TIROL. Herzlich willkommen beim Bezirksblätter Wochenrückblick. Hier gibt’s für euch die Highlights der vergangenen Woche aus Tirol.

Testpflicht, Test-Aufrufe und langsames Impftempo

Was gibt es Neues von Corona? Seit dem 1. August gilt: Wer nach Deutschland einreisen will und nicht geimpft oder genesen ist, muss sich testen lassen. Testaufrufe gibt es nach wie vor für Personen, die sich auf dem Festival „Austria goes Zrce“ befanden. Allerdings auch für Besucher des Silent Cinema in Kufstein vom 29. Juli.

In Sachen Impft-Tempo geht es mittlerweile langsamer voran. So ist es kein Wunder, dass manche Impfzentren, wie jenes in Telfs, bald schließen werden. Währenddessen fordert Landeshauptmann Platter endlich Klarheit vom Bund, über die Frage nach einem „dritten Stich“ für die Corona-Impfung.

Tiroler Olympia-Teilnehmer

Unsere Tiroler Olympioniken sorgen in dieser Woche für Schlagzeilen. Der Ringer des RSC Inzing, Aker Al Obaidi, der bei den Olympischen Spielen für das IOC-Flüchtlingsteam antritt, erkämpfte sich beim Ringen den 9. Rang. Er musste sich im Viertelfinale geschlagen geben.

Die Mountainbikerin Laura Stigger musste aus dem Olympischen Cross-Country-Rennen leider vorzeitig aussteigen.

Ausgeschieden ist auch die Judoka-Athletin Bernadette Graf in der zweiten Runde.

Am erfolgreichsten zeigten sich die Kletterer. Der Innsbrucker Jakob Schubert schaffte es ins Finale, ebenso wie die in Innsbruck lebende Jessica Pilz. Schubert holte sich am Donnerstag Bronze, Pilz wird sich am Freitagabend beweisen können.

Polizei, Feuerwehr und Co. über die Schultern schauen

Am vergangenen Sonntag konnten man in Ischgl am 4. Blaulichttag Polizei, Feuerwehr und Co. über die Schultern schauen. Die Einsatzorganisationen zeigten Showübungen und sogar der Hubschrauber hob ab. Die Zuschauer, die vorher alle auf die 3-G-Regeln kontrolliert wurden, erschienen trotz Regenwetter zahlreich auf dem Silvrettaparkplatz.

PKW in der Ziller, Reihenhaus in Flammen

Zum Einsatz kamen die Blaulichtorganisationen allerdings auch in der vergangenen Woche. Ein Notfall ereignete sich zum Beispiel im Bezirk Schwaz in Schwendau. Ein Fahrzeug rollte vom Parkplatz, durchbrach einen Holzzaun und landete in der Ziller. Zum Glück befand sich niemand in dem Fahrzeug. Der Pkw wurde von der Wasserrettung Zillertal gesichert, von der Feuerwehr an Land gezogen und mittels Kran geborgen.

Auch in Pians im Bezirk Landeck musste die Feuerwehr ausrücken. Eine Reihenhaussiedlung stand in Flammen und konnte nur mit einem 85-Mann-Einsatz gelöscht werden.

Für die Bewohner, die durch das Unglück alles verloren haben, wurde jetzt ein Spendenkonto eingerichtet.

Veranstaltungstipps - Party, Kultur und Yoga

Wer feiernd ins Wochenende starten möchte, kann dies bei der Open House Party in der Landeshauptstadt machen. Auf dem Parkplatzgelände DEZ Ost findet am Samstag der letzte Tag der dreitägigen Party statt.

Kulturelles kann man sich noch bis Oktober in der Ausstellung "Natur in Farbe und Form" von Regina Pizzinini in Galtür gönnen.

Engagierte können diese Woche zur Blutspende. Am 8. und 11. August gibt es in Osttirol Termine.

Nach Party, Kultur oder Blutspenden ist eine Runde Yoga zum Runterkommen eine gute Idee. Das könnt ihr unter der Woche am Lauchsee bei Fieberbrunn oder sogar auf der Muttereralm bei Mutters machen.

Zum Schluss empfehlen wir noch die Eröffnung von „La Guitarra Erl 2021“ im Festspielhaus Erl. Das Gitarrenfestival startet am 12. August.

