 8:30 +++

1675 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.675

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3.055

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 20.182

Zahl der genesenen Personen: 305.869

Zahl der verstorbenen Personen: 907

Zahl der PCR-getesteten Personen: 658.029

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.462,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.306,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.058 (70.872)

Innsbruck-Stadt: 3.792 (47.255)

Kufstein: 2.750 (46.473)

Schwaz: 1.937 (33.738)

Kitzbühel: 1.571 (26.334)

Imst: 1.458 (26.628)

Lienz: 1.240 (20.493)

Reutte: 1.239 (11.872)

Landeck: 1.126 (21.056)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 25. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 225 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 21 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 56 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 25 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 25 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 23 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 23 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 24. März 8:30 +++

1896 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.896

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.890

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 21.564

Zahl der genesenen Personen: 302.814

Zahl der verstorbenen Personen: 905

Zahl der PCR-getesteten Personen: 657.028

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.594,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.424,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.449 (70.084)

Innsbruck-Stadt: 4.038 (46.687)

Kufstein: 2.932 (46.071)

Schwaz: 2.060 (33.478)

Kitzbühel: 1.635 (26.111 )

Imst: 1.634 (26.339)

Reutte: 1.324 (11.675)

Lienz: 1.294 (20.335)

Landeck: 1.189 (20.895)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 24. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 223 (-8 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) davon 21 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 55 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 23 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 29 Normalstation, 1 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Tendenz deutlich sinkend

Nachdem in der ersten Märzhälfte 2022 die bisherigen Höchstwerte aufgetreten waren, sinken die Werte beim SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol in den letzten Tagen deutlich, binnen einer Woche um ca. 25 Prozent. Damit liegt die Zahl der Personen im Land Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, aktuell wieder im Bereich der Daten von Anfang März.

+++ Update, 23. März 8:30 +++

2753 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.753

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.733

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 22.558

Zahl der genesenen Personen: 299.924

Zahl der verstorbenen Personen: 905

Zahl der PCR-getesteten Personen: 655.992

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.712,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.531,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.749 (69.302)

Innsbruck-Stadt: 4.342 (46.041)

Kufstein: 3.090 (45.691)

Schwaz: 2.163 (33.178)

Imst: 1.659 (26.164)

Kitzbühel: 1.675 (25.948)

Reutte: 1.366 (11.519)

Lienz: 1.298 (20.208)

Landeck: 1.201 (20.740)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 23. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 231 (-10 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 23 (+2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 58 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 26 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 29 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 22. März 8:30 +++

3366 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.366

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.795

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 22.541

Zahl der genesenen Personen: 297.191

Zahl der verstorbenen Personen: 902

Zahl der PCR-getesteten Personen: 654.634

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.776,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.580,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.849 (68.534)

Innsbruck-Stadt: 4.171 (45.639)

Kufstein: 3.061 (45.348)

Schwaz: 2.155 (32.935)

Imst: 1.730 (25.909)

Kitzbühel: 1.660 (25.701)

Reutte: 1.368 (11.366)

Lienz: 1.329 (20.042)

Landeck: 1.205 (20.593)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 22. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 241 (+11 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 21 (+1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 69 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 21 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 24 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 27 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 21. März 8:30 +++

1645 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.645

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3.927

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 21.973

Zahl der genesenen Personen: 294.396

Zahl der verstorbenen Personen: 899

Zahl der PCR-getesteten Personen: 652.897

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.835,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.611,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.539 (67.928)

Innsbruck-Stadt: 4.117 (45.046)

Kufstein: 3.083 (44.924)

Schwaz: 2.116 (32.635)

Imst: 1.698 (25.707)

Kitzbühel: 1.560 (25.543)

Reutte: 1.338 (11.230)

Lienz: 1.297 (19.878)

Landeck: 1.222 (20.390)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 21. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 230 (+15 im Vergleich zu Freitag, 18. März 2022) davon 20 (+1 im Vergleich zu Freitag, 18. März 2022) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 74 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 22 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 27 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 20. März 8:30 +++

1768 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.768

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.742

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 24.255

Zahl der genesenen Personen: 290.469

Zahl der verstorbenen Personen: 899

Zahl der PCR-getesteten Personen: 651.809

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.929,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.597,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.373 (66.734)

Innsbruck-Stadt: 4.563 (44.273)

Kufstein: 3.292 (44.498)

Schwaz: 2.302 (32.306)

Imst: 2.014 (25.300)

Kitzbühel: 1.665 (25.314)

Reutte: 1.371 (11.087)

Lienz: 1.334 (19.695)

Landeck: 1.330 (20.161)

