TIROL. Im vergangenen Jahr wurden im Österreichvergleich die meisten Erdbeben in Tirol gezählt. Es gab 15 von den TirolerInnen spürbare Erdbeben.

Im vergangenen Jahr wurden in Tirol fünfzehn von der Bevölkerung spürbare Erdbeben gezählt. Tirol ist, wie in den vergangenen Jahren, das Bundesland mit den meisten gefühlten Erdbeben. Einige Erdbeben aus Italien oder Deutschland konnten auch in Tirol gespürt werden.

Erdbeben in Tolmezzo Italien

Am 22. September 2019 um 14:58 kam es zu einem Erdbeben in Tolmezzo (Friaul/Italien). Dieses Erdbeben hatte einer Magnitude von 4,0. Die Erschütterungen konnten noch in Osttirol gespürt werden.

Erdbeben in Kufstein

Das Erdbeben südöstlich von Kufstein am 23. Oktober 2019 um 1:35 wurde von zahlreichen Personen gespürt. Es führte dazu, dass viele Menschen erschraken. Viele Menschen wachten von den Erschütterungen auf. Teilweise wackelten ganze Gebäude und Einrichtungsgegenstände.

Das Erdbeben war 2019 österreichweit das stärkste Beben. Im Epizentrum des Bebens fielen Gegenstände um. Teilweise fielen in höheren Stockwerken Bücher aus den Regalen. Das Beben konnte in einem Umkreis von 35 Kilometern gespürt werden. Das Erdbeben hatte eine Stärke von 3.9.

Erdbeben in Silz

Am 4. Dezember 2019 um 1:12 kam es zu einem Erdbeben in Silz. Die Erschütterungen konnten im Oberinntal zwischen Telfs und Roppen, in Mieming, in Nassereith und in Teilen des Ötztals gespürt werden.

