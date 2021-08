TIROL. Seit den ersten Coronafällen in Tirol hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus laufend verändert.



+++ Update, 1. August 8:30 +++

46 positive Testergebnisse seit gestern früh

Seit gestern früh gibt es 46 neue positive Testergebnisse.

Positive Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 64.631

63.611 Personen sind wieder genesen

385 Personen sind aktuell aktiv positiv

Seit gestern früh ist keine weitere Person an Covid-19 verstorben. Somit sind es weiterhin 635 Coronatote.

+++ Update, 31. Juli 8:30 +++

27 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 27

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 42

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 377

Zahl der genesenen Personen: 63.573

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 382.254

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 36,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 33

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 106 (5.460)

Innsbruck-Land: 73 (13.905)

Kufstein: 59 (9.524)

Innsbruck-Stadt: 43 (9.888)

Kitzbühel: 48 (4.473)

Reutte: 13 (2.114)

Schwaz: 18 (8.882)

Landeck: 10 (3.820)

Imst: 6 (5.467)

+++ Update, 30. Juli 8:30 +++

41 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 41

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 37

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 392

Zahl der genesenen Personen: 63.531

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 381.490

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 36,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 31,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 110 (5.451)

Innsbruck-Land: 75 (13.898)

Kufstein: 58 (9.521)

Innsbruck-Stadt: 44 (9.884)

Kitzbühel: 50 (4.466)

Reutte: 16 (2.108)

Schwaz: 18 (8.881)

Landeck: 10 (3.820)

Imst: 11 (5.462)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 30. Juli 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 8 (+ 1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 2 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation



+++ Update, 29. Juli 8:30 +++

38 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 38

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 27

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 388

Zahl der genesenen Personen: 63.494

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 380.856

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 35,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 31,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 107 (5.442)

Innsbruck-Land: 68 (13.896)

Kufstein: 63 (9.511)

Innsbruck-Stadt: 49 (9.874)

Kitzbühel: 45 (4.464)

Reutte: 18 (2.106)

Schwaz: 17 (8.880)

Landeck: 11 (3.819)

Imst: 10 (5.462)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 29. Juli 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 7 (+ 2 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 2 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Werte des Abwasser-Monitorings

Seit Anfang Juli wird im Rahmen des SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring ein kontinuierlicher, wenn auch vergleichsweise moderater Anstieg der SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol verzeichnet – Tendenz weiter steigend. Die aktuellen Fallzahlen und regionalen Unterschiede spiegeln sich auch im Abwasser-Monitoring entsprechend wider.

+++ Update, 28. Juli 8:30 +++

43 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 43

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 30

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 377

Zahl der genesenen Personen: 63.467

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 380.311

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 32,4

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 29

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 112 (5.431)

Innsbruck-Land: 68 (13.889)

Innsbruck-Stadt: 49 (9.873)

Kufstein: 54 (9.509)

Reutte: 16 (2.106)

Kitzbühel: 37 (4.464)

Schwaz: 20 (8.877)

Imst: 12 (5.459)

Landeck: 9 (3.819)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 28. Juli 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 5 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 2 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 27. Juli 8:30 +++

52 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 52

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 29

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 364

Zahl der genesenen Personen: 63.437

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 379.893

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 31,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 28,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 108 (5.424)

Innsbruck-Land: 64 (13.885)

Innsbruck-Stadt: 50 (9.867)

Kufstein: 54 (9.505)

Reutte: 19 (2.102)

Kitzbühel: 32 (4.462)

Schwaz: 19 (8.875)

Imst: 10 (5.459)

Landeck: 8 (3.818)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 27. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 5 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 2 (+ 1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 26. Juli 8:30 +++

44 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 44

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 36

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 341

Zahl der genesenen Personen: 63.408

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 379.483

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 29,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 28,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 107 (5.415)

Innsbruck-Land: 63 (13.875)

Innsbruck-Stadt: 45 (9.867)

Kufstein: 41 (9.504)

Reutte: 22 (2.098)

Kitzbühel: 28 (4.461)

Schwaz: 16 (8.874)

Imst: 12 (5.456)

Landeck: 6 (3.818)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 26. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 5 (+ 1 im Vergleich zu Freitag, 23. Juli 2021), davon 1 (+ 1 im Vergleich zu Freitag, 23. Juli 2021) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 25. Juli 8:30 +++

45 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 45

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 17

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 333

Zahl der genesenen Personen: 63.372

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 378.968

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 27,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 28,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Lienz: 112 (5.400)

Innsbruck-Land: 60 (13.869)

Innsbruck-Stadt: 46 (9.865)

Kufstein: 33 (9.501)

Reutte: 29 (2.091)

Kitzbühel: 25 (4.461)

Schwaz: 14 (8.873)

Imst: 10 (5.454)

Landeck: 4 (3.818)

+++ Update, 24. Juli 8:30 +++

32 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 32

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 24

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 305

Zahl der genesenen Personen: 63.355

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 378.316

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 28,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 28,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Reutte: 30 (2.089)

Innsbruck-Land: 56 (13.868)

Lienz: 96 (5.391)

Innsbruck-Stadt: 49 (9.860)

Kufstein: 30 (9.501)

Imst: 9 (5.454)

Kitzbühel: 19 (4.461)

Landeck: 4 (3.818)

Schwaz: 12 (8.873)

+++ Update, 23. Juli 8:30 +++

44 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 44

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 19

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 297

Zahl der genesenen Personen: 63.331

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 377.670

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 27,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 28,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Reutte: 32 (2.087)

Innsbruck-Land: 42 (13.866)

Lienz: 93 (5.383)

Innsbruck-Stadt: 52 (9.854)

Kufstein: 31 (9.500)

Imst: 13 (5.450)

Kitzbühel: 20 (4.460)

Landeck: 4 (3.818)

Schwaz: 10 (8.873)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 23. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 4 (+ 1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 0 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 22. Juli 8:30 +++

32 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 32

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 19

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 272

Zahl der genesenen Personen: 63.312

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 377.102

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 24,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 26,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Reutte: 33 (2.086)

Innsbruck-Land: 40 (13.861)

Lienz: 87 (5.377)

Innsbruck-Stadt: 44 (9.854)

Kufstein: 31 (9.496)

Imst: 14 (5.448)

Kitzbühel: 13 (4.460)

Landeck: 3 (3.818)

Schwaz: 7 (8.873)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 22. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 3 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 0 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Werte des Abwasser-Monitorings

Im Rahmen des SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring wurde wie bereits in den vergangenen zwei Wochen auch in der Vorwoche ein leichter Anstieg der SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol verzeichnet – wenn auch weiterhin noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

+++ Update, 21. Juli 8:30 +++

33 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 33

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 20

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 259

Zahl der genesenen Personen: 63.293

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 376.798

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 23,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 25,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Reutte: 33 (2.084)

Innsbruck-Land: 43 (13.855)

Lienz: 83 (5.373)

Innsbruck-Stadt: 36 (9.851)

Kufstein: 33 (9.492)

Imst: 14 (5.448)

Kitzbühel: 8 (4.460)

Landeck: 2 (3.818)

Schwaz: 7 (8.873)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 21. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 3 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 0 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 20. Juli 8:30 +++

31 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 31

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 11

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 246

Zahl der genesenen Personen: 63.273

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 376.519

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 23,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 24,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Reutte: 38 (2.077)

Innsbruck-Land: 41 (13.849)

Lienz: 71 (5.372)

Innsbruck-Stadt: 36 (9.849)

Kufstein: 31 (9.491)

Imst: 13 (5.447)

Kitzbühel: 9 (4.458)

Landeck: 1 (3.818)

Schwaz: 6 (8.873)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 20. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 4 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 0 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 19. Juli 8:30 +++

24 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 24

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 12

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 226

Zahl der genesenen Personen: 63.262

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 376.259

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 22,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 23,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Reutte: 38 (2.073)

Innsbruck-Land: 39 (13.848)

Lienz: 67 (5.370)

Innsbruck-Stadt: 30 (9.849)

Kufstein: 22 (9.491)

Imst: 13 (5.447)

Kitzbühel: 9 (4.457)

Landeck: 3 (3.815)

Schwaz: 5 (8.873)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 19. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 6 (+ 2 im Vergleich zu Freitag, 16. Juli), davon 0 (- 1 im Vergleich zu Freitag, 16. Juli) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 18. Juli 8:30 +++

17 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 17

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 4

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 214

Zahl der genesenen Personen: 63.250

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 376.075

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 22,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 22

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Reutte: 38 (2.071)

Innsbruck-Land: 35 (13.847)

Lienz: 62 (5.368)

Innsbruck-Stadt: 32 (9.845)

Kufstein: 22 (9.490)

Imst: 9 (5.447)

Kitzbühel: 6 (4.457)

Landeck: 5 (3.813)

Schwaz: 4 (8.873)

+++ Update, 17. Juli 8:30 +++

39 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 39

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 10

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 201

Zahl der genesenen Personen: 63.246

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 375.879

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 19,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 18,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Reutte: 38 (2.070)

Innsbruck-Land: 32 (13.846)

Lienz: 55 (5.368)

Innsbruck-Stadt: 31 (9.845)

Kufstein: 21 (9.489)

Imst: 9 (5.447)

Kitzbühel: 6 (4.456)

Landeck: 5 (3.813)

Schwaz: 4 (8.873)

+++ Update, 16. Juli 8:30 +++

33 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 33

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 12

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 172

Zahl der genesenen Personen: 63.236

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 375.621

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 16,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 17

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Reutte: 38 (2.069)

Innsbruck-Land: 28 (13.843)

Lienz: 40 (5.367)

Innsbruck-Stadt: 26 (9.844)

Kufstein: 18 (9.488)

Imst: 8 (5.447)

Kitzbühel: 8 (4.453)

Landeck: 3 (3.813)

Schwaz: 3 (8.873)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 16. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 4 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 1 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 15. Juli 8:30 +++

16 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 16

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 3

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 151

Zahl der genesenen Personen: 63.224

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 375.385

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 16,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 15,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Reutte: 39 (2.067)

Innsbruck-Land: 27 (13.839)

Lienz: 29 (5.367)

Innsbruck-Stadt: 21 (9.840)

Kufstein: 16 (9.487)

Imst: 7 (5.447)

Kitzbühel: 7 (4.453)

Landeck: 4 (3.812)

Schwaz: 1 (8.873)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 15. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 4 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 1 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Werte des Abwasser-Monitorings

Nachdem in der Vorwoche erstmalig seit Ende April 2021 wieder eine steigende Anzahl an SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol zu beobachten war, waren es auch in der letzten Woche leicht steigende Werte, die dem Abwasser-Monitoring entnommen werden konnten – wenn auch weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

