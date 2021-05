TIROL. Seit Beginn des Ausbruchs der Covid-19-Erkrankung, ist die Zahl der Erkrankten zunächst gestiegen. Durch verschiedene Maßnahmen ging die Zahl in Tirol zurück. Nach den ersten Öffnungsschritten sind die Zahlen aktuell in Tirol stabil.



Hier geht es zum Corona-Ticker.

Hier gibt es die aktuellen Zahlen zur Südafrika-Mutation.

Hier gibt es die Zahlen zum Impffortschritt in Tirol.

+++ Update, 29. Mai 8:30 +++

84 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 84 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 63.093

61.777 Personen sind wieder genesen

685 Personen sind aktuell aktiv positiv

Seit gestern früh ist keine weitere Person an Covid-19 verstorben. Somit sind es weiterhin 631 Coronatote.

+++ Update, 28. Mai 8:30 +++

57 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 57

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 91

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 688

Zahl der genesenen Personen: 61.690

Zahl der verstorbenen Personen: 631

Zahl der PCR-getesteten Personen: 362.548

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 52,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 41,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 191 (13.403)

Imst: 156 (5.078)

Innsbruck-Stadt: 134 (9.486)

Kufstein: 63 (9.367)

Kitzbühel: 45 (4.398)

Landeck: 36 (3.738)

Lienz: 31 (5.309)

Reutte: 21 (2.020)

Schwaz: 11 (8.852)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 28. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 35 (-5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 19 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 10 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 27. Mai 8:30 +++

58 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 58

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 70

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 723

Zahl der genesenen Personen: 61.599

Zahl der verstorbenen Personen: 630

Zahl der PCR-getesteten Personen: 361.882

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 55,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 41,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 205 (13.376)

Imst: 156 (5.055)

Innsbruck-Stadt: 135 (9.477)

Kufstein: 59 (9.362)

Kitzbühel: 53 (4.387)

Landeck: 44 (3.730)

Lienz: 36 (5.303)

Reutte: 23 (2.018)

Schwaz: 12 (8.852)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 27. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 40 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 21 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 9 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Geringste Belastung seit Herbst 2020

Im Verlauf der letzten Woche zeigte das SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring tirolweit einen Rückgang der Belastungen um rund 30 Prozent. Aktuell liegt die zu erwartende Anzahl an SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen im Bereich der Werte von Mitte Februar 2021. Somit wurden die geringsten Belastungsdaten seit Herbst 2020 erreicht.

+++ Update, 26. Mai 8:30 +++

60 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 60

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 82

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 735

Zahl der genesenen Personen: 61.529

Zahl der verstorbenen Personen: 630

Zahl der PCR-getesteten Personen: 361.234

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 59,5

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 45,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 202 (13.354)

Imst: 154 (5.043)

Innsbruck-Stadt: 144 (9.462)

Kitzbühel: 61 (4.376)

Kufstein: 58 (9.360)

Landeck: 44 (3.728)

Lienz: 34 (5.302)

Reutte: 27 (2.013)

Schwaz: 11 (8.852)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 26. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 42 (-4 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 23 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 9 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 25. Mai 8:30 +++

34 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 34

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 95

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 757

Zahl der genesenen Personen: 61.447

Zahl der verstorbenen Personen: 630

Zahl der PCR-getesteten Personen: 360.564

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 71,5

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 49,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 207 (13.327)

Imst: 161 (5.026)

Innsbruck-Stadt: 146 (9.446)

Kitzbühel: 62 (4.373)

Kufstein: 62 (9.353)

Landeck: 46 (3.721)

Lienz: 36 (5.298)

Reutte: 28 (2.012)

Schwaz: 9 (8.852)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 25. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 46 (+1 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 23 (+1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 11 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 0 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 24. Mai 8:30 +++

37 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 37

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 100

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 818

Zahl der genesenen Personen: 61.352

Zahl der verstorbenen Personen: 630

Zahl der PCR-getesteten Personen: 359.979

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 73,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 51,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 219 (13.306)

Innsbruck-Stadt: 157 (9.433)

Imst: 175 (5.001)

Landeck: 51 (3.714)

Kufstein: 61 (9.349)

Kitzbühel: 73 (4.361)

Lienz: 39 (5.293)

Reutte: 31 (2.007)

Schwaz: 12 (8.849)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 24. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 45 (-1 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 22 (-1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 11 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 23. Mai 8:30 +++

56 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 56

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 102

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 881

Zahl der genesenen Personen: 61.252

Zahl der verstorbenen Personen: 630

Zahl der PCR-getesteten Personen: 359.529

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 74,7

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 52,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 228 (13.287)

Innsbruck-Stadt: 179 (9.404)

Imst: 182 (4.983)

Landeck: 53 (3.708)

Kufstein: 70 (9.340)

Kitzbühel: 75 (4.357)

Lienz: 42 (5.290)

Reutte: 31 (2.003)

Schwaz: 20 (8.841)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 23. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 46 (+4 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 23 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 12 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 22. Mai 8:30 +++

79 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 79

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 80

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 927

Zahl der genesenen Personen: 61.150

Zahl der verstorbenen Personen: 630

Zahl der PCR-getesteten Personen: 358.964

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 73,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 52,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 246 (13.252)

Innsbruck-Stadt: 170 (9.403)

Imst: 205 (4.952)

Landeck: 56 (3.704)

Kufstein: 72 (9.331)

Kitzbühel: 75 (4.351)

Lienz: 46 (5.284)

Reutte: 38 (1.993)

Schwaz: 19 (8.841)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 22. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 42 (-6 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 22 (-1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 8 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 21. Mai 8:30 +++

69 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 69

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 152

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 929

Zahl der genesenen Personen: 61.070

Zahl der verstorbenen Personen: 629

Zahl der PCR-getesteten Personen: 358.362

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 74,4

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 54,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 241 (13.237)

Innsbruck-Stadt: 170 (9.396)

Imst: 209 (4.927)

Landeck: 60 (3.696)

Kufstein: 69 (9.326)

Kitzbühel: 75 (4.345)

Lienz: 37 (5.284)

Reutte: 40 (1.989)

Schwaz: 28 (8.831)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 21. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 48 (-6 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 23 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 11 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 20. Mai 8:30 +++

89 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 89

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 74

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.013

Zahl der genesenen Personen: 60.918

Zahl der verstorbenen Personen: 628

Zahl der PCR-getesteten Personen: 357.740

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 82,1

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 59,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 256 (13.207)

Innsbruck-Stadt: 208 (9.349)

Imst: 215 (4.903)

Landeck: 72 (3.680)

Kufstein: 71 (9.313)

Kitzbühel: 77 (4.337)

Lienz: 45 (5.274)

Reutte: 40 (1.987)

Schwaz: 29 (8.829)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 20. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 54 (-4 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 24 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Die aktuellen Werte des Abwasser-Monitorings in Tirol zeigen landesweit nach wie vor einen konstanten Verlauf. In den Auswertungen gibt es keine signifikante Veränderung der Lage im Vergleich zur Vorwoche. Im Vergleich zu Mitte Februar, als die bisher niedrigsten Belastungen des Jahres 2021 im Abwasser auftraten, liegen die Werte aktuell noch nach wie vor darüber.

+++ Update, 19. Jänner 8:30 +++

88 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 88

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 87

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 998

Zahl der genesenen Personen: 60.844

Zahl der verstorbenen Personen: 628

Zahl der PCR-getesteten Personen: 357.041

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 83,8

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 62,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 240 (13.196)

Innsbruck-Stadt: 211 (9.337)

Imst: 226 (4.880)

Landeck: 70 (3.676)

Kufstein: 72 (9.302)

Kitzbühel: 70 (4.335)

Lienz: 46 (5.267)

Reutte: 37 (1.984)

Schwaz: 26 (8.828)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 19. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 58 (-6 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 24 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 14 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 18. Mai 8:30 +++

120 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 120

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 135

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 998

Zahl der genesenen Personen: 60.757

Zahl der verstorbenen Personen: 627

Zahl der PCR-getesteten Personen: 356.405

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 82,1

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 65,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 232 (13.180)

Innsbruck-Stadt: 224 (9.309)

Imst: 223 (4.865)

Landeck: 75 (3.665)

Kufstein: 68 (9.299)

Kitzbühel: 64 (4.329)

Lienz: 47 (5.265)

Reutte: 40 (1.979)

Schwaz: 25 (8.827)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 18. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 64 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 26 (+1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 17. Mai 8:30 +++

51 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 51

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 109

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.013

Zahl der genesenen Personen: 60.622

Zahl der verstorbenen Personen: 627

Zahl der PCR-getesteten Personen: 355.924

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 86,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 69,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 233 (4.837)

Innsbruck-Land: 221 (13.145)

Innsbruck-Stadt: 209 (9.295)

Kufstein: 75 (9.288)

Landeck: 76 (3.658)

Reutte: 55 (1.963)

Kitzbühel: 60 (4.325)

Lienz: 55 (5.251)

Schwaz: 29 (8.821)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 17. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 67 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 25 (- 1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 16. Mai 8:30 +++

58 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 58

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 137

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.071

Zahl der genesenen Personen: 60.513

Zahl der verstorbenen Personen: 627

Zahl der PCR-getesteten Personen: 355.555

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 90,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 73,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 240 (4.816)

Innsbruck-Land: 238 (13.115)

Innsbruck-Stadt: 222 (9.277)

Kufstein: 85 (9.276)

Landeck: 77 (3.651)

Reutte: 63 (1.955)

Kitzbühel: 59 (4.318)

Lienz: 59 (5.245)

Schwaz: 28 (8.821)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 16. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 66 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 26 (- 1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 15. Mai 8:30 +++

82 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 82

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 133

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.150

Zahl der genesenen Personen: 60.376

Zahl der verstorbenen Personen: 627

Zahl der PCR-getesteten Personen: 355.197

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 97,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 78,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 268 (4.779)

Innsbruck-Land: 243 (13.091)

Innsbruck-Stadt: 230 (9.256)

Kufstein: 106 (9.254)

Landeck: 78 (3.645)

Lienz: 77 (5.226)

Reutte: 66 (1.949)

Kitzbühel: 53 (4.318)

Schwaz: 29 (8.819)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 15. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 65 (- 9 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 27 (- 2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 14. Mai 8:30 +++

81 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 81

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 162

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.202

Zahl der genesenen Personen: 60.243

Zahl der verstorbenen Personen: 626

Zahl der PCR-getesteten Personen: 354.760

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 99,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 85,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 285 (4.751)

Innsbruck-Land: 249 (13.061)

Innsbruck-Stadt: 225 (9.250)

Kufstein: 130 (9.227)

Lienz: 80 (5.212)

Landeck: 75 (3.640)

Reutte: 72 (1.940)

Kitzbühel: 50 (4.313)

Schwaz: 36 (8.810)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 14. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 74 (+4 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 29 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 13. Mai 8:30 +++

99 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 99

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 164

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.283

Zahl der genesenen Personen: 60.081

Zahl der verstorbenen Personen: 626

Zahl der PCR-getesteten Personen: 354.249

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 89,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 94,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 281 (13.012)

Imst: 280 (4.730)

Innsbruck-Stadt: 255 (9.203)

Kufstein: 141 (9.212)

Lienz: 86 (5.203)

Landeck: 77 (3.635)

Reutte: 73 (1.931)

Kitzbühel: 54 (4.308)

Schwaz: 36 (8.808)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 13. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 70 (- 6 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 29 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 14 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Die aktuellen Werte des Abwasser-Monitorings in Tirol zeigen einen konstanten Verlauf. Die deutlich sinkende Kurve im Laufe des April hat sich zuletzt etwas abgeflacht, die Auswertungen zeigen ein stabiles Lagebild ohne signifikante Schwankungen. Im Vergleich zu Mitte Februar, wo die niedrigsten Belastungen des Jahres 2021 im Abwasser auftraten, liegen die Werte aktuell noch nach wie vor darüber.

+++ Update, 12. Mai 8:30 +++

134 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 134

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 216

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.348

Zahl der genesenen Personen: 59.917

Zahl der verstorbenen Personen: 626

Zahl der PCR-getesteten Personen: 353.668

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 100,7

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 95,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 325 (12.954)

Innsbruck-Stadt: 266 (9.183)

Imst: 275 (4.715)

Kufstein: 148 (9.191)

Lienz: 95 (5.188)

Reutte: 75 (1.923)

Landeck: 74 (3.624)

Kitzbühel: 50 (4.299)

Schwaz: 40 (8.801)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 12. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 76 (- 11 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 28 (- 1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 11. Mai 8:30 +++

109 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 109

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 180

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.430

Zahl der genesenen Personen: 59.701

Zahl der verstorbenen Personen: 626

Zahl der PCR-getesteten Personen: 352.993

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 95,3

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 100,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 342 (12.915)

Innsbruck-Stadt: 313 (9.113)

Imst: 267 (4.682)

Kufstein: 157 (9.167)

Lienz: 106 (5.173)

Reutte: 78 (1.915)

Landeck: 82 (3.610)

Kitzbühel: 52 (4.288)

Schwaz: 33 (8.799)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 11. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 87 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 29 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 3Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 10. Mai 8:30 +++

85 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 85

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 164

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.502

Zahl der genesenen Personen: 59.521

Zahl der verstorbenen Personen: 625

Zahl der PCR-getesteten Personen: 352.599

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 95,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 105,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 372 (12.864)

Innsbruck-Stadt: 308 (9.090)

Imst: 258 (4.664)

Kufstein: 182 (9.129)

Lienz: 126 (5.144)

Reutte: 87 (1.906)

Landeck: 73 (3.608)

Kitzbühel: 51 (4.284)

Schwaz: 45 (8.793)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 10. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 87 (+4 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 29 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 18 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 9. Mai 8:30 +++

89 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 89

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 264

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.581

Zahl der genesenen Personen: 59.357

Zahl der verstorbenen Personen: 625

Zahl der PCR-getesteten Personen: 352.191

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 118,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 111,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 396 (12.824)

Innsbruck-Stadt: 325 (9.051)

Imst: 264 (4.638)

Kufstein: 192 (9.113)

Lienz: 124 (5.140)

Reutte: 99 (1.889)

Landeck: 80 (3.596)

Kitzbühel: 49 (4.279)

Schwaz: 49 (8.788)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 9. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 83 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 29 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 8. Mai 8:30 +++

123 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 123

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 175

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.756

Zahl der genesenen Personen: 59.093

Zahl der verstorbenen Personen: 625

Zahl der PCR-getesteten Personen: 351.665

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 125,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 115,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 475 (12.724)

Innsbruck-Stadt: 344 (9.010)

Imst: 276 (4.603)

Kufstein: 234 (9.070)

Lienz: 134 (5.128)

Reutte: 107 (1.876)

Landeck: 82 (3.586)

Kitzbühel: 48 (4.276)

Schwaz: 56 (8.781)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 8. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 82 (-6 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 27 (-1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 17 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 7. Mai 8:30 +++

114 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 114

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 138

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.808

Zahl der genesenen Personen: 58.918

Zahl der verstorbenen Personen: 625

Zahl der PCR-getesteten Personen: 351.081

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 133,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 124,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 475 (12.686)

Innsbruck-Stadt: 368 (8.974)

Imst: 278 (4.582)

Kufstein: 251 (9.035)

Lienz: 130 (5.115)

Reutte: 110 (1.867)

Landeck: 80 (3.579)

Kitzbühel: 57 (4.264)

Schwaz: 59 (8.778)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 7. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 88 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 28 (+5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 21 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 6. Mai 8:30 +++

20 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 101

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 196

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.791

Zahl der genesenen Personen: 58.827

Zahl der verstorbenen Personen: 625

Zahl der PCR-getesteten Personen: 350.353

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 133,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 124,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 489 (12.648)

Innsbruck-Stadt: 390 (8.937)

Imst: 255 (4.582)

Kufstein: 239 (9.032)

Lienz: 135 (5.110)

Reutte: 105 (1.867)

Landeck: 69 (3.579)

Kitzbühel: 55 (4.264)

Schwaz: 54 (8.770)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 6. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 86 (-10 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 23 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 30 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Die aktuellen Auswertungen des Abwasser-Monitorings in Tirol weisen eine deutlich sinkende Tendenz auf. Gegenüber der Hochphase Anfang April 2021 hat sich die zu erwartende Anzahl an SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol im Laufe des April fast halbiert. Die aktuellen Werte liegen somit in der Größenordnung jener Belastungen, die Anfang März 2021 auftraten.

+++ Update, 5. Mai 8:30 +++

151 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 151

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 208

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.927

Zahl der genesenen Personen: 58.584

Zahl der verstorbenen Personen: 625

Zahl der PCR-getesteten Personen: 350.012

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 172,6

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 140,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 512 (12.598)

Innsbruck-Stadt: 417 (8.893)

Kufstein: 269 (8.998)

Imst: 262 (4.542)

Lienz: 152 (5.079)

Reutte: 121 (1.848)

Landeck: 69 (3.573)

Kitzbühel: 66 (4.252)

Schwaz: 59 (8.763)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 5. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 96 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 24 (- 2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 33 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 4. Mai 8:30 +++

174 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 174

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 168

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.985

Zahl der genesenen Personen: 58.376

Zahl der verstorbenen Personen: 624

Zahl der PCR-getesteten Personen: 349.107

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 175,2

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 147,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 527 (12.548)

Innsbruck-Stadt: 432 (8.858)

Kufstein: 293 (8.956)

Imst: 268 (4.512)

Lienz: 148 (5.055)

Reutte: 119 (1.846)

Kitzbühel: 73 (4.240)

Landeck: 65 (3.567)

Schwaz: 60 (8.756)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 4. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 98 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 26 (- 1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 3. Mai 8:30 +++

119 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 119

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 216

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.979

Zahl der genesenen Personen: 58.208

Zahl der verstorbenen Personen: 624

Zahl der PCR-getesteten Personen: 348.542

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 178,3

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 154,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 511 (12.516)

Innsbruck-Stadt: 424 (8.830)

Kufstein: 286 (8.935)

Imst: 269 (4.487)

Lienz: 169 (5.026)

Reutte: 113 (1.837)

Kitzbühel: 79 (4.228)

Landeck: 73 (3.556)

Schwaz: 55 (8.754)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 3. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 98 (+2 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 27 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 2. Mai 8:30 +++

156 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 156

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 199

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.076

Zahl der genesenen Personen: 57.992

Zahl der verstorbenen Personen: 624

Zahl der PCR-getesteten Personen: 347.716

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 174,6

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 156,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 508 (12.474)

Innsbruck-Stadt: 430 (8.801)

Kufstein: 306 (8.908)

Imst: 276 (4.464)

Lienz: 199 (4.995)

Reutte: 141 (1.801)

Kitzbühel: 83 (4.216)

Landeck: 75 (3.551)

Schwaz: 58 (8.743)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 2. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 96 (-2 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 27 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 1. Mai 8:30 +++

145 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 145

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 238

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.119

Zahl der genesenen Personen: 57.793

Zahl der verstorbenen Personen: 624

Zahl der PCR-getesteten Personen: 347.180

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 178,3

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 159,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 512 (12.432)

Innsbruck-Stadt: 438 (8.769)

Kufstein: 296 (8.877)

Imst: 288 (4.436)

Lienz: 223 (4.966)

Reutte: 144 (1.792)

Kitzbühel: 92 (4.202)

Landeck: 67 (3.545)

Schwaz: 59 (8.736)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 1. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 98 (-6 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 27 (-2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 32 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 30. April 8:30 +++

200 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 200

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 264

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.215

Zahl der genesenen Personen: 57.555

Zahl der verstorbenen Personen: 621

Zahl der PCR-getesteten Personen: 346.400

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 182,7

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 161,5



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 535 (12.379)

Innsbruck-Stadt: 468 (8.702)

Kufstein: 326 (8.833)

Imst: 276 (4.426)

Lienz: 227 (4.944)

Reutte: 155 (1.774)

Kitzbühel: 101 (4.190)

Landeck: 66 (3.538)

Schwaz: 61 (8.731)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 30. April 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 104 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 29 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 29. April 8:30 +++

210 positive Testergebnisse seit gestern früh

Die aktuellen Werte des Abwasser-Monitorings in Tirol sind derzeit tendenziell leicht im Sinken begriffen. Die zu erwartende Anzahl der SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol liegt derzeit bei rund drei Viertel der Werte der letzten Hochphase von Anfang April 2021.

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 210

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 195

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.279

Zahl der genesenen Personen: 57.291

Zahl der verstorbenen Personen: 621

Zahl der PCR-getesteten Personen: 345.648

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 180,7

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 168,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 572 (12.303)

Innsbruck-Stadt: 476 (8.641)

Kufstein: 325 (8.799)

Imst: 258 (4.415)

Lienz: 236 (4.919)

Reutte: 177 (1.743)

Kitzbühel: 98 (4.183)

Landeck: 74 (3.526)

Schwaz: 63 (8.725)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 29. April 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 102 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 30 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 26 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 28. April 8:30 +++

228 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 228

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 279

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.266

Zahl der genesenen Personen: 57.096

Zahl der verstorbenen Personen: 619

Zahl der PCR-getesteten Personen: 344.864

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 188,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 170,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 572 (12.254)

Innsbruck-Stadt: 480 (8.597)

Kufstein: 325 (8.770)

Lienz: 242 (4.895)

Imst: 234 (4.406)

Reutte: 181 (1.720)

Kitzbühel: 100 (4.172)

Landeck: 69 (3.522)

Schwaz: 63 (8.723)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 28. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 103 (-6 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 32 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 26 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 27. April 8:30 +++

204 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 204

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 191

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.318

Zahl der genesenen Personen: 56.817

Zahl der verstorbenen Personen: 618

Zahl der PCR-getesteten Personen: 343.917

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 197,1

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 175,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 567 (12.201)

Innsbruck-Stadt: 535 (8.505)

Kufstein: 317 (8.746)

Lienz: 248 (4.864)

Imst: 214 (4.387)

Reutte: 185 (1.705)

Kitzbühel: 101 (4.154)

Schwaz: 80 (8.707)

Landeck: 70 (3.513)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 27. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 109 (+3 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 33 (+1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 26. April 8:30 +++

126 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 126

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 183

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.307

Zahl der genesenen Personen: 56.626

Zahl der verstorbenen Personen: 616

Zahl der PCR-getesteten Personen: 343.098

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 206,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 182,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 538 (12.710)

Innsbruck-Stadt: 515 (8.473)

Kufstein: 336 (8.713)

Lienz: 244 (4.842)

Imst: 202 (4.374)

Reutte: 191 (1.692)

Kitzbühel: 112 (4.138)

Schwaz: 96 (8.685)

Landeck: 73 (3.504)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 26. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 106 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 32 (-1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 25. April 8:30 +++

165 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 165

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 189

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.364

Zahl der genesenen Personen: 56.443

Zahl der verstorbenen Personen: 616

Zahl der PCR-getesteten Personen: 342.346

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 205,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 182,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 542 (12.126)

Innsbruck-Stadt: 526 (8.440)

Kufstein: 357 (8.676)

Lienz: 238 (4.824)

Imst: 214 (4.354)

Reutte: 205 (1.671)

Kitzbühel: 114 (4.134)

Schwaz: 90 (8.686)

Landeck: 78 (3.497)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 25. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 105 (+3 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 33 (-1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 24. April 8:30 +++

170 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 170

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 252

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.388

Zahl der genesenen Personen: 56.254

Zahl der verstorbenen Personen: 616

Zahl der PCR-getesteten Personen: 341.585

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 212,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 183,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 553 (12.065)

Innsbruck-Stadt: 504 (8.431)

Kufstein: 387 (8.627)

Lienz: 246 (4.793)

Imst: 215 (4.338)

Reutte: 206 (1.662)

Kitzbühel: 122 (4.123)

Schwaz: 80 (8.686)

Landeck: 75 (3.494)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 24. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 102 (-3 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 34 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 22 Normalstation, 20 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 23. April 8:30 +++

206 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 206

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 252

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.472

Zahl der genesenen Personen: 56.002

Zahl der verstorbenen Personen: 614

Zahl der PCR-getesteten Personen: 340.586

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 213,2

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 181,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 562 (12.014)

Innsbruck-Stadt: 525 (8.381)

Kufstein: 423 (8.573)

Lienz: 244 (4.767)

Reutte: 217 (1.644)

Imst: 205 (4.318)

Kitzbühel: 123 (4.116)

Schwaz: 96 (8.670)

Landeck: 77 (3.484)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 23. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 105 (-3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 33 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 26 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 22. April 8:30 +++

232 positive Testergebnisse seit gestern früh

Abwasser-Monitoring: Werte ergeben weiterhin keine signifikante Änderung

Die aktuellen Auswertungen des Abwasser-Monitorings in Tirol sind im Vergleich zu den beiden Vorwochen nach wie vor konstant. Die zu erwartende Anzahl an SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol zeigt insgesamt keine signifikante Veränderung nach oben oder unten im Vergleich zur letzten Woche.

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 232

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 199

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.519

Zahl der genesenen Personen: 55.750

Zahl der verstorbenen Personen: 613

Zahl der PCR-getesteten Personen: 339.585

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 220,6

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 184,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 574 (11.953)

Innsbruck-Stadt: 548 (8.330)

Kufstein: 435 (8.528)

Lienz: 283 (4.719)

Reutte: 215 (1.632)

Imst: 170 (4.309)

Kitzbühel: 118 (4.100)

Schwaz: 100 (8.664)

Landeck: 76 (3.480)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 22. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 108 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 34 (-3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 21. April 8:30 +++

264 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 264

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 171

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.486

Zahl der genesenen Personen: 55.551

Zahl der verstorbenen Personen: 613

Zahl der PCR-getesteten Personen: 338.7017-Tages-Inzidenz in Tirol: 218,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 192,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 567 (11.918)

Innsbruck-Stadt: 518 (8.312)

Kufstein: 424 (8.494)

Lienz: 291 (4.673)

Reutte: 213 (1.619)

Imst: 169 (4.296)

Schwaz: 109 (8.645)

Kitzbühel: 116 (4.090)

Landeck: 79 (3.469)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 21. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 110 (-12 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 37 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 29 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 20. April 8:30 +++

295 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 295

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 172

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.394

Zahl der genesenen Personen: 55.380

Zahl der verstorbenen Personen: 612

Zahl der PCR-getesteten Personen: 337.691

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 205,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 194,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 532 (11.891)

Innsbruck-Stadt: 497 (8.281)

Kufstein: 417 (8.455)

Lienz: 291 (4.647)

Reutte: 204 (1.612)

Imst: 163 (4.283)

Schwaz: 111 (8.639)

Kitzbühel: 104 (4.081)

Landeck: 75 (3.456)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 20. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 122 (-6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 38 (-1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 30 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 19. April 8:30 +++

198 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 198

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 148

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.273

Zahl der genesenen Personen: 55.208

Zahl der verstorbenen Personen: 610

Zahl der PCR-getesteten Personen: 336.485

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 208,8

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 196,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 471 (11.871)

Innsbruck-Stadt: 488 (8.238)

Kufstein: 413 (8.414)

Lienz: 285 (4.621)

Reutte: 195 (1.606)

Imst: 146 (4.275)

Kitzbühel: 110 (4.069)

Schwaz: 86 (8.630)

Landeck: 77 (3.451)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 19. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 128 (+6 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 39 (+2 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 5 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 18. April 8:30 +++

180 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 180

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 203

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.223

Zahl der genesenen Personen: 55.060

Zahl der verstorbenen Personen: 610

Zahl der PCR-getesteten Personen: 335.280

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 203,5

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 194,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 475 (11.817)

Innsbruck-Stadt: 459 (8.230)

Kufstein: 404 (8.383)

Lienz: 296 (4.589)

Reutte: 172 (1.604)

Imst: 147 (4.268)

Kitzbühel: 106 (4.060)

Schwaz: 86 (8.630)

Landeck: 78 (3.446)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 18. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 122 (-1 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 37 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 28 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 5 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 17. April 8:30 +++

236 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 236

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 189

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.246

Zahl der genesenen Personen: 54.857

Zahl der verstorbenen Personen: 610

Zahl der PCR-getesteten Personen: 334.303

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 199,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 204,6



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 492 (11.753)

Innsbruck-Stadt: 464 (8.184)

Kufstein: 430 (8.342)

Lienz: 293 (4.553)

Reutte: 160 (1.600)

Imst: 154 (4.252)

Kitzbühel: 101 (4.054)

Schwaz: 77 (8.623)

Landeck: 75 (3.436)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 17. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 123 (-12 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 36 (-2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 25 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 16 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 16. April 8:30 +++

237 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 237

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 180

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.199

Zahl der genesenen Personen: 54.668

Zahl der verstorbenen Personen: 610

Zahl der PCR-getesteten Personen: 333.442

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 195,6

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 206,2



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 506 (11.697)

Innsbruck-Stadt: 448 (8.153)

Kufstein: 394 (8.330)

Lienz: 295 (4.519)

Reutte: 150 (1.592)

Imst: 150 (4.246)

Kitzbühel: 95 (4.040)

Schwaz: 82 (8.606)

Landeck: 79 (3.425)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 16. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 135 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 38 (+1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 15. April 8:30 +++

247 positive Testergebnisse seit gestern früh

Die aktuellen Auswertungen des Abwasser-Monitorings in Tirol zeigen derzeit im Vergleich zur letzten Woche einen konstanten Verlauf. Die zu erwartende Anzahl an SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol hat sich bezogen auf die Vorwoche nicht markant verändert. Der vorangegangene Anstieg scheint nach Analyse der Abwasser-Werte vorerst eingedämmt zu sein. Der weitere Trend in den Abwasser-Verlaufskurven ist derzeit noch nicht klar ausgeprägt.

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 247

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 167

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.143

Zahl der genesenen Personen: 54.488

Zahl der verstorbenen Personen: 609

Zahl der PCR-getesteten Personen: 332.602

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 194,2

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 210,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 494 (11.660)

Innsbruck-Stadt: 432 (8.116)

Kufstein: 385 (8.311)

Lienz: 295 (4.480)

Reutte: 144 (1.587)

Imst: 135 (4.236)

Kitzbühel: 95 (4.028)

Schwaz: 83 (8.597)

Landeck: 80 (3.413)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 15. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 133 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 37 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 28 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 14. April 8:30 +++

244 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 244

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 208

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.064

Zahl der genesenen Personen: 54.321

Zahl der verstorbenen Personen: 608

Zahl der PCR-getesteten Personen: 331.649

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 186,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 208,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 489 (11.612)

Innsbruck-Stadt: 417 (8.083)

Kufstein: 361 (8.289)

Lienz: 288 (4.462)

Imst: 130 (4.227)

Reutte: 130 (1.582)

Kitzbühel: 99 (4.015)

Landeck: 75 (3.407)

Schwaz: 74 (8.584)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 14. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 132 (+1 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 36 (+5 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 34 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 13. April 8:30 +++

230 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 230

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 248

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.029

Zahl der genesenen Personen: 54.113

Zahl der verstorbenen Personen: 607

Zahl der PCR-getesteten Personen: 330.637

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 184,1

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 207,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 466 (11.558)

Innsbruck-Stadt: 405 (8.040)

Kufstein: 362 (8.257)

Lienz: 278 (4.434)

Imst: 121 (4.217)

Schwaz: 77 (8.576)

Kitzbühel: 108 (4.001)

Reutte: 133 (1.572)

Landeck: 79 (3.398)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 13. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 131 (-6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 31 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 34 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 12. April 8:30 +++

188 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 188

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 273

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.078

Zahl der genesenen Personen: 53.865

Zahl der verstorbenen Personen: 605

Zahl der PCR-getesteten Personen: 329.733

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 184,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 213,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 480 (11.490)

Innsbruck-Stadt: 426 (7.975)

Kufstein: 345 (8.222)

Lienz: 279 (4.409)

Imst: 123 (4.196)

Schwaz: 88 (8.565)

Kitzbühel: 111 (3.987)

Reutte: 121 (1.565)

Landeck: 75 (3.396)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 12. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 137 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 33 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 11. April 8:30 +++



121 positive Testergebnisse seit gestern frühZahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 121

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 190

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.134

Zahl der genesenen Personen: 53.592

Zahl der verstorbenen Personen: 605

Zahl der PCR-getesteten Personen: 328.855

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 187,4

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 221,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 515 (11.422)

Innsbruck-Stadt: 457 (7.917)

Kufstein: 335 (8.184)

Lienz: 283 (4.377)

Imst: 132 (4.182)

Schwaz: 116 (8.529)

Kitzbühel: 107 (3.980)

Reutte: 111 (1.556)

Landeck: 77 (3.385)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 11. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 137 (-1 im Vergleich zu gestern, Samtag), davon 32 (-3 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 29 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 10. April 8:30 +++

178 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 178

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 274

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.204

Zahl der genesenen Personen: 53.402

Zahl der verstorbenen Personen: 604

Zahl der PCR-getesteten Personen: 328.162

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 194,4

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 219,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 569 (11.343)

Innsbruck-Stadt: 428 (7.899)

Kufstein: 350 (8.156)

Lienz: 285 (4.359)

Imst: 151 (4.161)

Schwaz: 115 (8.527)

Kitzbühel: 112 (3.970)

Reutte: 110 (1.552)

Landeck: 83 (3.375)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 10. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 138 (-6 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 35 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 26 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 9. April 8:30 +++

242 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 242

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 270

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.301

Zahl der genesenen Personen: 53.128

Zahl der verstorbenen Personen: 603

Zahl der PCR-getesteten Personen: 327.290

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 193,5

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 227,3



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 603 (11.270)

Innsbruck-Stadt: 453 (7.844)

Kufstein: 362 (8.114)

Lienz: 276 (4.334)

Imst: 171 (4.134)

Schwaz: 138 (8.504)

Kitzbühel: 120 (3.952)

Reutte: 95 (1.551)

Landeck: 82 (3.365)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 9. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 146 (+1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 34 (+3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 32 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 8. April 8:30 +++

197 positive Testergebnisse seit gestern früh

Situation im Land auf Basis des SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol

(Stand: Donnerstag, 8. April 2021)

Im Laufe der letzten Woche haben sich beim SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol die Belastungswerte auf relativ konstantem Niveau mit insgesamt eher moderaten Schwankungen eingestellt. Weiterhin liegt die zu erwartende Anzahl an SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol in der Größenordnung jener Werte, die zuletzt Anfang Dezember 2020, in der Phase der ausklingenden zweiten Welle, beobachtet wurden.