+++ Update, 19. März 8:30 +++

2693 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.693

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3.284

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 25.231

Zahl der genesenen Personen: 287.727

Zahl der verstorbenen Personen: 897

Zahl der PCR-getesteten Personen: 650.790

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.955,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.602,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.529 (66.118)

Innsbruck-Stadt: 4.740 (43.776)

Kufstein: 3.404 (44.131)

Schwaz: 2.475 (31.957)

Imst: 2.106 (25.076)

Kitzbühel: 1.739 (25.105)

Lienz: 1.463 (19.517)

Landeck: 1.389 (19.993)

Reutte: 1.379 (10.965)

+++ Update, 18. März 8:30 +++

2596 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.596

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3.370

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 25.823

Zahl der genesenen Personen: 284.443

Zahl der verstorbenen Personen: 896

Zahl der PCR-getesteten Personen: 649.416

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 3.067,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.584,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.693 (65.268)

Innsbruck-Stadt: 4.786 (43.227)

Kufstein: 3.555 (43.622)

Schwaz: 2.527 (31.624)

Imst: 2.188 (24.790)

Kitzbühel: 1.726 (24.909)

Lienz: 1.516 (19.316)

Landeck: 1.451 (19.794)

Reutte: 1.371 (10.822)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 18. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 215 (- 9 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 19 (+1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 72 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 19 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 21 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 17. März 8:30 +++

3042 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.042

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.786

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 26.598

Zahl der genesenen Personen: 281.073

Zahl der verstorbenen Personen: 895

Zahl der PCR-getesteten Personen: 647.910

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 3.095,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.566,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.982 (64.307)

Innsbruck-Stadt: 4.986 (42.546)

Kufstein: 3.539 (43.286)

Schwaz: 2.561 (31.299)

Imst: 2.314 (24.472)

Kitzbühel: 1.808 (24.666)

Lienz: 1.532 (19.154)

Landeck: 1.494(19.617)

Reutte: 1.367 (10.676)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 17. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 224 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) davon 18 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 74 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Informationen zum Abwasser-Monitoring

Nach einem weiteren Anstieg der Werte des SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol in der vergangenen Woche blieben die Werte in den letzten Tagen auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Zuletzt konnten Anzeichen eines leichten Rückgangs der Belastung beobachtet werden. Detaillierte tagesaktuelle Informationen stehen unter www.tirol.gv.at/covid-abwasser zur Verfügung.

+++ Update, 16. März 8:30 +++

3358 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.358

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3.103

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 26.345

Zahl der genesenen Personen: 278.287

Zahl der verstorbenen Personen: 892

Zahl der PCR-getesteten Personen: 646.239

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 3.085,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.424,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.904 (65.565)

Innsbruck-Stadt: 4.937 (41.989)

Kufstein: 3.529 (42.926)

Schwaz: 2.545 (31.017)

Imst: 2.272 (24.277)

Kitzbühel: 1.777 (24.482)

Lienz: 1.545 (18.993)

Landeck: 1.500 (19.436)

Reutte: 1.316 (10.557)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 16. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 224 (+7 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 17 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 72 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 22 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 26 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 23 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 15. März 8:30 +++

3618 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.618

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.618

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 26.091

Zahl der genesenen Personen: 275.184

Zahl der verstorbenen Personen: 891

Zahl der PCR-getesteten Personen: 644.466

-Tage-Inzidenz in Tirol: 3.143,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.394,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen;)

Innsbruck-Land: 6.961 (62.644)

Innsbruck-Stadt: 4.931 (41.343)

Kufstein: 3.451 (42.563)

Schwaz: 2.545 (30.712)

Imst: 2.249 (24.033)

Kitzbühel: 1.730 (24.292)

Lienz: 1.509 (18.840)

Landeck: 1.472 (19.283)

Reutte: 1.221 (10.437)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 15. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 217 (-16 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 19 (+2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 67 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 20 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 25 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 21 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 0 Intensivstation



+++ Update, 14. März 8:30 +++

2219 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.219

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3.340

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 25.094

Zahl der genesenen Personen: 272.566

Zahl der verstorbenen Personen: 888

Zahl der PCR-getesteten Personen: 642.673

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 3.118,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.293,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.696 (61.911)

Innsbruck-Stadt: 4.704 (40.864)

Kufstein: 3.279 (42.269)

Schwaz: 2.464 (30.454)

Imst: 2.189 (23.780)

Kitzbühel: 1.663 (24.145)

Lienz: 1.522 (18.660)

Landeck: 1.417 (19.123)

Reutte: 1.132 (10.338)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 14. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 233 (+23 im Vergleich zu Freitag) davon 17 (-3 im Vergleich zu Freitag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 75 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 31 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 23 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 13. März 8:30 +++