+++ Update, 14. Juli 8:30 +++

24 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 24

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 8

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 138

Zahl der genesenen Personen: 63.221

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 375.136

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 13,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 13,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Reutte: 38 (2.067)

Innsbruck-Land: 25 (13.839)

Lienz: 29 (5.364)

Innsbruck-Stadt: 15 (9.840)

Kufstein: 14 (9.487)

Imst: 7 (5.447)

Kitzbühel: 5 (4.453)

Landeck: 4 (3.812)

Schwaz: 0 (8.873)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 14. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 3 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 0 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 13. Juli 8:30 +++

30 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 30

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 5

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 122

Zahl der genesenen Personen: 63.213

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 374.900

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 11,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 12,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Reutte: 32 (2.067)

Innsbruck-Land: 24 (13.836)

Lienz: 20 (5.364)

Innsbruck-Stadt: 18 (9.837)

Kufstein: 12 (9.486)

Imst: 7 (5.447)

Kitzbühel: 5 (4.453)

Landeck: 4 (3.811)

Schwaz: 0 (8.873)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 13. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 5 (-1 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 1 (-1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 12. Juli 8:30 +++

12 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 12

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 5

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 97

Zahl der genesenen Personen: 63.208

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 374.702

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 10,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 11,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 22 (13.834)

Reutte: 26 (2.067)

Innsbruck-Stadt: 15 (9.836)

Kufstein: 10 (9.486)

Lienz: 11 (5.364)

Landeck: 6 (3.809)

Kitzbühel: 4 (4.453)

Imst: 3 (5.447)

Schwaz: 0 (8.873)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 12. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 6 (+1 im Vergleich zu Freitag, 9. Juli), davon 2 (+/- 0 im Vergleich zu Freitag, 9. Juli) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 11. Juli 8:30 +++

13 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 13

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 90

Zahl der genesenen Personen: 63.203

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 374.526

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 9,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 10,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 23 (13.832)

Reutte: 21 (2.067)

Innsbruck-Stadt: 13 (9.836)

Kufstein: 10 (9.485)

Lienz: 10 (5.364)

Landeck: 6 (3.809)

Kitzbühel: 4 (4.453)

Imst: 2 (5.446)

Schwaz: 1 (8.872)



+++ Update, 10. Juli 8:30 +++

18 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 18

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: -1

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 78

Zahl der genesenen Personen: 63.202

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 374.391

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 6,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 9,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 21 (13.832)

Reutte: 15 (2.068)

Innsbruck-Stadt: 13 (9.835)

Lienz: 8 (5.364)

Kufstein: 7 (9.485)

Landeck: 6 (3.809)

Kitzbühel: 4 (4.453)

Imst: 3 (5.445)

Schwaz: 1 (8.872)

+++ Update, 9. Juli 8:30 +++

40 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 40

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 27

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 59

Zahl der genesenen Personen: 63.203

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 374.215

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 4,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 8,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 19 (13.832)

Innsbruck-Stadt: 12 (9.835)

Reutte: 9 (2.068)

Lienz: 6 (5.364)

Kufstein: 4 (9.486)

Landeck: 4 (3.809)

Kitzbühel: 3 (4.453)

Imst: 2 (5.445)

Schwaz: 0 (8.872)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 9. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 5 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 2 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 8. Juli 8:30 +++

17 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 17

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 4

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 46

Zahl der genesenen Personen: 63.176

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 374.046

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 3,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 7,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 18 (13.830)

Innsbruck-Stadt: 10 (9.834)

Reutte: 5 (2.045)

Lienz: 4 (5.364)

Kitzbühel: 3 (4.452)

Kufstein: 3 (9.486)

Imst: 2 (5.445)

Landeck: 1 (3.809)

Schwaz: 0 (8.872)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 8. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 6 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 3 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Werte des Abwasser-Monitorings steigen leicht an

Im Verlauf der vergangenen Woche war seit längerer Zeit erstmalig wieder eine steigende Anzahl der SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol zu beobachten, wenn auch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Seit Ende April 2021 hatten die Auswertungen des SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol teils deutlich sinkende Belastungen gezeigt.

+++ Update, 7. Juli 8:30 +++

3 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 33

Zahl der genesenen Personen: 63.172

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 373.875

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 7,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 12 (13.828)

Innsbruck-Stadt: 6 (9.833)

Reutte: 5 (2.045)

Lienz: 4 (5.363)

Imst: 2 (5.445)

Kufstein: 2 (9.486)

Kitzbühel: 1 (4.452)

Landeck: 1 (3.809)

Schwaz: 0 (8.872)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 7. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 6 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 3 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 6. Juli 8:30 +++

6 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 6

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 13

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 32

Zahl der genesenen Personen: 63.170

Zahl der verstorbenen Personen: 635

Zahl der PCR-getesteten Personen: 373.749

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 7,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 15 (13.826)

Innsbruck-Stadt: 4 (9.833)

Lienz: 3 (5.363)

Reutte: 4 (2.045)

Imst: 2 (5.445)

Kufstein: 2 (9.486)

Landeck: 1 (3.809)

Kitzbühel: 1 (4.452)

Schwaz: 0 (8.872)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 6. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 7 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 3 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 5. Juli 8:30 +++

8 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 8

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 4

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 40

Zahl der genesenen Personen: 63.157

Zahl der verstorbenen Personen: 634

Zahl der PCR-getesteten Personen: 373.602

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 7,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 20 (13.819)

Innsbruck-Stadt: 6 (9.831)

Lienz: 4 (5.361)

Reutte: 4 (2.045)

Imst: 3 (5.444)

Kufstein: 2 (9.486)

Landeck: 1 (3.808)

Kitzbühel: 0 (4.452)

Schwaz: 0 (8.872)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 5. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 9 (+/- 0 im Vergleich zu Freitag, 2. Juli), davon 3 (-1 im Vergleich zu Freitag, 2. Juli) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 4. Juli 8:30 +++

2 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 5

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 36

Zahl der genesenen Personen: 63.153

Zahl der verstorbenen Personen: 634

Zahl der PCR-getesteten Personen: 373.506

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 7,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 17 (13.819)

Innsbruck-Stadt: 8 (9.829)

Imst: 5 (5.442)

Lienz: 4 (5.361)

Landeck: 1 (3.808)

Reutte: 1 (2.045)

Kitzbühel: 0 (4.452)

Kufstein: 0 (9.486)

Schwaz: 0 (8.872)

+++ Update, 3. Juli 8:30 +++

Ein positives Testergebnis seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 8

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 39

Zahl der genesenen Personen: 63.148

Zahl der verstorbenen Personen: 634

Zahl der PCR-getesteten Personen: 373.424

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 2,6

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 7,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 20 (13.815)

Innsbruck-Stadt: 8 (9.829)

Imst: 6 (5.441)

Lienz: 4 (5.361)

Landeck: 1 (3.808)

Reutte: 0 (2.045)

Kitzbühel: 0 (4.452)

Kufstein: 0 (9.486)

Schwaz: 0 (8.872)

+++ Update, 2. Juli 8:30 +++

2 positive Testergebnisse seit gestern früh

In den Bezirken Schwaz, Kufstein und Kitzbühel gibt es derzeit keine bekannten Fälle, die aktiv positiv mit dem Coronavirus infziert sind. Auch wenn in den anderen Bezirken, die Infektionslage niedrig ist, so ist die Pandemie noch nicht vorbei, so Gesundheitsdirektor Thomas Polak.

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 8

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 46

Zahl der genesenen Personen: 63.140

Zahl der verstorbenen Personen: 634

Zahl der PCR-getesteten Personen: 373.325

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 3,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 7,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 24 (13.810)

Innsbruck-Stadt: 9 (9.828)

Imst: 7 (5.440)

Lienz: 4 (5.361)

Landeck: 1 (3.808)

Reutte: 1 (2.044)

Kitzbühel: 0 (4.452)

Kufstein: 0 (9.486)

Schwaz: 0 (8.872)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 2. Juli 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 9 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 4 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 1. Juli 8:30 +++

Ein positives Testergebnis seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 11

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 52

Zahl der genesenen Personen: 63.132

Zahl der verstorbenen Personen: 634

Zahl der PCR-getesteten Personen: 373.204

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 3,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 7,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 24 (13.808)

Innsbruck-Stadt: 11 (9.825)

Imst: 7 (5.440)

Lienz: 4 (5.361)

Kufstein: 2 (9.484)

Schwaz: 2 (8.871)

Landeck: 1 (3.808)

Reutte: 1 (2.044)

Kitzbühel: 0 (4.452)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 1. Juli 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 9 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 4 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Abwasser-Monitoring

Belastungen nehmen weiter ab: Im Rahmen des SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol werden aktuell nur mehr sehr geringe Belastungen beobachtet. Die Zahl der SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen ist gegenüber der Vorwoche neuerlich gesunken.

+++ Update, 30. Juni 8:30 +++

3 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 3

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 5

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 62

Zahl der genesenen Personen: 63.121

Zahl der verstorbenen Personen: 634

Zahl der PCR-getesteten Personen: 373.012

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 3,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 7,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 25 (13.806)

Innsbruck-Stadt: 18 (9.818)

Imst: 8 (5.439)

Lienz: 4 (5.361)

Kufstein: 2 (9.484)

Landeck: 2 (3.807)

Reutte: 1 (2.044)

Schwaz: 2 (8.871)

Kitzbühel: 0 (4.452)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 30. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 9 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 5 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 29. Juni 8:30 +++

5 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 5

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 4

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 64

Zahl der genesenen Personen: 63.116

Zahl der verstorbenen Personen: 634

Zahl der PCR-getesteten Personen: 372.881

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 4,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 8,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 26 (13.805)

Innsbruck-Stadt: 20 (9.815)

Imst: 8 (5.438)

Lienz: 4 (5.361)

Kufstein: 2 (9.484)

Landeck: 2 (3.807)

Reutte: 1 (2.044)

Schwaz: 1 (8.871)

Kitzbühel: 0 (4.452)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 29. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 10 (-1 im Vergleich zu Montag, 28. Juni), davon 5 (-1 im Vergleich zu Montag 28. Juni) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 28. Juni 8:30 +++

1 positives Testergebnis seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 1

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 6

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 63

Zahl der genesenen Personen: 63.112

Zahl der verstorbenen Personen: 634

Zahl der PCR-getesteten Personen: 372.721

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 5,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 9,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Stadt: 18 (9.815)

Innsbruck-Land: 26 (13.803)

Imst: 8 (5.438)

Kufstein: 2 (9.484)

Schwaz: 1 (8.871)

Lienz: 4 (5.360)

Reutte: 2 (2.043)

Landeck: 2 (3.807)

Kitzbühel: 0 (4.452)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 28. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 11 (+/-0 im Vergleich zu Freitag, 25. Juni), davon 6 (+1 im Vergleich zu Freitag, 25. Juni) auf der Intensivstation.