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 197

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 248

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.329

Zahl der genesenen Personen: 52.858

Zahl der verstorbenen Personen: 603

Zahl der PCR-getesteten Personen: 326.241

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 198,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 232,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 609 (11.214)

Innsbruck-Stadt: 487 (7.776)

Kufstein: 335 (8.078)

Lienz: 263 (4.312)

Imst: 177 (4.118)

Schwaz: 152 (8.482)

Kitzbühel: 125 (3.932)

Reutte: 91 (1.541)

Landeck: 89 (3.345)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 8. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 145 (-11 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 31 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 34 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 7. April 8:30 +++

211 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 211

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 283

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.385

Zahl der genesenen Personen: 52.610

Zahl der verstorbenen Personen: 598

Zahl der PCR-getesteten Personen: 325.137

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 207,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 233,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 635 (11.141)

Innsbruck-Stadt: 516 (7.722)

Kufstein: 333 (8.055)

Schwaz: 171 (8.455)

Lienz: 233 (4.291)

Imst: 186 (4.101)

Kitzbühel: 124 (3.922)

Landeck: 98 (3.331)

Reutte: 88 (1.532)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 7. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 156 (+5 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 30 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 33 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 6. April 8:30 +++

171 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 171

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 267

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.458

Zahl der genesenen Personen: 52.327

Zahl der verstorbenen Personen: 597

Zahl der PCR-getesteten Personen: 324.111

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 222,8

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 242,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 635 (11.086)

Innsbruck-Stadt: 532 (7.658)

Kufstein: 356 (8.013)

Schwaz: 178 (8.437)

Lienz: 246 (4.250)

Imst: 188 (4.081)

Kitzbühel: 131 (3.904)

Landeck: 108 (3.314)

Reutte: 83 (1.524)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 6. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 151 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 30 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 36 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 5. April 8:30 +++

170 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 170

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 203

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.554

Zahl der genesenen Personen: 52.060

Zahl der verstorbenen Personen: 597

Zahl der PCR-getesteten Personen: 322.306

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 225,8

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 253,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 640 (11.034)

Innsbruck-Stadt: 510 (7.635)

Kufstein: 372 (7.976)

Schwaz: 233 (8.371)

Lienz: 248 (4.226)

Imst: 204 (4.057)

Kitzbühel: 145 (3.884)

Landeck: 117 (3.300)

Reutte: 84 (1.517)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 5. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 154 (+4 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 33 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 32 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 4. April 8:30 +++

194 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 194

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 268

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.587

Zahl der genesenen Personen: 51.857

Zahl der verstorbenen Personen: 597

Zahl der PCR-getesteten Personen: 320.915

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 233,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 251,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 636 (10.978)

Innsbruck-Stadt: 493 (7.620)

Kufstein: 395 (7.930)

Schwaz: 218 (8.371)

Lienz: 272 (4.202)

Imst: 204 (4.039)

Kitzbühel: 157 (3.859)

Landeck: 123 (3.290)

Reutte: 88 (1.508)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 4. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 150 (+3 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 30 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 29 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 3. April 8:30 +++

225 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 225

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 283

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.661

Zahl der genesenen Personen: 51.589

Zahl der verstorbenen Personen: 597

Zahl der PCR-getesteten Personen: 318.685

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 245,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 247,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen; Bezirks- und Gemeindezuordnungen befinden sich laufend in behördlicher Abklärung)

Innsbruck-Land: 663 (10.905)

Innsbruck-Stadt: 473 (7.605)

Kufstein: 406 (7.896)

Schwaz: 248 (8.334)

Lienz: 266 (4.162)

Imst: 218 (4.020)

Kitzbühel: 166 (3.836)

Landeck: 129 (3.273)

Reutte: 92 (1.489)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 3. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 147 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 28 (-2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 33 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 2. April 8:30 +++

247 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 247

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 256

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.719

Zahl der genesenen Personen: 51.306

Zahl der verstorbenen Personen: 597

Zahl der PCR-getesteten Personen: 317.606

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 257,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 249,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 630 (10.852)

Innsbruck-Stadt: 458 (7.572)

Kufstein: 434 (7.842)

Schwaz: 280 (8.286)

Lienz: 273 (4.146)

Imst: 226 (4.001)

Kitzbühel: 183 (3.805)

Landeck: 139 (3.257)

Reutte: 94 (1.485)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 2. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 146 (-7 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 30 (+3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 1. April 8:30 +++

253 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 253

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 230

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.728

Zahl der genesenen Personen: 51.050

Zahl der verstorbenen Personen: 597

Zahl der PCR-getesteten Personen: 316.329

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 258,8

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 253,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 640 (10.791)

Innsbruck-Stadt: 465 (7.527)

Kufstein: 421 (7.800)

Schwaz: 305 (8.248)

Lienz: 250 (4.122)

Imst: 225 (3.981)

Kitzbühel: 185 (3.792)

Landeck: 145 (3.250)

Reutte: 91 (1.479)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 1. April 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 153 (+4 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 27 (+2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 35 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 31. März 8:30 +++

285 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 285

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 319

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.708

Zahl der genesenen Personen: 50.820

Zahl der verstorbenen Personen: 594

Zahl der PCR-getesteten Personen: 314.939

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 257,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 257,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 611 (10.748)

Innsbruck-Stadt: 464 (7.476)

Kufstein: 430 (7.770)

Schwaz: 305 (8.226)

Lienz: 260 (4.087)

Imst: 216 (3.967)

Kitzbühel: 183 (3.784)

Landeck: 139 (3.234)

Reutte: 99 (1.468)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 31. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 149 (-7 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 25 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 30. März 8:30 +++

285 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 285

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 271

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.742

Zahl der genesenen Personen: 50.501

Zahl der verstorbenen Personen: 594

Zahl der PCR-getesteten Personen: 313.699

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 246,7

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 260,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 601 (10.695)

Innsbruck-Stadt: 476 (7.414)

Kufstein: 422 (7.732)

Schwaz: 322 (8.188)

Lienz: 273 (4.047)

Imst: 235 (3.921)

Kitzbühel: 178 (3.765)

Landeck: 127 (3.225)

Reutte: 107 (1.454)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 30. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 156 (-1 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 26 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 23 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 29. März 8:30 +++

197 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 197

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 207

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.729

Zahl der genesenen Personen: 50.230

Zahl der verstorbenen Personen: 593

Zahl der PCR-getesteten Personen: 312.646

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 240,1

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 251,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 586 (10.634)

Innsbruck-Stadt: 462 (7.376)

Kufstein: 428 (7.678)

Schwaz: 321 (8.159)

Lienz: 299 (4.001)

Imst: 245 (3.899)

Kitzbühel: 166 (3.752)

Landeck: 117 (3.220)

Reutte: 105 (1.451)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 29. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 157 (+11 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 28 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 34 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 23 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 28. März 8:30 +++

237 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 237

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 159

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.740

Zahl der genesenen Personen: 50.023

Zahl der verstorbenen Personen: 592

Zahl der PCR-getesteten Personen: 311.499

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 233,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 251,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 574 (10.593)

Innsbruck-Stadt: 439 (7.362)

Kufstein: 424 (7.651)

Schwaz: 334 (8.121)

Lienz: 314 (3.986)

Imst: 274 (3.857)

Kitzbühel: 166 (3.735)

Landeck: 114 (3.209)

Reutte: 101 (1.449)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 28. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 146 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 28 (-1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 33 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 27. März 8:30 +++

340 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 340

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 238

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.662

Zahl der genesenen Personen: 49.864

Zahl der verstorbenen Personen: 592

Zahl der PCR-getesteten Personen: 310.288

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 227,6

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 249,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 568 (10.535)

Kufstein: 433 (7.629)

Innsbruck-Stadt: 423 (7.335)

Schwaz: 310 (8.117)

Lienz: 293 (3.965)

Imst: 256 (3.857)

Kitzbühel: 162 (3.724)

Landeck: 119 (3.200)

Reutte: 97 (1.442)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 27. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 145 (+8 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 29 (+4 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 32 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 26. März 8:30 +++

310 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 310

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 199

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.560

Zahl der genesenen Personen: 49.626

Zahl der verstorbenen Personen: 592

Zahl der PCR-getesteten Personen: 309.476

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 213,8

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 247,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 557 (10.470)

Innsbruck-Stadt: 423 (7.295)

Kufstein: 388 (7.607)

Schwaz: 292 (8.100)

Imst: 275 (3.804)

Lienz: 262 (3.956)

Kitzbühel: 159 (3.703)

Landeck: 118 (3.191)

Reutte: 86 (1.440)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 26. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 137 (+3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 25 (gleichviel wie gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 35 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 25. März 8:30 +++

247 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 247

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 184

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.449

Zahl der genesenen Personen: 49.427

Zahl der verstorbenen Personen: 592

Zahl der PCR-getesteten Personen: 308.610

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 202,1

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 247,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 539 (10.428)

Innsbruck-Stadt: 407 (7.258)

Kufstein: 375 (7.583)

Schwaz: 281 (8.066)

Imst: 271 (3.783)

Lienz: 249 (3.933)

Kitzbühel: 154 (3.695)

Landeck: 102 (3.182)

Reutte: 70 (1.439)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 25. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 134 (+17 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 25 (gleichviel wie gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 37 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 24. März 8:30 +++

262 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 262

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 197

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.387

Zahl der genesenen Personen: 49.243

Zahl der verstorbenen Personen: 591

Zahl der PCR-getesteten Personen: 307.719

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 205,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 243,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 514 (10.389)

Innsbruck-Stadt: 386 (7.238)

Kufstein: 358 (7.551)

Imst: 283 (3.751)

Lienz: 270 (3.910)

Schwaz: 274 (8.052)

Kitzbühel: 144 (3.687)

Landeck: 96 (3.169)

Reutte: 61 (1.436)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 24. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 117 (-3 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 25 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 29 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 23. März 8:30 +++

213 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 213

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 186

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.322

Zahl der genesenen Personen: 49.046

Zahl der verstorbenen Personen: 591

Zahl der PCR-getesteten Personen: 306.641

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 205,6

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 240,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen;)

Innsbruck-Land: 499 (10.355)

Innsbruck-Stadt: 377 (7.211)

Kufstein: 322 (7.528)

Imst: 306 (3.715)

Lienz: 270 (3.881)

Schwaz: 252 (8.039)

Kitzbühel: 154 (3.662)

Landeck: 90 (3.159)

Reutte: 51 (1.436)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 23. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 120 (+3 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 25 (+2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 22. März 8:30 +++

197 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 197

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 139

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.295

Zahl der genesenen Personen: 48.860

Zahl der verstorbenen Personen: 591

Zahl der PCR-getesteten Personen: 305.852

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 211,7

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 236,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 481 (10.326)

Imst: 314 (3.691)

Innsbruck-Stadt: 377 (7.191)

Lienz: 253 (3.851)

Kufstein: 325 (7.502)

Schwaz: 234 (8.012)

Kitzbühel: 171 (3.636)

Landeck: 88 (3.156)

Reutte: 51 (1.435)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 22. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 117 (+6 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 23 (-1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 21. März 8:30 +++

194 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 194

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 248

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.239

Zahl der genesenen Personen: 48.721

Zahl der verstorbenen Personen: 589

Zahl der PCR-getesteten Personen: 304.922

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 212,2

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 230,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 454 (10.309)

Imst: 320 (3.669)

Innsbruck-Stadt: 342 (7.179)

Lienz: 266 (3.829)

Kufstein: 306 (7.481)

Schwaz: 253 (7.984)

Kitzbühel: 158 (3.633)

Landeck: 97 (3.143)

Reutte: 43 (1.434)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 21. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 111 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 24 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 20. März 8:30 +++

281 positive Testergebnisse seit gestern früh

[list] Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 281

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 55

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.293

Zahl der genesenen Personen: 48.473

Zahl der verstorbenen Personen: 589

Zahl der PCR-getesteten Personen: 304.098

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 164,6 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 219,2

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 472 (10.245)

Imst: 316 (3.643)

Innsbruck-Stadt: 344 (7.148)

Lienz: 320 (3.756)

Kufstein: 285 (7.471)

Schwaz: 264 (7.954)

Kitzbühel: 160 (3.621)

Landeck: 94 (3.142)

Reutte: 38 (1.433)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 20. März 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 109 (-6 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 23 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

[/list]



+++ Update, 19. März 8:30 +++

236 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 236

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 126

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.068

Zahl der genesenen Personen: 48.418

Zahl der verstorbenen Personen: 588

Zahl der PCR-getesteten Personen: 303.102

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 162,9 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 216,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 415 (10.243)

Imst: 287 (3.624)

Innsbruck-Stadt: 316 (7.142)

Lienz: 281 (3.756)

Kufstein: 279 (7.455)

Schwaz: 246 (7.946)

Kitzbühel: 137 (3.620)

Landeck: 82 (3.139)

Reutte: 22 (1.433)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 19. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 115 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 23 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 18. März 8:30 +++

209 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 209

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 148

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.958

Zahl der genesenen Personen: 48.292

Zahl der verstorbenen Personen: 588

Zahl der PCR-getesteten Personen: 301.997

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 159,4 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 210,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 374 (10.224)

Imst: 308 (3.601)

Innsbruck-Stadt: 284 (7.135)

Lienz: 267 (3.737)

Kufstein: 261 (7.431)

Schwaz: 230 (7.932)

Kitzbühel: 132 (3.607)

Landeck: 78 (3.134)

Reutte: 22 (1.431)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 18. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 113 (+5 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 24 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 25 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 20 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 17. März 8:30 +++

337 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 255 (korrekte Zahl für gestern, Dienstag: 196)

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 123 (korrekte Zahl für gestern, Dienstag: 115)

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.898 (korrekte Zahl für gestern, Dienstag: 1.767)

Zahl der genesenen Personen: 48.144 (korrekte Zahl für gestern, Dienstag: 48.021)

Zahl der verstorbenen Personen: 587 (korrekte Zahl für gestern, Dienstag: 586)

Zahl der PCR-getesteten Personen: 304.842 (korrekte Zahl für gestern, Dienstag: 303.823)

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: Diese Zahl wird aktuell im Dashboard noch nicht korrekt dargestellt und wird bis zum Dashboard-Update um 18.30 Uhr korrigiert. (korrekte Zahl gestern, Dienstag: 633.940)

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 153,2 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 207,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 273 (3.700)

Innsbruck-Land: 360 (10.200)

Kufstein: 254 (7.413)

Imst: 304 (3.580)

Schwaz: 216 (7.909)

Innsbruck-Stadt: 266 (7.127)

Kitzbühel: 123 (3.600)

Landeck: 80 (3.124)

Reutte: 18 (1.431)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 17. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 108 (+2 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 26 (+4 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 22 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 0 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 20 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 16. März 8:30 +++

114 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 114

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 37 (bitte dazu untenstehende Erläuterungen beachten)

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.764

Zahl der genesenen Personen: 47.943

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 292.538

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 633.948

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 141,6 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 209,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 333 (10.180)

Imst: 268 (3.562)

Lienz: 268 (3.664)

Kufstein: 250 (7.394)

Innsbruck-Stadt: 243 (7.110)

Schwaz: 200 (7.901)

Kitzbühel: 117 (3.583)

Landeck: 72 (3.119)

Reutte: 13 (1.430)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 16. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 106 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 22 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 0 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 15. März 8:30 +++

149 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 149

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 144

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.687

Zahl der genesenen Personen: 47.906

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 298.565

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 629.138

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 133,3 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 209,1



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 280 (3.631)

Innsbruck-Land: 309 (10.164)

Kufstein: 231 (7.384)

Imst: 256 (3.554)

Schwaz: 171 (7.890)

Innsbruck-Stadt: 238 (7.100)

Kitzbühel: 116 (3.569)

Landeck: 72 (3.108)

Reutte: 12 (1.428)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 15. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 109 (+4 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 24 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 26 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 14. März 8:30 +++

162 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 162

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 111

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.682

Zahl der genesenen Personen: 47.762

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 297.442

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 624.658

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 119,3 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 204,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 311 (3.597)

Innsbruck-Land: 269 (10.146)

Kufstein: 237 (7.361)

Imst: 262 (3.532)

Schwaz: 176 (7.878)

Innsbruck-Stadt: 208 (7.097)

Kitzbühel: 128 (3.548)

Landeck: 75 (3.101)

Reutte: 14 (1.424)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 14. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 105 (+4 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 23 (-2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 18 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 25 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 13. März 8:30 +++

189 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 189

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 123

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.631

Zahl der genesenen Personen: 47.651

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 296.170

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 620.9337-Tages-Inzidenz in Tirol: 110,1 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 198,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 310 (3.572)

Innsbruck-Land: 273 (10.122)

Kufstein: 218 (7.351)

Imst: 242 (3.521)

Schwaz: 166 (7.869)

Innsbruck-Stadt: 201 (7.084)

Kitzbühel: 123 (3.542)

Landeck: 77 (3.093)

Reutte: 19 (1.419)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 13. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 101 (+4 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 25 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 17 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 12. März 8:30 +++

202 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 202

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 132

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.565

Zahl der genesenen Personen: 47.528

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 294.826

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 616.766

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 106,8 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 191,6 (Quelle: AGES-Dashboard, Stand 11. März 2021)

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 299 (3.562)

Innsbruck-Land: 252 (10.103)

Kufstein: 219 (7.325)

Imst: 213 (3.508)

Schwaz: 181 (7.839)

Innsbruck-Stadt: 188 (7.074)

Kitzbühel: 122 (3.535)

Landeck: 70 (3.088)

Reutte: 19 (1.416)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 12. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 97 (+5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 25 (+1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 14 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 21 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 11. März 8:30 +++

218 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 218

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 124

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.495

Zahl der genesenen Personen: 47.396

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 293.380

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 612.427

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 104,3 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 187,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 297 (3.542)

Innsbruck-Land: 221 (10.095)

Kufstein: 218 (7.305)

Imst: 213 (3.484)

Schwaz: 184 (7.814)

Innsbruck-Stadt: 143 (7.064)

Kitzbühel: 128 (3.517)

Landeck: 70 (3.082)

Reutte: 19 (1.415)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 11. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 92 (+6 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 24 (+3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 9 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 19 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 10. März 12:00 +++

111 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 111

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 114

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.401

Zahl der genesenen Personen: 47.272

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 292.429

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 608.527

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen; Bezirks- und Gemeindezuordnungen befinden sich laufend in behördlicher Abklärung)

Lienz: 252 (3.528)

Kufstein: 222 (7.279)

Schwaz: 181 (7.791)

Imst: 194 (3.474)

Innsbruck-Land: 203 (10.079)

Kitzbühel: 126 (3.505)

Innsbruck-Stadt: 133 (7.052)

Landeck: 65 (3.075)

Reutte: 23 (1.411)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 10. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 86 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 21 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 9 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Zudem wurden im Dashboard Datenbereinigungen bei der Bezirkszuordnung von mehreren positiv getesteten Personen vorgenommen. Sie werden von einem Bezirk auf einen anderen übertragen, da sie dort aufhältig sind:

Zwei Personen von Kufstein auf Kitzbühel

Eine Person von Kufstein auf Schwaz

Eine Person von Landeck nach Innsbruck-Stadt

Eine Person von Imst nach Landeck

+++ Update, 9. März 12.00 +++

137 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 137

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 113

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.404

Zahl der genesenen Personen: 47.158

Zahl der verstorbenen Personen: 585

Zahl der PCR-getesteten Personen: 291.746

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 605.377

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen; Bezirks- und Gemeindezuordnungen befinden sich laufend in behördlicher Abklärung)

Lienz: 263 (3.508)

Kufstein: 217 (7.260)

Schwaz: 196 (7.772)

Imst: 186 (3.457)

Innsbruck-Land: 182 (10.070)

Kitzbühel: 130 (3.494)

Innsbruck-Stadt: 127 (7.047)

Landeck: 70 (3.070)

Reutte: 30 (1.402)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 9. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 87 (-6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 19 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 11 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 8. März +++

116 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 116

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 92

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.382

Zahl der genesenen Personen: 47.045

Zahl der verstorbenen Personen: 583

Zahl der PCR-getesteten Personen: 291.055

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 602.26

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 124,6 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 178,6

Bezirkszahlen im Überblick:

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 246 (3.483)

Schwaz: 215 (7.744)

Kufstein: 206 (7.254)

Imst: 186 (3.440)

Innsbruck-Land: 178 (10.057)

Kitzbühel: 130 (3.486)

Innsbruck-Stadt: 116 (7.041)

Landeck: 71 (3.061)

Reutte: 32 (1.400)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 8. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 93 (+8 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 22 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 7. März 8:30 +++

81 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 81

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.358

Zahl der genesenen Personen: 46.953

Zahl der verstorbenen Personen: 583

Zahl der PCR-getesteten Personen: 290.520

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 599.943

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 121,0 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 177,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 241 (3.470)

Schwaz: 223 (7.727)

Kufstein: 201 (7.240)

Imst: 188 (3.424)

Innsbruck-Land: 164 (10.046)

Innsbruck-Stadt: 121 (7.027)

Kitzbühel: 116 (3.484)

Landeck: 67 (3.058)

Reutte: 35 (1.398)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 7. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 85 (+3 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 21 (-1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 12 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 6. März 8:30 +++

143 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 143

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 134

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.375

Zahl der genesenen Personen: 46.855

Zahl der verstorbenen Personen: 583

Zahl der PCR-getesteten Personen: 289.944

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 597.648

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 114,4 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 172,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 245 (3.450)

Schwaz: 239 (7.703)

Kufstein: 198 (7.221)

Imst: 189 (3.414)

Innsbruck-Land: 169 (10.038)

Innsbruck-Stadt: 115 (7.024)

Kitzbühel: 111 (3.480)

Landeck: 69 (3.053)

Reutte: 39 (1.393)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 6. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 82 (-5 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 22 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 10 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 5. März 8:30 +++

127 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 127

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 131

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.368

Zahl der genesenen Personen: 46.721

Zahl der verstorbenen Personen: 581

Zahl der PCR-getesteten Personen: 289.273

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 594.508

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 114,4 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 169,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 248 (7.682)

Lienz: 213 (3.435)

Kufstein: 198 (7.205)

Imst: 194 (3.397)

Innsbruck-Land: 168 (10.017)

Kitzbühel: 111 (3.465)

Innsbruck-Stadt: 110 (7.020)

Landeck: 78 (3.036)

Reutte: 47 (1.385)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 5. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 87 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 23 (+1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 8 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 16 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 4. März 8:30 +++

149 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 149

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 74

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.374

Zahl der genesenen Personen: 46.590

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 288.558

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 591.254

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 107,3 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 165,8



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 276 (7.633)

Lienz: 220 (3.422)

Kufstein: 192 (7.192)

Imst: 186 (3.391)

Innsbruck-Land: 164 (10.008)