2308 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.308

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.569

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 26.215

Zahl der genesenen Personen: 269.226

Zahl der verstorbenen Personen: 888

Zahl der PCR-getesteten Personen: 641.377

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 3.057,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.184,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 7.145 (60.927)

Innsbruck-Stadt: 4.736 (40.391)

Kufstein: 3.457 (41.808)

Schwaz: 2.612 (30.080)

Imst: 2.283 (23.505)

Kitzbühel: 1.731 (23.929)

Lienz: 1.633 (18.440)

Landeck: 1.473 (18.935)

Reutte: 1.117 (10.215)

+++ Update, 12. März 8:30 +++

3135 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.135

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.892

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 26.477

Zahl der genesenen Personen: 266.657

Zahl der verstorbenen Personen: 887

Zahl der PCR-getesteten Personen: 640.135

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.979,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 3.031,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 7.242 (60.244)

Innsbruck-Stadt: 4.746 (40.004)

Kufstein: 3.439 (41.479)

Schwaz: 2.649 (29.790)

Imst: 2.320 (23.258)

Kitzbühel: 1.775 (23.711)

Lienz: 1.702 (18.247)

Landeck: 1.466 (18.810)

Reutte: 1.111 (10.125)

+++ Update, 11. März 8:30 +++

3148 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.148

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.727

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 25.234

Zahl der genesenen Personen: 264.765

Zahl der verstorbenen Personen: 887

Zahl der PCR-getesteten Personen: 638.568

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.872,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.822,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.940 (59.688)

Innsbruck-Stadt: 4.450 (39.731)

Kufstein: 3.295 (41.234)

Schwaz: 2.507 (29.637)

Imst: 2.192 (23.117)

Kitzbühel: 1.736 (23.552)

Lienz: 1.660 (18.095)

Landeck: 1.388 (18.708)

Reutte: 1.045 (10.033)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 11. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 210 (-7 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 20 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 71 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 29 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 10. März 8:30 +++

3690 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.690

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.413

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 24.815

Zahl der genesenen Personen: 262.038

Zahl der verstorbenen Personen: 885

Zahl der PCR-getesteten Personen: 637.147

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.796,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.605,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.871 (58.921)

Innsbruck-Stadt: 4.195 (39.315)

Kufstein: 3.323 (40.832)

Schwaz: 2.466 (29.347)

Imst: 2.119 (22.918)

Kitzbühel: 1.760 (23.335)

Lienz: 1.690 (17.931)

Landeck: 1.336 (18.560)

Reutte: 1.035 (9.920)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 10. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 217 (+12 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) davon 18 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 73 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 28 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: erneuter Anstieg

Letzte Woche waren konstante Werte beim SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol zu beobachten. In den letzten Tagen stieg die Anzahl an Personen in Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, allerdings neuerlich an: Die bisherigen Höchstwerte wurden diese Woche um fast 50 Prozent überschritten.

+++ Update, 9. März 8:30 +++

3.207 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.207

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.609

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 23.539

Zahl der genesenen Personen: 259.625

Zahl der verstorbenen Personen: 884

Zahl der PCR-getesteten Personen: 635.372

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.659,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.510

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.661 (58.162)

Innsbruck-Stadt: 3.765 (38.976)

Kufstein: 3.186 (40.532)

Schwaz: 2.388 (29.050)

Imst: 2.028 (22.739)

Kitzbühel: 1.669 (23.171)

Lienz: 1.649 (17.771)

Landeck: 1.240 (18.439)

Reutte: 935 (9.840)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 9. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 205 (-23 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 17 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 59 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 26 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 21 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 8. März 8:30 +++

3.937 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.937

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.479

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 22.943

Zahl der genesenen Personen: 257.016

Zahl der verstorbenen Personen: 882

Zahl der PCR-getesteten Personen: 633.813

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.674,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.470,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.507 (57.409)

Innsbruck-Stadt: 3.592 (38.549)

Kufstein: 3.124 (40.180)

Schwaz: 2.432 (28.716)

Imst: 1.907 (22.585)

Kitzbühel: 1.646 (22.985)

Lienz: 1.609 (17.624)

Landeck: 1.233 (18.267)

Reutte: 867 (9.759)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 8. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 228 (-27 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 17 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 74 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 31 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 16 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 7. März 8:30 +++

1731 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.732

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.406

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 21.487

Zahl der genesenen Personen: 254.537

Zahl der verstorbenen Personen: 880

Zahl der PCR-getesteten Personen: 631.831

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.641,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.413,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.099 (56.744)

Innsbruck-Stadt: 3.338 (38.175)

Kufstein: 2.926 (39.832)