Die Zahlen der infizierten Personen in stationärer Behandlung verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 2 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall:1 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 27. Juni 8:30 +++

2 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 2

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 12

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 68

Zahl der genesenen Personen: 63.106

Zahl der verstorbenen Personen: 634

Zahl der PCR-getesteten Personen: 372.611

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 5,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 9,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Stadt: 20 (9.813)

Innsbruck-Land: 28 (13.800)

Imst: 8 (5.438)

Kufstein: 3 (9.483)

Schwaz: 1 (8.871)

Lienz: 4 (5.360)

Reutte: 2 (2.043)

Landeck: 2 (3.807)

Kitzbühel: 0 (4.452)

+++ Update, 26. Juni 8:30 +++

6 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 6

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 5

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 78

Zahl der genesenen Personen: 63.094

Zahl der verstorbenen Personen: 634

Zahl der PCR-getesteten Personen: 372.532

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 6,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 9,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Stadt: 23 (9.810)

Innsbruck-Land: 29 (13.797)

Imst: 13 (5.433)

Kufstein: 3 (9.483)

Schwaz: 2 (8.870)

Lienz: 4 (5.360)

Reutte: 2 (2.043)

Landeck: 2 (3.807)

Kitzbühel: 0 (4.452)

Hospitalisierungen

Wir dürfen darauf hinweisen, dass die tagesaktuellen Zahlen zu hospitalisierten Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, wie bisher an Werktagen im Rahmen des Corona-Updates zur Verfügung gestellt werden, wie das Land Tirol bekannt gibt.

+++ Update, 25. Juni 8:30 +++

5 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 5

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 18

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 77

Zahl der genesenen Personen: 63.089

Zahl der verstorbenen Personen: 634

Zahl der PCR-getesteten Personen: 372.285

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 6,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 9,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Stadt: 23 (9.810)

Innsbruck-Land: 30 (13.795)

Imst: 10 (5.433)

Kufstein: 4 (9.482)

Schwaz: 2 (8.870)

Lienz: 3 (5.360)

Reutte: 2 (2.043)

Landeck: 2 (3.806)

Kitzbühel: 1 (4.451)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 25. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 11 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 5 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation.

Innsbruck: 2 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 24. Juni 8:30 +++

5 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 5

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 17

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 91

Zahl der genesenen Personen: 63.071

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 372.117

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 7,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 10,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Stadt: 30 (9.802)

Innsbruck-Land: 30 (13.793)

Imst: 10 (5.431)

Kufstein: 6 (9.480)

Schwaz: 5 (8.868)

Lienz: 4 (5.359)

Reutte: 3 (2.042)

Landeck: 2 (3.806)

Kitzbühel: 1 (4.451)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 24. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 13 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 6 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 2 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Abwasser-Monitoring

geringste Belastungen seit Projektstart

Seit Mai 2021 sinkt die Anzahl der SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol laufend und hat nun das Minimum aller Werte erreicht, die seit dem Projektstart im Herbst 2020 zu beobachten waren. Anfang September 2020 wurde das SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol hochgefahren. Seither stehen die Auswertungen dazu den EntscheidungsträgerInnen des Landes als – inzwischen nahezu flächendeckende – Datengrundlage zur Verfügung. Nach der zweiten, bislang stärksten Belastungswelle im November 2020 beruhigte sich die Lage vorübergehend in den Monaten Dezember 2020 bis Februar 2021. Im März/April 2021 traten dann nochmals deutlich erhöhte Werte auf.

+++ Update, 23. Juni 8:30 +++

4 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 4

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 27

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 103

Zahl der genesenen Personen: 63.054

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 371.969

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 8,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 11,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Stadt: 36 (9.797)

Innsbruck-Land: 28 (13.789)

Imst: 14 (5.427)

Kufstein: 7 (9.479)

Lienz: 5 (5.358)

Landeck: 3 (3.805)

Schwaz: 5 (8.868)

Reutte: 4 (2.041)

Kitzbühel: 1 (4.451)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 23. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 13 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 7 (+1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 22. Juni 8:30 +++

8 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 8

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 19

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 126

Zahl der genesenen Personen: 63.027

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 371.785

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 8,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 11,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Stadt: 41 (9.791)

Innsbruck-Land: 39 (13.777)

Imst: 18 (5.422)

Kufstein: 8 (9.477)

Lienz: 5 (5.358)

Landeck: 5 (3.803)

Schwaz: 5 (8.868)

Reutte: 4 (2.041)

Kitzbühel: 1 (4.451)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 22. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 15 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 6 (-1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 1 Normalstation, 3 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 21. Juni 8:30 +++

4 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 4

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen:

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 137

Zahl der genesenen Personen: 63008

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 371.785

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 8,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 11,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Stadt: 41 (9.787)

Innsbruck-Land: 39 (13.777)

Imst: 18 (5.422)

Kufstein: 8 (9.477)

Lienz: 5 (5.358)

Landeck: 5 (3.803)

Schwaz: 5 (8.868)

Reutte: 4 (2.041)

Kitzbühel: 1 (4.451)

+++ Update, 21. Juni 8:30 +++

4 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 4

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 47

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 137

Zahl der genesenen Personen: 63.008

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 371.343

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 9,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 11,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Stadt: 42 (9.786)

Innsbruck-Land: 41 (13.772)

Imst: 19 (5.420)

Kufstein: 10 (9.475)

Lienz: 8 (5.355)

Landeck: 6 (3.802)

Schwaz: 6 (8.867)

Reutte: 4 (2.041)

Kitzbühel: 1 (4.451)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 21. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 17 (+2 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 7 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 3 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 20. Juni 8:30 +++

8 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 8

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 33

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 180

Zahl der genesenen Personen: 62.961

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 370.977

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 12,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 13,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Stadt: 58 (9.770)

Innsbruck-Land: 51 (13.759)

Imst: 32 (5.406)

Kufstein: 13 (9.472)

Lienz: 8 (5.355)

Landeck: 7 (3.801)

Schwaz: 6 (8.867)

Reutte: 4 (2.041)

Kitzbühel: 1 (4.451)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 20. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 15 (-1 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 7 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 2 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 19. Juni 8:30 +++

6 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 6

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 33

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 205

Zahl der genesenen Personen: 62.928

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 370.505

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 12,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 13,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Stadt: 65 (9.760)

Innsbruck-Land: 61 (13.747)

Imst: 38 (5.400)

Kufstein: 16 (9.469)

Landeck: 7 (3.800)

Lienz: 7 (5.354)

Schwaz: 7 (8.867)

Reutte: 3 (2.041)

Kitzbühel: 1 (4.451)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 19. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 16 (-2 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 7 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 2 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 18. Juni 8:30 +++

10 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 10

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 59

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 232

Zahl der genesenen Personen: 62.895

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 369.893

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 16,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 14,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Stadt: 76 (9.745)

Innsbruck-Land: 67 (13.739)

Imst: 42 (5.396)

Kufstein: 21 (9.465)

Landeck: 8 (3.799)

Lienz: 7 (5.353)

Schwaz: 7 (8.867)

Reutte: 3 (2.041)

Kitzbühel: 1 (4.450)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 18. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 18 (-3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 7 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 4 Normalstation, 4 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 17. Juni 8:30 +++

12 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 12

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 64

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 281

Zahl der genesenen Personen: 62.836

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 369.727

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 18,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 15,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Stadt: 91 (9.727)

Innsbruck-Land: 80 (13.721)

Imst: 58 (5.379)

Kufstein: 23 (9.463)

Landeck: 10 (3.797)

Lienz: 8 (5.352)

Schwaz: 7 (8.867)

Reutte: 3 (2.041)

Kitzbühel: 1 (4.450)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 17. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 21 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 8 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 6 Normalstation, 5 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Abwasser-Monitoring

Belastungen gingen im Vergleich zur Vorwoche um 50 Prozent zurück

Die aktuellen Werte des SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol sind gegenüber der Vorwoche weiter rückläufig. Die Auswertungen der Anzahl der SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen haben ergeben, dass die Belastungen innerhalb von einer Woche um rund 50 Prozent zurückgegangen sind.

+++ Update, 16. Juni 8:30 +++

5 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 5

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 32

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 333

Zahl der genesenen Personen: 62.772

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 369.307

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 21,5

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 17,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 94 (13.705)

Imst: 71 (5.363)

Innsbruck-Stadt: 109 (9.706)

Kitzbühel: 1 (4.450)

Kufstein: 28 (9.457)

Landeck: 13 (3.794)

Lienz: 9 (5.350)

Reutte: 3 (2.041)

Schwaz: 5 (8.867)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 16. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 20 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 8 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 5 Normalstation, 5 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 15. Juni 8:30 +++

13 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 13

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 40

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 360

Zahl der genesenen Personen: 62.740

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 369.019

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 27,7

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 19,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 103 (13.696)

Imst: 74 (5.359)

Innsbruck-Stadt: 121 (9.692)

Kitzbühel: 2 (4.449)

Kufstein: 29 (9.456)

Landeck: 14 (3.793)

Lienz: 9 (5.350)

Reutte: 4 (2.040)

Schwaz: 4 (8.866)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 15. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 21 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 9 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 6 Normalstation, 6 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 14. Juni 8:30 +++

10 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 10

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 50

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 387

Zahl der genesenen Personen: 62.700

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 368.752

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 32,2

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 22,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 107 (13.687)

Imst: 85 (5.348)

Innsbruck-Stadt: 131 (9.681)

Kitzbühel: 1 (4.449)

Kufstein: 29 (9.454)

Landeck: 18 (3.789)

Lienz: 12 (5.347)

Reutte: 1 (2.040)

Schwaz: 3 (8.866)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 14. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 23 (0 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 11 (0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 6 Normalstation, 7 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 13. Juni 8:30 +++

33 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 33

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 73

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 427

Zahl der genesenen Personen: 62.650

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 368.625

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 34,1

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 23,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 114 (13.677)

Imst: 101 (5.332)

Innsbruck-Stadt: 143 (9.663)

Kitzbühel: 1 (4.449)

Kufstein: 35 (9.448)

Landeck: 18 (3.789)

Lienz: 12 (5.347)

Reutte: 1 (2.040)

Schwaz: 2 (8.866)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 13. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 23 (-1 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 11 (0 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 6 Normalstation, 7 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 12. Juni 8:30 +++