Kitzbühel: 106 (3.455)

Innsbruck-Stadt: 103 (7.005)

Landeck: 73 (3.029)

Reutte: 54 (1.376)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 4. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 89 (+11 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 22 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 8 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 3. März 8:30 +++

171 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 171

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 106

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.299

Zahl der genesenen Personen: 46.516

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 287.721

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 588.092

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 99,0 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 160,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 277 (7.622)

Innsbruck-Land: 153 (9.996)

Lienz: 193 (3.405)

Kufstein: 186 (7.182)

Imst: 173 (3.386)

Innsbruck-Stadt: 95 (6.997)

Kitzbühel: 94 (3.452)

Reutte: 54 (1.375)

Landeck: 74 (3.022)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 3. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 78 (-5 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 24 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 8 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 2. März 8:30 +++

163 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 163

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 106

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.234

Zahl der genesenen Personen: 46.410

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 286.887

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 583.765

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 105,1 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 161,3

(Quelle: AGES-Dashboard, Stand 1. März 2021)

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 272 (7.599)

Innsbruck-Land: 147 (9.977)

Lienz: 191 (3.393)

Kufstein: 163 (7.174)

Imst: 148 (3.379)

Innsbruck-Stadt: 99 (6.980)

Kitzbühel: 93 (3.442)

Reutte: 54 (1.370)

Landeck: 67 (3.017)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 2. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 83 (-4 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 24 (/-0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 10 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 1. März 8:30 +++

87 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 87

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 74

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.177

Zahl der genesenen Personen: 46.304

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 286.018

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 579.890

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 99,3 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 161,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 258 (7.580)

Innsbruck-Land: 141 (9.967)

Lienz: 178 (3.380)

Kufstein: 147 (7.159)

Imst: 144 (3.368)

Innsbruck-Stadt: 99 (6.969)

Kitzbühel: 92 (3.425)

Reutte: 60 (1.363)

Landeck: 58 (3.014)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 1. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 87 (+6 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 24 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 17 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 28. Feber 8:30 +++

98 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen (mit Stand 18.30 Uhr): 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen (mit Stand 8.30 Uhr): 113

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen (mit Stand 8:30 Uhr): 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.110

Zahl der genesenen Personen: 46.291

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 285.383

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 577.592

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 98,2 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 154,2



Bezirkszahlen im Überblick mit Stand 13:30 Uhr

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 244 (7.574)

Innsbruck-Land: 135 (9.967)

Lienz: 169 (3.377)

Kufstein: 131 (7.159)

Imst: 133 (3.368)

Innsbruck-Stadt: 98 (6.966)

Kitzbühel: 84 (3.425)

Reutte: 59 (1.363)

Landeck: 57 (3.013)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 28. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 81 (+4 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 21 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 14 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 27. Feber 8:30 +++

133 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 133

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 84

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.179

Zahl der genesenen Personen: 46.117

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 283.949

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 573.822

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 95,8 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 149,1



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 264 (7.534)

Innsbruck-Land: 140 (9.945)

Lienz: 173 (3.359)

Kufstein: 137 (7.132)

Imst: 141 (3.349)

Innsbruck-Stadt: 107 (6.952)

Kitzbühel: 85 (3.414)

Reutte: 71 (1.347)

Landeck: 61 (3.006)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 27. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 77 (- 2 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 19 (- 1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 26. Feber 8:30 +++

104 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 104

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 77

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.130

Zahl der genesenen Personen: 46.033

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 282.828

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 570.278

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 87,9 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 145,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 248 (7.520)

Innsbruck-Land: 153 (9.922)

Lienz: 153 (3.355)

Kufstein: 124 (7.121)

Imst: 133 (3.340)

Innsbruck-Stadt: 108 (6.943)

Kitzbühel: 81 (3.409)

Reutte: 69 (1.343)

Landeck: 61 (3.001)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 26. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 79 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 20 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 25. Feber 8:30 +++

125 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 125

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 88

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.103

Zahl der genesenen Personen: 45.956

Zahl der verstorbenen Personen: 579

Zahl der PCR-getesteten Personen: 281.944

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 567.214

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 90,9 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 139,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 245 (7.504)

Innsbruck-Land: 152 (9.913)

Lienz: 135 (3.348)

Kufstein: 132 (7.110)

Imst: 126 (3.331)

Innsbruck-Stadt: 112 (6.927)

Kitzbühel: 78 (3.401)

Reutte: 65 (1.342)

Landeck: 58 (3.000)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 25. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 81 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 19 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 24. Feber 8:30 +++

146 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 146

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 76

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.071

Zahl der genesenen Personen: 45.868

Zahl der verstorbenen Personen: 574

Zahl der PCR-getesteten Personen: 281.073

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 564.171

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 83,7 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 133,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 245 (7.492)

Innsbruck-Land: 161 (9.897)

Kufstein: 130 (7.095)

Lienz: 125 (3.342)

Innsbruck-Stadt: 118 (6.911)

Imst: 102 (3.329)

Kitzbühel: 74 (3.390)

Reutte: 67 (1.333)

Landeck: 49 (2.999)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 24. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 83 (-4 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 18 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 14 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 23. Feber 8:30 +++

147 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 147

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 88

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 6

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.002

Zahl der genesenen Personen: 45.792

Zahl der verstorbenen Personen: 573

Zahl der PCR-getesteten Personen: 280.180

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 560.682

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 80,5 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 131,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 232 (7.480)

Kufstein: 131 (7.082)

Innsbruck-Land: 147 (9.888)

Lienz: 100 (3.333)

Innsbruck-Stadt: 111 (6.910)

Kitzbühel: 82 (3.380)

Reutte: 73 (1.321)

Imst: 87 (3.326)

Landeck: 37 (2.994)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 23. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 87 (+5 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 19 (-1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 22. Feber 8:30 +++

52 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 52

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 84

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 949

Zahl der genesenen Personen: 45.704

Zahl der verstorbenen Personen: 567

Zahl der PCR-getesteten Personen: 279.554

Zahl der insgesamt durchgeführten PCR-Testungen: 558.299

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 86,6 (zweitniedrigster Wert in Österreich)

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 132,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 208 (7.463)

Kufstein: 126 (7.067)

Innsbruck-Land: 136 (9.884)

Lienz: 105 (3.317)

Innsbruck-Stadt: 105 (6.905)

Kitzbühel: 85 (3.365)

Reutte: 71 (1.316)

Imst: 77 (3.320)

Landeck: 34 (2.989)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 22. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 82 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 20 (-2 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 14 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 21. Feber 8:30 +++

118 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 118

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 88

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 981

Zahl der genesenen Personen: 45.620

Zahl der verstorbenen Personen: 567

Zahl der getesteten Personen: 279.081

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 556.731

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 214 (7.448)

Kufstein: 135 (7.050)

Innsbruck-Land: 135 (9.872)

Lienz: 106 (3.312)

Innsbruck-Stadt: 110 (6.894)

Kitzbühel: 91 (3.356)

Reutte: 77 (1.308)

Imst: 75 (3.317)

Landeck: 36 (2.985)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 21. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 81 (+7 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 22 (-1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 20. Feber 8:30 +++

80 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 80

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 97

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 951

Zahl der genesenen Personen: 45.532

Zahl der verstorbenen Personen: 567

Zahl der getesteten Personen: 278.402

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 554.641

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 211 (7.435)

Kufstein: 130 (7.034)

Innsbruck-Land: 132 (9.857)

Lienz: 106 (3.302)

Innsbruck-Stadt: 101 (6.887)

Kitzbühel: 84 (3.345)

Reutte: 82 (1.299)

Imst: 71 (3.311)

Landeck: 32 (2.984)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 20. Februar 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 74 (-8 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 23 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 19. Feber 8:30 +++

104 positive Testergebnisse seit gestern früh [list] Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 104

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 85

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 971

Zahl der genesenen Personen: 45.435

Zahl der verstorbenen Personen: 564

Zahl der getesteten Personen: 277.699

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 552.129

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 200 (7.425)

Kufstein: 154 (7.002)

Innsbruck-Land: 125 (9.847)

Lienz: 113 (3.292)

Innsbruck-Stadt: 100 (6.881)

Kitzbühel: 85 (3.339)

Reutte: 87 (1.292)

Imst: 68 (3.306)

Landeck: 37 (2.973)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 19. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 82 (-3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 23 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 18. Feber 8:30 +++

128 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 128

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 952

Zahl der genesenen Personen: 45.350

Zahl der verstorbenen Personen: 564

Zahl der getesteten Personen: 277.167

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 549.776

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 190 (7.412)

Kufstein: 166 (6.982)

Innsbruck-Land: 120 (9.833)

Innsbruck-Stadt: 106 (6.867)

Lienz: 98 (3.290)

Reutte: 89 (1.285)

Kitzbühel: 81 (3.333)

Imst: 60 (3.304)

Landeck: 40 (2.968)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 18. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 85 (gleich viel wie gestern, Mittwoch), davon 25 (+2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 17. Feber 8:30 +++

117 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 117

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 117

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 923

Zahl der genesenen Personen: 45.252

Zahl der verstorbenen Personen: 563

Zahl der getesteten Personen: 276.618

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 547.504

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 171 (7.388)

Kufstein: 156 (6.969)

Innsbruck-Land: 132 (9.812)

Lienz: 102 (3.272)

Innsbruck-Stadt: 101 (6.860)

Kitzbühel: 83 (3.327)

Reutte: 81 (1.280)

Imst: 55 (3.302)

Landeck: 40 (2.966)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 17. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 85 (-4 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 23 (+1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 17 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 16. Feber 8:30 +++

78 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 78

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 101

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 924

Zahl der genesenen Personen: 45.135

Zahl der verstorbenen Personen: 558

Zahl der getesteten Personen: 276.080

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 544.684

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 160 (7.379)

Kufstein: 145 (6.964)

Innsbruck-Land: 130 (9.799)

Lienz: 130 (3.224)

Innsbruck-Stadt: 97 (6.850)

Kitzbühel: 97 (3.308)

Reutte: 70 (1.276)

Imst: 52 (3.296)

Landeck: 41 (2.963)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 16. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 89 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 22 (+2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 15. Feber 8:30 +++

62 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 62

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 95

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 951

Zahl der genesenen Personen: 44.034

Zahl der verstorbenen Personen: 558

Zahl der getesteten Personen: 275.397

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 541.885

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 175 (7.351)

Kufstein: 150 (6.950)

Innsbruck-Land: 133 (9.787)

Lienz: 124 (3.218)

Innsbruck-Stadt: 109 (6.832)

Kitzbühel: 92 (3.302)

Reutte: 77 (1.269)

Imst: 50 (3.290)

Landeck: 39 (2.959)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 15. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 91 (+6 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 20 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 21 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 14. Feber 8:30 +++

74 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 74

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 95

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 984

Zahl der genesenen Personen: 44.939

Zahl der verstorbenen Personen: 558

Zahl der getesteten Personen: 274.929

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 540.237

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 175 (7.336)

Kufstein: 157 (6.933)

Innsbruck-Land: 147 (9.765)

Lienz: 134 (3.207)

Innsbruck-Stadt: 111 (6.823)

Kitzbühel: 91 (3.295)

Reutte: 74 (1.267)

Imst: 50 (3.284)

Landeck: 43 (2.953)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 14. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 85 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 20 (-2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 21 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 13 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 13. Feber 8:30 +++

90 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 90

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 139

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.006

Zahl der genesenen Personen: 44.844

Zahl der verstorbenen Personen: 557

Zahl der getesteten Personen: 274.517

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 538.848

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 181 (7.315)