Schwaz: 2.351 (28.422)

Imst: 1.775 (22.363)

Kitzbühel: 1.583 (22.786)

Lienz: 1.363 (17.510)

Landeck: 1.194 (18.117)

Reutte: 856 (9.660)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 7. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 255 (+27 im Vergleich zu gestern, Sonntag) davon 20 (-1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 71 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 30 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 24 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 25 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 6. März 8:30 +++

2018 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.018

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.986

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 22.162

Zahl der genesenen Personen: 252.131

Zahl der verstorbenen Personen: 879

Zahl der PCR-getesteten Personen: 630.730

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.618,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.351,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.182 (56.114)

Innsbruck-Stadt: 3.457 (37.748)

Kufstein: 3.060 (39.511)

Schwaz: 2.324 (28.229)

Imst: 1.803 (22.158)

Kitzbühel: 1.705 (22.583)

Lienz: 1.505 (17.327)

Landeck: 1.212 (17.980)

Reutte: 856 (9.570)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 6. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 228 (+4 im Vergleich zu gestern, Samstag) davon 21 (+4) im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 53 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 31 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 22 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 19 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 19 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 5. März 8:30 +++

2.727 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.727

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.076

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 22.132

Zahl der genesenen Personen: 250.145

Zahl der verstorbenen Personen: 877

Zahl der PCR-getesteten Personen: 629.548

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.537,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.267,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.128 (55.590)

Innsbruck-Stadt: 3.442 (37.423)

Kufstein: 3.071 (39.256)

Schwaz: 2.329 (28.000)

Imst: 1.788 (22.022)

Kitzbühel: 1.720 (22.418)

Lienz: 1.521 (17.189)

Landeck: 1.210 (17.868)

Reutte: 870 (9.471)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 5. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 224 (-19 im Vergleich zu gestern, Freitag) davon 17 (-1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 52 Normalstation, 9 Intensivstation

Hall: 30 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 22 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 4. März 8:30 +++

2550 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.550

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.517

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 21.481

Zahl der genesenen Personen: 248.069

Zahl der verstorbenen Personen: 877

Zahl der PCR-getesteten Personen: 628.097

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.464,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.236,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.939 (55.012)

Innsbruck-Stadt: 3.306 (37.106)

Kufstein: 2.987 (39.016)

Schwaz: 2.362 (27.750)

Imst: 1.716 (21.870)

Kitzbühel: 1.669 (22.238)

Lienz: 1.456 (17.048)

Landeck: 1.174 (17.733)

Reutte: 820 (9.396)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 4. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 243 (-5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 18 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 54 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 28 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 23 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 28 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 19 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 3. März 8:30 +++

3146 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.146

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.679

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 21.451

Zahl der genesenen Personen: 245.552

Zahl der verstorbenen Personen: 874

Zahl der PCR-getesteten Personen: 626.644

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.344,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.195,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.988 (54.304)

Innsbruck-Stadt: 3.351 (36.679)

Kufstein: 2.976 (38.673)

Schwaz: 2.312 (27.511)

Imst: 1.684 (21.675)

Kitzbühel: 1.673 (22.030)

Lienz: 1.457 (16.889)

Landeck: 1.182 (17.569)

Reutte: 792 (9.301)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 3. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 238 (-25 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) davon 19 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 51 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 32 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 31 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 2. märz 8:30 +++

3057 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.057

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.243

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 19.985

Zahl der genesenen Personen: 243.873

Zahl der verstorbenen Personen: 873

Zahl der PCR-getesteten Personen: 625.001

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.161,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.122,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.473 (53.918)

Innsbruck-Stadt: 3.147 (36.390)

Kufstein: 2.719 (38.493)

Schwaz: 2.197 (27.288)

Imst: 1.618 (21.542)

Kitzbühel: 1.549 (21.901)

Lienz: 1.361 (16.752)

Landeck: 1.152 (17.464)

Reutte: 743 (9.241)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 2. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 263 (-6 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 21 (-4 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 59 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 35 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 23 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 29 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 22 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 1. März 8:30 +++

2752 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.752

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.245

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 19.173

Zahl der genesenen Personen: 241.630

Zahl der verstorbenen Personen: 871

Zahl der PCR-getesteten Personen: 623.382

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.384,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.105,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.134 (53.360)

Innsbruck-Stadt: 3.011 (36.051)

Kufstein: 2.609 (38.205)

Schwaz: 2.089 (27.040)

Imst: 1.583 (21.325)

Kitzbühel: 1.482 (21.721)

Lienz: 1.360 (16.609)

Landeck: 1.142 (17.310)