16 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 16

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 55

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 467

Zahl der genesenen Personen: 62.577

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 368.521

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 38,4

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 24,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 125 (13.654)

Imst: 110 (5.313)

Innsbruck-Stadt: 156 (9.643)

Kitzbühel: 1 (4.449)

Kufstein: 38 (9.445)

Landeck: 20 (3.783)

Lienz: 12 (5.347)

Reutte: 1 (2.040)

Schwaz: 4 (8.864)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 12. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 24 (-1 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 11 (-1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 6 Normalstation, 7 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 11. Juni 8:30 +++

30 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 30

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 46

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 506

Zahl der genesenen Personen: 62.522

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 368.241

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 39,6

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 25,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 138 (13.637)

Imst: 124 (5.300)

Innsbruck-Stadt: 161 (9.632)

Kitzbühel: 2 (4.448)

Kufstein: 43 (9.438)

Landeck: 21 (3.780)

Lienz: 11 (5.345)

Reutte: 1 (2.040)

Schwaz: 5 (8.863)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 11. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 25 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 12 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 6 Normalstation, 8 Intensivstation

Hall: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 10. Juni 8:30 +++

32 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 32

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 60

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 522

Zahl der genesenen Personen: 63.631

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 368.029

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 43,7

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 25,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 135 (5.85)

Innsbruck-Land: 136 (13.628)

Innsbruck-Stadt: 168 (9.617)

Kufstein: 45 (9.434)

Landeck: 23 (3.777)

Lienz: 8 (5.345)

Kitzbühel: 2 (4.448)

Schwaz: 4 (8.863)

Reutte: 1 (2.040)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 10. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 27 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 12 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 7 Normalstation, 8 Intensivstation

Hall: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Abwasser-Monitoring

Belastungen innerhalb einer Woche um 25 Prozent gesunken

Die Werte des SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol nehmen gegenüber der Vorwoche weiter ab und haben mittlerweile ein sehr niedriges Niveau erreicht. Die Auswertungen der Anzahl der SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen zeigen, dass die Belastungen innerhalb einer Woche um ca. 25 Prozent zurückgegangen sind.

+++ Update, 9. Juni 8:30 +++

28 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 28

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 61

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 550

Zahl der genesenen Personen: 62.416

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 367.788

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 48,2

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 27,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 151 (5.259)

Innsbruck-Land: 143 (13.614)

Innsbruck-Stadt: 163 (9.610)

Kufstein: 48 (9.429)

Landeck: 27 (3.773)

Lienz: 8 (5.344)

Kitzbühel: 3 (4.447)

Schwaz: 4 (8.863)

Reutte: 3 (2.038)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 9. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 26 (-4 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 13 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 5 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 8. Juni 8:30 +++

54 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 54

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 48

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 583

Zahl der genesenen Personen: 62.355

Zahl der verstorbenen Personen: 633

Zahl der PCR-getesteten Personen: 367.423

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 49,2

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 27,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 176 (5.229)

Innsbruck-Land: 149 (13.600)

Innsbruck-Stadt: 157 (9.604)

Kufstein: 50 (9.424)

Landeck: 31 (3.770)

Lienz: 7 (5.344)

Kitzbühel: 6 (4.444)

Schwaz: 4 (8.863)

Reutte: 3 (2.038)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 8. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 30 (-7 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 14 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 6 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 7. Juni 8:30 +++

48 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 48

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 52

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 579

Zahl der genesenen Personen: 62.307

Zahl der verstorbenen Personen: 631

Zahl der PCR-getesteten Personen: 367.073

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 49,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 28,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 191 (5.207)

Innsbruck-Land: 135 (13.590)

Innsbruck-Stadt: 153 (9.596)

Kufstein: 48 (9.422)

Landeck: 30 (3.767)

Lienz: 8 (5.343)

Kitzbühel: 7 (4.443)

Schwaz: 4 (8.862)

Reutte: 3 (2.038)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 7. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 37 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 16 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 7 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 6. Juni 8:30 +++

44 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 44

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 33

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 583

Zahl der genesenen Personen: 62.255

Zahl der verstorbenen Personen: 631

Zahl der PCR-getesteten Personen: 366.772

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 46,5

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 28,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 203 (5.188)

Innsbruck-Land: 146 (13.566)

Innsbruck-Stadt: 140 (9.592)

Kufstein: 46 (9.418)

Landeck: 26 (3.766)

Lienz: 8 (5.343)

Kitzbühel: 7 (4.443)

Schwaz: 4 (8.862)

Reutte: 3 (2.038)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 6. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 37 (+4 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 16 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 6 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 5. Juni 8:30 +++

44 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 44

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 60

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 572

Zahl der genesenen Personen: 62.222

Zahl der verstorbenen Personen: 631

Zahl der PCR-getesteten Personen: 366.486

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 49,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 30,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 199 (5.181)

Innsbruck-Land: 150 (13.547)

Innsbruck-Stadt: 129 (9.592)

Kufstein: 43 (9.415)

Landeck: 26 (3.766)

Kitzbühel: 9 (4.441)

Lienz: 8 (5.342)

Reutte: 4 (2.037)

Schwaz: 4 (8.862)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 5. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 33 (-2 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 16 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 5 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 4. Juni 8:30 +++

43 weitere positive Testergebnisse

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 43

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 43

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 588

Zahl der genesenen Personen: 62.162

Zahl der verstorbenen Personen: 631

Zahl der PCR-getesteten Personen: 366.080

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 52,8

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 36,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 202 (5.166)

Innsbruck-Land: 163 (13.527)

Innsbruck-Stadt: 121 (9.579)

Kufstein: 45 (9.412)

Landeck: 27 (3.763)

Kitzbühel: 11 (4.439)

Lienz: 9 (5.341)

Reutte: 6 (2.034)

Schwaz: 4 (8.862)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 4. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 35 (+5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 15 (+1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 5 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 3. Juni 8:30 +++

59 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 59

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 52

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 588

Zahl der genesenen Personen: 62.119

Zahl der verstorbenen Personen: 631

Zahl der PCR-getesteten Personen: 365.540

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 52,8

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 36,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 202 (5.157)

Innsbruck-Land: 161 (13.512)

Innsbruck-Stadt: 118 (9.573)

Kufstein: 47 (9.408)

Landeck: 24 (3.762)

Kitzbühel: 15 (4.434)

Lienz: 12 (5.338)

Reutte: 6 (2.034)

Schwaz: 3 (8.862)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 3. Juni 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 30 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 14 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 5 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Werte weiterhin konstant niedrig

Die aktuellen Werte des SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol sind weiterhin konstant niedrig. In den Auswertungen gibt es bei der Anzahl an SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen keine signifikante Veränderung der Lage im Vergleich zur Vorwoche. Tirol befindet sich somit aktuell in der bisher längsten Phase mit derart geringen Belastungen seit Herbst 2020.

+++ Update, 2. Juni 8:30 +++

51 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 51

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 42

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 581

Zahl der genesenen Personen: 62.067

Zahl der verstorbenen Personen: 631

Zahl der PCR-getesteten Personen: 365.118

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 52,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 36,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 201 (5.144)

Innsbruck-Land: 158 (13.502)

Innsbruck-Stadt: 109 (9.562)

Kufstein: 43 (9.407)

Landeck: 25 (3.759)

Kitzbühel: 19 (4.428)

Lienz: 16 (5.333)

Reutte: 9 (2.031)

Schwaz: 1 (8.862)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 2. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 30 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 14 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 5 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 1. Juni 8:30 +++

67 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 67

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 82

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 572

Zahl der genesenen Personen: 62.025

Zahl der verstorbenen Personen: 631

Zahl der PCR-getesteten Personen: 364.509

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 48,3

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 36,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 195 (5.133)

Innsbruck-Land: 161 (13.491)

Innsbruck-Stadt: 96 (9.560)

Kufstein: 48 (9.397)

Landeck: 27 (3.755)

Kitzbühel: 18 (4.426)

Lienz: 16 (5.332)

Reutte: 10 (2.030)

Schwaz: 1 (8.862)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 1. Juni 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 31 (-1 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 16 (+1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 6 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 31. Mai 8:30 +++

40 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 40

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 84

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 587

Zahl der genesenen Personen: 61.943

Zahl der verstorbenen Personen: 631

Zahl der PCR-getesteten Personen: 363.992

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 49,4

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 38,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 169 (13.466)

Imst: 193 (5.119)

Innsbruck-Stadt: 95 (9.543)

Kufstein: 45 (9.392)

Kitzbühel: 27 (4.417)

Landeck: 23 (3.754)

Lienz: 20 (5.325)

Reutte: 11 (2.029)

Schwaz: 4 (8.859)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 31. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 32 (-1 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 15 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 9 Normalstation, 11 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 30. Mai 8:30 +++

28 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 28

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 82

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 631

Zahl der genesenen Personen: 61.859

Zahl der verstorbenen Personen: 631

Zahl der PCR-getesteten Personen: 363.533

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 54,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 39,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 178 (13.446)

Imst: 188 (5.106)

Innsbruck-Stadt: 114 (9.520)

Kufstein: 51 (9.383)

Kitzbühel: 32 (4.411)

Landeck: 26 (3.750)

Lienz: 25 (5.319)

Reutte: 12 (2.028)

Schwaz: 5 (8.857)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 30. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 33 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 15 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 9 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 29. Mai 8:30 +++

84 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 84

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 87

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 685

Zahl der genesenen Personen: 61.777

Zahl der verstorbenen Personen: 631

Zahl der PCR-getesteten Personen: 363.093

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 51,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 39,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 188 (13.427)

Imst: 192 (5.093)

Innsbruck-Stadt: 126 (9.503)

Kufstein: 58 (9.375)

Kitzbühel: 37 (4.406)

Landeck: 30 (3.745)

Lienz: 31 (5.310)

Reutte: 16 (2.024)

Schwaz: 7 (8.855)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 29. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 31 (-4 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 15 (-4 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 8 Normalstation, 10 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 28. Mai 8:30 +++

57 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 57

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 91

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 688

Zahl der genesenen Personen: 61.690

Zahl der verstorbenen Personen: 631

Zahl der PCR-getesteten Personen: 362.548

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 52,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 41,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 191 (13.403)

Imst: 156 (5.078)

Innsbruck-Stadt: 134 (9.486)

Kufstein: 63 (9.367)

Kitzbühel: 45 (4.398)

Landeck: 36 (3.738)

Lienz: 31 (5.309)

Reutte: 21 (2.020)

Schwaz: 11 (8.852)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 28. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 35 (-5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 19 (-2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 10 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 27. Mai 8:30 +++

58 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 58

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 70

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 723

Zahl der genesenen Personen: 61.599

Zahl der verstorbenen Personen: 630

Zahl der PCR-getesteten Personen: 361.882

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 55,7

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 41,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 205 (13.376)

Imst: 156 (5.055)

Innsbruck-Stadt: 135 (9.477)

Kufstein: 59 (9.362)

Kitzbühel: 53 (4.387)

Landeck: 44 (3.730)

Lienz: 36 (5.303)

Reutte: 23 (2.018)

Schwaz: 12 (8.852)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 27. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 40 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 21 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 9 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Abwasser-Monitoring: Geringste Belastung seit Herbst 2020

Im Verlauf der letzten Woche zeigte das SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring tirolweit einen Rückgang der Belastungen um rund 30 Prozent. Aktuell liegt die zu erwartende Anzahl an SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen im Bereich der Werte von Mitte Februar 2021. Somit wurden die geringsten Belastungsdaten seit Herbst 2020 erreicht.

