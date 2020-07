TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Dienstag, der 14. Juli

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Warnung vor Falschgeld

In den vergangenen Wochen ist im Handel und in der Gastronomie verstärkt Falschgeld verwendet worden. Die Polizei rät, die Sicherheitsmerkmale auf den Banknoten zu überprüfen. Mehr dazu ...

Wolf in Tirol

Vorzeitiger Schafabtrieb von der Versing Alpe: Im Bereich der Versing Alpe (Gemeindegebiet See und Kappl wurden fünf tote Schafe gefunden. Betroffene Almbauern gehen von Wolfsrissen aus. Die Schafe wurden am Sonntagabend frühzeitig ins Tal abgetrieben. Mehr dazu ...

Geld zurück bei "Papageno Touristik"-Insolvenz

Wie der Arbeiterkammer Tirol kürzlich bekannt wurde, geriet die als Reisebüro und Reiseveranstalter tätige Wiener Firma „Papageno Touristik“ in die Insolvenz. Die AK Tirol informiert nun Betroffene, wie sie ihr Geld zurückbekommen. Mehr dazu...

MediaMarkt und Saturn fusionieren

Ab 1. Oktober wird die Marke Saturn komplett in die Marke MediaMarkt überführt. Alles zur Fusion…

Sport

764 Kilometer in 24 Stunden zwischen dem Kreisverkehr in Reutte und dem Kreisverkehr in Lechaschau. – Senationelle Leistung von Chritsch bei seiner 24h-Bike-Challenge. Mehr dazu ...

Warnung vor Lockanrufen

Ping-Calls: Aktuell warnt die RTR vor unbekannten Anrufern aus Tunesien und Mauretanien. Ruft man die unbekannte Nummer zurück, wird es meist teuer. Mehr dazu ...



Historisches

Am 14. Juli 1949 wird der 1. Mai zum Staatsfeiertag (nicht zu verwechseln mit dem Nationalfeiertag) erklärt. Eingeführt wurde er durch die Bundesregierung Figl I, einer großen Koalition aus ÖVP und SPÖ. An diesem Tag ist bis heute schul- und arbeitsfrei und dennoch wird er als Tag der Arbeit bezeichnet. In der Nachkriegszeit war der 1. Mai lange der einzige nicht-religiöse Feiertag in Österreich.

Wetter

Heute zeigt sich wieder vermehrt die Sonne und es bleibt meist trocken. In Osttirol startet der Tag wolkig, einzelne kleine Regenschauer sind möglich. Auch im Rest des Tages zeigt sich immer wieder die Sonne. Aber Regen und Gewitter sind weiterhin möglich. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 20 und 26 Grad.

