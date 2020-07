Weniger Tiertransporte und gelebte Regionalität vereint die erste mobile Geflügelschlachterei in Tirol.

TIROL. Mastgeflügelhaltung ist in Tirol nicht weit verbreitet. "Nur 1 Prozent der Geflügel kommt aus Tirol. Das größte Problem bei der Geflügelhaltung ist das Schlachten am Hof", weiß Wendelin Juen von der LK Tirol, der durchaus Potential in der Geflügelzucht in Tirol sieht. "Die Produktion von Masthendln, Weidegänsen, Enten oder Puten passt ideal auf kleine Tiroler Bauernhöfe", so der Agrarfachmann.

Zwei Jahre Versuche

Nun konnten nach zwei Jahren Projektarbeit und nach Abklärung der rechtlichen Gegebenheiten mit dem Maschinenring ein kompetenter Partner gefunden werden, der diese mobile Einheit betreibt. GF NR Hermann Gahr: "Nach etlichen gescheiterten Versuchen, stationär zu schlachten, ist hier ein sehr gute Lösung gelungen, das den Bauern in Zukunft durchaus die Möglichkeit bietet, Geflügel zu halten." Er nannte hier, die leeren Ställe mit Mastgeflügel währen der Almsaison zu füllen. Das Schlachtmobil kann über die Maschinenring-Büros in den Bezirken gebucht werden. An "Bord" ist Metzgermeister und Landwirt aus Obernberg, Martin Gröbner. "Hier leidet das Tier nicht und die Hygiene kann optimal eingehalten werden", sagt der Metzger.

Auch in tierhygienischer Sicht ist das Projekt ideal. "Dieses Schlachtmobil erfüllt alle rechtlichen und hygienischen Vorgaben und entspricht dem höchsten Tierwohl", sagt Landesveterinärdirektor Josef Kössler.

Das Schlachtmobil kostet in etwa 40.000 Euro, für ein geschlachtetes Geflügel wird etwa 5 Euro zu kalkulieren sein. Mittelfristig sollten mehrere Schlachtmobile in Tirol im Einsatz sein, um die Anfahrtskosten und auch die zeitlichen Abstände zu reduzieren.