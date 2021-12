TIROL. in den kommenden Tagen wird kalte Luft aus Tirol verdrängt und es strömt subtropische Luft nach Österreich. Dadurch wird das Wetter in Tirol in den kommenden Tagen milder. Gleichzeitig steigt die Lawinengefahr.

Milde Luftmassen über Tirol



In den kommenden Tagen zieht ein Tief von Nordfrankreich über Mitteleuropa zur Ostsee. Die kalte Luft wird dadurch nach und nach aus Österreich verdrängt und milde Atlantikluft prägt das Wettergeschehen in Tirol. Zur Wochenmitte dringt eine kräftige Warmluft nach Tirol und mildere Luft aus dem subtropischen Raum prägt das Wettergeschehen. Die Schneefallgrenze steigt dadurch auf rund 1500 Meter und später auf 2000. Von heute bis einschließlich Dienstag herrschen in Österreich weitgehend ruhige Bedingungen. In der Nacht auf Mittwoch regnet es in Tirol. Dieser kann recht intensiv werden. Im Arlberggebiet und im Kaiserwinkel sind Mengen zwischen 50 und vereinzelt 100 l/m² möglich. Westwind kommt auf. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 12 Grad.

Starkregen am Donnerstag und extrem mild

Der Donnerstag bringt weiteren Regen. Dieser zieht aber im Laufe des Tage Richtung Osten weiter. Die trockenen Phasen werden wieder länger. Es wird für die Jahreszeit extrem mild. Die 0-Grad-Grenze beispielsweise liegt in 2000-2500 m Höhe. In den Bergen wird es stürmisch. In den Abendstunden beruhigt sich die Situation dann nachhaltig, was den Regen angeht. Die Höchstwerte: milde 4 bis 15 Grad!

Überschwemmungen zur Wochenmitte möglich



Aktuell liegen in den höheren Tälern oft noch 20-50 cm Schnee. Durch das Tauwetter rund um die Wochenmitte schmilzt der Schnee rasch ab. Gleichzeitig fallen große Regenmengen. Dadurch können kleinere Flüsse über die Ufer treten und Wiesen können überschwemmt werden. In den Bergen steigt die Gefahr von Nassschneelawinen durch die Durchfeuchtung der Schneedecke. Im Hochgebirge kommen große Schneemengen zusammen, auch hier nimmt in Kombination mit dem stürmischen Wind und massiven Schneeverfrachtungen die Lawinengefahr markant zu.

