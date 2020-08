TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Donnerstag, der 20. August

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Kritik an WWF-"Show-Alm"



Die Wolf-Thematik lässt nicht nach, vor allem die vor Kurzem durchgeführte Inszenierung eines Vorzeigeobjekts in Sachen Herdenschutz, lässt die Gemüter hochkochen. Allen voran ist Bezirksbauernobmann Elmar Monz über die Vorgehensweise des WWF erzürnt. Mehr dazu...

Schulstarthilfe

Auch in diesem Jahr unterstützt das Land Tirol Familien bei Ausgaben von Schulsachen zu Beginn des Schuljahres. Vor allem in diesem Corona-gebeutelten Jahr werden viele Familie auf die zusätzliche finanzielle Hilfe angewiesen sein. Corona-bedingte Einkommensverluste werden auch berücksichtigt. Mehr dazu...

Assistenzeinsatz am Brenner, Reschenpass und Sillian

LH Platter fordert 120 SoldatInnen zur Unterstützung der Behörden bei gesundheitspolizeilichen Kontrollen an der Südgrenze Tirols. Grund dafür: Viele der Coronavirus-Neuinfektion sind auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Mehr dazu…

Altersdiskriminierung

Die AK Tirol setzt sich gegen Altersdiskriminierung durch Banken ein und startet einen Aufruf an SeniorInnen. Wer aufgrund des Alters beispielsweise keinen Überziehungsrahmen oder keine Kredikarte bekommt, soll sich bei der AK Tirol melden. Mehr dazu ...

Sport

Nach dem Skiweltcupauftakt in Sölden werden nun auch die Rennen in Zürs am Arlberg ohne Publikum stattfinden. Die strengen Covid-Sicherheitsauflagen seien organisatorisch nicht umsetzbar. Mehr dazu ...

Historisches

Am 20. August 1911 wird die Telefonleitung zwischen Imst nach Reutte in Betrieb genommen.

Wetter

Heute wird es wieder sonnig und warm. Der Tag beginnt zwar wolkig und teilweise mit leichtem Regen. aber bald setzt sich in ganz Tirol die Sonne durch. Am späteren Nachmittag sind vereinzelt Wärmegewitter - vor allem südlich des Alpenhauptkamms - möglich. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 25 und 31 Grad.