Reutte: 742 (9.131)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 1. März 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 269 (+6 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 25 (+2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 61 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 35 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 21 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 22 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 26 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 28. Feber 8:30 +++

1610 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.610

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.733

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 18.666

Zahl der genesenen Personen: 239.385

Zahl der verstorbenen Personen: 871

Zahl der PCR-getesteten Personen: 621.786

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.365,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.113,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 4.804 (52.848)

Innsbruck-Stadt: 2.880 (35.729)

Kufstein: 2.565 (37.893)

Schwaz: 2.151 (26.709)

Imst: 1.566 (21.128)

Kitzbühel: 1.428 (21.580)

Lienz: 1.353 (16.454)

Landeck: 1.133 (17.145)

Reutte: 741 (9.033)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 28. Februar 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 263 (+13 im Vergleich zu gestern, Sonntag) davon 23 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 57 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 35 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 21 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 28 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 26 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 27. Feber 8:30 +++

1904 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.904

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.291

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 19.791

Zahl der genesenen Personen: 236.652

Zahl der verstorbenen Personen: 869

Zahl der PCR-getesteten Personen: 620.624

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.374,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.097,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.155 (52.111)

Innsbruck-Stadt: 3.066 (35.288)

Kufstein: 2.703 (37.525)

Schwaz: 2.185 (26.489)

Imst: 1.729 (20.825)

Kitzbühel: 1.450 (21.422)

Lienz: 1.379 (16.306)

Landeck: 1.230 (16.958)

Reutte: 825 (8.881)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 27. Februar 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 250 (+21 im Vergleich zu gestern, Samstag) davon 22 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 57 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 31 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 27 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 23 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 26. Feber 8:30 +++

2412 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.412

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.170

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 20.180

Zahl der genesenen Personen: 234.361

Zahl der verstorbenen Personen: 867

Zahl der PCR-getesteten Personen: 619.342

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.309,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.092,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.255 (51.504)

Innsbruck-Stadt: 3.078 (34.988)

Kufstein: 2.757 (37.192)

Schwaz: 2.341 (26.151)

Imst: 1.755 (20.661)

Kitzbühel: 1.434 (21.262)

Lienz: 1.383 (16.169)

Landeck: 1.268 (16.813)

Reutte: 849 (8.784)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 26. Februar 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 229 (-16 im Vergleich zu gestern, Freitag) davon 20 (-2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 51 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 33 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 22 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 26 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 25. Feber 8:30 +++

3140 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.140

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.287

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 19.938

Zahl der genesenen Personen: 232.191Zahl der verstorbenen Personen: 867

Zahl der PCR-getesteten Personen: 617.949

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.316,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.101,3

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.208 (50.923)

Innsbruck-Stadt: 3.124 (34.584)

Kufstein: 2.766 (36.876)

Schwaz: 2.248 (25.985)

Imst: 1.669 (20.524)

Kitzbühel: 1.376 (21.125)

Lienz: 1.370 (16.027)

Landeck: 1.263 (16.670)

Reutte: 886 (8.651)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 25. Februar 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 245 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 22 (+5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 55 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 37 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 16 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 23 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 24 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 24. Feber 8:30 +++

1460 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.460

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.030

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 19.087

Zahl der genesenen Personen: 229.904

Zahl der verstorbenen Personen: 865

Zahl der PCR-getesteten Personen: 616.174

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.308,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.115,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.081 (50.311)

Innsbruck-Stadt: 3.114 (34.134)

Kufstein: 2.649 (36.532)

Schwaz: 2.232 (25.695)

Imst: 1.555 (20.365)

Lienz: 1.229 (15.922)

Landeck: 1.210 (16.527)

Kitzbühel: 1.191 (20.995)

Reutte: 797 (8.600)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 24. Februar 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 245 (+17 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) davon 17 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 59 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 36 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 16 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 24 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 27 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: abgeflachte Dynamik in den letzten Tagen

Seit Anfang Februar 2022 flachte die Dynamik bei den Werten des SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol etwas ab und es trat nach einem zuvor starken Anstieg eine gewisse Beruhigung mit erheblichen Schwankungen ein. Vor ca. einer Woche stieg die Anzahl an Personen im Land Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, erneut deutlicher an. In den letzten Tagen flachte die Dynamik dann wiederum eher ab. Die bisherigen Spitzenwerte wurden neuerlich überschritten.

