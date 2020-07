TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Samstag, der 18. Juli

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Coronavirus

Durch das vom Land zur Verfügung gestellte Dashboard, kann sich jede Person rund um die Uhr über die aktuelle Corona-Lage in Tirol informieren. Zu sehen ist die Anzahl der Infizierten in den Bezirken, die Entwicklung der Zahlen und auch wieviele Personen wieder genesen sind. Jetzt erweiterte das Land die Informationsgraphik mit noch übersichtlicherem Zahlenmaterial. Mehr dazu...

Eintragungslisten für schnelles Kontakt-Tracing: Die JG Tirol schlägt vor, in Gastronomiestätten freiwillige Eintragungslisten für Gäste aufzulegen. Das würde im Falle einer Erkrankung das Kontakt-Tracing erleichtern. Mehr dazu ...

Lokales – Kufstein

Erst-Information: In Kirchbichl beim Rechen des Kraftwerks wurde eine männliche Leiche gefunden. Mehr dazu ...

Politik

Sexismus betrifft auch Männer – "Aha-Erlebnis 20 cm": Der letzte Gemeinderat vor der Sommerpause hat nicht nur zu einer aussergewöhnlichen Uhrzeit begonnen. Vor dem Zugang in den Gemeinderatssaal wird auch automatisch Fieber gemessen. Ein Facebook-Eintrag von Gemeinderätin Irene Heisz sorgt dabei für Diskussionen. Mehr dazu ...

Freizeittipp

Nach einjähriger Bauzeit wird das Tiroler Steinbockzentrum in St. Leonhard im Pitztal heute eröffnet. Mehr dazu ...

APP-Tipp

Unser App-Tipp der Woche 1010! Color ist ein Knobelspiel bei dem Blöcke und Farben so angeordnet werden müssen, dass Gruppen aus drei gleichfarbigen Blöcken aneinander stroßen. Mehr dazu ...

Historisches

Am 18. Juli 1922 wurde der österreichische Komponist, Sänger, Dichter und Kabarettist Georg Kreisler geboren. Bekannt ist er für seinen schwrzen, tiefsinnigen Humor mit viel Sprachwitz. Sehr bekannt ist er für seine Telefonbuchpolka.

Wetter

Das Wetter ist heute etwas freundlicher. Sonne und Regenschauer wechseln ab. Am trockensten bleibt es im Oberland und in Osttirol. Es wird etwas föhnig. Die Temperaturen steigen leicht an. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 und 23 Grad.

Zum Newsletter anmelden kannst du dich hier.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen