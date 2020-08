TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Samstag, der 15. August

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Coronavirus – kostenlose Tests

Viele der aktuellen Coronafälle stehen im Zusammenhang mit einem Kroatienaufenthalt. Aus diesem Grund können sich Kroatien-Rückkehrer bei der Gesundheitshotline 1450 melden und testen lassen. Mehr dazu ...

Politik – Verkehr

Vor Kurzem stellte die Tiroler Landesregierung den Dosierkalender für das erste Halbjahr 2021 vor. Mit insgesamt 19 Blockabfertigungstagen steht fest: die Maßnahme gegen den Transitverkehr wird weiter fortgesetzt. Mehr dazu ...

Wirtschaft – Gesellschaft

Nach den aktuellen Berechnungen des Austrian Economics Center ist der heurige Tax Freedom Day heute, am 15. August. Zehn Tage später als im Vorjahr können Österreichs Steuerzahler über ihr Einkommen frei verfügen. Mehr dazu ...

Freizeit

Happy Nightskate Covid19-Sonderedition: Jeden Mittwoch im August ab 20:00 Uhr ist es soweit! Professionelle Trainer von K2 bringen 25 Skater am Merkurparkplatz beim Happy Fitness ins Schwitzen und begeistern mit einem Fitnessprogramm der etwas anderen Art. Mehr dazu ...

Spendensammlung

Rund 1.500 Kilometer – von Wien nach Paris – wollen Micheal Gretzl und Fabian Müller für die gute Sache mit dem Rad zurücklegen. Ein Drittel der Strecke hatten die Spendenradler schon geschafft, als sie gestern in Telfs eintrafen. Mehr dazu ...

App-Tipp

Unser App-Tipp der Woche Bomberman ist ein Spiel aus der Game-Mottenkiste. Bei dem Spiel müssen mit Bomben Ziegelwände und kleine Monster weggesprengt werden. Mehr dazu ...

Historisches

Der Tiroler Landtag hat Maria Himmelfahrt 1959 zum Landesfeiertag ernannt. Damit ist der 15. August einer der höchsten Feiertage der TirolerInnen. Der Hohe Frauentag erinnert an die siegreich geschlagene dritte Schlacht am Bergisel 1809. Aus diesem Grund treten an diesem Tag überall in Tirol die Schützen an. Somit ist dieser Tag in Tirol auch ein Gedenktag an die Helden von 1809.

Wetter

Der Samstag startet bewölkt, doch bald zeigt sich auch die Sonne. Über den Tag verteilt wechseln Sonne und Wolken ab. Einzelne Gewitter und Regenschauer sind möglich.

Update am Morgen