+++ Update, 23. Feber 8:30 +++

2378 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.378

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.500

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 19.661

Zahl der genesenen Personen: 227.874

Zahl der verstorbenen Personen: 861

Zahl der PCR-getesteten Personen: 615.481

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.332,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.161,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.231 (49.760)

Innsbruck-Stadt: 3.149 (33.824)

Kufstein: 2.755 (36.249)

Schwaz: 2.243 (25.492)

Imst: 1.591 (20.220)

Lienz: 1.308 (15.768)

Kitzbühel: 1.294 (20.843)

Landeck: 1.241 (16.382)

Reutte: 820 (8.529)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 23. Februar 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 228 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 17 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 59 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 35 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 24 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 26 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 22. Feber 8:30 +++

3176 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.176

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.676

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 19.786

Zahl der genesenen Personen: 225.374

Zahl der verstorbenen Personen: 858

Zahl der PCR-getesteten Personen: 614.143

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.303,4

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.211,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.211 (49.140)

Innsbruck-Stadt: 3.172 (33.377)

Kufstein: 2.798 (35.882)

Schwaz: 2.270 (25.221)

Imst: 1.609 (20.020)

Lienz: 1.316 (15.621)

Kitzbühel: 1.309 (20.653)

Landeck: 1.265 (16.226)

Reutte: 827 (8.430)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 22. Februar 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 228 (-13 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 19 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 64 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 40 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 21. Feber 8:30 +++

1688 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.688

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.637

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 18.287

Zahl der genesenen Personen: 223.698

Zahl der verstorbenen Personen: 857

Zahl der PCR-getesteten Personen: 612.436

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 1.877,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.203,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 4.768 (48.741)

Innsbruck-Stadt: 2.990 (33.055)

Kufstein: 2.637 (35.651)

Schwaz: 2.053 (25.043)

Imst: 1.411 (19.923)

Lienz: 1.243 (15.486)

Kitzbühel: 1.234 (20.524)

Landeck: 1.175 (16.114)

Reutte: 755 (8.375)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 21. Februar 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 241 (+12 im Vergleich zu gestern, Sonntag) davon 19 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 64 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 39 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 25 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 26 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 28 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 20. Feber 8:30 +++

1831 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.831

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.713

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 19.236

Zahl der genesenen Personen: 221.061

Zahl der verstorbenen Personen: 857

Zahl der PCR-getesteten Personen: 611.077

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.079,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.249,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 4.987 (48.074)

Innsbruck-Stadt: 3.230 (32.561)

Kufstein: 2.778 (35.302)

Schwaz: 2.110 (24.795)

Imst: 1.517 (19.662)

Lienz: 1.305 (15.318)

Kitzbühel: 1.290 (20.356)

Landeck: 1.224 (15.937)

Reutte: 765 (8.281)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 20. Februar 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 229 (+10 im Vergleich zu gestern, Samstag) davon 19 (-1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 65 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 38 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 23 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 21 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 26 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 19. Feber 8:30 +++

2029 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.029

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.345

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 19.118

Zahl der genesenen Personen: 219.348

Zahl der verstorbenen Personen: 857

Zahl der PCR-getesteten Personen: 609.845

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.301,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.297,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 4.800 (47.735)

Innsbruck-Stadt: 3.210 (32.309)

Kufstein: 2.807 (35.007)

Schwaz: 2.138 (24.594)

Imst: 1.506 (19.529)

Lienz: 1.320 (15.182)

Kitzbühel: 1.297 (20.225)

Landeck: 1.242 (15.803)

Reutte: 776 (8.197)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 19. Februar 2022, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 219 (-1 im Vergleich zu gestern, Freitag) davon 20 (+2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 59 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 38 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 23 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 18. Feber 8:30 +++

2.385 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.385

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.667

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 19.436

Zahl der genesenen Personen: 217.003

Zahl der verstorbenen Personen: 855

Zahl der PCR-getesteten Personen: 608.608

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.336,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.324,3

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 4.767 (47.767)

Innsbruck-Stadt: 3.318 (31.893)

Kufstein: 2.861 (34.652)

Schwaz: 2.177 (24.324)

Imst: 1.533 (19.358)

Kitzbühel: 1.353 (20.042)

Lienz: 1.346 (15.058)

Landeck: 1.308 (15.627)

Reutte: 747 (8.118)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 18. Februar 2022, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 220 (-9 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 18 (-3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 57 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 41 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 22 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 17. Feber 8:30 +++

2357 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.357

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.757

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 19.720

Zahl der genesenen Personen: 214.336

Zahl der verstorbenen Personen: 853

Zahl der PCR-getesteten Personen: 607.320

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.420,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.382,2

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 4.782 (46.519)

Innsbruck-Stadt: 3.333 (31.457)

Kufstein: 3.016 (34.196)

Schwaz: 2.208 (24.042)

Imst: 1.579 (19.150)

Lienz: 1.348 (14.885)

Kitzbühel: 1.344 (19.868)

Landeck: 1.305 (15.468)

Reutte: 779 (7.996)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 17. Februar 2022, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 229 (+5 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) davon 21 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 61 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 43 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 25 Normalstation, 2 Intensivstation



Abwasser-Monitoring: SeitwärtsbewegungDas SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol zeigt weiterhin eine „Seitwärtsbewegung“ auf hohem Niveau an. Beginnend mit Ende Jänner dieses Jahres hält damit der derzeitige Trend an. Es wird weiterhin intensiv verfolgt, wie sich die Anzahl der Personen in Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, entwickelt.