+++ Update, 26. Mai 8:30 +++

60 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 60

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 82

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 735

Zahl der genesenen Personen: 61.529

Zahl der verstorbenen Personen: 630

Zahl der PCR-getesteten Personen: 361.234

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 59,5

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 45,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 202 (13.354)

Imst: 154 (5.043)

Innsbruck-Stadt: 144 (9.462)

Kitzbühel: 61 (4.376)

Kufstein: 58 (9.360)

Landeck: 44 (3.728)

Lienz: 34 (5.302)

Reutte: 27 (2.013)

Schwaz: 11 (8.852)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 26. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 42 (-4 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 23 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 9 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 25. Mai 8:30 +++

34 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 34

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 95

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 757

Zahl der genesenen Personen: 61.447

Zahl der verstorbenen Personen: 630

Zahl der PCR-getesteten Personen: 360.564

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 71,5

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 49,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 207 (13.327)

Imst: 161 (5.026)

Innsbruck-Stadt: 146 (9.446)

Kitzbühel: 62 (4.373)

Kufstein: 62 (9.353)

Landeck: 46 (3.721)

Lienz: 36 (5.298)

Reutte: 28 (2.012)

Schwaz: 9 (8.852)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 25. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 46 (+1 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 23 (+1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 11 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 0 Normalstation, 5 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 24. Mai 8:30 +++

37 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 37

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 100

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 818

Zahl der genesenen Personen: 61.352

Zahl der verstorbenen Personen: 630

Zahl der PCR-getesteten Personen: 359.979

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 73,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 51,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 219 (13.306)

Innsbruck-Stadt: 157 (9.433)

Imst: 175 (5.001)

Landeck: 51 (3.714)

Kufstein: 61 (9.349)

Kitzbühel: 73 (4.361)

Lienz: 39 (5.293)

Reutte: 31 (2.007)

Schwaz: 12 (8.849)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 24. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 45 (-1 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 22 (-1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 11 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 23. Mai 8:30 +++

56 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 56

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 102

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 881

Zahl der genesenen Personen: 61.252

Zahl der verstorbenen Personen: 630

Zahl der PCR-getesteten Personen: 359.529

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 74,7

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 52,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 228 (13.287)

Innsbruck-Stadt: 179 (9.404)

Imst: 182 (4.983)

Landeck: 53 (3.708)

Kufstein: 70 (9.340)

Kitzbühel: 75 (4.357)

Lienz: 42 (5.290)

Reutte: 31 (2.003)

Schwaz: 20 (8.841)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 23. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 46 (+4 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 23 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 12 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 22. Mai 8:30 +++

79 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 79

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 80

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 927

Zahl der genesenen Personen: 61.150

Zahl der verstorbenen Personen: 630

Zahl der PCR-getesteten Personen: 358.964

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 73,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 52,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 246 (13.252)

Innsbruck-Stadt: 170 (9.403)

Imst: 205 (4.952)

Landeck: 56 (3.704)

Kufstein: 72 (9.331)

Kitzbühel: 75 (4.351)

Lienz: 46 (5.284)

Reutte: 38 (1.993)

Schwaz: 19 (8.841)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 22. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 42 (-6 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 22 (-1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 8 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 21. Mai 8:30 +++

69 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 69

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 152

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 929

Zahl der genesenen Personen: 61.070

Zahl der verstorbenen Personen: 629

Zahl der PCR-getesteten Personen: 358.362

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 74,4

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 54,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 241 (13.237)

Innsbruck-Stadt: 170 (9.396)

Imst: 209 (4.927)

Landeck: 60 (3.696)

Kufstein: 69 (9.326)

Kitzbühel: 75 (4.345)

Lienz: 37 (5.284)

Reutte: 40 (1.989)

Schwaz: 28 (8.831)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 21. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 48 (-6 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 23 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 11 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 20. Mai 8:30 +++

89 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 89

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 74

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.013

Zahl der genesenen Personen: 60.918

Zahl der verstorbenen Personen: 628

Zahl der PCR-getesteten Personen: 357.740

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 82,1

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 59,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 256 (13.207)

Innsbruck-Stadt: 208 (9.349)

Imst: 215 (4.903)

Landeck: 72 (3.680)

Kufstein: 71 (9.313)

Kitzbühel: 77 (4.337)

Lienz: 45 (5.274)

Reutte: 40 (1.987)

Schwaz: 29 (8.829)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 20. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 54 (-4 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 24 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 13 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Die aktuellen Werte des Abwasser-Monitorings in Tirol zeigen landesweit nach wie vor einen konstanten Verlauf. In den Auswertungen gibt es keine signifikante Veränderung der Lage im Vergleich zur Vorwoche. Im Vergleich zu Mitte Februar, als die bisher niedrigsten Belastungen des Jahres 2021 im Abwasser auftraten, liegen die Werte aktuell noch nach wie vor darüber.

+++ Update, 19. Jänner 8:30 +++

88 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 88

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 87

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 998

Zahl der genesenen Personen: 60.844

Zahl der verstorbenen Personen: 628

Zahl der PCR-getesteten Personen: 357.041

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 83,8

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 62,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 240 (13.196)

Innsbruck-Stadt: 211 (9.337)

Imst: 226 (4.880)

Landeck: 70 (3.676)

Kufstein: 72 (9.302)

Kitzbühel: 70 (4.335)

Lienz: 46 (5.267)

Reutte: 37 (1.984)

Schwaz: 26 (8.828)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 19. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 58 (-6 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 24 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 14 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 2 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 18. Mai 8:30 +++

120 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 120

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 135

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 998

Zahl der genesenen Personen: 60.757

Zahl der verstorbenen Personen: 627

Zahl der PCR-getesteten Personen: 356.405

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 82,1

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 65,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 232 (13.180)

Innsbruck-Stadt: 224 (9.309)

Imst: 223 (4.865)

Landeck: 75 (3.665)

Kufstein: 68 (9.299)

Kitzbühel: 64 (4.329)

Lienz: 47 (5.265)

Reutte: 40 (1.979)

Schwaz: 25 (8.827)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 18. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 64 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 26 (+1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 1 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 17. Mai 8:30 +++

51 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 51

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 109

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.013

Zahl der genesenen Personen: 60.622

Zahl der verstorbenen Personen: 627

Zahl der PCR-getesteten Personen: 355.924

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 86,2

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 69,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 233 (4.837)

Innsbruck-Land: 221 (13.145)

Innsbruck-Stadt: 209 (9.295)

Kufstein: 75 (9.288)

Landeck: 76 (3.658)

Reutte: 55 (1.963)

Kitzbühel: 60 (4.325)

Lienz: 55 (5.251)

Schwaz: 29 (8.821)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 17. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 67 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 25 (- 1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 16. Mai 8:30 +++

58 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 58

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 137

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.071

Zahl der genesenen Personen: 60.513

Zahl der verstorbenen Personen: 627

Zahl der PCR-getesteten Personen: 355.555

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 90,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 73,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 240 (4.816)

Innsbruck-Land: 238 (13.115)

Innsbruck-Stadt: 222 (9.277)

Kufstein: 85 (9.276)

Landeck: 77 (3.651)

Reutte: 63 (1.955)

Kitzbühel: 59 (4.318)

Lienz: 59 (5.245)

Schwaz: 28 (8.821)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 16. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 66 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 26 (- 1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 15. Mai 8:30 +++

82 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 82

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 133

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.150

Zahl der genesenen Personen: 60.376

Zahl der verstorbenen Personen: 627

Zahl der PCR-getesteten Personen: 355.197

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 97,0

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 78,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 268 (4.779)

Innsbruck-Land: 243 (13.091)

Innsbruck-Stadt: 230 (9.256)

Kufstein: 106 (9.254)

Landeck: 78 (3.645)

Lienz: 77 (5.226)

Reutte: 66 (1.949)

Kitzbühel: 53 (4.318)

Schwaz: 29 (8.819)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 15. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 65 (- 9 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 27 (- 2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 14 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 14. Mai 8:30 +++

81 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 81

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 162

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.202

Zahl der genesenen Personen: 60.243

Zahl der verstorbenen Personen: 626

Zahl der PCR-getesteten Personen: 354.760

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 99,9

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 85,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Imst: 285 (4.751)

Innsbruck-Land: 249 (13.061)

Innsbruck-Stadt: 225 (9.250)

Kufstein: 130 (9.227)

Lienz: 80 (5.212)

Landeck: 75 (3.640)

Reutte: 72 (1.940)

Kitzbühel: 50 (4.313)

Schwaz: 36 (8.810)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 14. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 74 (+4 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 29 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 14 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 2 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 13. Mai 8:30 +++

99 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 99

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 164

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.283

Zahl der genesenen Personen: 60.081

Zahl der verstorbenen Personen: 626

Zahl der PCR-getesteten Personen: 354.249

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 89,1

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 94,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 281 (13.012)

Imst: 280 (4.730)

Innsbruck-Stadt: 255 (9.203)

Kufstein: 141 (9.212)

Lienz: 86 (5.203)

Landeck: 77 (3.635)

Reutte: 73 (1.931)

Kitzbühel: 54 (4.308)

Schwaz: 36 (8.808)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 13. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 70 (- 6 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 29 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 14 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 1 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Die aktuellen Werte des Abwasser-Monitorings in Tirol zeigen einen konstanten Verlauf. Die deutlich sinkende Kurve im Laufe des April hat sich zuletzt etwas abgeflacht, die Auswertungen zeigen ein stabiles Lagebild ohne signifikante Schwankungen. Im Vergleich zu Mitte Februar, wo die niedrigsten Belastungen des Jahres 2021 im Abwasser auftraten, liegen die Werte aktuell noch nach wie vor darüber.

