TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen" startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Samstag, der 22. August

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Wirtschaft – Tourismus

Die Entscheidungsträger in Ischgl haben ein vielschichtiges Maßnahmenpaket erarbeitet, um die Gesundheit und Sicherheit von Gästen, MitarbeiterInnen und Einheimischen bestmöglich zu gewährleisten. Mehr dazu ...

Gesundheitskontrollen am Brenner

Dass die Bundesregierung plant erneut das Bundesheer an der Brennergrenze zu Gesundheitskontrollen einzusetzen, ist dem Landesparteivorsitzenden und Klubobmann der neuen SPÖ Tirol, Georg Dornauer, ein Dorn im Auge. Für ihn ist es lediglich eine "türkise Inszenierung", für die das Bundesheer "missbraucht" wird. Mehr dazu...

Lokales

Das Urteil gegen den Täter – Fünffachmord im Oktober 2019 in Kitzbühel – ist rechtskräftig. Mehr dazu ... und hier.

App-Tipp

Unser App-Tipp der Woche Any.do ist eine App, mit der man sich von der Einkaufsliste bis zu den Dingen, die man erledigen muss, in einer App alles übersichtlich sortiert notieren kann. Mehr dazu ...

Historisches

Am 22. August 1706 kam es zu einer Rauferei zwischen Pinzgauern und Jochbergern: Im „Kampf auf der Schlaberstatt“. Schlaberstatt ist eine kleine Hochebene in den Kitzbüheler Alpen. Zur Schlägerei – mit mehr als 300 Mann auf der Pinzgauer Seite – zwischen den beiden Gruppen kam es bei einem Tanztreff. Ein jahrelanger Streit vor Gericht war die Folge. Ein Grund für die Rauferei war das häufig unerlaubte Nutzen der Almen der anderen.

Wetter

Eine Kaltfront kommt nach Tirol: Am Vormittag zeigt sich noch teilweise die Sonne, von Westen her ziehen aber bereits Wolken auf. Sie bringen schon etwas Regen und Gewitter. Am Nachmittag ist es dann in ganz Tirol gewittrig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 22 und 27 Grad. Mehr zum Wetter