+++ Update, 16. Feber 8:30 +++

2652 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.652

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3.089

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 20.120

Zahl der genesenen Personen: 211.579

Zahl der verstorbenen Personen: 853

Zahl der PCR-getesteten Personen: 606.026

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.468,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.377,7

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 4.842 (45.881)

Innsbruck-Stadt: 3.405 (31.007)

Kufstein: 3.020 (33.842)

Schwaz: 2.234 (23.712)

Imst: 1.605 (18.922)

Kitzbühel: 1.407 (19.669)

Landeck: 1.364 (15.251)

Lienz: 1.376 (14.709)

Reutte: 837 (7.838)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 16. Februar 2022, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 224 (-21 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 22 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 57 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 34 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 21 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 26 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 15. Feber 8:30 +++

2.730 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.730

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3.548

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 6 (inkl. Nachmeldungen seit 8. Februar)

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 20.557

Zahl der genesenen Personen: 208.490

Zahl der verstorbenen Personen: 853

Zahl der PCR-getesteten Personen: 604.560

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.545,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.429,3

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 4.968 (45.098)

Innsbruck-Stadt: 3.507 (30.457)

Kufstein: 3.128 (33.354)

Schwaz: 2.181 (23.468)

Imst: 1.661 (18.663)

Kitzbühel: 1.483 (19.413)

Landeck: 1.390 (15.048)

Lienz: 1.323 (14.568)

Reutte: 868 (7.695)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 15. Februar 2022, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 245 (+5 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 24 (+3 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 62 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 38 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 21 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 29 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 14. Feber 8:30 +++

1.721 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.721

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3.359

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 21.381

Zahl der genesenen Personen: 204.942

Zahl der verstorbenen Personen: 847

Zahl der PCR-getesteten Personen: 602.897

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.555,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.447,9

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.082 (44.253)

Innsbruck-Stadt: 3.502 (29.898)

Kufstein: 3.429 (32.698)

Schwaz: 2.339 (23.043)

Imst: 1.693 (18.409)

Kitzbühel: 1.566 (19.185)

Landeck: 1.436 (14.826)

Lienz: 1.396 (14.350)

Reutte: 894 (7.569)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 14. Februar 2022, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 240 (+15 im Vergleich zu gestern, Sonntag) davon 21 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation.Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 71 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 31 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 26 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 13. Feber 8:30 +++

1658 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1.658

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.034

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 23.019

Zahl der genesenen Personen: 201.583

Zahl der verstorbenen Personen: 847

Zahl der PCR-getesteten Personen: 601.339

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.742,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.492,6

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.527 (43.404)

Innsbruck-Stadt: 3.788 (29.320)

Kufstein: 3.564 (32.294)

Schwaz: 2.517 (22.681)

Imst: 1.903 (18.074)

Kitzbühel: 1.691 (18.942)

Landeck: 1.558 (14.573)

Lienz: 1.429 (14.207)

Reutte: 999 (7.405)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 13. Februar 2022, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 225 (+16 im Vergleich zu gestern, Samstag) davon 20 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation.Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 65 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 29 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 25 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 12. Feber 8:30 +++

2643 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.643

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2.979

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 23.395

Zahl der genesenen Personen: 199.549

Zahl der verstorbenen Personen: 847

Zahl der PCR-getesteten Personen: 599.879

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.774,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.513,9

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.676 (42.910)

Innsbruck-Stadt: 3.803 (29.045)

Kufstein: 3.638 (31.947)

Schwaz: 2.505 (22.477)

Imst: 1.943 (17.905)

Kitzbühel: 1.748 (18.746)

Landeck: 1.591 (14.435)

Lienz: 1.412 (14.109)

Reutte: 1.046 (7.301)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 12. Februar 2022, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 209 (+8 im Vergleich zu gestern, Freitag) davon 19 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation.Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 61 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 28 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 22 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 11. Feber 8:30 +++

2354 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.354

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3.645

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 23.731

Zahl der genesenen Personen: 196.570

Zahl der verstorbenen Personen: 847

Zahl der PCR-getesteten Personen: 598.375

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.946,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.586,0

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 5.730 (42.218)