Kufstein: 163 (6.918)

Innsbruck-Land: 152 (9.751)

Lienz: 147 (3.195)

Innsbruck-Stadt: 106 (6.816)

Kitzbühel: 86 (3.290)

Reutte: 81 (1.249)

Imst: 49 (3.281)

Landeck: 39 (2.953)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 13. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 84 (-4 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 22 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 21 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 12. Feber 8:30 +++

105 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 105

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 97

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.058

Zahl der genesenen Personen: 44.705

Zahl der verstorbenen Personen: 554

Zahl der getesteten Personen: 273.918

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 536.765

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 196 (7.293)

Lienz: 167 (3.165)

Kufstein: 160 (6.906)

Innsbruck-Land: 159 (9.732)

Innsbruck-Stadt: 109 (6.800)

Kitzbühel: 83 (3.281)

Reutte: 82 (1.239)

Imst: 58 (3.270)

Landeck: 42 (2.943)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 12. Februar 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 88 (+4 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 21 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 25 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 11. Feber 8:30 +++

92 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 92

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 127

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.050

Zahl der genesenen Personen: 44.608

Zahl der verstorbenen Personen: 554

Zahl der getesteten Personen: 273.296

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 534.074

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 200 (7.279)

Innsbruck-Land: 161 (9.716)

Lienz: 158 (3.151)

Kufstein: 154 (6.894)

Innsbruck-Stadt: 113 (6.789)

Reutte: 83 (1.231)

Kitzbühel: 82 (3.267)

Imst: 53 (3.267)

Landeck: 44 (2.938)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 11. Februar 2021,10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 84 (-22 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 21 (-4 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 10. Feber 8:30 +++

98 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 126

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.088

Zahl der genesenen Personen: 44.481

Zahl der verstorbenen Personen: 551

Zahl der getesteten Personen: 272.486

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 531.396

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 198 (7.260)

Lienz: 187 (3.120)

Innsbruck-Land: 176 (9.694)

Kufstein: 139 (6.885)

Innsbruck-Stadt: 117 (6.779)

Kitzbühel: 84 (3.256)

Reutte: 94 (1.214)

Imst: 51 (3.264)

Landeck: 40 (2.933)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 10. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 106 (-14 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 25 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 13 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 9. Feber 8:30 +++

98 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 116

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.118

Zahl der genesenen Personen: 44.355

Zahl der verstorbenen Personen: 549

Zahl der getesteten Personen: 272.066

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 529.258

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 214 (7.236)

Lienz: 208 (3.098)

Innsbruck-Land: 195 (9.662)

Kufstein: 126 (6.864)

Innsbruck-Stadt: 122 (6.768)

Kitzbühel: 77 (3.251)

Reutte: 89 (1.208)

Imst: 50 (3.261)

Landeck: 35 (2.931)

Bei zwei infizierten Personen befindet sich die Bezirkszugehörigkeit noch in Abklärung. 76 vom Coronavirus genesene Personen sind nicht mehr in Tirol aufhältig und deshalb auch nicht in der Bezirksstatistik (in Klammer) angeführt

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 9. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 120 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 26 (-1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 16 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 8. Feber 8:30 +++

75 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 75

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 106

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.139

Zahl der genesenen Personen: 44.239

Zahl der verstorbenen Personen: 546

Zahl der getesteten Personen: 271.331

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 526.667

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 221 (7.213)

Lienz: 212 (3.081)

Innsbruck-Land: 204 (9.637)

Kufstein: 130 (6.848)

Innsbruck-Stadt: 126 (6.751)

Kitzbühel: 75 (3.247)

Reutte: 84 (1.201)

Imst: 51 (3.256)

Landeck: 34 (2.929)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 8. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 123 (-1 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 27 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 32 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 7. Feber 8:30 +++

88 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 88

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 114

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.170

Zahl der genesenen Personen: 44.133

Zahl der verstorbenen Personen: 546

Zahl der getesteten Personen: 270.402

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 524.712

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 222 (7.194)

Lienz: 229 (3.054)

Innsbruck-Land: 206 (9.619)

Kufstein: 132 (6.834)

Innsbruck-Stadt: 121 (6.750)

Kitzbühel: 84 (3.223)

Reutte: 92 (1.190)

Imst: 50 (3.253)

Landeck: 36 (2.926)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 7. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 124 (+3 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 26 (-2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 29 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 16 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 6. Feber 8:30 +++

98 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 134

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.196

Zahl der genesenen Personen: 44.019

Zahl der verstorbenen Personen: 546

Zahl der getesteten Personen: 269.633

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 522.798

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 238 (7.169)

Lienz: 205 (3.033)

Innsbruck-Land: 215 (9.596)

Kufstein: 139 (6.825)

Innsbruck-Stadt: 124 (6.742)

Kitzbühel: 84 (3.223)

Reutte: 100 (1.182)

Imst: 54 (3.247)

Landeck: 35 (2.926)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 6. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 121 (-9 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 28 (-4 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 30 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 5. Feber 8:30 +++

98 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 98

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 105

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.232

Zahl der genesenen Personen: 43.885

Zahl der verstorbenen Personen: 546

Zahl der getesteten Personen: 269.230

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 521.442

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 234 (7.146)

Lienz: 225 (3.009)

Innsbruck-Land: 214 (9.580)

Kufstein: 146 (6.806)

Innsbruck-Stadt: 128 (6.724)

Kitzbühel: 86 (3.213)

Reutte: 100 (1.177)

Imst: 58 (3.239)

Landeck: 39 (2.915)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 5. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 130 (-4 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 32 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 3 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 4. Feber 8:30 +++

125 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 125

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 165

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.240

Zahl der genesenen Personen: 43.780

Zahl der verstorbenen Personen: 545

Zahl der getesteten Personen: 268.905

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 519.534

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 240 (7.124)

Lienz: 228 (2.985)

Innsbruck-Land: 220 (9.560)

Kufstein: 151 (6.791)

Innsbruck-Stadt: 129 (6.716)

Kitzbühel: 90 (3.202)

Reutte: 87 (1.177)

Imst: 55 (3.237)

Landeck: 38 (2.912)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 4. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 134 (+5 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 33 (+2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 28 Normalstation, 20 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 16 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 3. Feber 8:30 +++

131 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 131

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 141

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.282

Zahl der genesenen Personen: 43.615

Zahl der verstorbenen Personen: 543

Zahl der getesteten Personen: 268.542

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 517.798

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 275 (7.067)

Lienz: 233 (2.957)

Innsbruck-Land: 214 (9.547)

Kufstein: 137 (6.782)

Innsbruck-Stadt: 140 (6.692)

Kitzbühel: 98 (3.185)

Reutte: 97 (1.164)

Imst: 50 (3.234)

Landeck: 36 (2.911)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 3. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 129 (+2 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 31 (+1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 30 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 2. Feber 8:30 +++

141 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 141

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 143

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.293

Zahl der genesenen Personen: 43.474

Zahl der verstorbenen Personen: 542

Zahl der getesteten Personen: 268.016

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 515.407

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 285 (7.038)

Lienz: 226 (2.938)

Innsbruck-Land: 220 (9.516)

Kufstein: 148 (6.761)

Innsbruck-Stadt: 141 (6.676)

Kitzbühel: 95 (3.175)

Reutte: 89 (1.161)

Imst: 52 (3.226)

Landeck: 35 (2.907)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 2. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 127 (-5 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 30 (-4 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 1. Feber 8:30 +++

95 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 95

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 93

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.297

Zahl der genesenen Personen: 43.331

Zahl der verstorbenen Personen: 540

Zahl der getesteten Personen: 267.560

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 513.717

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 278 (7.019)

Lienz: 241 (2.894)

Innsbruck-Land: 209 (9.505)

Innsbruck: 146 (6.654)

Kufstein: 151 (6.746)

Kitzbühel: 94 (3.161)

Reutte: 87 (1.156)

Imst: 52 (3.218)

Landeck: 37 (2.902)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 1. Februar 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 132 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 34 (+3 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 20 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 23 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 31. Jänner 8:30 +++

156 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 156

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 107

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.295

Zahl der genesenen Personen: 43.238

Zahl der verstorbenen Personen: 540

Zahl der getesteten Personen: 267.301

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 512.892

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 283 (6.996)

Lienz: 238 (2.883)

Innsbruck-Land: 196 (9.494)

Innsbruck: 151 (6.647)

Kufstein: 147 (6.740)

Kitzbühel: 106 (3.144)

Reutte: 84 (1.148)

Imst: 51 (3.211)

Landeck: 37 (2.899)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 31. Jänner 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 129 (+3 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 31 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 22 Normalstation, 16 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 25 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 30. Jänner 8:30 +++

94 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 94

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 132

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.246

Zahl der genesenen Personen: 43.131

Zahl der verstorbenen Personen: 540

Zahl der getesteten Personen: 266.821

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 511.429

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 264 (6.986)

Lienz: 238 (2.857)

Innsbruck-Land: 200 (9.466)

Innsbruck: 143 (6.632)

Kufstein: 132 (6.732)

Kitzbühel: 106 (3.131)

Reutte: 74 (1.145)

Imst: 52 (3.207)

Landeck: 35 (2.899)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 30. Jänner 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 126 (+10 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 30 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 20 Normalstation, 16 Intensivstation

Kufstein: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 29. Jänner 8:30 +++

95 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 95

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 140

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.286

Zahl der genesenen Personen: 42.999

Zahl der verstorbenen Personen: 538

Zahl der getesteten Personen: 266.518

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 510.461

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 295 (6.952)

Lienz: 239 (2.835)

Innsbruck-Land: 202 (9.445)

Kufstein: 150 (6.708)

Innsbruck-Stadt: 134 (6.629)

Kitzbühel: 113 (3.122)

Reutte: 63 (1.140)

Imst: 54 (3.198)

Landeck: 34 (2.894)

Mittlerweile liegt der Gesundheitsbehörde der BH Schwaz die Bestätigung für vier weitere Fälle der britischen Virusmutation vor. Damit liegt aktuell die Zahl der bestätigten britischen Coronavirus-Mutationen im Bezirk Schwaz bei insgesamt sechs.Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 29. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 116 (-3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 30 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 28. Jänner 8:30 +++

172 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 172

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 104

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.333

Zahl der genesenen Personen: 42.859

Zahl der verstorbenen Personen: 536

Zahl der getesteten Personen: 266.149

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 508.745

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 313 (6.914)

Lienz: 232 (2.815)

Innsbruck-Land: 202 (9.432)

Innsbruck-Stadt: 145 (6.611)

Kitzbühel: 124 (3.101)

Kufstein: 155 (6.690)

Reutte: 64 (1.137)

Imst: 60 (3.192)

Landeck: 36 (2.891)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 28. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 119 (-9 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 28 (+2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 9 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 27. Jänner 8:30 +++

157 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 157

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 88

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.267

Zahl der genesenen Personen: 42.755

Zahl der verstorbenen Personen: 534

Zahl der getesteten Personen: 265.082

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 506.088

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 286 (6.906)

Lienz: 224 (2.794)

Innsbruck-Land: 199 (9.416)

Innsbruck-Stadt: 143 (6.600)

Kitzbühel: 129 (3.078)

Kufstein: 134 (6.681)

Reutte: 59 (1.131)

Imst: 57 (3.189)

Landeck: 34 (2.884)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 27. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 128 (-12 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 26 (-3 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 21 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 21 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 26. Jänner 8:30 +++

137 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 137

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 130

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.201

Zahl der genesenen Personen: 42.667

Zahl der verstorbenen Personen: 531

Zahl der getesteten Personen: 263.945

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 502.860

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Schwaz: 262 (6.896)

Innsbruck-Land: 206 (9.393)

Lienz: 176 (2.781)

Innsbruck-Stadt: 141 (6.590)

Kitzbühel: 132 (3.068)

Kufstein: 129 (6.672)

Imst: 56 (3.186)

Reutte: 56 (1.129)

Landeck: 40 (2.877)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 26. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 140 (+6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 29 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 22 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 25. Jänner 8:30 +++

104 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 104

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 80

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.195

Zahl der genesenen Personen: 42.537

Zahl der verstorbenen Personen: 530

Zahl der getesteten Personen: 262.422

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 499.519

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 213 (9.367)

Schwaz: 224 (6.890)

Lienz: 187 (2.764)

Kitzbühel: 139 (3.041)

Innsbruck-Stadt: 133 (6.574)

Kufstein: 131 (6.661)

Reutte: 64 (1.116)

Imst: 59 (3.176)

Landeck: 43 (2.873)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 25. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 134 (+4 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 32 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 17 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 24. Jänner 8:30 +++

109 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 109

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 103

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.173

Zahl der genesenen Personen: 42.457

Zahl der verstorbenen Personen: 528

Zahl der getesteten Personen: 261.666

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 498.031

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 225 (9.347)

Schwaz: 207 (6.872)

Lienz: 183 (2.753)

Kitzbühel: 133 (3.041)

Innsbruck-Stadt: 128 (6.568)

Kufstein: 126 (6.652)

Reutte: 59 (1.112)

Imst: 62 (3.170)

Landeck: 48 (2.868)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 24. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 128 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 31 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 4 Intensivstation.

+++ Update, 23. Jänner 8:30 +++

112 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 112

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 115

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.167

Zahl der genesenen Personen: 42.354

Zahl der verstorbenen Personen: 528

Zahl der getesteten Personen: 261.263

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 496.738

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 216 (9.334)

Schwaz: 209 (6.859)

Lienz: 173 (2.737)

Kitzbühel: 140 (3.023)

Innsbruck-Stadt: 135 (6.554)

Kufstein: 114 (6.642)

Reutte: 72 (1.098)

Imst: 64 (3.165)

Landeck: 44 (2.869)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 23. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 126 (-3 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 29 (0 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 26 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 22. Jänner 8:30 +++

142 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 142

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 126

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.172

Zahl der genesenen Personen: 42.239

Zahl der verstorbenen Personen: 526

Zahl der getesteten Personen: 260.924

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 495.651

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 227 (9.306)

Schwaz: 201 (6.845)

Lienz: 156 (2.728)

Kitzbühel: 145 (3.009)

Innsbruck-Stadt: 135 (6.540)

Kufstein: 110 (6.635)

Reutte: 75 (1.091)

Imst: 63 (3.156)

Landeck: 56 (2.856)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 22. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 129 (-6 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 29 (-5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 27 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 21. Jänner 8:30 +++

144 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 144

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 107

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.156

Zahl der genesenen Personen: 42.113

Zahl der verstorbenen Personen: 526

Zahl der getesteten Personen: 260.556

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 493.916

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 220 (9.285)

Schwaz: 193 (6.828)

Lienz: 156 (2.709)

Kitzbühel: 148 (2.986)

Innsbruck-Stadt: 134 (6.529)

Kufstein: 113 (6.616)

Reutte: 74 (1.086)

Imst: 62 (3.149)

Landeck: 56 (2.852)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 21. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 135 (-7 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 34 (+3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 24 Normalstation, 6 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 20. Jänner 8:30 +++

112 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 112

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 121

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.122

Zahl der genesenen Personen: 42.006

Zahl der verstorbenen Personen: 523

Zahl der getesteten Personen: 260.132

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 492.275

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 197 (9.275)

Schwaz: 181 (6.809)

Kitzbühel: 154 (2.973)

Lienz: 139 (2.700)

Innsbruck: 132 (6.515)

Kufstein: 108 (6.610)

Reutte: 88 (1.068)

Landeck: 62 (2.842)

Imst: 61 (3.141)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 20. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 142 (-11 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 31 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 18 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 22 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 22 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 19. Jänner 8:30 +++

144 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 144

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 175

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.131

Zahl der genesenen Personen: 41.885

Zahl der verstorbenen Personen: 523

Zahl der getesteten Personen: 259.738

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 490.627

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 198 (9.255)

Schwaz: 161 (6.802)

Kitzbühel: 157 (2.959)

Lienz: 147 (2.676)

Innsbruck: 135 (6.499)

Kufstein: 101 (6.599)

Reutte: 98 (1.057)

Landeck: 67 (2.834)

Imst: 66 (3.130)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 19. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 153 (+2 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 29 (+5 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 22 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 19 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 24 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 18. Jänner 8:30 +++

87 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 87

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 139

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.167

Zahl der genesenen Personen: 41.710

Zahl der verstorbenen Personen: 518

Zahl der getesteten Personen: 258.583

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 488.097

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 201 (9.232)

Kufstein: 105 (6.580)

Schwaz: 165 (6.778)

Kitzbühel: 151 (2.934)

Lienz: 145 (2.660)

Innsbruck: 135 (6.480)

Imst: 74 (3.119)

Reutte: 103 (1.045)

Landeck: 87 (2.808)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 18. Jänner 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 151 (+19 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 24 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 12 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 22 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 21 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 17. Jänner 8:30 +++

84 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 84

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 135

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.221

Zahl der genesenen Personen: 41.571

Zahl der verstorbenen Personen: 516

Zahl der getesteten Personen: 257.368

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 486.015

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 210 (9.211)

Kufstein: 111 (6.564)

Schwaz: 165 (6.761)

Kitzbühel: 166 (2.900)

Lienz: 160 (2.635)

Innsbruck: 140 (6.467)

Imst: 79 (3.110)

Reutte: 106 (1.041)

Landeck: 83 (2.808)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 17. Jänner 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 132 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 23 (- 1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 18 Normalstation, 13 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 19 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 16. Jänner 8:30 +++

162 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 162

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 181

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 10

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.272

Zahl der genesenen Personen: 41.436

Zahl der verstorbenen Personen: 516

Zahl der getesteten Personen: 255.948

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 483.497

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 220 (9.188)

Kufstein: 125 (6.541)

Schwaz: 166 (6.749)

Kitzbühel: 191 (2.858)

Lienz: 157 (2.629)

Innsbruck: 133 (6.458)

Imst: 96 (3.091)

Reutte: 105 (1.040)

Landeck: 78 (2.808)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 16. Jänner 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 132 (-6 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 24 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 16 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 15. Jänner 8:30 +++

97 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 97

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 213

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.301

Zahl der genesenen Personen: 41.255

Zahl der verstorbenen Personen: 506

Zahl der getesteten Personen: 254.355

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 480.553



Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 230 (9.155)

Kufstein: 128 (6.523)

Schwaz: 154 (6.736)

Kitzbühel: 154 (2.858)

Lienz: 153 (2.611)

Innsbruck: 137 (6.444)

Imst: 111 (3.070)

Reutte: 118 (1.019)

Landeck: 115 (2.765)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Freitag, 15. Jänner 2021, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 138 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 24 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 16 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 16 Normalstation, 0 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 14. Jänner 8:30 +++

130 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 130

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 174

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 4

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.419

Zahl der genesenen Personen: 41.042

Zahl der verstorbenen Personen: 504

Zahl der getesteten Personen: 254.008

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 479.439

Bezirkszahlen im Überblick(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 242 (9.125)

Kufstein: 169 (6.473)

Schwaz: 169 (6.712)

Kitzbühel: 178 (2.820)

Lienz: 153 (2.597)

Innsbruck: 150 (6.417)

Imst: 129 (3.046)

Reutte: 117 (1.013)

Landeck: 111 (2.765)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Donnerstag, 14. Jänner 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 140 (-3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 26 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 16 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 13. Jänner 8:30 +++

104 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 104

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 172

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.467

Zahl der genesenen Personen: 40.868

Zahl der verstorbenen Personen: 500

Zahl der getesteten Personen: 252.980

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 476.813

Zahl der in Österreich durchgeführten PCR-Testungen (Stand: Mittwoch, 13. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.955.650

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 258 (9.093)

Kufstein: 183 (6.444)

Schwaz: 174 (6.685)

Kitzbühel: 173 (2.805)

Lienz: 157 (2.581)

Innsbruck: 155 (6.393)

Imst: 135 (3.032)

Reutte: 116 (1.005)

Landeck: 115 (2.756)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Mittwoch, 13. Jänner 2020, 10 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 143 (-8 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 26 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der IntensivstationDiese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 16 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 16 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 14 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 12. Jänner 8:30 +++

149 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 149

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 182

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.540

Zahl der genesenen Personen: 40.696

Zahl der verstorbenen Personen: 495

Zahl der getesteten Personen: 252.401

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 474.874

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Dienstag, 12. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.936.835

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 155 (6.377)

Innsbruck-Land: 263 (9.067)

Imst: 146 (3.014)

Kitzbühel: 193 (2.776)

Kufstein: 217 (6.405)

Landeck: 119 (2.745)

Lienz: 153 (2.567)

Reutte: 120 (999)

Schwaz: 173 (6.673)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Dienstag, 12. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 151 (-6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 27 (-4 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 26 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 18 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 16 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 11. Jänner 8:30 +++

81 positive Testergebnisse seit gestern Früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 81

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 216

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.575

Zahl der genesenen Personen: 40.514

Zahl der verstorbenen Personen: 493

Zahl der getesteten Personen: 251.943

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 473.311

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Montag, 11. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.919.571

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 154 (6.361)

Innsbruck-Land: 258 (9.043)

Imst: 132 (3.013)

Kitzbühel: 217 (2.745)

Kufstein: 227 (6.379)

Landeck: 138 (2.716)

Lienz: 164 (2.532)

Reutte: 110 (994)

Schwaz: 173 (6.659)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Montag, 11. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 157 (+8 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 31 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 25 Normalstation, 20 Intensivstation

Hall: 17 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 16 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 5 Intensivstation

+++ Update, 10. Jänner 8:30 +++

115 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 115

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 175

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.710

Zahl der genesenen Personen: 40.298

Zahl der verstorbenen Personen: 493

Zahl der getesteten Personen: 251.614

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 472.479

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Sonntag, 10. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.905.482

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 159 (6.349)

Innsbruck-Land: 307 (8.984)

Imst: 160 (2.977)

Kitzbühel: 225 (2.725)

Kufstein: 249 (6.338)

Landeck: 132 (2.716)

Lienz: 176 (2.519)

Reutte: 108 (986)

Schwaz: 193 (6.632)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Sonntag, 10. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 149 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 30 (gleichviel im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 9. Jänner 8:30 +++

169 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 169

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 201

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.770

Zahl der genesenen Personen: 40.123

Zahl der verstorbenen Personen: 493

Zahl der getesteten Personen: 251.299

Zahl der insgesamt durchgeführten Testungen: 471.581

Zahl der in Österreich durchgeführten Testungen (Stand Samstag, 9. Jänner 2021, 9.30 Uhr): 3.891.307

Bezirkszahlen im Überblick (aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck: 162 (6.332)

Innsbruck-Land: 335 (8.946)

Imst: 169 (2.959)

Kitzbühel: 236 (2.699)

Kufstein: 267 (6.310)

Landeck: 117 (2.715)

Lienz: 171 (2.515)

Reutte: 105 (971)

Schwaz: 206 (6.604)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen (Stand: Samstag, 9. Jänner 2021, 9.30 Uhr)Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 147 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 30 (+2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 24 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 4 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

[/list]