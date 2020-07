TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Freitag, der 24. Juli

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Wirtschaft – Politik

Für AK-Präsident Erwin Zangerl will Swarovski die Gewinne maximieren, unternehmerisches Risiko auf die Steuerzahler abwälzen und dann einfach die Reißleine ziehen und in Etappen 1.800 der 4.800 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Stammsitz in Wattens vor die Tür setzen. Mehr dazu ...

Lokales – Gerissene Schafe

Im Bezirk Kitzbühel wurden im Gemeindegebiet von Kössen am Donnerstag zehn gerissene Schafe aufgefunden. Ein schwer verletzt aufgefundenes Schaf musste getötet werden. Weitere drei Schafe sind verletzt, fünf noch abgängig.

Coronavirus – Cluster in Berwang

Der Bezirk Reutte hatte lange keinerlei Fälle mehr von Coronainfektionen, jetzt jedoch stieg die Zahl in kürzester Zeit auf sechs Fälle an. Am 19. Juli 2020 tauchte die Ziffer eins auf, zwei Tage später wies das Dashboard des Landes Tirol fünf weitere Fälle auf, somit also sechs Erkrankungen binnen weniger Tage. Mehr dazu...

Tödlicher Badeunfall – Walchsee

Die Leiche eines als vermisst gemeldeten Mannes wurde am 22. Juli aus dem Walchsee in Kössen geborgen. Nach rund zwei Stunden, gegen 19.30 Uhr, konnte der Vermisste durch Taucher der Wasserrettung im Bereich eines "Eisberges" am See entdeckt und geborgen werden. Mehr dazu...

Sport

TIROLER SprintChampion geht in die dritte Runde: Im Jahr 2018 fiel der Startschuss für den ersten TIROLER SprintChampion, ein Leichtathletiknachwuchsprojekt des Tiroler Leichtathletikverbandes in Kooperation mit der TIROLER Versicherung und dem ASVÖ Tirol. Die Zielsetzung des Projekts ist nach wie vor talentierten Nachwuchs für die Tiroler Leichtathletik zu finden. Mehr dazu ...

Caritas

Elisabeth Rathgeb wird stellvertretende Caritas-Direktorin: Bischof Hermann Glettler hat Elisabeth Rathgeb zur stellvertretenden Direktorin der Caritas der Diözese Innsbruck bestellt. Elisabeth Rathgeb wird ihre neue Funktion ab 1. September 2020 und vorläufig bis zur Pensionierung des amtierenden Direktors Georg Schärmer bis Sommer 2021 ausüben. Mehr dazu ...

Historisches

Am 24. Juli 1468 wird Katharina von Sachsen geboren. Mit nur 16 Jahren, im Jahr 1484, wird sie in Innsbruck mit Erzherzog Siegmund von Österreich und Regent von Tirol vermählt. Siegmund, auch Sigismund der Münzreiche genannt, ist zu dem Zeitpunkt 56 Jahre alt und senil. Politischen Einfluss hatte Katharina in Tirol jedoch keinen. Die Ehe blieb kinderlos.

Wetter

Heute wird es bewölkt, die Sonne zeigt sich seltener. Schon am Vormittag regnet es und vor allem in Osttirol sind schwere Gewitter möglich. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 18 und 24 Grad.

Zum Newsletter anmelden kannst du dich hier.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen