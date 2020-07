TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Donnerstag, der 23. Juli

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Politik – Swarovski

Wie gestern bekannt wurde, wird Swarovski im Herbst weitere 1000 Stellen in Wattens abbauen. Günther Platter, kündigt an, dass die Betroffenen nicht alleine gelassen werden: Das Land Tirol will gemeinsam mit Unternehmen, AMS und Sozialpartnern verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für Betroffene schaffen. Mehr dazu ...

Wirtschaft – Landecker Einkaufsnacht

Absage der Landecker Einkaufsnacht aufgrund der Corona-Krise. Die Leistungsgemeinschaft Landeck-Zams hat sich aufgrund der restriktiven Covid-Vorschriften zur Absage der Einkaufsnacht entschieden. Von Seiten der Behörde gibt es keine Genehmigung für eineVeranstaltung in dieser Größenordnung. Mehr dazu ...

Gesundheit – Aufruf

Land bestätigt Tuberkulosefall (TBC) in Kufsteiner Bordell: Ein bestätigter Tuberkulosefall im Bezirk Kufstein, eine Frau "aus" einem Bordell ist betroffen. Mögliche Kontaktpersonen sollen auf Gesundheitszustand achten. Mehr dazu ...

Glaube – Corona

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie haben eine Anpassung der aktuell gültigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen notwendig gemacht. Mehr dazu ...

Sport

Nach dem Lockdown kommt der heimische Fußball wieder in die Gänge. Nachdem mit dem TFV Kerschdorfer Cup der Anpfiff für die Unterhaus-Kicker ertönt ist, starten die Ligen ab Anfang August in die neue Meisterschaft. Mehr dazu ...

Historisches

Burgruine Fragenstein bei Zirl: Während des Spanischen Erbfolgekriegs fallen Truppen bestehend aus rund 12.000 Soldaten unter dem Kurfürsten von Bayern in Tirol ein. Die Tiroler Truppen ziehen sich auf die Burg Fragenstein zurück. Als jedoch die feindliche Übermacht zu stark wird, sprengen sie am 23. Juli 1703 die Burg, die niemals wieder aufgebaut wurde.

Wetter

Heute wird es wieder sommerlich. Allerdings sind auch Gewitter möglich. Der Tag beginnt teilweise noch wolkig. Die Wolken lösen sich jedoch bald auf und die Sonne setzt sich durch. Im Laufe des Tages entstehen jedoch Quellwolken und einzelne Regenschauer und Gewitter sind möglich. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 22 und 28 Grad.