Innsbruck-Stadt: 3.805 (28.603)

Kufstein: 3.783 (31.427)

Schwaz: 2.481 (22.237)

Imst: 1.944 (17.651)

Kitzbühel: 1.850 (18.459)

Landeck: 1.662 (14.195)

Lienz: 1.380 (13.946)

Reutte: 1.066 (7.174)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 11. Februar 2022, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 201 (-8 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) davon 19 (+1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 56 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 29 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 10. Feber 8:30 +++

2824 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.824

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3.646

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 25.023

Zahl der genesenen Personen: 192.925

Zahl der verstorbenen Personen: 847

Zahl der PCR-getesteten Personen: 596.879

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.953,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.552,5

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.127 (41.279)

Kufstein: 4.118 (30.790)

Innsbruck-Stadt: 4.085 (27.938)

Schwaz: 2.594 (21.854)

Imst: 2.083 (17.350)

Landeck: 1.769 (13.923)

Kitzbühel: 1.725 (18.304)

Lienz: 1.402 (13.780)

Reutte: 1.080 (7.058)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 10. Februar 2022, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 209 (+11 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) davon 18 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 65 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 30 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 22 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: SeitwärtsbewegungDas SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol zeigt derzeit eine Seitwärtsbewegung: Auf hohem Niveau wurde ein „Plateau“ erreicht. Es wird weiterhin intensiv verfolgt, wie sich die Anzahl der Personen in Tirol, die SARS-CoV-2-Viren ausscheiden, entwickelt.



+++ Update, 9. Feber 8:30 +++

2851 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.851

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 4.352

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 25.844

Zahl der genesenen Personen: 189.279

Zahl der verstorbenen Personen: 847

Zahl der PCR-getesteten Personen: 595.192

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2.998,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.598,6

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.311 (40.405)

Kufstein: 4.400 (30.109)

Innsbruck-Stadt: 4.158 (27.335)

Schwaz: 2.556 (21.561)

Imst: 2.177 (17.027)

Landeck: 1.841 (13.653)

Kitzbühel: 1.863 (18.044)

Lienz: 1.458 (13.557)

Reutte: 1.056 (6.948)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 9. Februar 2022, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 198 (+23 im Vergleich zu gestern, Dienstag) davon 17 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 58 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 26 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 8. Feber 8:30 +++

3170 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3.170

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 4.615

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 27.345

Zahl der genesenen Personen: 184.927

Zahl der verstorbenen Personen: 847

Zahl der PCR-getesteten Personen: 593.549

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 3.154,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.606,1

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.633 (39.305)

Kufstein: 4.657 (29.404)

Innsbruck-Stadt: 4.441 (26.590)

Schwaz: 2.661 (21.173)

Imst: 2.409 (16.609)

Landeck: 2.007 (13.309)

Kitzbühel: 1.912 (17.767)

Lienz: 1.544 (13.335)

Reutte: 1.058 (6.816)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 8. Februar 2022, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 175 (-22 im Vergleich zu gestern, Montag) davon 18 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 53 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 21 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 18 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 16 Normalstation, 2 Intensivstation



+++ Update, 7. Feber 8:30 +++

2191 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.191

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3.238

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 28.793

Zahl der genesenen Personen: 180.312

Zahl der verstorbenen Personen: 844

Zahl der PCR-getesteten Personen: 591.684

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 3.052,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.584,6

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 6.892 (38.265)

Kufstein: 4.924 (28.638)

Innsbruck-Stadt: 4.671 (25.861)

Schwaz: 2.859 (20.666)

Imst: 2.593 (16.138)

Landeck: 2.154 (12.929)

Kitzbühel: 2.063 (17.415)

Lienz: 1.570 (13.135)

Reutte: 1.053 (6.669)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 7. Februar 2022, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 197 (+14 im Vergleich zu gestern, Sonntag) davon 18 (-2 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation.Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 59 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 22 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 22 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 6. Feber 8:30 +++

2.471 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2.471

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1.471

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 29.840

Zahl der genesenen Personen: 177.074

Zahl der verstorbenen Personen: 844

Zahl der PCR-getesteten Personen: 589.955

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 3.187,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 2.583,9

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 7.174 (37.440)

Kufstein: 5.114 (28.134)

Innsbruck-Stadt: 4.789 (25.372)

Schwaz: 2.930 (20.390)

Imst: 2.794 (15.783)

Landeck: 2.267 (12.661)

Kitzbühel: 2.136 (17.188)

Lienz: 1.549 (12.976)

Reutte: 1.071 (6.552)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 6. Februar 2022, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 183 (+12 im Vergleich zu gestern, Samstag) davon 20 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation.Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt: