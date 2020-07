TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Montag, der 27. Juli

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Todesopfer bei Felssturz

In Gries, einem Längenfelder Weiler, kam es kurz nach 13 Uhr im Bereich der Nordseite des Schrankogels zu einem Felssturz. Eine sechsköpfige Gruppe wurde von den herabstürzenden Felsbrocken erwischt, wobei eine Person zu Tode kam. Mehr dazu...

Corona-Aufruf

Personen, die am Samstagnachmittag, 18. Juli 2020, Beginn 15:00 Uhr, eine Zirkusvorstellung in Wörgl besucht haben, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten.

Sport

Tirathlon-Gold für Therese Feuersinger und Luis Knabl: Im Rahmen des Mostimans fanden in Wallsee (NÖ) die Österreichischen (Staats-) Meisterschaften auf der Triathlon-Sprintdistanz statt. Mehr dazu ...

40. Int. Kitzbüheler Horn Radrennen: Dieses Rennen wurde dieses Jahr aufgrund der Coronakrise als Einzelzeitfahren durchgeführt. Zum vierten Mal in Folge siegte Michael Spögler. Mehr dazu ...

Historisches

Herzog Rudolf IV, der Stifter, herrschte über Österreich und bis 1365 auch über die Grafschaft Tirol. Am 27. Juli 1365 starb er unerwartet in Mailand. Das Land „ob der Etsch und im Inntal“ (Tirol) an seine jüngeren Brüder Albrecht III. und Leopold III. Da beide noch sehr jung und zerstritten sind teilen sie sich 1379 den Besitz im Vertrag von Neuberg. Graf Leopold III, regiert als „der Gerechte“ dann Tirol.

Wetter

Die Wolken und Hochnebel lockern heute wieder etwas auf. Für wenige Stunden zeigt sich die Sonne. Nur ein paar harmlose Quellwolken ziehen durch Tirol. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 23 bis 30 Grad.

