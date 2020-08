TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Samstag, der 8. August

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Wirtschaft

Immer wieder flammt die Diskussion um die Einführung eines Pfandsystems für Plastikflaschen in Österreich auf. Jetzt positioniert sich der Tiroler Lebensmittelhandel ganz klar auf der Seite der Gegner. Mehr dazu ...

Lokales

Brand der VS Kappl: Das Feuer war in der Nacht auf Freitag gegen 3 Uhr in einem Müllraum der Volksschule Kappl ausgebrochen. Insgesamt 145 Feuerwehrleute aus Kappl, Ischgl und See standen im Einsatz. Mehr dazu ...

Sport

Die neue Skiweltcup-Saison beginnt früher als geplant! Mit der Zielsetzung bestmögliche Sicherheitsvorkehrungen beim Weltcup-Opening in Sölden zu schaffen, haben der Österreichische Skiverband und das OK Sölden eine Vorverlegung des Weltcup-Openings vorgeschlagen. Vorverlegung der Bewerbe auf 17./18. Oktober. Mehr dazu ...

Tipp

Was tun bei lästigen NGO-Keilern auf der Straße? Face2Face-Fundraising und Dialoger lautet die Bezeichnung in der unternehmerischen Marketingsprache, Straßenpromoter oder Straßenkeiler wird am Stammtisch gesagt. Unangebrachtes Verhalten und fehlender Respekt von manchen Promotern gegenüber den Passanten wird immer wieder als Problem geäußert. Mehr dazu ...

App-Tipp

Unser App-Tipp der Woche Pocket Casts ist eine App mit einer riesigen Sammlung von sogenannter Podcasts. Pocket Casts ist die beste Wahl für all jene, die in die Welt von Podcasts eintauchen wollen. Mehr dazu ...

Historisches

Im Jahr 1848 kam es zu einer Revolution der Bürger gegen die autoritäre Herrschaft der Habsburger. Als die Stimmung eskalierte, versprach Kaiser Ferdinand I. der Bevölkerung eine Verfassung. Jedoch waren die Bürger mit dieser nicht zufrieden. Ferdinand floh daraufhin nach Innsbruck und bezog in der Innsbrucker Hofburg Quartier. Vom 23. Mai an bis zur Abreise am 8. August bezogen der Reihe nach verschiedene Schützenkompagnien die Burgwache. Am 8. August 1848 brach der Kaiser dann mit seinem Hof wieder nach Wien auf.

Wetter

Auch heute wird es wieder sonnig und warm. Es gibt viel Sonnenschein. Am Nachmittag entstehen vereinzelt Quellwolken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 26 und 32 Grad.

