TIROL. Die kommenden Tagen wird das Wetter in Tirol abwechslungsreich. Dies führt auch zu erhöhter Gefahr im Gebirge.

Turbulentes Wetter in den Weihnachtsfeiertagen

In den kommenden Tagen wird das Wetter in Tirol turbulent und abwechslungsreich. In der Nacht auf Dienstag zieht eine Kaltfront nach Tirol. Am Abend des 24. Dezember prägt wiederum eine Warmfront Tirol. Dies führt auch dazu, dass die Schneefallgrenze zunächst bis in die Niederungen sinkt und dann wieder bis auf 1600 Meter steigt. Auf den Bergen bläst ein Nordweststurm. Dies führt dazu, dass im Hochgebirge, speziell am Arlberg, in der Silvretta und im Außerfern die Lawinengefahr steigt.

Lawinengefahr in Tirol

Aufgrund der steigenden Lawinengefahr wird von Tourn und Variantenfahren abseits gesicherter Pisten abgeraten. „Die Temperaturunterschiede zwischen kaltem und mildem Wetter sowie teils ergiebige Niederschläge sorgen für turbulentes Wetter im Gebirge, sodass eine Tour oder eine Variantenfahrt abseits gesicherter Pisten über die Weihnachtsfeiertage unmöglich wird“, erklärt Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndiensts Tirol. Teilweise liegt im Gebirge bereits über einen halben Meter Schnee. In der Nacht auf Dienstag kommt noch einiges an Neuschnee dazu.

Auslösung von Gleitschnee- oder Nassschneelawinen

Die Temperaturunterschiede beim Niederschlag machen in mittleren und tieferen Lagen die Auslösung von Gleitschnee- oder Nassschneelawinen möglich. Dies führt auch dazu, dass es in der Höhe auch zu starken Schneeverfrachtungen kommt. Dadurch besteht zusätzlich große Lawinengefahr. „Für große Teile Nordtirols vom Arlberg über die Silvretta, Außerfern und den Alpenhauptkamm besteht für morgen, Dienstag, oberhalb von 2.400 Metern die Lawinengefahrenstufe Vier“, so Rudi Mair.

200. Wetterstation in Tirol eröffnet

In Galtür am Predigberg, in einer Höhe von 2.300 Meter, wurde kürzlich die 200. Wetterstation Tirols vom Lawinenwarndienst in Betrieb genommen. Das Land Tirol verfügt damit über das dichteste Messnetz der Welt. Die Daten der Wetterstationen können auch im Internet unter https://lawinen.report abgerufen werden.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol