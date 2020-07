TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Mittwoch, der 29. Juli

Wirtschaft

Der Pharmakonzern Novartis sowie Sandoz wollen gemeinsam mit der österreichischen Bundesregierung die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Produktion von Schlüssel-Antibiotika in Europa absichern – dies am Standort in Kundl. Mehr dazu ...

Ferialjobs in Corona-Zeiten

Auch in diesem Sommer wollen viele Jugendliche in den Ferien ihr erstes eigenes Geld mit einem Ferialjob verdienen. Doch was gibt es in Zeiten von Corona genau zu beachten? Die Arbeiterkammer Tirol informiert durch die Experten der AK Jugendabteilung. Mehr dazu...

Ausbildungs-Tipp

Ausbildung zum COVID-19-Beauftragten: eranstaltungen ab 100 Teilnehmern müssen ab dem 1. Juli einen Covid-19-Beauftragten stellen. Die Ausbildung zum Beauftragten kann man nun beim Rot Kreuz Innsbruck machen, der Termin findet in Kooperation mit der Congress Messe Innsbruck erstmals am 4. August statt. Mehr dazu ...



Sport

Galtür ruft zum traditionellen Volksbergmarsch: Beim 47. Internationalen Silvretta Ferwall Marsch am 22. August 2020 erwandern sich die Teilnehmer über vier Distanzen die pittoreske Bergwelt rund um den Luftkurort Galtür. Mehr dazu ...

Kirche – Glaube

Die Diözese Innsbruck gibt personelle Änderungen bei der Besetzung der Priester in den Pfarrgemeinden bekannt. Die Änderungen treten, sofern nicht anders vermerkt, mit 1. September 2020 in Kraft. Mehr dazu ...

Historisches

Am 29. Juli 1617 unterzeichneten die österreichische und die spanische Linie des Hauses Habsburg den Onate-Vertrag. Dieser regelt die Erbfolgefragen. Für ein paar kleinerer Ländereien verzichtet die spanische Seite der Habsburger auf Ungarn und Böhmen.

Wetter

Heute wird es schwül und gewittrig. Gleichzeitig ziehen immer wieder Wolken durch Tirol. Es gibt Regenschauer und Gewitter. Teilweise können diese recht heftig sein. Erst am Abend lockert es langsam wieder auf. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 22 und 28 Grad.

Update am Morgen