TIROL.

Heute ist Freitag, der 17. Juli

Politik

Waffenverbot für Georg Dornauer bleibt aufrecht: Dornauer wird weiter auf seine Jagdleidenschaft verzichten müssen, denn die Richterin bestätigte das unbefristete Waffenverbot. Mehr dazu ...

Politik und Mobilität

Trotz Corona erfreut sich das VVT Anrufsammeltaxi weiterhin großer Beliebtheit. Die Fahrgäste nutzen das Mobilitätsangebot auch in der Coronakrise gerne, denn wie der vergangene Juni zeigt, gibt es 582 transportierte Personen was nur knapp hinter dem Monatsdurchschnitt von 615 Fahrgästen liegt. Mehr dazu ...

Fernsehen

ORF stellt Langzeit-Serie ein: Soko Kitzbühel geht in die finale Staffel: Bei der diesjährigen Koproduktionstagung haben sich ORF und ZDF gemeinsam darauf verständigt, die „Soko Kitzbühel“ mit der derzeit in Dreh befindlichen Staffel nach 20 erfolgreichen Jahren zu beenden. Mehr dazu ...

Verkehrsinformation

Ausbau der Rinnerstraße bringt Wartezeiten in Aldrans: Am Montag, dem 13. Juli begann der Ausbau der L32 Aldranser Straße im Bereich Rinner Straße. Mehr dazu ...



Digitaler Donnerstag

Am Digitalen Donnerstag gibt es bei uns jede Woche die wichtigsten Fakten aus der digitalen Welt, kompakt und verständlich zusammengefasst. Diese Woche gibt es mehr es aus dem Themenbereich "Messenger-Dienste", der Schwerpunkt diesmal: "Viber, eine WhatsApp Alternative?" Mehr dazu...

Historisches

In der Nacht auf 17. Juli 1670 gab es im Inntal ein Erdbeben mit der Stärke 5,2 auf der Richterskala. Das Epizentrum war Hall in Tirol. Schäden an Gebäuden entstanden von Innsbruck bis Schwaz. Es kam zu zahlreichen Erdrutschen und Bergstürzen. Mindestens 9 Menschen wurden getötet. Mehrere Monate lang kam es zu einer Serie von Nachbeben.

Wetter

Vom Wetter gibt es heute nicht viel Neues: es bleibt kühl und unbeständig. Der Tag beginnt regnerisch. Über 2500 Meter gibt es Neuschnee. Im Laufe des Tage lässt der Regen nach. Gelegentlich zeigt sich die Sonne. Am häufigsten zeigt sich die Sonne in Osttirol. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad

