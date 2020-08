TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Dienstag, der 4. August

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Arbeitsmarkt Tirol

Zwar sinkt die Arbeitslosigkeit seit dem Höhepunkt der Corona-Krise kontinuierlich, jedoch wirkt sich die Pandemie weiter sehr stark auf den Tiroler Arbeitsmarkt aus. Das sieht man an dem immer noch historischen Höchstwert Ende Juli von 20.487 Arbeitslosen. Das AMS Tirol verkündet zum Stichtag den 31.07.2020 die aktuelle Tiroler Arbeitslosenquote von 5,7% (Juli 2019: 3,0%). Mehr dazu...



Politik – Verkehr

Reutte: Dass die Wiedereinführung des Fahrverbots für den Urlauber-Ausweichverkehr entlang der B179 wichtig und richtig ist, zeigte sich gleich am ersten Wochenende. Mehr dazu ...



Jährlicher Bericht zur finanziellen Lage der Gemeinden

Nicht positiv sieht FPÖ-Landesparteiobmann Abwerzger in die Zukunft, wenn es um die Finanzlage gewisser Tiroler Kommunen geht. Diese wird sich in seinen Augen in den kommenden Monaten noch massive verschlechtern. Sorgen um die Tiroler Gemeinden macht sich auch die Liste Fritz, sie fordert eine Strukturreform zugunsten der Gemeinden. Anlass gab der jährliche Bericht zur finanziellen Lage der Gemeinden. Mehr dazu...

Sport

Die SU Sparkasse Kufstein und der TTC Raiba Kirchbichl spielen in der höchsten Österreichischen Damen Tischtennis Bundesliga gegeneinander. Mehr dazu ...

Freizeit-Tipp Kinder und Jugendliche

Junge NachwuchsforscherInnen können sich immer noch für die Science Holidays der Uni Innsbruck anmelden. Mehr dazu ...

Freizeit – Tagesurlaube zu gewinnen

Ganz nach dem Motto „Nächster Halt: Tauchstation, Natur, Inspirationsquelle“ verlosen Land Tirol und VVT 2.020 Tages-Tickets 2Plus. Mit diesem Ticket kann man seine Lieblingsplätze bequem, günstig und umweltfreundlich mit den Öffis entdecken. Mehr dazu ...

Tipp – Sicher im Internet

Aktuell häufen sich betrügerische, gefälschte Mails der BAWAG P.S.K. in den Mail-Postfächern von TirolerInnen. In den Mails werden die Empfänger aufgefordert, einen neuen Dienst zu aktivieren. Mehr dazu ...

Historisches

Während des Tiroler Freiheitskampfes rückten am 4. und 5. August 1809 Turppen des französischen Generals Lefebvre Richtung Süden durch das Eisacktal. In der Nähe von Franzensfeste traf er auf Tiroler Schützen, die von Peter Mayr geführt wurden. Bei diesen Gefechten kamen rund 560 bis 600 Sachsen in Tiroler Gefangenschaft. Der Ort dieser Schlacht wurde später als Sachsenklemme bezeichnet.

Wetter

Auch heute bleibt es kühl und nass. Bis Mittag sind noch teilweise starke Regenfälle angesagt. Erst am Nachmittag werden die Regenschauer weniger. Es ist leicht windig. In Osttirol sind zusätzlich Gewitter möglich. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 11 und 19 Grad.