+++ Update, 12. Mai 8:30 +++

134 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 134

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 216

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.348

Zahl der genesenen Personen: 59.917

Zahl der verstorbenen Personen: 626

Zahl der PCR-getesteten Personen: 353.668

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 100,7

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 95,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 325 (12.954)

Innsbruck-Stadt: 266 (9.183)

Imst: 275 (4.715)

Kufstein: 148 (9.191)

Lienz: 95 (5.188)

Reutte: 75 (1.923)

Landeck: 74 (3.624)

Kitzbühel: 50 (4.299)

Schwaz: 40 (8.801)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 12. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 76 (- 11 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 28 (- 1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 15 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 1 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 11. Mai 8:30 +++

109 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 109

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 180

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.430

Zahl der genesenen Personen: 59.701

Zahl der verstorbenen Personen: 626

Zahl der PCR-getesteten Personen: 352.993

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 95,3

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 100,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 342 (12.915)

Innsbruck-Stadt: 313 (9.113)

Imst: 267 (4.682)

Kufstein: 157 (9.167)

Lienz: 106 (5.173)

Reutte: 78 (1.915)

Landeck: 82 (3.610)

Kitzbühel: 52 (4.288)

Schwaz: 33 (8.799)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 11. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 87 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 29 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 19 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 3Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 10. Mai 8:30 +++

85 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 85

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 164

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.502

Zahl der genesenen Personen: 59.521

Zahl der verstorbenen Personen: 625

Zahl der PCR-getesteten Personen: 352.599

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 95,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 105,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 372 (12.864)

Innsbruck-Stadt: 308 (9.090)

Imst: 258 (4.664)

Kufstein: 182 (9.129)

Lienz: 126 (5.144)

Reutte: 87 (1.906)

Landeck: 73 (3.608)

Kitzbühel: 51 (4.284)

Schwaz: 45 (8.793)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 10. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 87 (+4 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 29 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 18 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 9. Mai 8:30 +++

89 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 89

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 264

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.581

Zahl der genesenen Personen: 59.357

Zahl der verstorbenen Personen: 625

Zahl der PCR-getesteten Personen: 352.191

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 118,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 111,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 396 (12.824)

Innsbruck-Stadt: 325 (9.051)

Imst: 264 (4.638)

Kufstein: 192 (9.113)

Lienz: 124 (5.140)

Reutte: 99 (1.889)

Landeck: 80 (3.596)

Kitzbühel: 49 (4.279)

Schwaz: 49 (8.788)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 9. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 83 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 29 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 16 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 8. Mai 8:30 +++

123 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 123

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 175

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.756

Zahl der genesenen Personen: 59.093

Zahl der verstorbenen Personen: 625

Zahl der PCR-getesteten Personen: 351.665

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 125,5

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 115,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 475 (12.724)

Innsbruck-Stadt: 344 (9.010)

Imst: 276 (4.603)

Kufstein: 234 (9.070)

Lienz: 134 (5.128)

Reutte: 107 (1.876)

Landeck: 82 (3.586)

Kitzbühel: 48 (4.276)

Schwaz: 56 (8.781)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 8. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 82 (-6 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 27 (-1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 17 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

+++ Update, 7. Mai 8:30 +++

114 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 114

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 138

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.808

Zahl der genesenen Personen: 58.918

Zahl der verstorbenen Personen: 625

Zahl der PCR-getesteten Personen: 351.081

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 133,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 124,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 475 (12.686)

Innsbruck-Stadt: 368 (8.974)

Imst: 278 (4.582)

Kufstein: 251 (9.035)

Lienz: 130 (5.115)

Reutte: 110 (1.867)

Landeck: 80 (3.579)

Kitzbühel: 57 (4.264)

Schwaz: 59 (8.778)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 7. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 88 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 28 (+5 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 21 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 1 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 6. Mai 8:30 +++

20 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 101

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 196

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.791

Zahl der genesenen Personen: 58.827

Zahl der verstorbenen Personen: 625

Zahl der PCR-getesteten Personen: 350.353

7-Tage-Inzidenz in Tirol: 133,8

7-Tage-Inzidenz in Österreich: 124,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 489 (12.648)

Innsbruck-Stadt: 390 (8.937)

Imst: 255 (4.582)

Kufstein: 239 (9.032)

Lienz: 135 (5.110)

Reutte: 105 (1.867)

Landeck: 69 (3.579)

Kitzbühel: 55 (4.264)

Schwaz: 54 (8.770)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 6. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 86 (-10 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 23 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 30 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Die aktuellen Auswertungen des Abwasser-Monitorings in Tirol weisen eine deutlich sinkende Tendenz auf. Gegenüber der Hochphase Anfang April 2021 hat sich die zu erwartende Anzahl an SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol im Laufe des April fast halbiert. Die aktuellen Werte liegen somit in der Größenordnung jener Belastungen, die Anfang März 2021 auftraten.

+++ Update, 5. Mai 8:30 +++

151 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 151

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 208

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.927

Zahl der genesenen Personen: 58.584

Zahl der verstorbenen Personen: 625

Zahl der PCR-getesteten Personen: 350.012

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 172,6

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 140,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 512 (12.598)

Innsbruck-Stadt: 417 (8.893)

Kufstein: 269 (8.998)

Imst: 262 (4.542)

Lienz: 152 (5.079)

Reutte: 121 (1.848)

Landeck: 69 (3.573)

Kitzbühel: 66 (4.252)

Schwaz: 59 (8.763)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 5. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 96 (-2 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 24 (- 2 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 33 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 0 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

+++ Update, 4. Mai 8:30 +++

174 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 174

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 168

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.985

Zahl der genesenen Personen: 58.376

Zahl der verstorbenen Personen: 624

Zahl der PCR-getesteten Personen: 349.107

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 175,2

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 147,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 527 (12.548)

Innsbruck-Stadt: 432 (8.858)

Kufstein: 293 (8.956)

Imst: 268 (4.512)

Lienz: 148 (5.055)

Reutte: 119 (1.846)

Kitzbühel: 73 (4.240)

Landeck: 65 (3.567)

Schwaz: 60 (8.756)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 4. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 98 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 26 (- 1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 2 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 3. Mai 8:30 +++

119 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 119

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 216

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 1.979

Zahl der genesenen Personen: 58.208

Zahl der verstorbenen Personen: 624

Zahl der PCR-getesteten Personen: 348.542

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 178,3

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 154,5

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 511 (12.516)

Innsbruck-Stadt: 424 (8.830)

Kufstein: 286 (8.935)

Imst: 269 (4.487)

Lienz: 169 (5.026)

Reutte: 113 (1.837)

Kitzbühel: 79 (4.228)

Landeck: 73 (3.556)

Schwaz: 55 (8.754)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 3. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 98 (+2 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 27 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 2. Mai 8:30 +++

156 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 156

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 199

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.076

Zahl der genesenen Personen: 57.992

Zahl der verstorbenen Personen: 624

Zahl der PCR-getesteten Personen: 347.716

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 174,6

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 156,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 508 (12.474)

Innsbruck-Stadt: 430 (8.801)

Kufstein: 306 (8.908)

Imst: 276 (4.464)

Lienz: 199 (4.995)

Reutte: 141 (1.801)

Kitzbühel: 83 (4.216)

Landeck: 75 (3.551)

Schwaz: 58 (8.743)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 2. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 96 (-2 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 27 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 12 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 1. Mai 8:30 +++

145 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 145

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 238

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.119

Zahl der genesenen Personen: 57.793

Zahl der verstorbenen Personen: 624

Zahl der PCR-getesteten Personen: 347.180

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 178,3

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 159,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 512 (12.432)

Innsbruck-Stadt: 438 (8.769)

Kufstein: 296 (8.877)

Imst: 288 (4.436)

Lienz: 223 (4.966)

Reutte: 144 (1.792)

Kitzbühel: 92 (4.202)

Landeck: 67 (3.545)

Schwaz: 59 (8.736)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 1. Mai 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 98 (-6 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 27 (-2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 32 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 30. April 8:30 +++

200 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 200

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 264

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.215

Zahl der genesenen Personen: 57.555

Zahl der verstorbenen Personen: 621

Zahl der PCR-getesteten Personen: 346.400

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 182,7

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 161,5



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 535 (12.379)

Innsbruck-Stadt: 468 (8.702)

Kufstein: 326 (8.833)

Imst: 276 (4.426)

Lienz: 227 (4.944)

Reutte: 155 (1.774)

Kitzbühel: 101 (4.190)

Landeck: 66 (3.538)

Schwaz: 61 (8.731)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 30. April 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 104 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 29 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 29. April 8:30 +++

210 positive Testergebnisse seit gestern früh

Die aktuellen Werte des Abwasser-Monitorings in Tirol sind derzeit tendenziell leicht im Sinken begriffen. Die zu erwartende Anzahl der SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol liegt derzeit bei rund drei Viertel der Werte der letzten Hochphase von Anfang April 2021.

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 210

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 195

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.279

Zahl der genesenen Personen: 57.291

Zahl der verstorbenen Personen: 621

Zahl der PCR-getesteten Personen: 345.648

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 180,7

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 168,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 572 (12.303)

Innsbruck-Stadt: 476 (8.641)

Kufstein: 325 (8.799)

Imst: 258 (4.415)

Lienz: 236 (4.919)

Reutte: 177 (1.743)

Kitzbühel: 98 (4.183)

Landeck: 74 (3.526)

Schwaz: 63 (8.725)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 29. April 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 102 (-1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 30 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 26 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 9 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 28. April 8:30 +++

228 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 228

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 279

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.266

Zahl der genesenen Personen: 57.096

Zahl der verstorbenen Personen: 619

Zahl der PCR-getesteten Personen: 344.864

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 188,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 170,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 572 (12.254)

Innsbruck-Stadt: 480 (8.597)

Kufstein: 325 (8.770)

Lienz: 242 (4.895)

Imst: 234 (4.406)

Reutte: 181 (1.720)

Kitzbühel: 100 (4.172)

Landeck: 69 (3.522)

Schwaz: 63 (8.723)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 28. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 103 (-6 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 32 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 26 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 27. April 8:30 +++

204 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 204

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 191

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.318

Zahl der genesenen Personen: 56.817

Zahl der verstorbenen Personen: 618

Zahl der PCR-getesteten Personen: 343.917

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 197,1

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 175,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 567 (12.201)

Innsbruck-Stadt: 535 (8.505)

Kufstein: 317 (8.746)

Lienz: 248 (4.864)

Imst: 214 (4.387)

Reutte: 185 (1.705)

Kitzbühel: 101 (4.154)

Schwaz: 80 (8.707)

Landeck: 70 (3.513)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 27. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 109 (+3 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 33 (+1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 26. April 8:30 +++

