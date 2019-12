TIROL. Deutsche Firma will Tiroler Wortmarken schützen lassen. Günther Platter und Christoph Walser werden dagegen rechtlich vorgehen.

Die deutsche Firma KitzVenture mit Standort Kitzbühel will rund 70 Begriffe als Marke schützen lassen. Zu diesen zählen Begriffe wie „Tiroler Berge“, „Tiroler Madl“, „Tiroler Bua“ oder „Gamsstadt“. Daraufhin hat die Tirol Werbung den Sachverhalt von ihrem Markenanwalt prüfen lassen. Dieser kam zum Schluss, dass die Begriffe „Tiroler Madl“ und „Tiroler Bua“ bereits 2017 von einem Antragsteller beim österreichischen Patentamt als Wortmarke angemeldet worden waren. Damals wurde versucht, dies neben anderen Kategorien für die Warengruppe Bekleidung anzumelden. Jedoch wurde dem durch das österreichische Patentamt nicht stattgegeben. „Daraus schließen wir, dass auch die aktuelle Anmeldung der beiden Begriffe als Wortmarke nicht genehmigt werden wird“, so Landeshauptmann Günther Platter.

Geografische Tiroler Begrifflichkeiten gehören den Tirolerinnen und Tirolern

Günther Platter und Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser wollen nun gegen die Pläne der deutschen Firma vorgehen.

„Für uns steht fest: Die geografischen Tiroler Begrifflichkeiten gehören den Tirolerinnen und Tirolern und dürfen nicht von ausländischen Firmen kommerzialisiert werden. Ich habe daher die Markenexperten von Land Tirol und Tirol Werbung beauftragt, gegen die Anmeldungen dieser Marken vorzugehen." (Günther Platter)

Die Markenexperten des Landes kamen bereits zum Schluss, dass es rechtlich nicht möglich sein wird, diese Begriffe schützen zu lassen. Sollte dies dennoch der Fall sein, so wird das Land Tirol entsprechende bundesgesetzliche Änderungen einfordern. Die massenhafte Anmeldung von Begriffen als Marke sei ein zweifelhaftes Geschäftsmodell aus dem anglo-amerikanischen Raum, das bei uns bis dato nicht üblich ist. Dadurch würde das freie und ehrliche Unternehmertum torpediert werden, co Christoph Walser.

Regelungen bei geografischen Bezeichnungen

Eine EU-Verordnung regelt bislang die Eintragung einer Bezeichnung als geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung. Aus diesem Grund müssen derartige Anträge beim österreichischen Patentamt eingereicht werden und sind von diesem zu prüfen. „Wir haben in dieser Causa vollstes Vertrauen in das österreichische Patentamt sowie das zuständige Bundesministerium. Den versuchten Massenausverkauf unserer Heimat, und sei es nur über Begrifflichkeiten, wird es mit uns sicher nicht geben“, so Günther Platter.

