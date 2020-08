Wie der Erdbebendienst der ZAMG meldete, ereignete sich am Sonntag, den 09. August 2020, um 02:50 Uhr im Raum Landeck, Tirol ein Erdbeben, welches eine Magnitude von 3.5 aufwies. Das Beben wurde deutlich bis stark verspührt und in einem Umkreis von 40 km wahrgenommen. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und der Magnitude nach nicht zu erwarten.

TIROL. Laut ORF sind bisher keine Schäden an Gebäuden bekannt. Das erste Beben wurde laut ZAMG im Umkreis von 50 Kilometern verspürt, das zweite um 2.50 Uhr binnen 40 Kilometern wahrgenommen. Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich teilte seinerseits mit, dass die Beben auch in der Schweiz verspürt worden sein dürften, wie die Schweizerische Depeschenagentur (sda) meldete.

Beben klang wie eine Explosion



Wie Meldungen berichten, haben Bewohner des betroffenen Gebietes die Intensität der Erdstöße mit einer Explosion verwechselt. In Jerzens berichtete eine Frau nach dem ersten Beben, dass viele Nachbarn aus den Häusern ins Freie gerannt seien. In Zams dachte ein Bewohner zunächst an eine Explosion, ein entsprechender Feuerwehreinsatz wurde nach Aufklärung der Ursache abgebrochen. Im Ötztal dachte eine Bewohnerin, die auf einem vibrierenden Balkon stand, sie sei schwindlig.

Quellen: Erdbebenmeldung ZAMG