126 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 126

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 183

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.307

Zahl der genesenen Personen: 56.626

Zahl der verstorbenen Personen: 616

Zahl der PCR-getesteten Personen: 343.098

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 206,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 182,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 538 (12.710)

Innsbruck-Stadt: 515 (8.473)

Kufstein: 336 (8.713)

Lienz: 244 (4.842)

Imst: 202 (4.374)

Reutte: 191 (1.692)

Kitzbühel: 112 (4.138)

Schwaz: 96 (8.685)

Landeck: 73 (3.504)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 26. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 106 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 32 (-1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 25. April 8:30 +++

165 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 165

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 189

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.364

Zahl der genesenen Personen: 56.443

Zahl der verstorbenen Personen: 616

Zahl der PCR-getesteten Personen: 342.346

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 205,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 182,0

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 542 (12.126)

Innsbruck-Stadt: 526 (8.440)

Kufstein: 357 (8.676)

Lienz: 238 (4.824)

Imst: 214 (4.354)

Reutte: 205 (1.671)

Kitzbühel: 114 (4.134)

Schwaz: 90 (8.686)

Landeck: 78 (3.497)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 25. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 105 (+3 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 33 (-1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 23 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 24. April 8:30 +++

170 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 170

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 252

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.388

Zahl der genesenen Personen: 56.254

Zahl der verstorbenen Personen: 616

Zahl der PCR-getesteten Personen: 341.585

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 212,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 183,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 553 (12.065)

Innsbruck-Stadt: 504 (8.431)

Kufstein: 387 (8.627)

Lienz: 246 (4.793)

Imst: 215 (4.338)

Reutte: 206 (1.662)

Kitzbühel: 122 (4.123)

Schwaz: 80 (8.686)

Landeck: 75 (3.494)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 24. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 102 (-3 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 34 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 22 Normalstation, 20 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 23. April 8:30 +++

206 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 206

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 252

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.472

Zahl der genesenen Personen: 56.002

Zahl der verstorbenen Personen: 614

Zahl der PCR-getesteten Personen: 340.586

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 213,2

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 181,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 562 (12.014)

Innsbruck-Stadt: 525 (8.381)

Kufstein: 423 (8.573)

Lienz: 244 (4.767)

Reutte: 217 (1.644)

Imst: 205 (4.318)

Kitzbühel: 123 (4.116)

Schwaz: 96 (8.670)

Landeck: 77 (3.484)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 23. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 105 (-3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 33 (-1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 26 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 22. April 8:30 +++

232 positive Testergebnisse seit gestern früh

Abwasser-Monitoring: Werte ergeben weiterhin keine signifikante Änderung

Die aktuellen Auswertungen des Abwasser-Monitorings in Tirol sind im Vergleich zu den beiden Vorwochen nach wie vor konstant. Die zu erwartende Anzahl an SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol zeigt insgesamt keine signifikante Veränderung nach oben oder unten im Vergleich zur letzten Woche.

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 232

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 199

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.519

Zahl der genesenen Personen: 55.750

Zahl der verstorbenen Personen: 613

Zahl der PCR-getesteten Personen: 339.585

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 220,6

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 184,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 574 (11.953)

Innsbruck-Stadt: 548 (8.330)

Kufstein: 435 (8.528)

Lienz: 283 (4.719)

Reutte: 215 (1.632)

Imst: 170 (4.309)

Kitzbühel: 118 (4.100)

Schwaz: 100 (8.664)

Landeck: 76 (3.480)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 22. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 108 (-2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 34 (-3 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 27 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 7 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 21. April 8:30 +++

264 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 264

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 171

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.486

Zahl der genesenen Personen: 55.551

Zahl der verstorbenen Personen: 613

Zahl der PCR-getesteten Personen: 338.7017-Tages-Inzidenz in Tirol: 218,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 192,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 567 (11.918)

Innsbruck-Stadt: 518 (8.312)

Kufstein: 424 (8.494)

Lienz: 291 (4.673)

Reutte: 213 (1.619)

Imst: 169 (4.296)

Schwaz: 109 (8.645)

Kitzbühel: 116 (4.090)

Landeck: 79 (3.469)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 21. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 110 (-12 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 37 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 29 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 5 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 2 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 20. April 8:30 +++

295 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 295

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 172

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.394

Zahl der genesenen Personen: 55.380

Zahl der verstorbenen Personen: 612

Zahl der PCR-getesteten Personen: 337.691

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 205,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 194,2

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 532 (11.891)

Innsbruck-Stadt: 497 (8.281)

Kufstein: 417 (8.455)

Lienz: 291 (4.647)

Reutte: 204 (1.612)

Imst: 163 (4.283)

Schwaz: 111 (8.639)

Kitzbühel: 104 (4.081)

Landeck: 75 (3.456)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 20. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 122 (-6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 38 (-1 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 30 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 19. April 8:30 +++

198 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 198

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 148

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.273

Zahl der genesenen Personen: 55.208

Zahl der verstorbenen Personen: 610

Zahl der PCR-getesteten Personen: 336.485

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 208,8

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 196,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 471 (11.871)

Innsbruck-Stadt: 488 (8.238)

Kufstein: 413 (8.414)

Lienz: 285 (4.621)

Reutte: 195 (1.606)

Imst: 146 (4.275)

Kitzbühel: 110 (4.069)

Schwaz: 86 (8.630)

Landeck: 77 (3.451)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 19. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 128 (+6 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 39 (+2 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 7 Normalstation, 5 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 18. April 8:30 +++

180 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 180

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 203

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.223

Zahl der genesenen Personen: 55.060

Zahl der verstorbenen Personen: 610

Zahl der PCR-getesteten Personen: 335.280

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 203,5

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 194,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 475 (11.817)

Innsbruck-Stadt: 459 (8.230)

Kufstein: 404 (8.383)

Lienz: 296 (4.589)

Reutte: 172 (1.604)

Imst: 147 (4.268)

Kitzbühel: 106 (4.060)

Schwaz: 86 (8.630)

Landeck: 78 (3.446)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 18. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 122 (-1 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 37 (+1 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 28 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 6 Normalstation, 5 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 7 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 3 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 17. April 8:30 +++

236 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 236

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 189

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.246

Zahl der genesenen Personen: 54.857

Zahl der verstorbenen Personen: 610

Zahl der PCR-getesteten Personen: 334.303

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 199,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 204,6



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 492 (11.753)

Innsbruck-Stadt: 464 (8.184)

Kufstein: 430 (8.342)

Lienz: 293 (4.553)

Reutte: 160 (1.600)

Imst: 154 (4.252)

Kitzbühel: 101 (4.054)

Schwaz: 77 (8.623)

Landeck: 75 (3.436)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 17. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 123 (-12 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 36 (-2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 25 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 16 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 3 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 16. April 8:30 +++

237 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 237

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 180

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.199

Zahl der genesenen Personen: 54.668

Zahl der verstorbenen Personen: 610

Zahl der PCR-getesteten Personen: 333.442

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 195,6

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 206,2



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 506 (11.697)

Innsbruck-Stadt: 448 (8.153)

Kufstein: 394 (8.330)

Lienz: 295 (4.519)

Reutte: 150 (1.592)

Imst: 150 (4.246)

Kitzbühel: 95 (4.040)

Schwaz: 82 (8.606)

Landeck: 79 (3.425)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 16. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 135 (+2 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 38 (+1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 4 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Natters: 1 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 15. April 8:30 +++

247 positive Testergebnisse seit gestern früh

Die aktuellen Auswertungen des Abwasser-Monitorings in Tirol zeigen derzeit im Vergleich zur letzten Woche einen konstanten Verlauf. Die zu erwartende Anzahl an SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol hat sich bezogen auf die Vorwoche nicht markant verändert. Der vorangegangene Anstieg scheint nach Analyse der Abwasser-Werte vorerst eingedämmt zu sein. Der weitere Trend in den Abwasser-Verlaufskurven ist derzeit noch nicht klar ausgeprägt.

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 247

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 167

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.143

Zahl der genesenen Personen: 54.488

Zahl der verstorbenen Personen: 609

Zahl der PCR-getesteten Personen: 332.602

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 194,2

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 210,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 494 (11.660)

Innsbruck-Stadt: 432 (8.116)

Kufstein: 385 (8.311)

Lienz: 295 (4.480)

Reutte: 144 (1.587)

Imst: 135 (4.236)

Kitzbühel: 95 (4.028)

Schwaz: 83 (8.597)

Landeck: 80 (3.413)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 15. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 133 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 37 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 28 Normalstation, 19 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 1 Intensivstation

Zams: 3 Normalstation, 4 Intensivstation

+++ Update, 14. April 8:30 +++

244 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 244

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 208

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.064

Zahl der genesenen Personen: 54.321

Zahl der verstorbenen Personen: 608

Zahl der PCR-getesteten Personen: 331.649

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 186,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 208,6

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 489 (11.612)

Innsbruck-Stadt: 417 (8.083)

Kufstein: 361 (8.289)

Lienz: 288 (4.462)

Imst: 130 (4.227)

Reutte: 130 (1.582)

Kitzbühel: 99 (4.015)

Landeck: 75 (3.407)

Schwaz: 74 (8.584)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 14. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 132 (+1 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 36 (+5 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 34 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 4 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 13. April 8:30 +++

230 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 230

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 248

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 2

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.029

Zahl der genesenen Personen: 54.113

Zahl der verstorbenen Personen: 607

Zahl der PCR-getesteten Personen: 330.637

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 184,1

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 207,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 466 (11.558)

Innsbruck-Stadt: 405 (8.040)

Kufstein: 362 (8.257)

Lienz: 278 (4.434)

Imst: 121 (4.217)

Schwaz: 77 (8.576)

Kitzbühel: 108 (4.001)

Reutte: 133 (1.572)

Landeck: 79 (3.398)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 13. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 131 (-6 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 31 (-2 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 34 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 12 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 2 Intensivstation

Natters: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 12. April 8:30 +++

188 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 188

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 273

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.078

Zahl der genesenen Personen: 53.865

Zahl der verstorbenen Personen: 605

Zahl der PCR-getesteten Personen: 329.733

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 184,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 213,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 480 (11.490)

Innsbruck-Stadt: 426 (7.975)

Kufstein: 345 (8.222)

Lienz: 279 (4.409)

Imst: 123 (4.196)

Schwaz: 88 (8.565)

Kitzbühel: 111 (3.987)

Reutte: 121 (1.565)

Landeck: 75 (3.396)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 12. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 137 (+/-0 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 33 (+1 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 0 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 11. April 8:30 +++



121 positive Testergebnisse seit gestern frühZahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 121

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 190

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.134

Zahl der genesenen Personen: 53.592

Zahl der verstorbenen Personen: 605

Zahl der PCR-getesteten Personen: 328.855

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 187,4

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 221,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 515 (11.422)

Innsbruck-Stadt: 457 (7.917)

Kufstein: 335 (8.184)

Lienz: 283 (4.377)

Imst: 132 (4.182)

Schwaz: 116 (8.529)

Kitzbühel: 107 (3.980)

Reutte: 111 (1.556)

Landeck: 77 (3.385)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 11. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 137 (-1 im Vergleich zu gestern, Samtag), davon 32 (-3 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 29 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 10. April 8:30 +++

178 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 178

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 274

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.204

Zahl der genesenen Personen: 53.402

Zahl der verstorbenen Personen: 604

Zahl der PCR-getesteten Personen: 328.162

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 194,4

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 219,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 569 (11.343)

Innsbruck-Stadt: 428 (7.899)

Kufstein: 350 (8.156)

Lienz: 285 (4.359)

Imst: 151 (4.161)

Schwaz: 115 (8.527)

Kitzbühel: 112 (3.970)

Reutte: 110 (1.552)

Landeck: 83 (3.375)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 10. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 138 (-6 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 35 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 26 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 13 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 9. April 8:30 +++

242 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 242

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 270

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.301

Zahl der genesenen Personen: 53.128

Zahl der verstorbenen Personen: 603

Zahl der PCR-getesteten Personen: 327.290

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 193,5

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 227,3



Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 603 (11.270)

Innsbruck-Stadt: 453 (7.844)

Kufstein: 362 (8.114)

Lienz: 276 (4.334)

Imst: 171 (4.134)

Schwaz: 138 (8.504)

Kitzbühel: 120 (3.952)

Reutte: 95 (1.551)

Landeck: 82 (3.365)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 9. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 146 (+1 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 34 (+3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 32 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 15 Normalstation, 3 Intensivstation

Lienz: 8 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

+++ Update, 8. April 8:30 +++

197 positive Testergebnisse seit gestern früh

Situation im Land auf Basis des SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol

(Stand: Donnerstag, 8. April 2021)

Im Laufe der letzten Woche haben sich beim SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol die Belastungswerte auf relativ konstantem Niveau mit insgesamt eher moderaten Schwankungen eingestellt. Weiterhin liegt die zu erwartende Anzahl an SARS-CoV-2 ausscheidenden Personen in Tirol in der Größenordnung jener Werte, die zuletzt Anfang Dezember 2020, in der Phase der ausklingenden zweiten Welle, beobachtet wurden.

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 197

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 248

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 5

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.329

Zahl der genesenen Personen: 52.858

Zahl der verstorbenen Personen: 603

Zahl der PCR-getesteten Personen: 326.241

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 198,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 232,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 609 (11.214)

Innsbruck-Stadt: 487 (7.776)

Kufstein: 335 (8.078)

Lienz: 263 (4.312)

Imst: 177 (4.118)

Schwaz: 152 (8.482)

Kitzbühel: 125 (3.932)

Reutte: 91 (1.541)

Landeck: 89 (3.345)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 8. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 145 (-11 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 31 (+1 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 34 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 2 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 17 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 6 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 7. April 8:30 +++

211 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 211

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 283

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 1

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.385

Zahl der genesenen Personen: 52.610

Zahl der verstorbenen Personen: 598

Zahl der PCR-getesteten Personen: 325.137

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 207,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 233,8

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 635 (11.141)

Innsbruck-Stadt: 516 (7.722)

Kufstein: 333 (8.055)

Schwaz: 171 (8.455)

Lienz: 233 (4.291)

Imst: 186 (4.101)

Kitzbühel: 124 (3.922)

Landeck: 98 (3.331)

Reutte: 88 (1.532)



Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 7. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 156 (+5 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 30 (+/- 0 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 33 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 11 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 3 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 6 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 17 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 10 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 6. April 8:30 +++

171 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 171

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 267

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.458

Zahl der genesenen Personen: 52.327

Zahl der verstorbenen Personen: 597

Zahl der PCR-getesteten Personen: 324.111

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 222,8

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 242,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 635 (11.086)

Innsbruck-Stadt: 532 (7.658)

Kufstein: 356 (8.013)

Schwaz: 178 (8.437)

Lienz: 246 (4.250)

Imst: 188 (4.081)

Kitzbühel: 131 (3.904)

Landeck: 108 (3.314)

Reutte: 83 (1.524)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Dienstag, 6. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 151 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag), davon 30 (-3 im Vergleich zu gestern, Montag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 36 Normalstation, 17 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 21 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 5 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 11 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 7 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 5. April 8:30 +++

170 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 170

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 203

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.554

Zahl der genesenen Personen: 52.060

Zahl der verstorbenen Personen: 597

Zahl der PCR-getesteten Personen: 322.306

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 225,8

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 253,9

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 640 (11.034)

Innsbruck-Stadt: 510 (7.635)

Kufstein: 372 (7.976)

Schwaz: 233 (8.371)

Lienz: 248 (4.226)

Imst: 204 (4.057)

Kitzbühel: 145 (3.884)

Landeck: 117 (3.300)

Reutte: 84 (1.517)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Montag, 5. April 2021, 9.30 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 154 (+4 im Vergleich zu gestern, Sonntag), davon 33 (+3 im Vergleich zu gestern, Sonntag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 32 Normalstation, 18 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 11 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 2 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 11 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 4. April 8:30 +++

194 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 194

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 268

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.587

Zahl der genesenen Personen: 51.857

Zahl der verstorbenen Personen: 597

Zahl der PCR-getesteten Personen: 320.915

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 233,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 251,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 636 (10.978)

Innsbruck-Stadt: 493 (7.620)

Kufstein: 395 (7.930)

Schwaz: 218 (8.371)

Lienz: 272 (4.202)

Imst: 204 (4.039)

Kitzbühel: 157 (3.859)

Landeck: 123 (3.290)

Reutte: 88 (1.508)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Sonntag, 4. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 150 (+3 im Vergleich zu gestern, Samstag), davon 30 (+2 im Vergleich zu gestern, Samstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 29 Normalstation, 16 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 4 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 15 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 3. April 8:30 +++

225 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 225

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 283

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.661

Zahl der genesenen Personen: 51.589

Zahl der verstorbenen Personen: 597

Zahl der PCR-getesteten Personen: 318.685

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 245,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 247,4

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen; Bezirks- und Gemeindezuordnungen befinden sich laufend in behördlicher Abklärung)

Innsbruck-Land: 663 (10.905)

Innsbruck-Stadt: 473 (7.605)

Kufstein: 406 (7.896)

Schwaz: 248 (8.334)

Lienz: 266 (4.162)

Imst: 218 (4.020)

Kitzbühel: 166 (3.836)

Landeck: 129 (3.273)

Reutte: 92 (1.489)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Samstag, 3. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 147 (+1 im Vergleich zu gestern, Freitag), davon 28 (-2 im Vergleich zu gestern, Freitag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 33 Normalstation, 13 Intensivstation

Hall: 8 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 19 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 9 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 7 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 3 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 10 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 13 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 13 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 2. April 8:30 +++

247 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 247

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 256

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.719

Zahl der genesenen Personen: 51.306

Zahl der verstorbenen Personen: 597

Zahl der PCR-getesteten Personen: 317.606

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 257,9

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 249,1

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 630 (10.852)

Innsbruck-Stadt: 458 (7.572)

Kufstein: 434 (7.842)

Schwaz: 280 (8.286)

Lienz: 273 (4.146)

Imst: 226 (4.001)

Kitzbühel: 183 (3.805)

Landeck: 139 (3.257)

Reutte: 94 (1.485)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Freitag, 2. April 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 146 (-7 im Vergleich zu gestern, Donnerstag), davon 30 (+3 im Vergleich zu gestern, Donnerstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 31 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 4 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 18 Normalstation, 2 Intensivstation

Lienz: 10 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 6 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 2 Normalstation, 2 Intensivstation

Schwaz: 9 Normalstation, 1 Intensivstation

St. Johann: 14 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 1. April 8:30 +++

253 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 253

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 230

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 3

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.728

Zahl der genesenen Personen: 51.050

Zahl der verstorbenen Personen: 597

Zahl der PCR-getesteten Personen: 316.329

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 258,8

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 253,3

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 640 (10.791)

Innsbruck-Stadt: 465 (7.527)

Kufstein: 421 (7.800)

Schwaz: 305 (8.248)

Lienz: 250 (4.122)

Imst: 225 (3.981)

Kitzbühel: 185 (3.792)

Landeck: 145 (3.250)

Reutte: 91 (1.479)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Donnerstag, 1. April 2021,10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 153 (+4 im Vergleich zu gestern, Mittwoch), davon 27 (+2 im Vergleich zu gestern, Mittwoch) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt:

Innsbruck: 35 Normalstation, 15 Intensivstation

Hall: 10 Normalstation, 3 Intensivstation

Hochzirl: 5 Normalstation, 0 Intensivstation

Kufstein: 20 Normalstation, 1 Intensivstation

Lienz: 12 Normalstation, 5 Intensivstation

Natters: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

Reutte: 4 Normalstation, 1 Intensivstation

Schwaz: 8 Normalstation, 0 Intensivstation

St. Johann: 12 Normalstation, 0 Intensivstation

Zams: 12 Normalstation, 2 Intensivstation

+++ Update, 31. März 8:30 +++

285 positive Testergebnisse seit gestern früh

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden infizierten Personen: 285

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden wieder genesenen Personen: 319

Zahl der innerhalb der vergangenen 24 Stunden bekannt gewordenen verstorbenen Personen: 0

Zahl der infizierten Personen (exklusive Genesene): 2.708

Zahl der genesenen Personen: 50.820

Zahl der verstorbenen Personen: 594

Zahl der PCR-getesteten Personen: 314.939

7-Tages-Inzidenz in Tirol: 257,0

7-Tages-Inzidenz in Österreich: 257,7

Bezirkszahlen im Überblick

(aktiv Positive, in Klammer genesene Personen)

Innsbruck-Land: 611 (10.748)

Innsbruck-Stadt: 464 (7.476)

Kufstein: 430 (7.770)

Schwaz: 305 (8.226)

Lienz: 260 (4.087)

Imst: 216 (3.967)

Kitzbühel: 183 (3.784)

Landeck: 139 (3.234)

Reutte: 99 (1.468)

Aktuelle Zahlen zu den Hospitalisierungen

(Stand: Mittwoch, 31. März 2021, 10 Uhr)

Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 149 (-7 im Vergleich zu gestern, Dienstag), davon 25 (-1 im Vergleich zu gestern, Dienstag) auf der Intensivstation. Diese Zahlen verteilen sich tirolweit wie folgt: